Ucraina lovește în propaganda rusă: Interdicții pentru 11 politicieni și activiști pro-ruși din Moldova
TV8, 21 septembrie 2025 04:20
Ucraina lovește în propaganda rusă: Interdicții pentru 11 politicieni și activiști pro-ruși din Moldova
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum o oră
04:20
Acum 8 ore
22:20
22:10
22:10
22:10
21:40
Acum 12 ore
20:30
20:00
19:50
19:20
19:10
19:00
18:50
18:30
17:40
17:40
16:40
16:10
Acum 24 ore
15:40
15:10
14:40
14:10
13:50
13:10
12:50
12:20
11:50
10:50
10:20
09:50
09:50
09:10
Ieri
23:40
22:10
21:40
21:40
21:20
20:50
20:20
20:10
19:40
19:20
19:10
18:50
18:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.