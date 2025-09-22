Sute de percheziții în mai multe locații din țară, inclusiv și în unele penitenciare. Sunt vizate peste 100 de persoane care ar pregăti destabilizări în masǎ - VIDEO
ProTV.md, 22 septembrie 2025 08:40
Alte ştiri de ProTV.md
Accident tragic la Rezina. Un adolescent a murit, după ce s-a lovit cu ATV-ul de o mașină. Poliția vine cu detalii - FOTO # ProTV.md
Accident tragic la Rezina. Un adolescent a murit, după ce s-a lovit cu ATV-ul de o mașină. Poliția vine cu detalii - FOTO
Igor Dodon anunță că percheziții au loc și la persoane din Blocul Patriotic: „Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze” # ProTV.md
Igor Dodon anunță că percheziții au loc și la persoane din Blocul Patriotic: „Regimul criminal PAS încearcă să ne intimideze”
Sute de percheziții în mai multe locații din țară, inclusiv și în unele penitenciare. Sunt vizate peste 100 de persoane care ar pregăti destabilizări în masǎ - VIDEO
Sute de percheziții în mai multe locații din țară, inclusiv și în unele penitenciare. Sunt vizate persoane care ar pregăti destabilizări în masǎ - VIDEO
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri # ProTV.md
Care e situația luni pe aeroporturile europene afectate de atacul cibernetic masiv din weekend, care a dus la cozi și anulări de zboruri
Curs valutar BNM pentru 21 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Sute de percheziții în mai multe locații din țară în cadrul unei cauze penale ce vizează pregătirea dezordinilor și destabilizărilor în masǎ - VIDEO
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 21.09.2025
Cristiano Ronaldo a marcat de două ori pentru formația sa Al Nassr - VIDEO
Nostalgie sovietică și o propagandă pro-rusă înrădăcinată în rândul locuitorilor. Ce așteptări au de la alegerile parlamentare oamenii din autonomia găgăuză? # ProTV.md
Nostalgie sovietică și o propagandă pro-rusă înrădăcinată în rândul locuitorilor. Ce așteptări au de la alegerile parlamentare oamenii din autonomia găgăuză?
Max Verstappen a câştigat Marele Premiu al Azerbaidjanului - VIDEO
Fostul deputat socialist, Nicolae Pascaru, candidat la alegerile parlamentare și-a înscris în propietate un imobil din inima Orheiului Vechi, care a fost construit cu scopul de a fi un centru pentru tineri. Ce arată investigația RISE - VIDEO # ProTV.md
Fostul deputat socialist, Nicolae Pascaru, candidat la alegerile parlamentare și-a înscris în propietate un imobil din inima Orheiului Vechi, care a fost construit cu scopul de a fi un centru pentru tineri. Ce arată investigația RISE - VIDEO
Sărbătoare colorată la Festivalul Etniilor. Moldoveni, romi, armeni sau ucraineni, toți s-au prins de mână și au încins o horă în centrul capitalei - VIDEO # ProTV.md
Sărbătoare colorată la Festivalul Etniilor. Moldoveni, romi, armeni sau ucraineni, toți s-au prins de mână și au încins o horă în centrul capitalei - VIDEO
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din Republica Moldova: Rețea secretă de știri false, descoperită de BBC # ProTV.md
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din Republica Moldova: Rețea secretă de știri false, descoperită de BBC
Experți: Rusificarea intensă, decenii de propagandă televizată și frică. În aceste condiții poporul găgăuz s-a format ca identitate, începând cu anii ‘40, iar influența Kremlinului se menține până acum - VIDEO # ProTV.md
Experți: Rusificarea intensă, decenii de propagandă televizată și frică. În aceste condiții poporul găgăuz s-a format ca identitate, începând cu anii ‘40, iar influența Kremlinului se menține până acum - VIDEO
Donald Trump a promis că va apăra Polonia și statele baltice în cazul unei escaladări din partea Rusiei. Declarația președintelui american # ProTV.md
Donald Trump a promis că va apăra Polonia și statele baltice în cazul unei escaladări din partea Rusiei. Declarația președintelui american
„Este o răfuială politică”. Cum comentează politicienii de la noi care au fost sancționați de Ucraina pentru promovarea discursurilor pro-ruse - VIDEO # ProTV.md
„Este o răfuială politică”. Cum comentează politicienii de la noi care au fost sancționați de Ucraina pentru promovarea discursurilor pro-ruse - VIDEO
O femeie de 76 de ani din Germania se poate lăuda cu titlul de cea mai în vârstă șoferiță de camion. Aceasta spune că pleacă pe traseu din plăcere, dar și pentru că pensia este mică - VIDEO # ProTV.md
O femeie de 76 de ani din Germania se poate lăuda cu titlul de cea mai în vârstă șoferiță de camion. Aceasta spune că pleacă pe traseu din plăcere, dar și pentru că pensia este mică - VIDEO
Avion militar de recunoaștere al Rusiei deasupra Mării Baltice. Forțele germane au trimis aeronave Eurofighter pentru a-l urmări # ProTV.md
Avion militar de recunoaștere al Rusiei deasupra Mării Baltice. Forțele germane au trimis aeronave Eurofighter pentru a-l urmări
Liverpool câștigă din nou derby-ul Merseyside și își prelungește startul perfect de sezon - VIDEO # ProTV.md
Liverpool câștigă din nou derby-ul Merseyside și își prelungește startul perfect de sezon - VIDEO
Vietnamul a fost declarat câștigător al concursului muzical Intervision, găzduit de Rusia. Premiul anunțat pentru marele câștigător a fost suma de 360 de mii de dolari - VIDEO # ProTV.md
Vietnamul a fost declarat câștigător al concursului muzical Intervision, găzduit de Rusia. Premiul anunțat pentru marele câștigător a fost suma de 360 de mii de dolari - VIDEO
Trupele ucrainene își continuă contraofensiva în Donețk, în jurul a două orașe importante. Volodimir Zelenski afirmă că armata rusă a suferit pierderi - VIDEO # ProTV.md
Trupele ucrainene își continuă contraofensiva în Donețk, în jurul a două orașe importante. Volodimir Zelenski afirmă că armata rusă a suferit pierderi - VIDEO
Iga Swiatek este campioană la Seul, la prima participare la Openul Korean. Poloneza a cucerit al 25-lea titlu al carierei - VIDEO # ProTV.md
Iga Swiatek este campioană la Seul, la prima participare la Openul Korean. Poloneza a cucerit al 25-lea titlu al carierei - VIDEO
Bilanț perfect și pentru Real Madrid în acest start de sezon. Echipa lui Xabi Alonso are 5 victorii în 5 etape - VIDEO # ProTV.md
Bilanț perfect și pentru Real Madrid în acest start de sezon. Echipa lui Xabi Alonso are 5 victorii în 5 etape - VIDEO
Americanul Taylor Fritz l-a învins pe liderul mondial spaniolul Carlos Alcaraz - VIDEO
Proteste violente în Olanda cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile generale. O demonstrație organizată de extrema dreaptă a creat haos, în capitala țărilor de jos - VIDEO # ProTV.md
Proteste violente în Olanda cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile generale. O demonstrație organizată de extrema dreaptă a creat haos, în capitala țărilor de jos - VIDEO
Lionel Messi a marcat o dublă pentru echipa sa Inter Miami și a urcat pe primul loc în clasamentul golgheterilor - VIDEO # ProTV.md
Lionel Messi a marcat o dublă pentru echipa sa Inter Miami și a urcat pe primul loc în clasamentul golgheterilor - VIDEO
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova: Rețea secretă de știri false, descoperită de BBC # ProTV.md
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova: Rețea secretă de știri false, descoperită de BBC
Ucraina a prezentat oficial proiectul TOLOKA: Drona subacvatică uriașă cu rază de acțiune de 2.000 km # ProTV.md
Ucraina a prezentat oficial proiectul TOLOKA: Drona subacvatică uriașă cu rază de acțiune de 2.000 km
Jurnalista chineză care a relatat despre primele faze ale COVID-19 a fost condamnată la încă patru ani de închisoare # ProTV.md
Jurnalista chineză care a relatat despre primele faze ale COVID-19 a fost condamnată la încă patru ani de închisoare
Bătaie în plină stradă. Momentul în care mai multe persoane, printre care adolescenți, s-au luat la pumni în centrul capitalei. Ce spune poliția. Imagini care vă pot afecta emoțional - VIDEO # ProTV.md
Bătaie în plină stradă. Momentul în care mai multe persoane, printre care adolescenți, s-au luat la pumni în centrul capitalei. Ce spune poliția. Imagini care vă pot afecta emoțional - VIDEO
Două școli s-au prăbușit în decurs de 24 de ore, în Rusia. Două persoane au murit - VIDEO # ProTV.md
Două școli s-au prăbușit în decurs de 24 de ore, în Rusia. Două persoane au murit - VIDEO
Maia Sandu, la Festivalul Etniilor: „Un eveniment care ne arată cât de frumoasă și puternică este Moldova noastră atunci când fiecare comunitate își aduce contribuția” - VIDEO # ProTV.md
Maia Sandu, la Festivalul Etniilor: „Un eveniment care ne arată cât de frumoasă și puternică este Moldova noastră atunci când fiecare comunitate își aduce contribuția” - VIDEO
A început Festivalul Etniilor la Chișinău. Vezi atmosfera din centrul capitalei. Maia Sandu, prezentă la eveniment - FOTO/VIDEO # ProTV.md
A început Festivalul Etniilor la Chișinău. Vezi atmosfera din centrul capitalei. Maia Sandu, prezentă la eveniment - FOTO/VIDEO
Noua strategie a lui Putin în Ucraina, după ce summitul din Alaska l-a convins de un detaliu fundamental în privința lui Trump # ProTV.md
Noua strategie a lui Putin în Ucraina, după ce summitul din Alaska l-a convins de un detaliu fundamental în privința lui Trump
A început Festivalul Etniilor la Chișinău. Vezi atmosfera din centrul capitalei - FOTO/VIDEO # ProTV.md
A început Festivalul Etniilor la Chișinău. Vezi atmosfera din centrul capitalei - FOTO/VIDEO
Zi însorită cu maxime de pănă la 27 de grade vom avea în capitală. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Zi însorită cu maxime de pănă la 27 de grade vom avea în capitală. Cum va fi vremea în următoarele zile. Prognoza meteo
Reprezentanta SUA s-a retras pe ultima sută de metri de la Eurovisionul rusesc. Organizatorii acuză „presiuni politice”. Cine a câștigat Intervision - VIDEO # ProTV.md
Reprezentanta SUA s-a retras pe ultima sută de metri de la Eurovisionul rusesc. Organizatorii acuză „presiuni politice”. Cine a câștigat Intervision - VIDEO
Înmormântarea lui Charlie Kirk: Ceremonie grandioasă în Arizona, cu Trump și JD Vance printre vorbitori # ProTV.md
Înmormântarea lui Charlie Kirk: Ceremonie grandioasă în Arizona, cu Trump și JD Vance printre vorbitori
Liderul unei țări din Europa spune că NATO trebuie să răspundă „inclusiv prin mijloace militare” la încălcările comise de Rusia # ProTV.md
Liderul unei țări din Europa spune că NATO trebuie să răspundă „inclusiv prin mijloace militare” la încălcările comise de Rusia
Atac armat la un club country din New Hampshire. O persoană a murit, mai multe sunt rănite. Suspectul a fost reținut # ProTV.md
Atac armat la un club country din New Hampshire. O persoană a murit, mai multe sunt rănite. Suspectul a fost reținut
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 20.09.2025
La Tokyo, olandeza Femke Bol și-a apărat cu succes titlul mondial la 400 metri garduri - VIDEO # ProTV.md
La Tokyo, olandeza Femke Bol și-a apărat cu succes titlul mondial la 400 metri garduri - VIDEO
Volodimir Zelenski a sancționat 11 personalități civile și politice din Moldova care promovează discursuri pro-ruse și justifică agresiunea Rusiei. Evghenia Guțul, Vasile Bolea, Bogdan Țîrdea - pe listă # ProTV.md
Volodimir Zelenski a sancționat 11 personalități civile și politice din Moldova care promovează discursuri pro-ruse și justifică agresiunea Rusiei. Evghenia Guțul, Vasile Bolea, Bogdan Țîrdea - pe listă
Carlos Alcaraz strălucește la dublu, iar echipa Europei conduce în fața echipei Lumii la Laver Cup, cu 3 la 1 după prima zi de concurs - VIDEO # ProTV.md
Carlos Alcaraz strălucește la dublu, iar echipa Europei conduce în fața echipei Lumii la Laver Cup, cu 3 la 1 după prima zi de concurs - VIDEO
Italia merge pentru a treia oară consecutiv în finala Billie Jean King Cup - VIDEO
De la mic la mare, dansatori din întreaga țară și-au dat întâlnire la festivalul dansului popular de la Sireți. 13 ansambluri folclorice au urcat în scena pentru a promova în cel mai frumos mod tradițiile moldovenești - VIDEO # ProTV.md
De la mic la mare, dansatori din întreaga țară și-au dat întâlnire la festivalul dansului popular de la Sireți. 13 ansambluri folclorice au urcat în scena pentru a promova în cel mai frumos mod tradițiile moldovenești - VIDEO
Volodimir Zelenski a sancționat 11 personalități civile și politice din Republica Moldova care promovează discursuri pro-ruse și justifică agresiunea Rusiei. Printre acestea - Vasile Bolea # ProTV.md
Volodimir Zelenski a sancționat 11 personalități civile și politice din Republica Moldova care promovează discursuri pro-ruse și justifică agresiunea Rusiei. Printre acestea - Vasile Bolea
