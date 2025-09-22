Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Dan Perciun, Diana Caraman și Serghei Ivanov - VIDEO
ProTV.md, 22 septembrie 2025 19:30
Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Dan Perciun, Diana Caraman și Serghei Ivanov - VIDEO
Acum 15 minute
19:40
Constantin Țuțu, dat în căutare de autoritățile moldovene pentru trecerea ilegală a frontierei, în timp ce avocatul insistă că fostul deputat se află în Grecia sub control judiciar - VIDEO # ProTV.md
Acum 30 minute
19:30
Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Dan Perciun, Diana Caraman și Serghei Ivanov - VIDEO # ProTV.md
Acum o oră
19:00
„Dacă va fi necesar să înfruntăm avioanele rusești, o vom face”. Marea Britanie transmite un mesaj ferm la ONU, după repetatele incursiuni ale Moscovei # ProTV.md
19:00
Opt gheţari suedezi au dispărut în 2024, potrivit unui centru de cercetare
Acum 2 ore
18:30
Două zile de gusturi autentice, bere artizanală și concerte incendiare: Oktoberfest Keller Holz transformă din nou Chișinăul în capitala bunei dispoziții - VIDEO # ProTV.md
18:20
Maia Sandu avertizează: „Suveranitatea și viitorul european al Moldovei sunt în pericol. Kremlinul încearcă să cumpere voturi și să destabilizeze țara” - VIDEO # ProTV.md
18:10
Mesajul președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie - VIDEO # ProTV.md
18:00
Metropolis: Târgul de Toamnă — apartamente de la 850 €/m²!
18:00
LIVE. Mesajul președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, către întreaga societate în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie # ProTV.md
18:00
LIVE. Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Dan Perciun, Diana Caraman și Serghei Ivanov # ProTV.md
Acum 4 ore
17:50
Țigări cu timbru fals, ascunse direct pe piele: Două femei, prinse la vama Otaci cu peste 400 de pachete tăinuite sub haine - FOTO # ProTV.md
17:50
„Vom respecta dreptul internațional și nu vom face lucruri imposibile”. Macron se opune unei măsuri care vizează direct banii Băncii Centrale a Rusiei # ProTV.md
17:30
400 de euro pentru dezordine: Mai mulți moldoveni, duși sistematic în Serbia și instruiți să provoace violențe de stradă. 74 de persoane au fost reținute - VIDEO # ProTV.md
17:20
Ofițerii CNA au descins cu percheziții la Chișinău și Orhei, dar și în sudul țării, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice. O persoană, reținută - GALERIE FOTO # ProTV.md
17:10
Premieră militară pentru Ucraina: Două avioane amfibii rusești au fost lovite în Crimeea ocupată - VIDEO # ProTV.md
17:10
74 de persoane reținute: Moldoveni, instruiți în Serbia pentru destabilizări în masă. Primeau 400 de euro pentru acțiuni violente - VIDEO # ProTV.md
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 22.09.2025
16:50
Atac în Crimeea, rușii spun că trei oameni au murit și 16 sunt răniți. Ce ar fi lovit ucrainenii # ProTV.md
16:50
LIVE. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, directorul SIS, Alexandru Musteața și procurorul șef al PCCOCS, Victor Furtunǎ susțin un briefing de presǎ # ProTV.md
16:20
Luptând pentru copilul său, Sanda Turcan a fondat centrul Happy Hearts cu o abordare 360° pentru copii și părinți - VIDEO # ProTV.md
16:20
Kremlinul respinge acuzațiile privind încălcarea spațiului aerian. Peskov: „Declarații goale de sens” # ProTV.md
Acum 6 ore
15:50
Blocul Unirea Națiunii se retrage din cursa electorală și anunță că susține PAS - VIDEO
15:40
Reacția Mitropoliei Moldovei, după ce preotul din satul Șalvirii Vechi ar fi ucis în bătaie o bătrână: E oprit de la slujire încă din 2019 # ProTV.md
15:40
Vladimir Putin îi face o ofertă-surpriză președintelui SUA Donald Trump
15:20
Germania a calculat câți răniți ar avea în cazul unui război cu Rusia: „Natura conflictelor militare s-a schimbat dramatic” # ProTV.md
15:00
Galinta sub aripa Invalda INVL Group: de la afacere de familie la lider regional
14:50
Constantin Țuțu se află în stânga Nistrului. Acesta ar fi fost surprins la un local din Tiraspol - FOTO # ProTV.md
14:40
Doi bărbați din capitală - trimiși în judecată pentru șantaj, tâlhărie și huliganism agravat: Au intrat în casa unei persoane și au amenințat-o cu moartea pentru 500 de euro # ProTV.md
14:30
UE vrea să schimbe o regulă de care se lovește toată lumea când navighează pe internet
Acum 8 ore
13:40
„Vladimir Putin va face o declarație importantă azi”. Anunț al purtătorului de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov # ProTV.md
13:40
Profilul de integritate al candidatului la alegerile parlamentare, Iurie Muntean
13:20
Incendiu de vegetație, la Cimișlia. Flăcările au cuprins o suprafață de 3 hectare
13:10
Dan Perciun, Diana Caraman și Serghei Ivanov - așteptați luni, la ora 18:00, la dezbateri # ProTV.md
13:10
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Diana Ambros - 22.09.2025
13:10
Bombardament rus la Zaporojie, soldat cu trei morți și doi răniți. Corpul unei femei a fost scos dintre dărâmături # ProTV.md
13:00
Avocatul lui Plahotniuc, preluat de ambulanță și transportat la Urgență. Ședința de judecată, amânată repetat # ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 22.09.2025
12:50
Sud-estul Franței, lovit de ploi puternice: trafic feroviar perturbat, străzi inundate. În Catalonia un om a murit, zboruri afectate # ProTV.md
12:40
Ultima oră. Deputatul PD, Constantin Țuțu - anunțat în căutare - VIDEO
12:40
Judocanii Ion Basoc și Oleg Crețul au obținut medalii în Georgia - FOTO
12:30
Cinci luni sub acoperire. Rețeaua Moscovei, acțiuni conspirative, bani, propagandă și manipulare electorală - NordNews.md # ProTV.md
12:30
Ultima oră. Deputatul PD, Constantin Țuțu - anunțat în căutare internațională - VIDEO
12:20
Un bărbat a ajuns la spital, după ce a fost înjunghiat de fratele său, la Șoldănești. Ce spune poliția # ProTV.md
12:10
Germania anunță condițiile în care va recunoaște oficial statul Palestina
12:00
ANP vine cu detalii: Perchezițiile au loc în patru penitenciare din țară
Acum 12 ore
11:50
Donald Trump și Elon Musk și-au dat mâna la memorialul lui Charlie Kirk. Activistul conservator prevăzuse o reconciliere între cei doi - VIDEO # ProTV.md
11:50
Echinocțiul de toamnă are loc luni, la ora 21:19. Când trecem la ora de iarnă
11:40
Caz șocant în raionul Drochia. Preotul din satul Șalvirii Vechi - reținut de polițiști după ce ar fi ucis în bătaie o bătrână # ProTV.md
11:40
Copiii din raioanele Ungheni și Cantemir vor beneficia de consultații stomatologice gratuite # ProTV.md
11:40
Zeci de mii de persoane au protestat împotriva lui Viktor Orban la Budapesta - VIDEO
