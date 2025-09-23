FinComBank și Ria te răsplătesc: 1000 de lei lunar pentru transferurile tale
Banca Mea, 23 septembrie 2025 14:15
Dacă ești client FinComBank și trimiți bani în străinătate prin serviciul Ria Money Transfer, intri automat în tombola lunară cu premii de 1000 de lei, virați direct pe cardul tău FinComBank. Participarea este simplă: fiecare transfer realizat în perioada promoției te înscrie automat în extragere. Condiția pentru ridicarea premiului este să deții un card emis de FinComBank. Cei care nu au încă...
• • •
Acum 30 minute
14:15
Acum 4 ore
12:00
Victoriabank a anunțat astăzi, 23 septembrie 2025, redeschiderea Agenției Florești , parte a Sucursalei nr. 1 Bălți. Sediul a fost complet modernizat și oferă acum clienților un design prietenos și condiții mai confortabile pentru desfășurarea operațiunilor bancare. Reamintim că în luna august banca a inițiat lucrările de modernizare a Agenției Florești.
Acum 6 ore
09:30
Uniunea Europeană și Republica Moldova au decis să prelungească valabilitatea Acordului privind transportul rutier până la 31 martie 2027, potrivit unui comunicat al Executivului comunitar, citat de Agerpres. Acordul sprijină accesul Republicii Moldova la piețele globale prin facilitarea tranzitului prin statele membre ale Uniunii Europene și consolidarea legăturilor economice cu piața...
Acum 8 ore
08:30
Extindere peste Prut: cel mai mare retailer românesc de materiale de construcții vine în Moldova # Banca Mea
Dedeman, unul dintre cei mai mari jucători din România pe segmentul materialelor de construcții și al amenajărilor interioare, companie cu capital 100% românesc, se pregătește să își extindă operațiunile în Republica Moldova. Decizia a fost anunțată după discuții între conducerea companiei și prim-ministrul Dorin Recean, alături de alți oficiali guvernamentali, notează Profit.ro. „Republica...
08:15
Extindere peste Prut: cea mai mare companie românească din domeniul construcțiilor vine în Moldova # Banca Mea
Unul dintre cei mai mari jucători din România pe segmentul materialelor de construcții și al amenajărilor interioare, companie cu capital 100% românesc, se pregătește să își extindă operațiunile în Republica Moldova. Decizia a fost anunțată după discuții între conducerea companiei și prim-ministrul Dorin Recean, alături de alți oficiali guvernamentali, notează Profit.ro. „Republica Moldova este...
Acum 24 ore
17:30
maib, în colaborare cu „Expert-Grup” și cu sprijinul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos, a intermediat prima ofertă publică de obligațiuni municipale lansată de Primăria Costești, în valoare de 4,5 milioane lei. Fondurile obținute vor fi utilizate pentru finalizarea sistemului de canalizare și reconstrucția stației de epurare, proiecte esențiale pentru confortul și sănătatea locuitorilor. Oferta...
Ieri
13:30
EuroCreditBank propune antreprenorilor un instrument financiar sigur și eficient pentru administrarea resurselor — depozitul bancar dedicat persoanelor juridice. Prin acest produs, companiile beneficiază de: Stabilitate financiară pentru dezvoltarea pe termen lung Economisire în mai multe valute: MDL, EUR sau USD Flexibilitate și simplitate în administrare Alegerea unui depozit corporate...
12:00
După chipul și asemănarea celei din București: cum va arăta noua Bursă de Valori a Moldovei? # Banca Mea
Republica Moldova se pregătește pentru un pas important în dezvoltarea pieței de capital – constituirea unei Burse de Valori moderne, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare . Noua instituție financiară va facilita accesul companiilor la finanțare și va oferi investitorilor, locali și internaționali, o platformă sigură și eficientă pentru tranzacționare. Scopul este crearea unei piețe de...
09:45
Aproape 100 de studenți s-au adunat la Universitatea Tehnică a Moldovei pentru Hackathon-ul CODESHINE, un maraton de inovație, creativitate și tehnologie. Evenimentul a fost susținut de FinComBank, în calitate de partener. „Credem cu tărie că viitorul aparține celor care îndrăznesc să construiască, să testeze și să transforme ideile în soluții reale”, a declarat Tatiana Razvanț, Directoarea...
07:45
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Strategia sectorială pentru renovarea fondului imobiliar național pentru perioada 2025–2050. Documentul urmărește creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, private și rezidențiale, cu obiectivul ca până în 2050 toate clădirile să devină cu consum aproape egal cu zero. Strategia și Foaia de parcurs au fost elaborate cu sprijinul PNUD Moldova,...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Start-up-urile primesc subvenții mai mari: Programul LEADER vine cu reguli noi din 11 octombrie # Banca Mea
Din 11 octombrie 2025, antreprenorii și comunitățile rurale vor avea acces la subvenții mai mari și reguli mai simple prin Programul LEADER. Modificările au fost aprobate de Guvern și publicate în Monitorul Oficial, transmite Moldpres.md. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, noutățile vizează:introducerea noțiunii de „start-up” – afacere cu până la 24 de luni vechime în...
10:00
Cu sacii plini din pădure: oamenii Victoriabank au curățat zona Florilor – Calea Orheiului din Chișinău # Banca Mea
De Ziua Mondială a Curățeniei, marcată pe 20 septembrie 2025, echipa Victoriabank s-a alăturat angajaților Î.M. „Spații Verzi” și a contribuit la salubrizarea pădurii-parc din zona str. Florilor – Calea Orheiului din Chișinău. Reprezentanții băncii au menționat că această implicare reflectă dorința angajaților de a contribui la binele comunității și de a lăsa orașul mai curat și mai frumos. „Ne...
20 septembrie 2025
16:45
Mai multe companii şi agenţi economici din Republica Moldova sunt gata să ajute elevii cu studii nefinalizate sau cu rezultate slabe la învăţătură să deprindă o meserie în cadrul programelor de învățământ profesional-tehnic dual. Tinerii vor putea învăța o profesie, vor fi remunerați și ulterior angajați în câmpul muncii, relatează TVR Moldova. În prezent, aproape 30% dintre tinerii din...
09:15
Demis Hassabis, CEO al Google DeepMind și laureat al Premiului Nobel pentru Chimie în 2024, a declarat că abilitatea esențială pentru noua eră tehnologică este „să înveți cum să înveți”, pentru a ține pasul cu ritmul accelerat al schimbărilor aduse de inteligența artificială, relatează Profit.ro. Hassabis a menționat că viitorul este greu de prezis, însă schimbările generate de AI sunt...
19 septembrie 2025
18:00
ProCredit Bank pune la dispoziția clienților săi de business ProConnect, un hub digital destinat companiilor care doresc să își dezvolte parteneriate pe piețele externe. Prin intermediul platformei, firmele din Republica Moldova pot interacționa cu parteneri din Germania, România, Ucraina, Bulgaria, Serbia, Georgia, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Kosovo și Albania. ProConnect este creat exclusiv pentru clienții ProCredit Bank și are rolul de a sprijini extinderea și diversificarea afa...
18:00
Cum vor lucra unitățile Victoriabank din magazinele Metro Cash&Carry în perioada 21–22 septembrie 2025 # Banca Mea
Victoriabank anunță programul de lucru al unităților situate în magazinele partenere Metro Cash&Carry pentru perioada 21–22 septembrie 2025. Agenția Poșta Veche 21 septembrie : 08:00 – 19:30 22 septembrie : 07:00 – 21:00 Agenția Dacia 21 septembrie : 08:00 – 19:30 22 septembrie : 07:00 – 21:00 Agenția 36 Bălți 21 septembrie : 08:00 – 19:30 22 septembrie : 07:30 – 21:00 Clienții sunt încurajați să...
16:30
Clienții Moldindconbank – persoane fizice și juridice – vor putea beneficia, din 6 octombrie 2025, de serviciul de transferuri internaționale în euro prin sistemul SEPA . Prin această opțiune, transferurile în euro către țările membre SEPA devin la fel de simple și accesibile ca o plată locală. Avantajele plăților SEPA pentru clienții Moldindconbank:Rapiditate – banii ajung, de regulă, într-o zi...
14:15
Primăria satului Costești, raionul Ialoveni, anunță lansarea unei emisiuni de obligațiuni municipale în valoare totală de 4,5 milioane lei, destinate finanțării proiectului „Asigurarea sistemului de canalizare și epurare a apelor uzate în satul Costești”. Evenimentul de lansare va avea loc luni, 22 septembrie 2025, între orele 10:00 – 12:00, la maib park, Mezaninne Auditorium (str. 31 august 1989, nr. 127, Chișinău). Organizat de Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, în parteneriat cu Maib...
11:45
Din 18 septembrie 2025, maib pune în circulație o nouă emisiune de obligațiuni corporative în cadrul programului de ofertă publică III. Potrivit băncii, până la 7 octombrie 2025 pot fi subscrise 7.500 de obligațiuni, cu o valoare nominală de 20.000 MDL fiecare. Valoarea totală a emisiunii este de 150 milioane MDL. Pentru primul an de circulație, rata dobânzii este de 6,46%, compusă din rata de...
09:45
Inteligența artificială nu taie locuri de muncă, ci le creează – cel puțin în Brazilia, una dintre cele mai mari economii ale lumii. O analiză citată de HotNews.ro arată că folosirea AI în industrie a crescut angajările pentru muncitorii slab calificați și tinerii operatori de utilaje, reducând birocrația și simplificând procesele de producție. Datele indică o majorare de până la 7% a ocupării în trei ani, mai ales pentru cei cu experiență redusă. În schimb, posturile de birou cu sarcini de ruti...
18 septembrie 2025
18:30
Comisia Națională a Pieței Financiare explică de ce Republica Moldova are nevoie de o bursă de valori. Bursa este o piață organizată unde se tranzacționează acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare, având un rol crucial pentru piața financiară a țării. O bursă activă: oferă surse de finanțare pentru companiile locale, care pot atrage capital direct de la investitori, fără a depinde...
18:15
Din 1 octombrie 2025, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare îl va numi pe Giuseppe Grimaldi în funcția de șef al operațiunilor din Republica Moldova, înlocuind-o pe Catarina Bjorlin Hansen, informează Moldpres.md. Giuseppe Grimaldi activează în cadrul BERD din 2014 și deține în prezent funcția de Head of Sector Reforms for Sustainable Infrastructure, cu sediul la Londra. În noua...
17:15
O simplă vizită la Târgul de Cariere | Chișinău s-a transformat pentru Daniil Vîrsta într-o experiență care i-a schimbat parcursul profesional. Student pasionat de IT, el a descoperit la eveniment oportunitatea de a discuta direct cu reprezentanți ai companiilor și de a afla ce caută angajatorii pe piață. „Târgul de Cariere mi-a oferit șansa să pun întrebări și să înțeleg mai bine ce își doresc...
15:00
EuroCreditBank, în parteneriat cu sistemul internațional de transferuri RIA, lansează o promoție avantajoasă pentru clienții care trimit bani din Republica Moldova în Ucraina. Până la 30 septembrie 2025, fiecare transfer realizat cu codul promoțional RIA25MD beneficiază de o reducere de 25% la comision. Banca promite tranzacții sigure, rapide și transparente, adaptate nevoilor clienților care...
13:00
Dolarul american s-a depreciat puternic pe piețele internaționale, atingând cel mai scăzut nivel din ultimii patru ani în raport cu euro, pe fondul așteptărilor că Rezerva Federală va reduce dobânda-cheie în această săptămână, transmite Profit.ro cu referire la Reuters. Euro a urcat cu 0,9%, la 1,1867 dolari – cel mai ridicat nivel din septembrie 2021. Totodată, indicele dolarului, care...
10:45
Maib a marcat absolvirea programului Exclusive Staff Incentive Program, prin care 30 de angajați ai băncii au urmat cursuri avansate la universități de top la nivel mondial, precum Stanford, Harvard și INSEAD. Inițiativa are drept scop dezvoltarea talentelor de elită și formarea liderilor de mâine. Programul le-a oferit participanților acces la experiențe educaționale de talie mondială, menite...
09:00
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a publicat clasamentul celor mai bine plătite locuri de muncă vacante, conform datelor disponibile la 15 septembrie 2025. Potrivit TVN.md, în top se regăsesc 100 de posturi cu salarii cuprinse între 10.000 și 50.000 de lei. Cel mai mare salariu indicat în listă este de 50.000 de lei, pentru funcția de director la compania „Covoare-Ungheni”....
17 septembrie 2025
17:15
Burse de 15 mii lei și practică la Moldindconbank. Start aplicări pentru studenții USM și USARB # Banca Mea
Moldindconbank lansează programul de burse „Bursa bancară pentru inovație financiară”, destinat studenților Universității de Stat din Moldova și Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți . Bursele, în valoare de 15.000 de lei fiecare, vin la pachet cu un stagiu de practică garantat în cadrul băncii, oferind tinerilor șansa de a aplica cunoștințele teoretice într-un mediu profesional...
16:30
Au lăsat oficiul și au făcut strategii pe plajă: Victoriabank a marcat Managers’ day 2025 # Banca Mea
Victoriabank și-a reunit echipa de management la Gura Portiței, România, unde a avut loc ediția din acest an a Managers’ Day. Evenimentul a combinat ședințele de lucru cu activități de team building, într-un cadru natural inedit, între Dunăre și Marea Neagră. Discuțiile s-au axat pe implementarea strategiei băncii, obiectivele de dezvoltare și planurile de digitalizare, cu accent pe inovație și...
15:30
Reduceri la vacanțe în 19 țări: Ofertă pentru clienții EuroCreditBank, care dețin card Visa # Banca Mea
EuroCreditBank vine cu o veste bună pentru cei pasionați de călătorii: posesorii de carduri Visa pot beneficia de reduceri exclusive la cazare și sejururi în 19 țări, prin abonamentul BookingBash. Oferta este valabilă până la 30 noiembrie 2026, însă perioada de toamnă este momentul ideal pentru a profita de culorile și farmecul sezonului. Pachetele promoționale includ tarife preferențiale...
13:45
Antreprenorii vor avea acces mai ușor la finanțare: Guvernul schimbă regulile de sprijin # Banca Mea
Republicii Moldova a aprobat un nou Regulament pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii , menit să ofere un mecanism simplificat și unitar de acces la sprijin guvernamental. Documentul introduce conceptul de „one-stop-shop”, prin care antreprenorii vor putea beneficia de proceduri mai clare, mai transparente și de acces rapid la finanțare. Implementarea va fi gestionată de Organizația...
11:00
maib și Mastercard susțin plățile digitale: achită servicii publice și primești cashback # Banca Mea
Începând cu 15 septembrie 2025 și până la 15 martie 2026, clienții maib pot beneficia de un stimulent atractiv pentru a utiliza plățile digitale. Prin noua campanie, lansată în parteneriat cu Mastercard și Agenția de Guvernare Electronică, fiecare tranzacție efectuată cu un card Mastercard emis de maib, prin aplicația EVO, pentru achitarea celor peste 2.000 de servicii publice disponibile,...
09:30
În săptămâna 08–12 septembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a raportat încasări de circa 843,8 milioane lei la Bugetul public național, conform datelor operative. Pentru a stimula conformarea voluntară a contribuabililor, angajații SFS au efectuat 289 vizite fiscale la 228 de contribuabili. Totodată, Direcția generală control a emis 84 de decizii asupra cazurilor de încălcare a legislației...
16 septembrie 2025
17:45
În perioada 16–22 septembrie 2025, Moldindconbank invită locuitorii capitalei să participe la campania „Aventura Urbană”, o inițiativă dedicată mobilității active și unui stil de viață sănătos. Participanții sunt încurajați să meargă pe jos, cu bicicleta sau cu trotineta electrică și să transforme fiecare pas sau kilometru parcurs în șanse de câștig. La final, cei mai activi participanți vor fi...
17:15
Pe 30 iunie 2025, soldul datoriei de stat externe a Republicii Moldova a ajuns la circa 4,67 miliarde de dolari , arată datele Ministerului Finanțelor, citate de mold-street.com. Potrivit sursei, cei mai mari creditori ai țării sunt instituțiile financiare multilaterale, care dețin aproape 90% din soldul datoriei externe. În top se află Fondul Monetar Internațional , Asociația Internațională...
15:00
Anca Dragu: Moldova, „copilul minune al Europei”. Investițiile de azi vor aduce rezultate în următorii 5 ani # Banca Mea
La Moldova Business Week 2025, guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a spus că Moldova are toate șansele să devină „copilul minune al Europei”. Ea a subliniat că investițiile făcute acum vor aduce rezultate vizibile în următorii cinci ani – o economie mai puternică și mai multe oportunități pentru oameni. Dragu a amintit și de modernizarea sistemelor de plăți, inclusiv conectarea Moldovei la SEPA,...
13:30
EuroCreditBank lansează campania „Economii cu recoltă de premii”: bonusuri și surprize speciale # Banca Mea
EuroCreditBank a lansat campania de toamnă „Economii cu recoltă de premii”, desfășurată în perioada 15 septembrie – 15 decembrie 2025. Clienții care deschid un depozit de minimum 50 000 MDL sau 3 000 EUR/USD pe o perioadă de cel puțin 13 luni primesc garantat un Welcome Bonus de 500 MDL. La finalul campaniei, participanții vor intra și în tragerea la sorți pentru premii speciale, printre care o...
12:00
FinComBank oferă clienților posibilitatea de a accesa un credit rapid și convenabil de până la 350.000 de lei, cu fără gaj și fără comision de acordare, prin produsul Credit Express. Creditul are scopuri flexibile – de la renovarea locuinței, investiții personale, până la vacanțe – și se aplică online, direct pe site-ul FinComBank: fincombank.com/ro/express-credit-online Aplicarea este simplă și...
10:15
Datele publicate de Biroul Național de Statistică arată că în august 2025 prețurile de consum au scăzut cu 0,4% față de luna iulie. Indicatorul sugerează o temperare a inflației și o posibilă stabilizare a pieței. Unde s-au înregistrat reduceri de preț:Produse alimentare: legume, fructe, zahăr, paste, dar și unele tipuri de carne;Servicii: tarifele la energia electrică au coborât comparativ cu...
15 septembrie 2025
19:00
Zboruri smart cu Mastercard World Elite de la Moldindconbank: relaxare în Express Lounge și servicii VIP # Banca Mea
Dacă ai un card Mastercard World Elite de la Moldindconbank, așteptarea în aeroport se transformă într-o experiență premium: acces la Express Lounge și -50% reducere la terminalul VIP din Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău. Clienții băncii se pot bucura de check-in privat, control rapid al pașapoartelor și securității, lounge cu gustări și băuturi, transfer direct la avion și...
16:15
Cea de-a XI-a ediție a Chișinău Marathon a adunat în weekend mii de participanți, printre care s-au regăsit și sute de angajați din sectorul bancar. Pentru mulți dintre ei, maratonul a fost mai mult decât o probă sportivă, a fost o experiență de echipă, emoție și rezistență. maib, partener general alături de Mastercard, a adus la start peste 200 de angajați din comunitatea „maib activ la...
13:45
În cadrul Moldova Business Week a fost lansată oficial noua platformă bursieră din Republica Moldova, proiect realizat prin parteneriatul dintre Bursa de Valori București , Guvernul Republicii Moldova, maib și alți investitori importanți. Noua bursă își propune să deschidă calea pentru: acces extins la capital pentru companiile locale; atragerea de investiții; diversificarea surselor de...
10:15
OTP Bank Moldova a acordat primul credit garantat prin programul „Garanții de Portofoliu” implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului . Beneficiarul finanțării este compania LIDERNORD SV, activă în domeniul agriculturii. Potrivit băncii, această inițiativă marchează un pas important în consolidarea parteneriatului dintre sectorul financiar și antreprenorii din agricultură....
09:15
Guvernul a aprobat noi reguli prin care responsabilitatea pentru deșeurile generate va fi transferată direct către producători și importatori. Companiile vor fi obligate să colecteze și să recicleze produsele după ce acestea devin deșeuri. Măsura face parte din sistemul de responsabilitate extinsă a producătorului și vizează ambalajele, echipamentele electrice și electronice, bateriile,...
14 septembrie 2025
08:00
Republica Moldova va beneficia de un grant în valoare de 7,9 milioane de dolari, oferit de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare , parte a Grupului Banca Mondială, pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru, transmite Radio Chișinău. Proiectul „Restaurarea ecosistemelor pentru prevenirea poluării marine” va fi implementat în...
13 septembrie 2025
08:45
În perioada 12 septembrie – 6 noiembrie 2025, plățile efectuate cu cardul Mastercard emis de maib intră automat în campania de toamnă cu premii. Participanții pot câștiga:2 călătorii în Provence;100% cashback săptămânal, de până la 1000 lei, pentru 30 de câștigători la fiecare etapă;seturi elegante pentru vin, acordate o dată la două săptămâni pentru 5 câștigători. Regulamentul și detalii...
06:45
Moldova rămâne atractivă pentru investiții: Fitch menține ratingul la B+ cu perspectivă stabilă # Banca Mea
Republica Moldova și-a păstrat calificativul de țară la nivelul B+ cu perspectivă stabilă, conform evaluării realizate de agenția internațională Fitch Ratings, transmite IPN. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, această decizie confirmă că Moldova rămâne o piață sigură pentru investiții, în ciuda contextului geopolitic dificil și al crizelor energetice recente. Fitch...
12 septembrie 2025
17:45
Mai mult de zece state au introdus sau au majorat impozitele aplicate instituțiilor financiare în 2024, arată raportul anual al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică , citat de Profit.ro. Printre țările vizate se află Belgia, Ungaria, Irlanda, Insula Man, Israel, Mauritius, Olanda, Slovacia, Spania și Ucraina. Exemplele diferă de la stat la stat: în Ucraina, impozitul pe profitul...
17:15
CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată cea mai bogată persoană din lume, după ce averea sa netă a crescut brusc cu peste 100 de miliarde de dolari, relatează Digi24. Valoarea netă a lui Ellison a ajuns la 393 de miliarde de dolari, depășind-o pe cea a lui Elon Musk, estimată la 385 de miliarde, conform Indicelui miliardarilor realizat de Bloomberg. Saltul spectaculos a fost determinat de creșterea cu 41% a acțiunilor Oracle într-o singură zi, după anunțul privind semnarea unor...
17:00
Modificări în Legea tichetelor de masă: valabilitate extinsă și noi reguli pentru angajați # Banca Mea
Astăzi, 12 septembrie 2025, intră în vigoare modificările la Legea nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă, publicate anterior în Monitorul Oficial. Noile prevederi au fost introduse prin Legea nr. 224 din 10 iulie 2025. Potrivit Monitorului Fiscal, tichetele de masă vor fi valabile timp de șase luni de la data transferului pe cardul angajatului. Măsura urmărește ca aceste beneficii să fie...
