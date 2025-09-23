[FOTO] Uneori, Republica Moldova te lasă fără cuvinte
Ecopresa.md, 23 septembrie 2025 15:50
Uneori, Republica Moldova te lasă fără cuvinte. Atât de frumoasă, atât de nemărginit de prețioasă. La Naslavcea – acolo unde intră Nistrul în țară și unde insula are și ea forma unei inimi – ceața dimineții a transformat pentru câteva ore satul într-un loc de poveste. Imaginile au fost surprinse de fotograful Roman Friptuleac, cunoscut
Acum 30 minute
15:50
Acum 24 ore
22:40
Eficiența energetică: de la istorii de succes la strategie națională în Republica Moldova # Ecopresa.md
O casă încălzită cu mai puţină energie este o casă mai prietenoasă mediului. Dar pentru locatarii blocului cu 16 etaje din Bălți reabilitat integral prin proiectul-pilot „Primele Rândunele" eficiența energetică înseamnă și ceva mult mai concret: apartamente mai calde iarna, mai răcoroase vara și facturi mai mici. Consumul de energie al clădirii s-a redus cu
Ieri
15:20
„Cu fiecare copac plantat, contribuim la un viitor mai verde și sănătos” – mii de oameni la Festivalul Pădurilor 2025 # Ecopresa.md
Cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor a adus mii de participanți la Reședința Prezidențială de la Condrița, un eveniment dedicat protejării naturii, promovării unui stil de viață sustenabil și implicării directe a cetățenilor în reîmpădurirea Moldovei. Ministerul Mediului își propune un obiectiv ambițios: împădurirea a peste 145.000 de hectare în următorul deceniu. Intrarea la
Mai mult de 2 zile în urmă
11:40
(FOTO/INFOGRAFIC) Exemple pozitive din tranziția energetică verde a Republicii Moldova: de la inițiative locale la mega-proiecte naționale în domeniile eolian și fotovoltaic # Ecopresa.md
Republica Moldova accelerează tranziția spre energie verde: în mai puțin de cinci ani, capacitățile instalate din surse regenerabile s-au multiplicat de 10 ori, ajungând să acopere chiar și 100% din consumul național la anumite ore ale zilei. Ca urmare, s-au redus importurile de energie, dar și emisiile de carbon (CO₂). De la turbinele eoliene ridicate
17 septembrie 2025
16:10
Pești morți în rezervația Natural-Culturală Orheiul Vechi. „Apa mirosea tare, ca de canalizare” # Ecopresa.md
Pe pagina de Facebook a Rezervației a apărut ieri, 16 septembrie, un anunț despre pești morți în râul Răut. Nicolai Romanovici, angajat al rezervației, spune că poluarea vine din afara rezervației și că a ajuns în zona protejată. Șeful Inspectoratului pentru Protecția Mediului (IPM), Ion Bulmaga, menționează că e vorba de aproximativ 20 de kilograme
12 septembrie 2025
17:40
În primul rând, dacă aveți mașina proprie, noi vă îndemnăm foarte hotărât s-o lăsați acasă (parcarea e pe acostament, unul îngust). Astfel: – Evităm să facem un drum lung pe jos. – Contribuim la reducerea riscului unui ambuteiaj pe traseu. În schimb, avem o soluție foarte simplă – transport organizat pe durata întregii zile, în
11 septembrie 2025
13:00
Festivalul Pădurilor 2025: Vali Boghean, Cristofor Aldea-Teodorovici și ansambluri folclorice vor evolua pe scena de la Condrița # Ecopresa.md
Cristofor Aldea-Teodorovici și Vali Boghean vor evolua pe scena Festivalului Pădurilor 2025, care va avea loc duminică, 14 septembrie, la Reședința Prezidențială de la Condrița. Programul îi include, de asemenea, pe ansamblurile folclorice Ștefan Vodă și Ecou Arhaic, precum și pe alte ansambluri din mai multe localități ale Republicii Moldova. Programul scenic 11:00 – DJ Petru Vinari 12:00 – Deschiderea oficială 12:40 – Ansamblul Moștenitorii (Suhuluceni, Coropceni,
5 septembrie 2025
17:10
Comunitățile din Republica Moldova, invitate să se implice de Ziua Mondială a Curățeniei. 20 de localități vor primi saci și mănuși # Ecopresa.md
Cât de des ne supărăm că parcul din apropiere e plin de gunoaie sau că râul din sat arată neîngrijit? De Ziua Mondială a Curățeniei, marcată anual pe 20 septembrie, Moldova #FărăDeșeuri ne invită să transformăm această supărare într-o acțiune de salubrizare. Cum puteți participa Înregistrați inițiativa voastră completând acest formular: https://bit.ly/ZiuaCurățeniei2025 – termen limită
4 septembrie 2025
14:40
Zeci de producători localii vor participa la IarmarEco 2025, care va avea loc în trei orașe diferite: la Chișinău, Cricova și Tighina. Intrarea este liberă, iar organizatorii promit un program amplu: ateliere pentru copii și adulți, schimb gratuit de haine și cărți la Freeshop, quiz-uri cu premii, muzică și activități pentru toată familia. Unde și
2 septembrie 2025
12:40
Cea de-a doua ediție a Festivalului Pădurilor aduce din nou natura, tradițiile și activitățile pentru întreaga familie la Reședința Prezidențială de la Condrița. Participarea este gratuită, iar cei care doresc să sprijine campania de plantări pot achiziționa bilete simbolice pentru puieți. Programul abia încape într-o zi, iar tot ce se va întâmpla acolo – ateliere,
08:30
Stația de epurare a apelor uzate din orașul Rezina funcționează fără autorizație, și varsă ape insuficient tratate în Râul Nistru. Autoritățile locale nu dețin date referitoare la calitatea apei epurate, și nici nu au identificat surse de finanțare pentru extinderea stației. Situația a fost preluată de Ministerul Mediului, care a stabilit un termen de 90
29 august 2025
13:00
În aceeași zi, la aceeași oră, temperatura în Chișinău poate fi surprinzător de diferită, chiar și la mai puțin de 200 de metri distanță. Împreună cu Vladimir Ursu, expert în eficiență energetică, am folosit o cameră de termoviziune pentru a măsura temperaturile în două locuri emblematice din centrul orașului: Grădina Publică „Ștefan cel Mare și
