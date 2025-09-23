FinComBank și Ria te răsplătesc: 1000 de lei lunar pentru transferurile tale

17:15

CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată cea mai bogată persoană din lume, după ce averea sa netă a crescut brusc cu peste 100 de miliarde de dolari, relatează Digi24. Valoarea netă a lui Ellison a ajuns la 393 de miliarde de dolari, depășind-o pe cea a lui Elon Musk, estimată la 385 de miliarde, conform Indicelui miliardarilor realizat de Bloomberg. Saltul spectaculos a fost determinat de creșterea cu 41% a acțiunilor Oracle într-o singură zi, după anunțul privind semnarea unor...