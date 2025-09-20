Atenție, fals! CEC dezminte informațiile despre închiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului
TV8, 20 septembrie 2025 22:10
Atenție, fals! CEC dezminte informațiile despre închiderea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
22:20
Acum o oră
22:10
22:10
22:10
Acum 2 ore
21:40
Acum 4 ore
20:30
20:00
19:50
19:20
19:10
19:00
18:50
Acum 6 ore
18:30
17:40
17:40
Acum 8 ore
16:40
16:10
15:40
15:10
Acum 12 ore
14:40
14:10
13:50
13:10
12:50
12:20
11:50
10:50
10:20
09:50
09:50
Acum 24 ore
09:10
19 septembrie 2025
23:40
Ieri
22:10
21:40
21:40
21:20
20:50
20:20
20:10
19:40
19:20
19:10
18:50
18:40
18:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.