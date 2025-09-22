Benzină și motorină mai ieftine: Cât vor costa carburanții pe 23 septembrie 2025
TV8, 22 septembrie 2025 13:20
Benzină și motorină mai ieftine: Cât vor costa carburanții pe 23 septembrie 2025
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
Acum o oră
Acum 2 ore
12:20
12:10
Acum 4 ore
11:30
10:50
10:40
10:20
Acum 6 ore
09:00
08:20
08:00
07:50
Acum 8 ore
07:10
Acum 24 ore
23:20
22:20
22:00
21:20
20:10
19:20
18:30
18:00
17:20
17:00
16:30
16:00
15:20
14:50
14:20
14:10
13:50
Ieri
13:20
12:50
12:20
10:50
10:20
09:40
09:10
04:20
20 septembrie 2025
22:20
22:10
22:10
22:10
21:40
20:30
20:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.