Al doilea diamant ca mărime din lume, descoperit în Botswana, ar putea fi expus într-un muzeu

ProTV.md, 22 septembrie 2025 22:40

Al doilea diamant ca mărime din lume, descoperit în Botswana, ar putea fi expus într-un muzeu

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 30 minute
22:40
Cele două țări din UE apropiate de Moscova, excluse din primele discuții privind „zidul dronelor” de la frontiera estică a Uniunii ProTV.md
Cele două țări din UE apropiate de Moscova, excluse din primele discuții privind „zidul dronelor” de la frontiera estică a Uniunii
22:40
Al doilea diamant ca mărime din lume, descoperit în Botswana, ar putea fi expus într-un muzeu ProTV.md
Al doilea diamant ca mărime din lume, descoperit în Botswana, ar putea fi expus într-un muzeu
22:30
Trump va discuta din nou față în față cu Zelenski, confirmă Casa Albă. Când și unde va avea loc întâlnirea ProTV.md
Trump va discuta din nou față în față cu Zelenski, confirmă Casa Albă. Când și unde va avea loc întâlnirea
22:30
Catastrofă aviatică evitată în ultimul moment pe un aeroport din Franța. Un pilot a greșit pista de aterizare - VIDEO ProTV.md
Catastrofă aviatică evitată în ultimul moment pe un aeroport din Franța. Un pilot a greșit pista de aterizare - VIDEO
Acum o oră
22:10
Lotul Statelor Unite la Mondialul de Atletism a ocupat fără emoții prima poziție în clasamentul general pe medalii - VIDEO ProTV.md
Lotul Statelor Unite la Mondialul de Atletism a ocupat fără emoții prima poziție în clasamentul general pe medalii - VIDEO
22:10
A fost reținută pentru o foaie de hârtie: Mama unui soldat rus mobilizat, ridicată de poliție la Moscova după un protest tăcut în fața Ministerului Apărării - VIDEO ProTV.md
A fost reținută pentru o foaie de hârtie: Mama unui soldat rus mobilizat, ridicată de poliție la Moscova după un protest tăcut în fața Ministerului Apărării - VIDEO
Acum 2 ore
22:00
Echipa Moldovei încheie cu 2 medalii Campionatele Mondiale de lupte - VIDEO ProTV.md
Echipa Moldovei încheie cu 2 medalii Campionatele Mondiale de lupte - VIDEO
22:00
Liderul mondial, spaniolul Carlos Alcaraz, a strălucit, dar americanul Taylor Fritz a fost decisiv la adversari - VIDEO ProTV.md
Liderul mondial, spaniolul Carlos Alcaraz, a strălucit, dar americanul Taylor Fritz a fost decisiv la adversari - VIDEO
22:00
Zimbru Chișinău a învins-o pentru a doua oară în acest sezon pe rivala FC Sheriff - VIDEO ProTV.md
Zimbru Chișinău a învins-o pentru a doua oară în acest sezon pe rivala FC Sheriff - VIDEO
22:00
Rusul Daniil Medvedev a ajuns de nerecunoscut. Fostul lider mondial trece prin cea mai neagră parte a carierei, având eșecuri după eșecuri - VIDEO ProTV.md
Rusul Daniil Medvedev a ajuns de nerecunoscut. Fostul lider mondial trece prin cea mai neagră parte a carierei, având eșecuri după eșecuri - VIDEO
21:40
Remiză de foc între Manchester City și Arsenal Londra - VIDEO ProTV.md
Remiză de foc între Manchester City și Arsenal Londra - VIDEO
21:40
Real Madrid și FC Barcelona se desprind din pluton: Catalanii rămân la două puncte de galactici, în timp ce Atletico continuă seria dezamăgirilor - VIDEO ProTV.md
Real Madrid și FC Barcelona se desprind din pluton: Catalanii rămân la două puncte de galactici, în timp ce Atletico continuă seria dezamăgirilor - VIDEO
21:30
Localnicii din Șalvirii Vechi, îngroziți după ce fostul preot ar fi ucis în bătaie o bătrână de 86 de ani: „Este un om neadecvat” - VIDEO ProTV.md
Localnicii din Șalvirii Vechi, îngroziți după ce fostul preot ar fi ucis în bătaie o bătrână de 86 de ani: „Este un om neadecvat” - VIDEO
21:30
Naționala feminină de tenis a Italiei a strălucit din nou la Billie Jean King Cup - VIDEO ProTV.md
Naționala feminină de tenis a Italiei a strălucit din nou la Billie Jean King Cup - VIDEO
21:20
Replici acide și acuzații directe la dezbaterile Pro TV: PAS, Partidul Nostru și Blocul Patriotic s-au confruntat pe teme sensibile de integritate, educație și geopolitică - VIDEO ProTV.md
Replici acide și acuzații directe la dezbaterile Pro TV: PAS, Partidul Nostru și Blocul Patriotic s-au confruntat pe teme sensibile de integritate, educație și geopolitică - VIDEO
Acum 4 ore
20:50
Caz șocant în raionul Drochia. Preotul din satul Șalvirii Vechi - reținut de polițiști după ce ar fi ucis în bătaie o bătrână - VIDEO ProTV.md
Caz șocant în raionul Drochia. Preotul din satul Șalvirii Vechi - reținut de polițiști după ce ar fi ucis în bătaie o bătrână - VIDEO
20:40
Avocatul lui Plahotniuc, preluat de ambulanță și transportat la Urgență. Ședința de judecată, amânată repetat - VIDEO ProTV.md
Avocatul lui Plahotniuc, preluat de ambulanță și transportat la Urgență. Ședința de judecată, amânată repetat - VIDEO
20:40
Trei morți în Zaporojie după un nou atac aerian rusesc: Cinci bombe au distrus zeci de case, iar dronele au lovit și regiunile Poltava și Sumî - VIDEO ProTV.md
Trei morți în Zaporojie după un nou atac aerian rusesc: Cinci bombe au distrus zeci de case, iar dronele au lovit și regiunile Poltava și Sumî - VIDEO
20:30
Peste 200.000 de persoane au umplut stadionul din Glendale pentru a comemora viața lui Charlie Kirk, în ciuda capacității limitate - VIDEO ProTV.md
Peste 200.000 de persoane au umplut stadionul din Glendale pentru a comemora viața lui Charlie Kirk, în ciuda capacității limitate - VIDEO
20:20
Peste 40 de morți în Gaza după noi atacuri ale Israelului, în timp ce tot mai multe state recunosc Palestina, dar resping orice rol politic pentru Hamas - VIDEO ProTV.md
Peste 40 de morți în Gaza după noi atacuri ale Israelului, în timp ce tot mai multe state recunosc Palestina, dar resping orice rol politic pentru Hamas - VIDEO
20:10
Ofițerii CNA au descins cu percheziții la Chișinău și Orhei, dar și în sudul țării, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice. O persoană, reținută - VIDEO ProTV.md
Ofițerii CNA au descins cu percheziții la Chișinău și Orhei, dar și în sudul țării, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice. O persoană, reținută - VIDEO
20:10
Sud-estul Franței, lovit de ploi puternice: trafic feroviar perturbat, străzi inundate. În Catalonia un om a murit, zboruri afectate - VIDEO ProTV.md
Sud-estul Franței, lovit de ploi puternice: trafic feroviar perturbat, străzi inundate. În Catalonia un om a murit, zboruri afectate - VIDEO
20:00
Cinci luni sub acoperire. Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală - VIDEO ProTV.md
Cinci luni sub acoperire. Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 22.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 22.09.2025
19:40
Constantin Țuțu, dat în căutare de autoritățile moldovene pentru trecerea ilegală a frontierei, în timp ce avocatul insistă că fostul deputat se află în Grecia sub control judiciar - VIDEO ProTV.md
Constantin Țuțu, dat în căutare de autoritățile moldovene pentru trecerea ilegală a frontierei, în timp ce avocatul insistă că fostul deputat se află în Grecia sub control judiciar - VIDEO
19:30
Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Dan Perciun, Diana Caraman și Serghei Ivanov - VIDEO ProTV.md
Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Dan Perciun, Diana Caraman și Serghei Ivanov - VIDEO
Acum 6 ore
19:00
„Dacă va fi necesar să înfruntăm avioanele rusești, o vom face”. Marea Britanie transmite un mesaj ferm la ONU, după repetatele incursiuni ale Moscovei ProTV.md
„Dacă va fi necesar să înfruntăm avioanele rusești, o vom face”. Marea Britanie transmite un mesaj ferm la ONU, după repetatele incursiuni ale Moscovei
19:00
Opt gheţari suedezi au dispărut în 2024, potrivit unui centru de cercetare ProTV.md
Opt gheţari suedezi au dispărut în 2024, potrivit unui centru de cercetare
18:30
Două zile de gusturi autentice, bere artizanală și concerte incendiare: Oktoberfest Keller Holz transformă din nou Chișinăul în capitala bunei dispoziții - VIDEO ProTV.md
Două zile de gusturi autentice, bere artizanală și concerte incendiare: Oktoberfest Keller Holz transformă din nou Chișinăul în capitala bunei dispoziții - VIDEO
18:20
Maia Sandu avertizează: „Suveranitatea și viitorul european al Moldovei sunt în pericol. Kremlinul încearcă să cumpere voturi și să destabilizeze țara” - VIDEO ProTV.md
Maia Sandu avertizează: „Suveranitatea și viitorul european al Moldovei sunt în pericol. Kremlinul încearcă să cumpere voturi și să destabilizeze țara” - VIDEO
18:10
Mesajul președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie - VIDEO ProTV.md
Mesajul președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie - VIDEO
18:00
Metropolis: Târgul de Toamnă — apartamente de la 850 €/m²! ProTV.md
Metropolis: Târgul de Toamnă — apartamente de la 850 €/m²!
18:00
LIVE. Mesajul președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie ProTV.md
LIVE. Mesajul președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie
18:00
LIVE. Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Dan Perciun, Diana Caraman și Serghei Ivanov ProTV.md
LIVE. Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Dan Perciun, Diana Caraman și Serghei Ivanov
17:50
Țigări cu timbru fals, ascunse direct pe piele: Două femei, prinse la vama Otaci cu peste 400 de pachete tăinuite sub haine - FOTO ProTV.md
Țigări cu timbru fals, ascunse direct pe piele: Două femei, prinse la vama Otaci cu peste 400 de pachete tăinuite sub haine - FOTO
17:50
„Vom respecta dreptul internațional și nu vom face lucruri imposibile”. Macron se opune unei măsuri care vizează direct banii Băncii Centrale a Rusiei ProTV.md
„Vom respecta dreptul internațional și nu vom face lucruri imposibile”. Macron se opune unei măsuri care vizează direct banii Băncii Centrale a Rusiei
17:30
400 de euro pentru dezordine: Mai mulți moldoveni, duși sistematic în Serbia și instruiți să provoace violențe de stradă. 74 de persoane au fost reținute - VIDEO ProTV.md
400 de euro pentru dezordine: Mai mulți moldoveni, duși sistematic în Serbia și instruiți să provoace violențe de stradă. 74 de persoane au fost reținute - VIDEO
17:20
Ofițerii CNA au descins cu percheziții la Chișinău și Orhei, dar și în sudul țării, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice. O persoană, reținută - GALERIE FOTO ProTV.md
Ofițerii CNA au descins cu percheziții la Chișinău și Orhei, dar și în sudul țării, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice. O persoană, reținută - GALERIE FOTO
17:10
Premieră militară pentru Ucraina: Două avioane amfibii rusești au fost lovite în Crimeea ocupată - VIDEO ProTV.md
Premieră militară pentru Ucraina: Două avioane amfibii rusești au fost lovite în Crimeea ocupată - VIDEO
17:10
74 de persoane reținute: Moldoveni, instruiți în Serbia pentru destabilizări în masă. Primeau 400 de euro pentru acțiuni violente - VIDEO ProTV.md
74 de persoane reținute: Moldoveni, instruiți în Serbia pentru destabilizări în masă. Primeau 400 de euro pentru acțiuni violente - VIDEO
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 22.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 22.09.2025
Acum 8 ore
16:50
Atac în Crimeea, rușii spun că trei oameni au murit și 16 sunt răniți. Ce ar fi lovit ucrainenii ProTV.md
Atac în Crimeea, rușii spun că trei oameni au murit și 16 sunt răniți. Ce ar fi lovit ucrainenii
16:50
LIVE. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, directorul SIS, Alexandru Musteața și procurorul șef al PCCOCS, Victor Furtunǎ susțin un briefing de presǎ ProTV.md
LIVE. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, directorul SIS, Alexandru Musteața și procurorul șef al PCCOCS, Victor Furtunǎ susțin un briefing de presǎ
16:20
Luptând pentru copilul său, Sanda Turcan a fondat centrul Happy Hearts cu o abordare 360° pentru copii și părinți - VIDEO ProTV.md
Luptând pentru copilul său, Sanda Turcan a fondat centrul Happy Hearts cu o abordare 360° pentru copii și părinți - VIDEO
16:20
Kremlinul respinge acuzațiile privind încălcarea spațiului aerian. Peskov: „Declarații goale de sens” ProTV.md
Kremlinul respinge acuzațiile privind încălcarea spațiului aerian. Peskov: „Declarații goale de sens”
15:50
Blocul Unirea Națiunii se retrage din cursa electorală și anunță că susține PAS - VIDEO ProTV.md
Blocul Unirea Națiunii se retrage din cursa electorală și anunță că susține PAS - VIDEO
15:40
Reacția Mitropoliei Moldovei, după ce preotul din satul Șalvirii Vechi ar fi ucis în bătaie o bătrână: E oprit de la slujire încă din 2019 ProTV.md
Reacția Mitropoliei Moldovei, după ce preotul din satul Șalvirii Vechi ar fi ucis în bătaie o bătrână: E oprit de la slujire încă din 2019
15:40
Vladimir Putin îi face o ofertă-surpriză președintelui SUA Donald Trump ProTV.md
Vladimir Putin îi face o ofertă-surpriză președintelui SUA Donald Trump
15:20
Germania a calculat câți răniți ar avea în cazul unui război cu Rusia: „Natura conflictelor militare s-a schimbat dramatic” ProTV.md
Germania a calculat câți răniți ar avea în cazul unui război cu Rusia: „Natura conflictelor militare s-a schimbat dramatic”
Acum 12 ore
15:00
Galinta sub aripa Invalda INVL Group: de la afacere de familie la lider regional ProTV.md
Galinta sub aripa Invalda INVL Group: de la afacere de familie la lider regional
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.