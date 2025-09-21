Max Verstappen a triumfat la Baku
Radio Moldova, 21 septembrie 2025 16:30
Olandezul Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Azerbaijanului, a 17-a etapă a Campionatului Mondial de automobilism Formula 1 disputată pe circuitul stradal din orașul Baku. Pornit de pe prima poziție a grilei de start, batavul a condus de la început până la final, iar victoria nu i-a fost pusă în pericol în niciun moment.
Peste 120 de școli, gimnazii și licee din Republica Moldova vor achiziționa echipamente și mobilier nou, vor deschide săli de lectură digitale și laboratoare multimedia, grație unor granturi oferite în cadrul Programului de Granturi Școlare al Ministerului Educației și Cercetării. Instituțiile au fost selectate în urma unui concurs național.
Mai multe familii din raionul Soroca au decis să își unească forțele și au creat un centru logistic modern. Au studiat experiența fermierilor din țările învecinate și a pieței de desfacere și au decis să planteze coacăzi. Cu o investiție de 250 de mii de euro, au instalat cea mai nouă linie de procesare și ambalare a pomușoarelor din Republica Moldova. Acum, exportă în România și în alte țări europene.
Radio Moldova lansează astăzi, 21 septembrie, dezbaterile electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. La prima rundă de dezbateri, care va începe la ora 17:00, au fost invitați candidații independenți - Andrei Năstase, Olesea Stamate, Victoria Sanduța și Tatiana Crețu.
Moldova 1 dă startul dezbaterilor electorale pentru alegerile parlamentare: Zilnic, de la ora 19:00 # Radio Moldova
Postul public de televiziune Moldova 1 dă startul dezbaterilor electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dezbaterile vor avea loc zilnic, începând de duminică, 21 septembrie, și până vineri, 26 septembrie, la ora 19:00.
ELECTORALA 2025 // CEC a respins contestația PAS împotriva Partidului Nostru și a candidatei Nina Cereteu # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins contestația depusă de către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) împotriva Partidului Nostru și a candidatei la funcția de deputat în Parlament din partea formațiunii, Nina Cereteu, în care se invocă utilizarea resurselor administrative.
Zimbru Chișinău football players say they will vote in Moldova's upcoming parliamentary elections on September 28. The club's own players have urged young people to follow their example and be active.
Tenismena poloneză Iga Swiatek a dat dovadă de spirit de luptătoare în finala turneului WTA de la Seul, în Coreea de Sud. Ea a învins-o pe Ekaterina Alexandrova cu 1-6, 7-6, 7-5 într-o partidă spectaculoasă ce a durat 2 ore și 46 de minute.
Manchester United a învins pe Chelsea Londra, iar meciul jucat pe Old Trafford a fost plin de evenimente # Radio Moldova
Meci cu de toate în etapa a 5-a a primei divizii engleze de fotbal. Manchester United a învins cu 2:1 pe teren propriu pe Chelsea Londra, iar prima repriză a meciului disputat pe stadionul Old Trafford a fost plină de dramatism. Echipa condusă de Enzo Maresca a suferit prima înfrângere în actuala ediție de campionat, iar pe „Teatrul Viselor” a rămas în inferioritatea numerică încă din minutul 5.
Echipa Restului Lumii a demolat Echipa Europei în a 2-a zi de concurs la turneul Laver Cup, care se desfășoară la San Francisco, în Statele Unite ale Americii. 4 victorii în tot atâtea partide și, prin urmare, Restul Lumii conduce cu 9-3 la general.
Cel puțin un civil a fost ucis și alți opt răniți în urma atacurilor rusești în Ucraina. Rusia a lansat peste 50 de drone în timpul nopții, dintre care apărarea antiaeriană ucraineană a interceptat 33, iar 21 de drone au lovit opt locații.
RETROSPECTIVA // Alegeri parlamentare sub presiunea amenințărilor de ingerință externă, scenariile privind o guvernare prorusă la Chișinău și reluarea extrădării lui Plahotniuc # Radio Moldova
Alegerile parlamentare din 28 septembrie, amenințările de ingerință externă, manipularea informațională prin rețele pro-Kremlin și reluarea procedurii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc au marcat săptămâna care se încheie. Totodată, autoritățile continuă pregătirile pentru alegeri transparente și democratice, în timp ce Uniunea Europeană și Statele Unite reafirmă sprijinul ferm pentru parcursul proeuropean al Republicii Moldova. Pe plan extern, UE a adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, iar Ucraina urmează să primească primele livrări de arme americane, inclusiv rachete Patriot și lansatoare HIMARS.
O rețea secretă finanțată de Rusia încearcă să saboteze alegerile parlamentare din R. Moldova, a dezvăluit o investigație BBC. Cu ajutorul unui reporter sub acoperire, BBC a descoperit că rețeaua promite plăți membrilor săi pentru publicarea de propagandă pro-rusă și știri false, care subminează imaginea partidului de guvernământ din R. Moldova, în preajma alegerilor din 28 septembrie.
Festivalul Etniilor se desfășoară la Chișinău. Evenimentul a început cu o paradă a portului etnic # Radio Moldova
Festivalul Etniilor se desfășoară duminică, 21 septembrie, în capitală. Evenimentul cu genericul „Unitate în diversitate” a început cu o paradă a portului etnic pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt.
Creștinii ortodocși sărbătoresc duminică, 21 septembrie, Nașterea Maicii Domnului. Această sărbătoare mai este cunoscută în popor și sub numele de Sfânta Maria Mică.
„Ștefan cel Mare în Europa”, carte lansată la Chișinău de academicianul român Ioan-Aurel Pop # Radio Moldova
„Ștefan cel Mare în Europa” este titlul unei noi cărți de istorie și al prelegerii publice susținute de istoricul și academicianul Ioan-Aurel Pop, în fața comunității științifice din Republica Moldova. Evenimentul, organizat în parteneriat cu Academia Română, a reunit specialiști și pasionați de epoca lui Ștefan cel Mare.
Le pasă de soarta țării! Fotbaliștii moldoveni legitimați la Clubul de fotbal Zimbru Chișinău spun că vor vota la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Doi dintre jucătorii echipei din capitală i-au îndemnat pe tineri să le urmeze exemplul și să fie activi.
Orașul Taraclia a devenit inima diversității culturale, găzduiește Festivalul „Unitate în diversitate” # Radio Moldova
Orașul Taraclia a devenit în acest weekend inima diversității culturale, găzduind Festivalul Etniilor „Unitate în diversitate”. Costume naționale, cântece și dansuri pline de energie, băuturi tradiționale și suveniruri autentice au adunat aproximativ 30 de ansambluri folclorice din diferite regiuni ale țării și din statele vecine.
Ucraina a impus sancțiuni împotriva a 11 politicieni și activiști din Republica Moldova, informează site-ul oficial al Președinției Ucrainei.
Oficialii de la Talinn au solicitat activarea articolulului 4 din Tratatul Alianței Nord Atlantice, privind consultarea aliaților. Se întâmplă după ce trei avioane rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei. Incidentul a atras o serie de reacții de condamnare a Rusiei din partea oficialilor europeni și NATO.
Satul Lozova din raionul Strășeni a găzduit o nouă ediție a Festivalului Loziei - un eveniment dedicat tradițiilor locale și meșteșugului împletirii loziei, salcia folosită de generații la confecționarea coșurilor pentru poamă și alte roade ale pământului. Atmosfera de sărbătoare, meșterii populari, expozițiile și activitățile pentru toate vârstele au transformat localitatea într-un centru al culturii rurale moldovenești.
Pe timp de război, demonstrează rezistență prin artă și dorința de a aduce spectatorilor din Ucraina și de peste hotare producții teatrale de valoare. Este vorba de echipa Teatrului Academic Național „Ivan Franko” din Kiev, care participă la cea de-a zecea ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești de la Chișinău. Sub genericul „Scena unei lumi libere”, evenimentul se bucură de înaltul patronaj al președinților Republicii Moldova și al României.
Trei persoane au decedat și cel puțin 36 de civili au fost răniți în Ucraina, în urma unui atac rusesc cu drone și rachete în noaptea de vineri spre sâmbătă, a anunțat președintele Volodimir Zelenski și alți oficiali ucraineni, citați de The Kyiv Independent.
Scuarul Teatrului de Operă și Balet s-a transformat sâmbătă, 20 septembrie, într-un adevărat paradis al mierii. Aproximativ 20 de apicultori din toată țara și-au prezentat produsele. Aceștia oferă vizitatorilor nu doar arome autentice, ci și sfaturi despre beneficiile mierii. Deși recolta din acest an este aproape la jumătate față de cea de anul trecut, apicultorii susțin că prețurile rămân, în mare parte, neschimbate. Excepție face mierea de salcâm, compromisă de înghețurile de primăvară, care se găsește acum, în principal, din stocurile anterioare.
Forțele israeliene și-au intensificat, sâmbătă, atacurile asupra orașului Gaza și a întregii Fâșii, vizând distrugerea tunelurilor subterane și a clădirilor capcană, au transmis autoritățile sanitare din Gaza, controlate de Hamas. Au fost raportate 34 de persoane decedate, scrie Reuters.
Trei sportivi moldoveni au adus medalii de aur de la Campionatul European de grappling # Radio Moldova
Deja de trei ani Danu Gorea este antrenor de grappling, un gen de lupte de contact, și pregătește talente care apoi reprezintă cu demnitate Republica Moldova în competițiile internaționale. Recent, Gorea și discipolii săi, Andrei Moisenco și Andreea Puiu, au revenit cu trei medalii de aur de la Campionatul European desfășurat în capitala Poloniei, orașul Varșovia, sub egida organizației ADCC.
Sute de tineri pasionați de tehnologie s-au adunat la IT Career Expo, în căutarea unui loc de muncă în acest domeniu. Zeci de companii și-au prezentat ofertele de angajare, însă, de această dată, tinerii au fost cei care au avut de ales. Inteligența artificială s-a evidențiat ca unul dintre cele mai populare și căutate domenii, semn că acest sector capătă tot mai mult teren în Republica Moldova.
Declarație: România nu a blocat extrădarea fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc # Radio Moldova
România nu a blocat extrădarea din Grecia a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, a declarat prim-ministrul Dorin Recean, la un podcast de la un post de radio din România.
Orașul Călărași a fost pe o zi epicentrul competițiilor naționale la lupta tradițională trânta. Localitatea din Codrii Moldovei a găzduit în premieră campionatul național la proba sportiva care ne definește ca popor.
Premierul Dorin Recean: „Alegerile din 28 septembrie, existențiale și istorice pentru R. Moldova” # Radio Moldova
Alegerile din 28 septembrie sunt existențiale și istorice, pentru că Republica Moldova nu a avut alegeri mai importante de la Independență încoace. Este afirmația premierului Dorin Recean, în cadrul unui interviu la un post de radio din România. Potrivit prim-ministrului, acest scrutin este esențial atât pentru R. Moldova, cât și pentru securitatea Ucrainei și României.
Echipa Europei a început în forță turneul de tenis Laver Cup, care în acest an se desfășoară la San Francisco, pe coasta Pacificului, în Statele Unite ale Americii. Norvegianul Casper Ruud, cehul Jakub Mensik și spaniolul Carlos Alcaraz au contribuit ca Echipa Europei să preaia conducerea cu scorul de 3-1 în fața Echipei Restului Lumii după prima zi de concurs.
O nouă informație falsă este promovată pe rețelele sociale, conform căreia secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului ar fi fost „închise sub pretextul influenței rusești”, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC).
Celebrul fotbalist german Jerome Boateng și-a agățat ghetele în cui. Ajuns la 37 de ani, acesta a anunțat că își încheie cariera într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni săptămâna viitoare cu omologul său american Donald Trump, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, notează Ukrainska Pravda.
Produse moldovenești, promovate la expoziția „Republica Moldova Prezintă” din România # Radio Moldova
Peste 20 de companii din R. Moldova își expun produsele, până pe 21 septembrie, la cea de-a IV-a ediție a expoziției „Republica Moldova Prezintă”. Evenimentul se desfășoară în municipiul Baia Mare din România.
Aeroporturile din Berlin, Bruxelles și din Londra se confruntă cu probleme tehnice după un atac cibernetic și sunt întârzieri de zboruri sau anulări, informează DW.
Trei persoane au decedat și cel puțin 27 de civili au fost răniți în Ucraina, în urma unui atac rusesc cu drone și rachete în noaptea de vineri spre sâmbătă, a anunțat președintele Volodimir Zelenski și alți oficiali ucraineni, citați de The Kyiv Independent.
PCCOCS dezminte: „Nu am solicitat liste ale pacienților, potențiali infractori, de la policlinici” # Radio Moldova
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) atrage atenția asupra unui document fals apărut în spațiul public, pretins semnat de procurorul-șef al instituției. În act se solicită policlinicilor din Chișinău să prezinte liste cu pacienții aflați sub anumite tratamente, „în scopul investigării penale a unei răpiri”.
Profilul general: o soluție pentru școlile mici de la sate. Presupune o structură curriculară mixtă # Radio Moldova
La începutul acestui an de studii, în mai multe instituții din țară a fost introdus profilul general, o alternativă pentru elevii care până acum trebuiau să aleagă între profilul uman și cel real. Noua formulă le permite liceenilor să studieze atât discipline umaniste, cât și cele exacte, oferindu-le mai multă flexibilitate la Bacalaureat și șanse sporite de admitere la facultăți, spun directorii instituțiilor de învățământ. În timp ce unele instituții au aplicat deja profilul, altele preferă să mai aștepte, urmărind cu atenție rezultatele primului an de implementare.
O sculptură care reprezintă un copil în palmă a fost inaugurată pe aleea din bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana al municipiului Chișinău. Autorul sculpturii este Marc Schmitz din Germania.
Dicționarele românești dau cuvântul „beci” (pivnița) ca fiind „fără etimologie”, sau, cum vedem în unele, chipurile provenind dintr-un termen „cumanul «beč»”, care ar fi, ni se spune: „loc întărit”.
