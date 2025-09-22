/VIDEO/ „Votul nu este o loterie”: Planul propus de Mihai Ghimpu cu tragerea la sorți a eșuat

TV8, 22 septembrie 2025 20:50

/VIDEO/ „Votul nu este o loterie”: Planul propus de Mihai Ghimpu cu tragerea la sorți a eșuat

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 5 minute
21:20
/VIDEO/ Dezbateri electorale „Alege Liber” la TV8: Cine sunt invitații rundei a patra TV8
21:20
Luptă strânsă în campionatul național de fotbal: Zimbru s-a impus în „El Clasico” de Moldova TV8
Acum o oră
20:50
/VIDEO/ „Votul nu este o loterie”: Planul propus de Mihai Ghimpu cu tragerea la sorți a eșuat TV8
20:40
Gafă de protocol la Lisabona: Portugalia recunoaște Palestina, dar afișează steagul Sudanului TV8
Acum 2 ore
20:10
/LIVE/ Dezbateri electorale „Alege Liber” la TV8: Cine sunt invitații rundei a patra TV8
19:30
Medici ruși implicați în torturarea prizonierilor politici: Bătăi, electroșocuri și tratamente psihiatrice forțate TV8
Acum 4 ore
19:20
Proteste în Italia împotriva războiului din Gaza: Școli închise, porturi blocate și zeci de mii de oameni în stradă TV8
19:00
Favoritele se impun în La Liga: Real Madrid și Barcelona obțin noi victorii TV8
18:20
/VIDEO/ „Casa noastră nu e de vânzare. Pericolul e mare”: Maia Sandu cere cetățenilor să apere Moldova prin vot TV8
18:00
/VIDEO/ Primul mesaj al Iwonei Piórko, noua ambasadoare a UE în Moldova: „Am venit într-un moment crucial” TV8
17:30
/VIDEO/ Percheziții de amploare în toată țara: 74 de persoane, reținute după ce ar fi pregătit dezordini dirijate de Rusia TV8
Acum 6 ore
17:00
/VIDEO/ Crimă la Drochia: Un fost călugăr ar fi omorât în bătaie bătrâna care îl găzduia TV8
16:50
/VIDEO/ Investigație sub acoperire: Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din Moldova prin „Evrazia” lui Ilan Șor TV8
16:30
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 717: Conferință ONU, arme laser și umbrelă nucleară. Mai multe țări vor recunoaște Palestina TV8
16:00
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1307: Plan secret, descinderi în Moldova și premieră în Crimeea. Putin are o ofertă pentru Trump TV8
16:00
/ULTIMA ORĂ/ Blocul Unirea Națiunii se retrage din alegeri, în favoarea PAS: „Niciun vot caracatiței putiniste” TV8
15:40
/VIDEO/ Sentință pentru bărbat care ar fi violat două surori: Una era lăsată în grijă, iar celeilalte i-a fost naș de botez TV8
Acum 8 ore
15:10
/FOTO/ Un nou dosar pe numele lui Constantin Țuțu: Cum ar fi fost surprins în regiunea transnistreană TV8
15:00
/VIDEO/ Veteran, cu lacrimi în ochi în fața Primăriei Chișinău: „Funcționarii publici uită promisiunile pe care le fac în alegeri” TV8
14:30
/VIDEO/ Ceartă la cuțite între doi frați din Șoldănești: Ce s-ar fi întâmplat când erau în vizită la mătușa lor TV8
14:10
Război în Ucraina, ziua 1307: Plan secret, descinderi în Moldova și premieră în Crimeea. „Putin va face o declarație importantă” TV8
14:00
/VIDEO/ Flăcări în sudul Moldovei: Focul a cuprins mai multe hectare de iarbă uscată TV8
Acum 12 ore
13:20
Benzină și motorină mai ieftine: Cât vor costa carburanții pe 23 septembrie 2025 TV8
12:50
/VIDEO/ Constantin Țuțu va fi dat în căutare: Decizia, luată de Judecătoria Chișinău TV8
12:40
/PROMO/ Dezbateri electorale „Alege Liber” la TV8: Cine sunt invitații rundei a patra TV8
12:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1307: Descinderi în Moldova și premieră în Crimeea. Macron îl contrazice pe Trump: „Nu e nicio greșeală” TV8
12:10
Percheziții CNA într-un dosar de corupere electorală: Un reținut. Cum ar fi funcționat schema TV8
12:10
Ședință amânată în dosarul lui Plahotniuc: Avocatul din oficiu, luat de ambulanță TV8
11:30
Două medalii pentru Moldova la Europeanul de para judo: Ion Basoc și Oleg Crețul au urcat pe podium TV8
10:50
Alertă la București. Mai multe școli și spitale au primit amenințări: „Voi provoca un adevărat masacru” TV8
10:40
Acces limitat în Aeroportul Chișinău până la 30 septembrie: „Permis doar pasagerilor care dețin bilet” TV8
10:20
/VIDEO/ Premieră militară pentru Ucraina: Două avioane amfibii rusești au fost lovite în Crimeea ocupată TV8
10:10
Creditul croit pentru tine, sprijinul financiar pe măsura planurilor tale /P/ TV8
09:00
/VIDEO/ Proteste împotriva lui Orban la Budapesta: Manifestanții cer oprirea campaniilor de manipulare din bani publici TV8
Acum 24 ore
08:20
Accident tragic la Rezina: Adolescent de 16 ani, mort după ce un ATV s-a izbit frontal de o mașină TV8
08:00
/VIDEO/ Percheziții de amploare în Moldova, inclusiv în penitenciare: Peste 100 de persoane ar fi pregătit dezordini în masă TV8
07:50
Horoscop 22 septembrie 2025 de la ChatGPT: Leii strălucesc, Peștii au o zi încărcată, iar Balanțele sunt active social TV8
07:10
/METEO/ Cer senin, fără precipitații: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 22 septembrie 2025 TV8
21 septembrie 2025
23:20
Donald Trump a promis că va apăra Polonia și statele baltice în fața Rusiei: „Da, aș face-o” TV8
22:20
Medalie de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb: Vitalie Eriomenco a învins în finala mică TV8
22:00
Trafic rutier suspendat pe o stradă din Chișinău: Cum va circula transportul public în perioada 22-23 septembrie 2025 TV8
Ieri
21:20
O nouă provocare din partea Moscovei? Un avion rusesc a survolat spațiul aerian neutru deasupra Mării Baltice TV8
20:10
/VIDEO/ Legislație mai strictă pentru imigranți în Rusia, inclusiv moldoveni: Nu și-ar mai putea aduce familiile TV8
19:20
/VIDEO/ Cine-i agresorul în războiul din Ucraina: Întrebarea-provocare pentru politicienii din Blocul Patriotic și Blocul „Alternativa” TV8
18:30
/VIDEO/ Scenarii sumbre de la Arestovici și Nevzorov, în contextul alegerilor: „Pentru Putin, Moldova este un material consumabil” TV8
18:00
/VIDEO/ „Tatăl Nostru” răsună și la Berlin: Biserica din capitala Germaniei, loc de alinare pentru moldoveni. Pentru ce se roagă TV8
17:20
Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut statul Palestina: „Un pas ireversibil către pace” TV8
17:00
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Azerbaidjanului: Dezastru total pentru liderul campionatului TV8
16:30
Alegeri parlamentare 2025: Lista celor 23 de secții de votare pentru moldovenii din România TV8
16:00
Demisie în eșalonul superior al armatei ruse: Generalul Alexander Lapin a fost înlăturat după eșecurile din Ucraina TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.