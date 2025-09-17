Horoscop 17 septembrie – SCORPION – se poate să vi se propună o afacere
HotNews, 17 septembrie 2025 07:00
Horoscop 17 septembrie – o zi cu atenționări. E multă treabă de făcut și un zor nebun, dar tot trebuie să fim cu ochii-n patru să nu ne sabotăm singuri munca. FECIOARĂ Vă pregătiți de o ieșire la rampă care o să vă aducă un plus de prestigiu, iar cariera voastră o să capete mai […]
• • •
Acum 30 minute
07:00
Horoscop 17 septembrie – o zi cu atenționări. E multă treabă de făcut și un zor nebun, dar tot trebuie să fim cu ochii-n patru să nu ne sabotăm singuri munca. FECIOARĂ Vă pregătiți de o ieșire la rampă care o să vă aducă un plus de prestigiu, iar cariera voastră o să capete mai […]
Acum 24 ore
18:00
”Sistemul vamal actual a devenit sursă de corupție”, cred experții din Partidul Moldova Mare # HotNews
Partidul Moldova Mare vine cu propuneri de reformare a sistemului vamal, pe care îl consideră una dintre principalele piedici în calea dezvoltării afacerilor în țara noastră. Potrivit președintelui organizației raionale Moldova Mare din Briceni, Mihail Gnatiuk, care are o experiență profesională enormă în domeniul vamal, susține că este timpul pentru o schimbare profundă, transmite Omniapres.md. […]
15:30
Olesea Stamate: După mai bine de zece ani de căutări a fost descoperit Perju, în podul propriei case # HotNews
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, constată că Poliția și CNA au dat lovitura. Ion Perju, fostul polițist condamnat la 10 ani de închisoare, a fost reţinut de oamenii legii. El era dat in urmărire din 2015. Reprezentanţii Inspectoratului General al Poliţiei au precizat că reţinerea a avut loc azi în […]
15:00
VIDEO: Sprijin românesc pentru copiii din Bălți: Guvernul de la București donează rucsacuri și rechizite pentru peste 450 de elevi # HotNews
Primăria municipiului Bălți, în colaborare cu Guvernul României, vine în ajutorul micilor școlari la început de an școlar. Potrivit primarului Alexandru Petkov, peste 450 de seturi ce conțin rucsacuri și rechizite au fost pregătite pentru elevii și preșcolarii din oraș. Acțiunea face parte dintr-un proiect de sprijin educațional menit să reducă povara financiară a părinților […]
14:30
BREAKING NEWS: Responsabil de extrădare: soțul unei candidate PAS implicat în aducerea lui Vlad Plahotniuc în țară # HotNews
Ies la iveală tot mai multe scenarii care demonstrează că Poliția și alte structuri ale statului se pregătesc să amplifice „show-ul" legat de extrădarea lui Vlad Plahotniuc. O scurtă investigație a canalului de Telegram Observatorul arată că echipa de ofițeri ar fi fost deja detașată în Grecia, iar fostul lider al Partidului Democrat Modern urmează […]
12:50
Renato Usatîi: Construcția Canalului „Dunărea Moldovei” va ieftini importurile, va crește exporturile și va stimularea turismului # HotNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunță că una dintre prioritățile formațiunii în noul Parlament este construcția Canalului „Dunărea Moldovei", un proiect menit să dezvolte infrastructura portuară, să reducă costurile importurilor, să sporească exporturile și să stimuleze turismul. „Toate țările bogate, China, SUA, toți împrumută bani. Diferența este că atunci când împrumuți, o parte trebuie să […]
12:30
Victoria Furtună: „Banii risipiți pe instituții inutile trebuie să fie folosiți pentru susținerea școlilor și spitalelor din sate, precum și pentru proiecte de infrastructură” # HotNews
Bugetul de stat poate economisi miliarde de lei anual prin eliminarea costurilor ineficiente. Partidul Moldova Mare a prezentat o listă de acțiuni pentru eficientizarea finanțelor publice și creștere a investițiilor pentru nevoi sociale și dezvoltarea economiei. "Noi propunem soluții concrete: desființarea consiliilor raionale, care „mănâncă" anual 8 miliarde de lei din buget. Acești bani trebuie […]
12:00
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei", a fost citată astăzi la Inspectoratul de Poliție din Chișinău „în dosarul legat de protestul împotriva tarifelor umflate la gaz". În sprijinul ei, activiștii formațiunii au desfășurat o acțiune, calificând presiunile regimului drept „ultimele convulsii ale PAS" înaintea înfrângerii din 28 septembrie. Irina Vlah a explicat că motivul acestei […]
11:30
Mai mult de jumătate dintre români se declară nemulţumiţi de activitatea preşedintelui Nicuşor Dan în domeniul politicii externe şi de activitatea Ministerului de Externe, potrivit datelor unui sondaj Avangarde. La întrebarea „Dumneavoastră personal sunteţi mulţumit de activitatea din primele luni de mandat, pe capitolul de politică externă, a actualului Preşedinte Nicuşor Dan?", 51% dintre subiecţi […]
11:10
Vlad Plahotniuc: Guvernarea PAS a pierdut categoric cam la toate capitolele în fața Guvernării Democrate, pe care am coordonat-o politic # HotNews
Vlad Plahotniuc a publicat un mesaj în care îi îndeamnă pe cetățeni să se gândească bine atunci când vor vota Până când vor fi încheiate toate procedurile juridice legate de procesul meu de extrădare în Republica Moldova, vreau să punctez niște subiecte pe care le consider de maximă importanță, ele vizând, nici mai mult nici […]
10:50
VIDEO: „Unirea aduce respect pentru țăran și salarii mai mari pentru toți basarabenii” – mesajul lui Boris Volosatîi adresat cetățenilor # HotNews
Președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a declarat într-un discurs public că adevărata soluție pentru redresarea economiei și pentru un viitor stabil al Republicii Moldova rămâne Reunirea cu România. „Fraților, am spus de multe ori: un stat puternic se sprijină pe o economie sănătoasă. Fără economie, toate promisiunile sunt vorbe în vânt. De aceea, […]
10:10
Energocom estimează un preț mediu de 410 EUR/1000 m³ pentru gazele achiziționate în anul 2025–2026 # HotNews
Energocom a anunțat că, pentru anul gazier 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026, prețul mediu prognozat al gazelor contractate este de 38,5 EUR/MWh, echivalent cu aproximativ 410 EUR pentru 1000 m³, sumă ce include și costul transportului până la punctul virtual de tranzacționare din Moldova. Calculul se bazează pe ofertele obținute la licitațiile internaționale […]
10:00
Viorel Cernăuțeanu o contrazice pe ministrul de Interne și anunță că Vlad Plahotniuc ar putea fi extrădat mai devreme # HotNews
Epopeea în jurul zilei în care urmează să fie adus Vlad Plahotniuc în Moldova ia o nouă întorsătură. Autoritățile responsabile se încurcă în declarații și vin cu afirmații contradictorii legate de data în care fostul lider PDM urmează să ajungă în țară. Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, o contrazice pe Daniela Misail-Nichitin, ministrul de Interne, și […]
09:20
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și polițiștii din Brigada de Poliție cu Destinație Specială „Fulger", în cooperare cu procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și angajații Serviciului Fiscal de Stat, desfășoară în aceste momente percheziții în municipiul Chișinău. Acțiunile au loc în cadrul unei cauze penale pornite pentru […]
08:50
Olesea Stamate constată cum zeci de milioane de lei sunt cheltuiți pe populisme electorale # HotNews
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, declară că "bani niciodată nu-s destui. Întrebarea e cum îi folosești. Care sunt prioritățile reale ale țării?" Zeci de milioane de lei cheltuiți aiurea, pe populisme electorale, susține Olesea Stamate. Eu CRED că Moldova poate face mai mult și mai bine, chiar și cu bugetul […]
Ieri
07:10
Horoscop 16 septembrie – SĂGETĂTOR – vor ateriza niște bani pe care trebuia să-i luați mai de mult # HotNews
Horoscop 16 septembrie – rezolvări azi. Apar, omul, situația, contextul, care să ne ajute să finalizăm, cu succes, o situație și să scăpăm de niște griji. FECIOARĂ Vă reușesc demersurile care țin de viața personală și o puteți face niște achiziții, să definitizați o situație școlară, să îi știți în siguranță și pe copii, dacă […]
15 septembrie 2025
22:10
Marius Lazurca a fost rechemat de Nicușor Dan din postul de ambasador în Mexic. Numele său, vehiculat pentru șefia SIE # HotNews
Nicuşor Dan a semnat, luni, decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurca din calitatea de ambasador al României în Mexic. El fusese vehiculat recent la şefia Serviciului de Informaţii Externe (SIE). Ambasadorul Marius-Gabriel Lazurca a fost numit la post din 2020, iar anterior a fost ambasador în Ungaria. Nicuşor Dan a declarat că va face […]
18:20
Renato Usatîi: Crearea unei bănci de stat – una dintre prioritățile Partidului Nostru pentru a reduce atât costul serviciilor bancare, cât și al creditelor pentru populație și agenții economici! # HotNews
Crearea unei bănci de stat este o prioritate a Partidului Nostru în noul Parlament. Despre aceasta a anunțat președintele formațiunii, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a precizat că această bancă va oferi credite mai accesibile populației și agenților economici. Azi, toate băncile din Republica Moldova sunt controlate de capital străin, ceea ce […]
18:10
Candidata independentă la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Olesea Stamate, a anunțat una dintre prioritățile sale legislative — modificarea modului în care sunt gestionate petițiile cetățenilor. „Petiția în care oamenii se plâng pe acțiunea unui funcționar sau unei instituții să nu mai fie redirecționată către acea instituție. La moment practica este exact inversă: te plângi […]
15:30
Diaspora basarabeană din UK: „Ne vrem copiii și nepoții acasă, prin Unirea cu România. Votăm AUR din Republica Moldova” # HotNews
În acest weekend, liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a avut întâlniri cu diaspora românească basarabeană din Londra. Întâlnirile au fost prilej de dialog deschis despre problemele reale cu care se confruntă cetățenii plecați peste hotare, dar și despre soluțiile concrete pe care AUR le propune pentru viitorul Republicii Moldova. „Cuvintele care s-au repetat […]
13:40
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Guvernarea a decis să treacă la o nouă etapă în încercarea de a ne discredita şi a ne reduce la tăcere # HotNews
Partidul Republican „Inima Moldovei" atenţionează opinia publică despre noile presiuni exercitate de către guvernare prin intermediul structurilor de stat pe care le controlează. „Astfel, după percheziţii, sancţiuni, dosare deschise la comandă, campanii media murdare, alte mizerii despre care Partidul Republican „Inima Moldovei" a comunicat în permanenţă, dejucând multe din schemele puse la cale de PAS, […]
13:20
Renato Usatîi: Vom moderniza aeroportul internațional din Mărculești, care va fi de rezervă celui de la Chișinău! Un obiectiv prioritar al Partidului Nostru # HotNews
Renato Usatîi anunță că modernizarea Aeroportului Internațional din Mărculești este un obiectiv prioritar al Partidului Nostru. Potrivit lui, acest aeroport din nordul țării trebuie să devină al doilea aeroport internațional al Republicii Moldova, de rezervă pentru cel din Chișinău, reducând astfel dependența de aeroporturile din afara țării. „Raionul Florești a moștenit după desființarea Uniunii Sovietice […]
13:10
”Moldova Mare”: Fiecare raion trebuie să beneficieze de 50% din volumul impozitelor colectate în unitatea administrativă respectivă # HotNews
Partidului "Moldova Mare" este convins că fiecare raion trebuie să beneficieze de 50% din volumul impozitelor colectate în unitatea administrativă respectivă. Acest lucru va permite raioanelor să-și stabilească de sine stătător prioritățile de cheltuiri și le va asigura finanțările necesare pentru proiecte reale. Propunerea se regăsește în programul partidului "Moldova Mare", transmite Omniapres.md. "Acești bani […]
13:00
Olesea Stamate: O democrație sănătoasă este atunci când fiecare opinie contează și când oamenii au curajul să aleagă fără presiuni și șantaj # HotNews
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, amintește că astăzi, de Ziua Internațională a Democrației și cu toții să ne întrebăm: în ce fel de democrație trăim? Potrivit Olesei Stamate, vedem cum partidele mari inspiră frică, ură și dezbinare. Cum statul este confundat cu partidul, cum propaganda ne repetă obsesiv că există […]
11:20
Moldova Mare: O prioritate pentru dezvoltarea agriculturii este restabilirea Universității Agrare, astfel, vom crea mai multe locuri de muncă # HotNews
Restabilirea Universității Agrare este una dintre priorități pentru dezvoltarea agriculturii și crearea noilor locuri de muncă la sate. Obiectivul a fost anunțat de către președinta partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, la întâlnirea cu un grup de locuitori de la Telenești, transmite Omniapres.md. "În ultimii 10 ani, numărul studenților la specialități agricole în Moldova a scăzut […]
11:00
Donald Tusk: “În Polonia crește un val de sentimente proruse și de ostilitate față de Ucraina” # HotNews
Premierul polonez Donald Tusk a atras atenția asupra intensificării unui val de simpatie față de Rusia și de ostilitate față de Ucraina, pe care îl consideră o construcție propagandistică a Kremlinului bazată pe temeri și emoții reale. Șeful guvernului polonez a subliniat că rolul politicienilor este să stopeze această tendință, nu să profite de ea, […]
10:50
Horoscop 15 septembrie – TAUR – poate abia acum o să vă fie răsplătită munca, o să luați bani … # HotNews
Horoscop 15 septembrie – o zi destul de bună. O să imbinăm meticulozitatea cu inspirația ca să iasă ceva mai aproape de ce ne-am propus. Ceva de calitate oricum. FECIOARĂ O să fie mult de lucru și la serviciu și în particular și-or să se vadă și rezultatele. Vin bani și o să vă puteți […]
10:40
BREAKING NEWS VIDEO: Olesea Stamate sesizează Ministerul Sănătății – la Nisporeni, asistentele medicale și infirmierele sunt impuse să lucreze gratuit # HotNews
Olesea Sta
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Renato Usatîi: Restabilirea școlilor tehnico-profesionale, un alt obiectiv prioritar al Partidului Nostru în viitorul Parlament! # HotNews
Restabilirea școlilor tehnico-profesionale este unul dintre obiectivele prioritare ale Partidului Nostru pentru viitorul Parlament, anunță președintele formațiunii, Renato Usatîi. În cadrul întrevederii cu cetățenii, el a fost întrebat despre soarta școlilor profesionale care au fost lichidate. „Școlile profesionale sunt fundamentul economiei în orice țară. Suntem o țară plină de juriști și oameni cu studii superioare, […] The post Renato Usatîi: Restabilirea școlilor tehnico-profesionale, un alt obiectiv prioritar al Partidului Nostru în viitorul Parlament! first appeared on HotNews.md.
18:00
VIDEO „Moldova Mare” acuză guvernarea că folosește poliția pentru a bloca întâlnirile cu cetățenii # HotNews
Partidul Moldova Mare acuză guvernarea PAS că încearcă să împiedice desfășurarea campaniei electorale prin blocarea întâlnirilor cu oamenii. Declarațiile au fost făcute de președintele formațiunii, Victoria Furtună, care susține că poliția a încercat să oprească accesul membrilor partidului și al simpatizanților la o întâlnire planificată. „Poliția a blocat toate cele trei intrări în oraș, doar […] The post VIDEO „Moldova Mare” acuză guvernarea că folosește poliția pentru a bloca întâlnirile cu cetățenii first appeared on HotNews.md.
15:20
Olesea Stamate: Oamenii din Strășeni declară că pensiile mici și sunt nevoiți să vină la piață ca să poată achita serviciile comunale și medicamentele # HotNews
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare, s-a aflat astăzi printre cetățenii din piață agricolă de la Strășeni, unde a întâlnit oameni harnici, muncitori și deschiși pentru discuții. M-am bucurat să putem sta de vorbă, susține Olesea Stamate. Majoritatea semnalează că pensiile mici și sunt nevoiți să vină în fiecare duminică la piață ca să […] The post Olesea Stamate: Oamenii din Strășeni declară că pensiile mici și sunt nevoiți să vină la piață ca să poată achita serviciile comunale și medicamentele first appeared on HotNews.md.
08:10
Renato Usatîi: Prin „Poșta Moldovei” vom lansa un sistem de plăți pentru moldovenii aflați în Federația Rusă! # HotNews
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunță intenția de a crea, pe baza Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, un sistem propriu de plată care să permită cetățenilor Republicii Moldova aflați în Federația Rusă să efectueze transferuri către rudele lor din țară. În cadrul întrevederilor cu cetățenii, Renato Usatîi a explicat că măsura ar veni să înlocuiască […] The post Renato Usatîi: Prin „Poșta Moldovei” vom lansa un sistem de plăți pentru moldovenii aflați în Federația Rusă! first appeared on HotNews.md.
07:00
Horoscop 14 septembrie – CAPRICORN – se poate să vă scoată la cafea cineva care visează la o colaborare # HotNews
Horoscop 14 septembrie – o zi amestecată. O să fim nerăbdători să ajungem într-un spațiu de agrement, în vizită la prieteni, la rude, să spunem ce simțim, ca să știm la ce să ne așteptăm din partea celuilat. FECIOARĂ O să primiți și aprecieri, dar și posibile reproșuri pentru felul în care v-ați achitat de […] The post Horoscop 14 septembrie – CAPRICORN – se poate să vă scoată la cafea cineva care visează la o colaborare first appeared on HotNews.md.
13 septembrie 2025
21:40
Olesea Stamate: CRED că o țară nu se pierde într-o zi și nici nu se salvează cu slogane, de aceea, să rămânem cu mintea limpede în aceste vremuri tulburi # HotNews
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare, declară că prin retorica unor lideri de partid, de fapt, încearcă să exploateze frica oamenilor, deoarece este unul din instrumentele cele mai eficiente în alegeri, dar totodată și cel mai cinic. Apelul meu este să rămâneți cu mintea limpede în aceste vremuri tulburi!, mai susține Stamate. Potrivit ei, […] The post Olesea Stamate: CRED că o țară nu se pierde într-o zi și nici nu se salvează cu slogane, de aceea, să rămânem cu mintea limpede în aceste vremuri tulburi first appeared on HotNews.md.
16:10
BREAKING NEWS: Avocatul Lucian Rogac denunță posibile provocări legate de procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc # HotNews
Instituțiile statului, responsabile de extrădarea lui Vlad Plahotniuc, sunt îndemnate să țină sub control tot procesul și să ia toate măsurile de securitate pentru revenirea fostului lider al PDM în țară. Apelul este făcut de Lucian Rogac, avocatul lui Vlad Plahotniuc, care precizează că în ultima perioadă a primit mai multe semnale că s-ar pregăti […] The post BREAKING NEWS: Avocatul Lucian Rogac denunță posibile provocări legate de procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc first appeared on HotNews.md.
14:20
VIDEO: Vladimir Cebotari: Unii din PAS tresar noaptea la gândul că Vlad Plahotniuc urmează să revină în Moldova # HotNews
Unii dintre exponenții PAS au apelat de nenumărate ori la ajutorul lui Vlad Plahotniuc, iar alții au participat și la executarea deciziilor luate de fostul lider al Partidului Democrat. Despre acest lucru vorbește fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari, care subliniază că acum mulți dintre ei „tresar noaptea doar de la gândul că Plahotniuc urmează să revină […] The post VIDEO: Vladimir Cebotari: Unii din PAS tresar noaptea la gândul că Vlad Plahotniuc urmează să revină în Moldova first appeared on HotNews.md.
12:10
Olesea Stamate: Producătorul autohton trebuie susținut, ori mai bun decât ceea ce producem acasă, nu găsim în altă parte # HotNews
Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare, declară că producătorii autohtoni trebuie susținuți, pentru că ei vor să rămână în Moldova, să lucreze pentru dezvoltarea țării noastre. Să nu-i lăsăm să plece, susține Olesea Stamate. Dimineața am petrecut-o in discuții cu oamenii, la piața agricolă din sectorul Ciocana, unde am ascultat opinia lor la diverse […] The post Olesea Stamate: Producătorul autohton trebuie susținut, ori mai bun decât ceea ce producem acasă, nu găsim în altă parte first appeared on HotNews.md.
10:50
Republica Moldova devine parte a unei inițiative regionale pentru modernizarea coridorului de transport Alexandroupolis – Odesa # HotNews
Grecia coordonează o inițiativă regională pentru modernizarea coridorului de transport Alexandroupolis – Odesa, care va trece prin Bulgaria, România și Moldova, scrie publicația grecească GTP. Ministrul elen al Infrastructurii și Transporturilor, Christos Dimas, și adjunctul său, Konstantinos Kyranakis, au avut recent o videoconferință cu miniștri din Bulgaria, România, Moldova și Ucraina, alături de comisarul european […] The post Republica Moldova devine parte a unei inițiative regionale pentru modernizarea coridorului de transport Alexandroupolis – Odesa first appeared on HotNews.md.
10:00
Roman Ciubaciuc, Partidul Nostru: Doar împreună putem obține schimbări în bine, am demonstrat acest lucru la nivel local și vom reuși la nivel național! # HotNews
Candidatul la funcția de deputat din partea Partidului Nostru, primarul orașului Cantemir, Roman Ciubaciuc, subliniază importanța unității și sprijinului din partea partenerilor în realizarea proiectelor de amploare, bazându-se pe experiența sa acumulată la nivel local. „Puține localități în țară se pot lăuda de faptul că beneficiază de canalizare, apă potabilă, iluminat stradal în proporție de […] The post Roman Ciubaciuc, Partidul Nostru: Doar împreună putem obține schimbări în bine, am demonstrat acest lucru la nivel local și vom reuși la nivel național! first appeared on HotNews.md.
08:50
Președintele american Donald Trump amenință cu deschiderea unei anchete la adresa miliardarului George Soros pentru că finanțează campanii de agitare a maselor în scopuri obscure. Trump a dezvăluit în cadrul unui interviu acordat Fox News faptul că mișcările de protest din țară nu sunt spontane, ci controlate de Soros și alte persoane interesate să răstoarne […] The post Donald Trump anunță oficial că se va ocupa de Soros. De ce îl acuză președintele SUA first appeared on HotNews.md.
08:40
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”: În politica externă, Republica Moldova trebuie să preia exemplul Austriei # HotNews
„În politica externă, Republica Moldova trebuie să preia exemplul Austriei. Această ţară şi-a construit politica sa externă pe baza neutralităţii. Astăzi, Austria este unul din cele 6 state europene, care şi-au declarat neutralitatea, iar respectivul principiu este pe deplin funcţional, oferind beneficii reale cetăţenilor. Poziţia de principiu a Partidului Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” […] The post Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”: În politica externă, Republica Moldova trebuie să preia exemplul Austriei first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 13 septembrie – BERBEC – e posibil să aflați că urmează să se concretizeze un proiect și veți semna contractul # HotNews
Horoscop 13 septembrie – o zi frumoasă. Primim vești bune, vin și oameni cu diverse invitații pe la mondeniități și o să alegem unde și cu cine să ne petrecem timpul. FECIOARĂ O să vă bucurați de un plus de atenție, poate e și zi aniversară și primiți cadouri, faceți și voi o tratație și […] The post Horoscop 13 septembrie – BERBEC – e posibil să aflați că urmează să se concretizeze un proiect și veți semna contractul first appeared on HotNews.md.
12 septembrie 2025
20:40
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, critică soluția Guvernului de concediere a aproape 40% din angajații CFM # HotNews
În timpul întâlnirii cu locuitorii orașului Criuleni, Renato Usatîi, discutând cu un fost angajat al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată a Moldovei”, a criticat acțiunile autorităților care au concediat peste două mii de feroviari pentru a raporta că „au rezolvat” problema plății salariilor. „Savanții” noștri de la guvernare au publicat un material – mai bine […] The post Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, critică soluția Guvernului de concediere a aproape 40% din angajații CFM first appeared on HotNews.md.
20:10
BREAKING NEWS:Ministerul Justiției anunță că procedura de extrădare a lui Plahotniuc a fost finalizată # HotNews
Ministerul Justiției a recepționat astăzi, 12 septembrie, prin intermediul Biroul Național Central Chișinău Interpol, decizia de extrădare emisă de autoritățile elene în urma cererilor formulate de Ministerul Justiției și Procuratura Generală privind extrădarea lui Vladimir Plahotniuc. În rezultat, setul de acte necesar pentru extrădare a fost transmis Ministerului Afacerilor Interne, instituție competentă pentru preluarea persoanei […] The post BREAKING NEWS:Ministerul Justiției anunță că procedura de extrădare a lui Plahotniuc a fost finalizată first appeared on HotNews.md.
19:50
Olesea Stamate: Dacă nu punem educația ca prima prioritate, nu avem cum să fim un stat dezvoltat nici în 10, nici în 20 de ani # HotNews
Deputata Olesea Stamate, candidat independent pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, declară CREDe cu tărie că dacă nu punem educația ca prima prioritate, nu avem cum să fim un stat dezvoltat nici în 10, nici în 20 de ani. Olesea Stamate susține că a avut o după amiază foarte frumoasa la Orhei, unde a purtat […] The post Olesea Stamate: Dacă nu punem educația ca prima prioritate, nu avem cum să fim un stat dezvoltat nici în 10, nici în 20 de ani first appeared on HotNews.md.
15:20
CEC a aprobat lista de candidați la funcția de deputat prezentată de Partidul „Moldova Mare” # HotNews
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat lista de candidați la funcția de deputat prezentată de Partidul „Moldova Mare”, după ce a eliminat clauza de condiționare care oferea posibilitatea excluderii ulterioare a acestora. Decizia vine după ce instituția a fost obligată să opereze modificări la propria hotărâre de către Curtea de Apel Centru. Anterior, lista fusese […] The post CEC a aprobat lista de candidați la funcția de deputat prezentată de Partidul „Moldova Mare” first appeared on HotNews.md.
13:02
Renato Usatîi: Nicio pensie mai mică de 5000 de lei pe lună și indexarea la rata inflației! Partidul Nostru are soluții de unde să găsim rapid bani pentru aceasta! # HotNews
Pensie minimă de 5000 de lei, iar în Constituție să fie expres stabilită indexarea pensiei la rata inflației. Aceste două inițiative au fost prezentate de președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, în cadrul întrevederilor cu cetățenii. El a explicat că astfel, pe viitor, pensionarii nu vor mai depinde de ”mofturile unor guvernări”. ”Pensia minimă să fie […] The post Renato Usatîi: Nicio pensie mai mică de 5000 de lei pe lună și indexarea la rata inflației! Partidul Nostru are soluții de unde să găsim rapid bani pentru aceasta! first appeared on HotNews.md.
13:02
Fadei Nagacevschi: Disperarea se amplifică în rândul PAS, iar sondajele interne indică o pierdere a puterii # HotNews
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, constată că disperarea se amplifică în rândul PAS, iar sondajele interne indică o pierdere a puterii. În acest context, au decis să speculeze pe marginea transferului datoriei pentru gazele naturale de pe malul stâng al Nistrului către malul drept. Potrivit lui, este important de menționat că atât datoria malului […] The post Fadei Nagacevschi: Disperarea se amplifică în rândul PAS, iar sondajele interne indică o pierdere a puterii first appeared on HotNews.md.
13:02
Igor Grosu: Cel mai mare pericol este să pierdem țara unei majorități pro-ruse în Parlament # HotNews
Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), și Dorin Recean – primii pe lista PAS la parlamentare, în cadrul unei conferințe de presă, au vorbit despre importanța alegerilor parlamentare și amenințările care există. Ei au subliniat că, cel mai mare pericol este crearea unei majorități pro-ruse în viitorul Parlament, informează TRIBUNA. Igor Grosu a […] The post Igor Grosu: Cel mai mare pericol este să pierdem țara unei majorități pro-ruse în Parlament first appeared on HotNews.md.
13:02
Dorin Recean despre arestarea lui Balan în România: „Este un efort comun al țărilor europene” # HotNews
Arestarea fostului adjunct al șefului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Balan, în România, face parte din eforturile de prevenire a amestecului Federației Ruse în alegerile și treburile interne ale Republicii Moldova, precum și ale statelor membre ale Uniunii Europene. Declarația a fost făcută de premierul Dorin Recean, solicitat de presă să comenteze reținerea și […] The post Dorin Recean despre arestarea lui Balan în România: „Este un efort comun al țărilor europene” first appeared on HotNews.md.
