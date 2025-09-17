Au lăsat oficiul și au făcut strategii pe plajă: Victoriabank a marcat Managers’ day 2025
17 septembrie 2025
Victoriabank și-a reunit echipa de management la Gura Portiței, România, unde a avut loc ediția din acest an a Managers’ Day. Evenimentul a combinat ședințele de lucru cu activități de team building, într-un cadru natural inedit, între Dunăre și Marea Neagră. Discuțiile s-au axat pe implementarea strategiei băncii, obiectivele de dezvoltare și planurile de digitalizare, cu accent pe inovație și...
Reduceri la vacanțe în 19 țări: Ofertă pentru clienții EuroCreditBank, care dețin card Visa # Banca Mea
EuroCreditBank vine cu o veste bună pentru cei pasionați de călătorii: posesorii de carduri Visa pot beneficia de reduceri exclusive la cazare și sejururi în 19 țări, prin abonamentul BookingBash. Oferta este valabilă până la 30 noiembrie 2026, însă perioada de toamnă este momentul ideal pentru a profita de culorile și farmecul sezonului. Pachetele promoționale includ tarife preferențiale...
Antreprenorii vor avea acces mai ușor la finanțare: Guvernul schimbă regulile de sprijin # Banca Mea
Republicii Moldova a aprobat un nou Regulament pentru susținerea întreprinderilor mici și mijlocii , menit să ofere un mecanism simplificat și unitar de acces la sprijin guvernamental. Documentul introduce conceptul de „one-stop-shop”, prin care antreprenorii vor putea beneficia de proceduri mai clare, mai transparente și de acces rapid la finanțare. Implementarea va fi gestionată de Organizația...
maib și Mastercard susțin plățile digitale: achită servicii publice și primești cashback # Banca Mea
Începând cu 15 septembrie 2025 și până la 15 martie 2026, clienții maib pot beneficia de un stimulent atractiv pentru a utiliza plățile digitale. Prin noua campanie, lansată în parteneriat cu Mastercard și Agenția de Guvernare Electronică, fiecare tranzacție efectuată cu un card Mastercard emis de maib, prin aplicația EVO, pentru achitarea celor peste 2.000 de servicii publice disponibile,...
În săptămâna 08–12 septembrie 2025, Serviciul Fiscal de Stat a raportat încasări de circa 843,8 milioane lei la Bugetul public național, conform datelor operative. Pentru a stimula conformarea voluntară a contribuabililor, angajații SFS au efectuat 289 vizite fiscale la 228 de contribuabili. Totodată, Direcția generală control a emis 84 de decizii asupra cazurilor de încălcare a legislației...
În perioada 16–22 septembrie 2025, Moldindconbank invită locuitorii capitalei să participe la campania „Aventura Urbană”, o inițiativă dedicată mobilității active și unui stil de viață sănătos. Participanții sunt încurajați să meargă pe jos, cu bicicleta sau cu trotineta electrică și să transforme fiecare pas sau kilometru parcurs în șanse de câștig. La final, cei mai activi participanți vor fi...
Pe 30 iunie 2025, soldul datoriei de stat externe a Republicii Moldova a ajuns la circa 4,67 miliarde de dolari , arată datele Ministerului Finanțelor, citate de mold-street.com. Potrivit sursei, cei mai mari creditori ai țării sunt instituțiile financiare multilaterale, care dețin aproape 90% din soldul datoriei externe. În top se află Fondul Monetar Internațional , Asociația Internațională...
Anca Dragu: Moldova, „copilul minune al Europei”. Investițiile de azi vor aduce rezultate în următorii 5 ani # Banca Mea
La Moldova Business Week 2025, guvernatoarea BNM, Anca Dragu, a spus că Moldova are toate șansele să devină „copilul minune al Europei”. Ea a subliniat că investițiile făcute acum vor aduce rezultate vizibile în următorii cinci ani – o economie mai puternică și mai multe oportunități pentru oameni. Dragu a amintit și de modernizarea sistemelor de plăți, inclusiv conectarea Moldovei la SEPA,...
EuroCreditBank lansează campania „Economii cu recoltă de premii”: bonusuri și surprize speciale # Banca Mea
EuroCreditBank a lansat campania de toamnă „Economii cu recoltă de premii”, desfășurată în perioada 15 septembrie – 15 decembrie 2025. Clienții care deschid un depozit de minimum 50 000 MDL sau 3 000 EUR/USD pe o perioadă de cel puțin 13 luni primesc garantat un Welcome Bonus de 500 MDL. La finalul campaniei, participanții vor intra și în tragerea la sorți pentru premii speciale, printre care o...
FinComBank oferă clienților posibilitatea de a accesa un credit rapid și convenabil de până la 350.000 de lei, cu fără gaj și fără comision de acordare, prin produsul Credit Express. Creditul are scopuri flexibile – de la renovarea locuinței, investiții personale, până la vacanțe – și se aplică online, direct pe site-ul FinComBank: fincombank.com/ro/express-credit-online Aplicarea este simplă și...
Datele publicate de Biroul Național de Statistică arată că în august 2025 prețurile de consum au scăzut cu 0,4% față de luna iulie. Indicatorul sugerează o temperare a inflației și o posibilă stabilizare a pieței. Unde s-au înregistrat reduceri de preț:Produse alimentare: legume, fructe, zahăr, paste, dar și unele tipuri de carne;Servicii: tarifele la energia electrică au coborât comparativ cu...
Zboruri smart cu Mastercard World Elite de la Moldindconbank: relaxare în Express Lounge și servicii VIP # Banca Mea
Dacă ai un card Mastercard World Elite de la Moldindconbank, așteptarea în aeroport se transformă într-o experiență premium: acces la Express Lounge și -50% reducere la terminalul VIP din Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău. Clienții băncii se pot bucura de check-in privat, control rapid al pașapoartelor și securității, lounge cu gustări și băuturi, transfer direct la avion și...
Cea de-a XI-a ediție a Chișinău Marathon a adunat în weekend mii de participanți, printre care s-au regăsit și sute de angajați din sectorul bancar. Pentru mulți dintre ei, maratonul a fost mai mult decât o probă sportivă, a fost o experiență de echipă, emoție și rezistență. maib, partener general alături de Mastercard, a adus la start peste 200 de angajați din comunitatea „maib activ la...
În cadrul Moldova Business Week a fost lansată oficial noua platformă bursieră din Republica Moldova, proiect realizat prin parteneriatul dintre Bursa de Valori București , Guvernul Republicii Moldova, maib și alți investitori importanți. Noua bursă își propune să deschidă calea pentru: acces extins la capital pentru companiile locale; atragerea de investiții; diversificarea surselor de...
OTP Bank Moldova a acordat primul credit garantat prin programul „Garanții de Portofoliu” implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului . Beneficiarul finanțării este compania LIDERNORD SV, activă în domeniul agriculturii. Potrivit băncii, această inițiativă marchează un pas important în consolidarea parteneriatului dintre sectorul financiar și antreprenorii din agricultură....
Guvernul a aprobat noi reguli prin care responsabilitatea pentru deșeurile generate va fi transferată direct către producători și importatori. Companiile vor fi obligate să colecteze și să recicleze produsele după ce acestea devin deșeuri. Măsura face parte din sistemul de responsabilitate extinsă a producătorului și vizează ambalajele, echipamentele electrice și electronice, bateriile,...
Republica Moldova va beneficia de un grant în valoare de 7,9 milioane de dolari, oferit de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare , parte a Grupului Banca Mondială, pentru extinderea practicilor de management sustenabil al peisajului în bazinul râului Nistru, transmite Radio Chișinău. Proiectul „Restaurarea ecosistemelor pentru prevenirea poluării marine” va fi implementat în...
În perioada 12 septembrie – 6 noiembrie 2025, plățile efectuate cu cardul Mastercard emis de maib intră automat în campania de toamnă cu premii. Participanții pot câștiga:2 călătorii în Provence;100% cashback săptămânal, de până la 1000 lei, pentru 30 de câștigători la fiecare etapă;seturi elegante pentru vin, acordate o dată la două săptămâni pentru 5 câștigători. Regulamentul și detalii...
Moldova rămâne atractivă pentru investiții: Fitch menține ratingul la B+ cu perspectivă stabilă # Banca Mea
Republica Moldova și-a păstrat calificativul de țară la nivelul B+ cu perspectivă stabilă, conform evaluării realizate de agenția internațională Fitch Ratings, transmite IPN. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, această decizie confirmă că Moldova rămâne o piață sigură pentru investiții, în ciuda contextului geopolitic dificil și al crizelor energetice recente. Fitch...
Mai mult de zece state au introdus sau au majorat impozitele aplicate instituțiilor financiare în 2024, arată raportul anual al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică , citat de Profit.ro. Printre țările vizate se află Belgia, Ungaria, Irlanda, Insula Man, Israel, Mauritius, Olanda, Slovacia, Spania și Ucraina. Exemplele diferă de la stat la stat: în Ucraina, impozitul pe profitul...
CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată cea mai bogată persoană din lume, după ce averea sa netă a crescut brusc cu peste 100 de miliarde de dolari, relatează Digi24. Valoarea netă a lui Ellison a ajuns la 393 de miliarde de dolari, depășind-o pe cea a lui Elon Musk, estimată la 385 de miliarde, conform Indicelui miliardarilor realizat de Bloomberg. Saltul spectaculos a fost determinat de creșterea cu 41% a acțiunilor Oracle într-o singură zi, după anunțul privind semnarea unor...
Modificări în Legea tichetelor de masă: valabilitate extinsă și noi reguli pentru angajați # Banca Mea
Astăzi, 12 septembrie 2025, intră în vigoare modificările la Legea nr. 166/2017 cu privire la tichetele de masă, publicate anterior în Monitorul Oficial. Noile prevederi au fost introduse prin Legea nr. 224 din 10 iulie 2025. Potrivit Monitorului Fiscal, tichetele de masă vor fi valabile timp de șase luni de la data transferului pe cardul angajatului. Măsura urmărește ca aceste beneficii să fie...
Credite de consum cu 8,90% dobândă promoțională la Victoriabank. Ofertă până pe 30 septembrie” # Banca Mea
Clienții Victoriabank pot accesa, până la 30 septembrie 2025, un Credit de Consum Negarantat cu dobândă promoțională de 8,90% . Oferta este disponibilă pentru cei care au deja un STAR Card sau STAR Card Platinum, dar și pentru cei care aleg să-și facă unul la pachet cu creditul. Promoția se aplică și dacă folosești creditul pentru refinanțarea datoriilor de la alte bănci sau companii de...
MIA – Plăți Instant, soluția creată de Banca Națională a Moldovei, aduce o modalitate comodă și rapidă de plată. Clientul scanează codul QR, confirmă tranzacția, iar banii ajung imediat în contul afacerii. Avantaje pentru afaceri:fără POS sau echipamente costisitoare;comision maxim de 0,8%, cel mai mic de pe piață;plăți rapide, sigure și moderne. MIA oferă clienților o experiență de plată...
Banca Națională a Moldovei și Banca Națională a României își intensifică parteneriatul prin proiecte comune și schimb de bune practici în domeniul monetar și numismatic. Guvernatoarea BNM, Anca Dragu, și viceguvernatorul Constantin Șchendra au discutat cu reprezentanții BNR – Cristian Popa, membru al Consiliului de administrație, și Ionel Nițu, director – despre colaborarea în emisiunea...
La Strășeni a fost inaugurată o fabrică modernă de materiale pe bază de fibră de sticlă, construită în urma unei investiții germane de peste 20 milioane USD. Proiectul a fost realizat de compania BauTex Composites, care activează în Zona Economică Liberă Bălți. Noua unitate de producție a angajat deja 250 de persoane, iar în perioada următoare vor fi create încă aproximativ 200 de locuri de...
Banca Centrală Europeană vede în euro digital un mecanism de siguranță pentru situații de criză, precum pene de curent, atacuri cibernetice sau sabotarea cablurilor submarine. Declarația a fost făcută de Piero Cipollone, membru al boardului executiv al BCE, în fața Comisiei pentru Afaceri Economice a Parlamentului European, potrivit Profit.ro. Cipollone a subliniat că plățile sunt „la fel de...
Subscrierea la obligațiunile Primăriei Sireți, intermediată de Victoriabank, s-a încheiat cu succes # Banca Mea
Emisiunea de obligațiuni municipale lansată de Primăria Sireți, cu o valoare totală de 3 milioane lei, a fost închisă anticipat după ce subscrierea s-a încheiat în doar o săptămână. Fondurile vor fi utilizate pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Este prima emisiune de obligațiuni lansată de o localitate rurală din Republica Moldova. În total au fost depuse circa 40 de cereri, cu o...
Companiile pot accesa finanțare de până la 40 milioane lei prin Programul 373 la ProCredit Bank # Banca Mea
Companiile din Republica Moldova pot accesa finanțare prin Programul guvernamental 373, disponibil și la ProCredit Bank. Instituția acordă credite de până la 40 milioane de lei pentru investiții în flotă, echipamente și tehnologii moderne, inclusiv în domeniul logisticii. Programul vine cu condiții preferențiale: dobândă compensată de 7% pentru creditele în lei și 3% pentru cele în valută,...
Pe 13–14 septembrie, capitala găzduiește Chișinău Marathon by maib | Mastercard 2025, ediția a XI-a, cel mai mare eveniment sportiv din țară. În acest an, în premieră, maib și Mastercard sunt partenerii generali ai maratonului. La eveniment participă și echipele mai multor bănci: maib – peste 200 de angajați din comunitatea „maib activ la superlativ” se aliniază la start, demonstrând că banca...
Serviciul Fiscal de Stat reamintește că până la data de 25 septembrie 2025 trebuie depuse declarațiile fiscale pentru luna august și achitate mai multe obligații fiscale. Unde depui declarațiile Toate formularele se depun:electronic, prin intermediul serviciului „Declarație electronică” de pe portalul www.sfs.md;sau, în cazuri excepționale, la direcțiile teritoriale ale Serviciului Fiscal de...
Cumpărături inteligente în maxim la 12 rate: Fără dobândă, cu STAR Card de la Victoriabank # Banca Mea
Clienții Victoriabank care dețin STAR Card sau STAR Card Platinum pot achiziționa produse și servicii de la partenerii băncii și le pot plăti în până la 12 rate fără dobândă. Oferta se aplică atât pentru cumpărăturile de zi cu zi, cât și pentru achiziții speciale, oferind flexibilitate în gestionarea cheltuielilor. Graficul plăților poate fi vizualizat direct în aplicația VB24, iar lista...
Chișinăul găzduiește prima conferință internațională despre viitorul finanțelor în piețele emergente # Banca Mea
Pentru prima dată, Republica Moldova intră pe harta europeană a dezbaterilor financiare, găzduind o conferință internațională de anvergură dedicată tehnologiilor emergente în sectorul financiar. Evenimentul „New Technology for Old Markets” va avea loc pe 19 septembrie 2025, la Chișinău și online. Conferința este organizată de Banca Națională a Moldovei , în parteneriat cu Banca Națională a...
Din 6 octombrie, plățile SEPA devin parte din serviciile OTP Bank Moldova pentru companii # Banca Mea
Începând cu 6 octombrie 2025, intră în vigoare modificările Condițiilor Generale Bancare pentru Persoane Juridice la OTP Bank Moldova. Cea mai importantă noutate: banca adaugă în documentația oficială noțiunea de SEPA și își extinde drepturile de a procesa plăți în euro prin acest sistem, atunci când tranzacțiile sunt eligibile. Pe scurt, SEPA înseamnă transferuri în euro mai rapide, mai sigure...
maib, în parteneriat cu Visa, a lansat campania promoțională „Visuri care merită trăite”, destinată deținătorilor de carduri Visa. Promoția se desfășoară în perioada 10 septembrie – 10 decembrie 2025, iar clienții care efectuează plăți cu cardul și se înregistrează online pot câștiga vacanțe și premii speciale. Premiul mare constă într-o călătorie în Laponia pentru patru persoane, cu experiențe...
Piața muncii din Republica Moldova continuă să crească. La sfârșitul trimestrului II 2025, companiile și instituțiile publice au anunțat aproximativ 32.700 de locuri de muncă vacante, cu 500 mai multe decât în perioada precedentă, potrivit datelor Biroului Național de Statistică , citate de Știri.md. Cele mai multe posturi libere sunt în administrație publică și apărare – peste 8.000, urmate de...
OTP Bank vine cu o ofertă pentru cei care își doresc o locuință proprie: credit imobiliar cu dobândă fixă de 7,90% în primii doi ani și DAE de la 9,11%. Condițiile principale includ:valoarea creditului de până la 6 milioane lei;termen de rambursare de până la 30 de ani;zero comisioane de eliberare și administrare. Exemplu de calcul: pentru un credit de 2 milioane lei pe 30 de ani, rata lunară...
Mastercard și Agenția de Guvernare Electronică (AGE) au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru a dezvolta plățile digitale în serviciile publice, a sprijini incluziunea financiară și a accelera adoptarea plăților fără numerar la nivel național. Documentul a fost semnat de Nicoleta Colomeeț, director al AGE, și Irina Untila, Country Manager Mastercard Moldova. Împreună cu AGE, Mastercard își va concentra eforturile asupra: extinderii plăților digitale în serviciile publice prin EVO și MPay; su...
ProCredit Bank angajează Specialist în Eficiență Energetică și oferă șansa de a construi o carieră cu impact real asupra mediului și comunității. Un mediu prietenos și corect, unde ideile sunt apreciate; Posibilități de învățare și dezvoltare profesională; Implicare în proiecte inovatoare și sustenabile. Dacă ești interesat(ă), trimite CV-ul la [email protected]. Detalii suplimentare sunt disponibile aici.
Chișinăul, „capitala milionarilor”: peste 6.000 de persoane cu venituri de peste 1 milion de lei # Banca Mea
Numărul milionarilor în lei din Republica Moldova a ajuns anul trecut la 8.019 persoane, cu venituri totale declarate de 28 de miliarde de lei, arată datele Serviciului Fiscal de Stat, citate de Europa Liberă. Unde locuiesc cei mai mulți milionari Peste 76% dintre milionari trăiesc în Chișinău – mai exact 6.120 de persoane, majoritatea concentrate în sectoarele Centru și Râșcani. În capitală, un...
Ministerul Finanțelor a lansat astăzi, 8 septembrie 2025, o nouă perioadă de subscriere pentru valorile mobiliare de stat , care se va desfășura până pe 17 septembrie, prin intermediul platformei online eVMS.md. Aceasta este a treia și ultima sesiune de subscriere din trimestrul III al anului curent. Investitorii persoane fizice pot opta pentru obligațiuni cu maturități de: 2 ani, cu rată anuală...
Stabilirea obiectivelor financiare este un pas esențial pentru a construi o viață stabilă și predictibilă, arată datele „Evaluării educației financiare a populației Republicii Moldova 18-75 ani”. Deși 86,5% dintre respondenți spun că au cel puțin un obiectiv financiar, însă 31,3% dintre aceștia nu au întreprins niciun pas pentru a-l realiza Un obiectiv financiar înseamnă mai mult decât o...
Stabilirea obiectivelor financiare este un pas esențial pentru a construi o viață stabilă și predictibilă, arată datele „Evaluării educației financiare a populației Republicii Moldova 18-75 ani”. Deși 86,5% dintre respondenți spun că au cel puțin un obiectiv financiar, doar 68,7% au făcut pași concreți pentru a-l atinge, restul rămânând la nivel de intenție. Un obiectiv financiar înseamnă mai...
Peste 550 de antreprenori au beneficiat, în perioada ianuarie–august 2025, de compensații la energia electrică în valoare de peste 87 milioane lei, prin Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului . Suportul este parte a Programului guvernamental de compensare, finanțat de Uniunea Europeană. În total, 1055 de agenți economici au accesat ajutorul, inclusiv prin Agenția de Intervenție și...
Fintech Moldova Conference 2025 , cel mai important eveniment fintech din Republica Moldova, va reuni, pe 3 octombrie, la Digital Park peste 350 de participanți din mai mult de 15 țări și reprezentanți a peste 90 de companii și organizații. Ajunsă la a 7-a ediție, conferința rămâne principala platformă de dialog între sectorul financiar, cel tehnologic și autoritățile publice. Agenda va acoperi...
Inspectoratul de Stat al Muncii a raportat un număr record de 5200 de cazuri de muncă nedeclarată în primele opt luni din 2025, mai mult decât totalul de 4029 cazuri depistate în ultimii opt ani. Potrivit BNS, 91% dintre angajații identificați fără contract au fost formalizați, beneficiind acum de protecție legală și contribuții plătite. Cele mai multe controale au vizat sectoarele cu risc...
maib susține, în calitate de partener general, primul festival de proiecții video din Republica Moldova – „ACT: Artă. Cultură. Tehnologie”. Evenimentul va avea loc pe 20 septembrie, la Castel Mimi Wine Resort, și va aduce publicului un spectacol de video mapping, animație și muzică electronică. Prin această inițiativă, maib își reconfirmă angajamentul de a promova arta, cultura și tehnologia în...
66 de companii din Republica Moldova au primit granturi în valoare totală de 39,5 milioane de lei, sprijin care va genera investiții de 64,6 milioane de lei în economia națională. Finanțările provin din programe gestionate de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului , în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Guvernul Republicii Moldova a alocat 10 milioane de...
