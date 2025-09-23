Doi ofițeri de investigații au fost condamnați pentru trafic de influență

23 septembrie 2025 09:40

La 22 septembrie, doi ofițeri de investigații au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de..

Acum 5 minute
09:50
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Simpozionul Român al Energiei
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat la Simpozionul Român al Energiei (SIREN), care se desfășoară..
Acum 15 minute
09:40
Doi ofițeri de investigații au fost condamnați pentru trafic de influență Oficial.md
La 22 septembrie, doi ofițeri de investigații au fost recunoscuți vinovați de comiterea infracțiunii de..
Acum 30 minute
09:30
Primul bloc multietajat din nordul Republicii Moldova va fi reabilitat energetic
Locatarii unui bloc cu 53 de apartamente din municipiul Bălți vor beneficia de condiții de..
Acum 2 ore
08:40
Tabere militare din Serbia, organizate de serviciile secrete ruse, pentru a crea destabilizări și dezordini în masă în Republica Moldova
Ofițerii INI, în comun cu PCCOCS și SIS, cu suportul mascaților din BPDS "Fulger", au..
08:40
(VIDEO) Maia Sandu: Să fim demni de Moldova noastră! Să nu o vindem hoților și să nu le permitem altora să o vândă
Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj..
Acum 24 ore
18:20
Cele opt țări nordice și baltice contribuie la consolidarea rezilienței instituționale a MAE
Pe 22 septembrie 2025, cele opt țări nordice și baltice – Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda,..
17:20
Blocul Unirea Națiunii s-a retras din cursa electorală în favoarea PAS
Blocul Unirea Națiunii (BUN) s-a retras din cursa electorală pentru alegerile parlamentare în favoarea Partidului..
17:10
Moldelectrica anunță lansarea Pieței Serviciilor de Sistem și a Pieței Energiei Electrice de Echilibrare
Întreprinderea de Stat „Moldelectrica", în calitate de Operator al Sistemului de Transport al energiei electrice..
17:10
PSDE a sesizat CEC urmare a investigației efectuate de un portal de știri
Partidul Social Democrat European (PSDE) a depus, astăzi, o sesizare oficială la Comisia Electorală Centrală..
16:50
Liderii Blocului Patriotic au condamnat presiunile neîntemeiate asupra Partidului "Inima Moldovei" și a liderului său
Astăzi, liderii Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au susținut o..
16:50
Liderul Partidului NOI s-a întâlnit cu reprezentanți ENEMO
Astăzi, liderul Partidului NOI, Dmitri Torner, a avut o întâlnire cu reprezentanta Misiunii Internaționale de..
16:00
Curtea de Conturi a participat la screeningul bilateral pe Capitolul 22
La Bruxelles, în perioada 18–19 septembrie 2025, s-a desfășurat procedura de screening bilateral pentru Capitolul..
16:00
(VIDEO) Blocul Alternativa cheamă cetățenii duminică „la protest"
Blocul ALTERNATIVA cheamă cetățenii la cel mai mare protest în ziua alegerilor. „Pe data de..
15:10
IGSU a intervenit la o adresă din Chișinău unde s-a comunicat că nivelul de radiație ar fi crescut
În după amiaza zilei de 22 septembrie 2025 echipe specializate CBRN din cadrul Inspectoratului General..
14:50
Petr Vlah, candidat al AUR pentru Parlament: Chiar dacă ţara are nevoie de suport financiar, procesul de îndatorare trebuie oprit
Petr Vlah, candidat pe lista Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la alegerile parlamentare din 28..
14:30
(VIDEO) Noua Ambasadoare a UE la început de mandat: Sunt aici pentru a vă asculta și pentru a construi o relație de încredere
Noua Ambasadoare a Uniunii Europene în Republica Moldova, Iwona Piórko a venit cu o adresare..
14:20
L-au amenințat cu moartea pentru 500 de euro – doi bărbați din Chișinău, trimiși în judecată pentru șantaj, tâlhărie și huliganism agravat
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Râșcani anunță trimiterea în judecată a doi bărbați, originari și locuitori..
14:20
Incendiu de vegetație în raionul Cimișlia
Pompierii din sudul țării, au intervenit în după-amiaza zilei de 21 septembrie 2025 pentru lichidarea..
14:10
Discuții pe aspecte de actualitate legate de dosarul transnistrean cu șefa interimară a Misiunii OSCE în Moldova
Șeful Biroului politici de reintegrare, Alin Gvidiani, a avut o întrevedere cu șefa interimară a..
13:20
Maia Sandu se va adresa astăzi cetățenilor Republicii Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va adresa astăzi, la ora 18:00, un mesaj către întreaga..
12:00
Percheziții la 4 penitenciare din țară
Administrația Națională a Penitenciarelor informează că, în dimineața zilei de astăzi, în patru instituții penitenciare..
11:30
Iurie Muntean: Ne deosebim de actuala guvernare prin faptul că oferim soluții reale și bine argumentate
Iurie Muntean, candidat pentru funcția de deputat din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA, a prezentat mesajul..
11:30
CNA efectuează percheziții în Chișinău, Orhei și sudul țării în dosare de finanțare ilegală a partidelor politice, spălare de bani și corupere electorală
Centrul Național Anticorupție, în colaborare cu Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Principal, desfășoară acțiuni de urmărire..
11:10
Procesul de depunere a cererilor pentru subvenții complementare va dura până pe 30 septembrie
Amintim că, procesul de depunere a cererilor pentru subvenții complementare, gestionat de Agenția de Intervenție..
11:00
Au fost autorizate spre plată cereri în sumă de 18,62 mln. lei pentru producători agricoli
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează că, în perioada 15-19 septembrie 2025, a..
10:30
Candidații BEP s-au întâlnit cu diaspora din Italia, Marea Britanie și Franța
Olga Cebotari și Grigore Novac, candidați ai Blocului Electoral Patriotic, au avut o serie de..
10:20
Acces limitat în terminalul Aeroportului Chișinău din 25 septembrie
Ca urmare a deciziei Grupului de management a riscurilor, vă informăm că, în perioada 25..
10:20
Sinteza CNA: 150 de percheziții efectuate și peste 20 de mln. de lei ridicate în dosare de corupere electorală, 76 de mii de euro pretinse în dosare de trafic de influență și sechestre de 2,1 mln. de lei aplicate de ARBI
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă bilanțul săptămânal al activităților desfășurate în domeniile de combatere și..
10:20
(VIDEO) Ion Ceban: Toată lumea trebuie să iasă la vot!
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, spune că „Toată lumea trebuie să iasă la..
10:10
Peste 100 de sportivi au participat la Campionatul Național la Trântă, rezervat seniorilor
Peste 100 de sportivi din 12 echipe din întreaga țară au participat la ediția din..
Ieri
09:40
U15. Selecționata de juniori a Moldovei a încheiat cantonamentul de la Vadul lui Vodă
Selecționata Under 15 a Republicii Moldova a desfășurat, în perioada 15–19 septembrie 2025, un stagiu..
09:40
Perspectivele avansării proiectului de reconstrucție a Filarmonicii Naționale discutate de ministrul Culturii cu arhitectul german câștigător al concursului
Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a avut o întrevedere cu Thorsten Kock, arhitectul german câștigător al..
09:40
Nan de botez – condamnat la 15 ani de închisoare pentru abuzul sexual al finei sale și surorii ei
Datorită acțiunilor procesuale ale procurorilor și organului de urmărire penală, printr-o sentință recent pronunțată, un..
09:20
Au loc percheziții și la conducătorii organizațiilor teritoriale din Drochia și Rîșcani ale PSRM
Liderul PSRM, Igor Dodon, anunță că au loc percheziții la colegii din nord: conducătorii organizațiilor..
08:40
Peste 250 de percheziții demarate astăzi dimineața
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din..
21 septembrie 2025
14:40
PL a lansat o invitație partidelor unioniste și pro-europene: Să decidă, prin tragere la sorți, retragerea din campania electorală
Partidul Liberal invită mâ
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
PAS a pornit în ultima săptămână de campanie Oficial.md
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a pornit dimineață în ultima săptămână de campanie electorală pentru..
13:00
Andrei Năstase, în Marea Britanie, s-a întâlnit cu comunitățile de moldoveni din Hull, Northampton și Londra Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a efectuat o vizită de..
13:00
Maia Sandu i-a felicitat pe silvicultori cu ocazia zilei lor profesionale Oficial.md
De Ziua lucrătorului din silvicultură, Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj de felicitare..
10:20
Adresare către diplomați și observatori. Partidul „Inima Moldovei”: Suntem lipsiți de dreptul elementar de a ne apăra Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, s-a adresat diplomaților și observatorilor acreditați în Republica..
19 septembrie 2025
17:00
A fost lansată seria filatelică „Flori de magnolii” la Grădina Botanică din Chișinău Oficial.md
Pe 19 septembrie 2025, Î.S. „Poșta Moldovei” a lansat, în cadrul Oficiului Poștal 2002, Chișinău,..
17:00
CUB a participat, la Odesa, la atelierul privind promovarea cooperării inter-municipale și transfrontaliere între Moldova și Ucraina Oficial.md
Astăzi, la Odesa, reprezentanții Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB) au participat la atelierul practic..
17:00
Transportatorii de mărfuri din Republica Moldova vor continua să circule liber în Uniunea Europeană până la 31 martie 2027 Oficial.md
Astăzi, la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a fost aprobată prelungirea Acordului dintre Uniunea Europeană..
16:40
Un medic de pe ambulanță a sustras lănțișorul de aur al unui bărbat implicat într-un grav accident rutier și l-a vândut Oficial.md
Poliția din Orhei a fost sesizată de tatăl unui bărbat, implicat într-un grav accident rutier..
16:30
Donație vitală de echipamente medicale pentru combaterea cancerului în Republica Moldova Oficial.md
Institutul Oncologic din Chișinău a fost dotat cu echipamente medicale avansate, donate de Organizația Mondială..
16:00
Președinta Curții de Conturi a participat la conferința internațională în domeniul auditului public extern Oficial.md
În perioada 16–17 septembrie 2025, Președinta Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), Tatiana Șevciuc,..
16:00
PLDM a depus o cerere la CEDO ca urmare a excluderii din cursa electorală Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a anunțat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă,..
16:00
ANSA recheamă 2 produse: cuișoare marca comercială „Kamis” și „Galeo” Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Aliimentelor informează că operatorii din domeniul alimentar: Kaufland SRL și Forward..
15:50
Inginerii-șefi și conducerea secțiilor de producere a întreprinderilor din cadrul „Moldovagaz” au avut un seminar privind pregătirile pentru sezonul de încălzire Oficial.md
Pregătirea sistemului de gaze al țării, inclusiv a rețelelor de distribuție și de transport a..
14:50
Partidul Republican „Inima Moldovei” califică drept un nou abuz al guvernării decizia Ministerului Justiţiei de a solicita limitarea activităţii formaţiunii Oficial.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” califică drept un nou abuz al guvernării decizia Ministerului Justiţiei de a solicita..
