Ucraina lovește în propaganda rusă: Interdicții pentru 11 politicieni și activiști pro-ruși din Moldova

TV8, 21 septembrie 2025 04:20

Ucraina lovește în propaganda rusă: Interdicții pentru 11 politicieni și activiști pro-ruși din Moldova

Acum o oră
04:20
Acum 8 ore
22:20
22:10
Atenție, fals! CEC dezminte informațiile despre închiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului TV8
22:10
Un magnat rus, găsit mort: E al 20-lea manager de top își pierde viața în circumstanțe misterioase TV8
22:10
/VIDEO/ Diferența salarială, tot mai mare: Leafa femeilor, cu aproape 17% mai mică decât a bărbaților TV8
21:40
/VIDEO/ Pedagog la pătrat: Profesorii din țară sunt nevoiți să predea câte două discipline TV8
Acum 12 ore
20:30
/VIDEO/ Utilaj nou pentru Spitalul Oncologic: UE și OMS au donat echipamente medicale de 6,6 milioane de lei TV8
20:00
/VIDEO/ 20 de companii IT și-au căutat angajați la un târg specializat: Salarii generoase pentru tinerii specialiști TV8
19:50
19:20
/VIDEO/ Cât de mult e prețuită arta în Moldova? Mesajul unor muzicieni moldoveni, plecați să cânte în Germania TV8
19:10
19:00
18:50
Pană la o rețea telefonică, în Australia. Trei persoane au murit după ce nu au avut acces la serviciile de urgență TV8
18:30
/VIDEO/ Verde-n ochi: „Русский военный корабль, иди на**й”! Eu voi vota pentru că îmi iubesc țara TV8
17:40
Fostul concubin ar fi încercat să o ucidă: Momente de groază pentru o femeie din Rîbnița TV8
17:40
Danemarca sprijină Moldova! 22 de milioane de euro pentru susținerea securității și aderării la UE TV8
17:10
Premieră la Ziua Vinului 2025: Vizitatorii vor avea parte de o experiență unică TV8
16:40
/VIDEO/ „Nu vreau să-mi amintesc acea perioadă”: Momentele prin care au trecut Lori și Beti după divorțul părinților TV8
16:10
/VIDEO/ Prognoză sumbră după alegeri: Opoziția a anunțat proteste, chiar dacă nu știe rezultatul scrutinului TV8
Acum 24 ore
15:40
/VIDEO/ De la ceai la un festin moldovenesc: Noul șef adjunct al Ambasadei Marii Britanii descoperă gustul Moldovei TV8
15:10
14:40
De la centru de tineret la casă personală: Cum a ajuns imobilul din Trebujeni proprietatea unui fost deputat socialist TV8
14:10
„Dialog între generații” revine cu noutăți. În acest weekend, seniorii își dau întâlnire la ore diferite pentru a dansa TV8
13:50
/VIDEO/ Autocar din Moldova cu pelerini, implicat într-un accident la Odesa: Șoferul e moldovean TV8
13:10
/VIDEO/ „UE nu are nevoie de Moldova”: Cine alimentează scepticismul față de integrarea europeană TV8
12:50
/FOTO/ Două vehicule răsturnate și patru răniți, la Slobozia: Cum s-a întâmplat totul TV8
12:50
Document contrafăcut în numele PCCOCS, distribuit policlinicilor din Chișinău: Actul care cerea o listă de pacienți, fals TV8
12:20
Gusturi de casă, obiecte unice lucrate manual și dispoziție bună: Mai multe târguri cu produse autohtone, amenajate în Chișinău TV8
11:50
Haos pe cele mai importante aeroporturi din Europa: Atac cibernetic la sistemele de check-in și îmbarcare TV8
11:20
O rută de autobuze din Chișinău își modifică astăzi traseul TV8
10:50
/LIVE TEXT/ Război în Orientul Mijlociu, ziua 715: Israelul amenință că va folosi „o forță fără precedent” în Gaza TV8
10:20
Festivalul Etniilor închide centrul Chișinăului: Rute de transport public modificate și străzile vizate TV8
09:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1305: Dronele au lovit o rafinărie rusească din Saratov. Control restabilit în 7 localități din Donețk TV8
09:50
Horoscop 20 septembrie 2025 de la ChatGPT: Taurii nu pot controla totul, iar Leii voi să strălucească. Fecioarele se retrag TV8
09:10
/METEO/ Vremea ușor se încălzește. Soare pe întreg teritoriul țării astăzi, 20 septembrie 2025 TV8
Ieri
23:40
/VIDEO/ Un restaurant moldo-ucrainean adună diaspora la Berlin: „Avem cu ce ieși în lume, cu ce ne mândri” TV8
22:30
Rusia va participa la jocurile olimpice de iarnă: Ce condiții va îndeplini TV8
22:10
Schemă cu 500 de euro în diasporă: Cum încearcă Ilan Șor să ademenească moldovenii din străinătate TV8
21:40
/VIDEO/ Ediție specială „Întreabă Ghețu” la Berlin: Ce schimbări își doresc moldovenii din Germania după alegeri TV8
21:40
Șeful MI6 consideră că Moscova refuză negocierile: „Putin joacă teatru, ne duce cu vorba” TV8
21:20
Fără autorizații suplimentare: Transportatorii moldoveni de mărfuri pot circula liber în UE până în 2027 TV8
20:50
/VIDEO/ Cinci mașini, mistuite de flăcări la Goianul Nou: Pagubele se ridică la peste un milion de lei TV8
20:20
Debut cu stângul la Campionatul Mondial din Croația: Trei luptători greco-romani au fost eliminați din competiție TV8
20:10
/LIVE/ Ediție specială „Întreabă Ghețu” la Berlin: Ce schimbări își doresc moldovenii din Germania după alegeri TV8
19:40
Donald Trump, gafă de proporții la Londra: A spus că a rezolvat un război care nu există TV8
19:20
Comisia Europeană anunță un nou pachet de sancțiuni contra Rusiei: „Intensificăm presiunea” TV8
19:10
/QUIZ/ Detector de minciuni electorale pe tv8.md: Apasă START și verifică promisiunile candidaților TV8
18:50
Favoritele se impun într-o nouă seară de Liga Campionilor: Ce echipe au suferit înfrângeri categorice TV8
18:40
Politico: Spațiul aerian al Estoniei a fost încălcat. Trei avioane militare rusești s-au apropiat de Tallinn TV8
18:20
Alertă la Chișinău: O copilă de clasa întâi a dispărut misterios. Unde a fost găsită TV8
