FC Botoșani, echipa moldoveanului Ștefan Bodișteanu este revelația acestui sezon în campionatul României de fotbal - VIDEO
ProTV.md, 20 septembrie 2025 20:50
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 15 minute
21:00
Volodimir Zelenski a sancționat 11 personalități civile și politice din Republica Moldova care promovează discursuri pro-ruse și justifică agresiunea Rusiei. Printre acestea - Vasile Bolea # ProTV.md
Acum 30 minute
20:50
FC Botoșani, echipa moldoveanului Ștefan Bodișteanu este revelația acestui sezon în campionatul României de fotbal - VIDEO # ProTV.md
20:50
Exportul de servicii medicale a înregistrat un salt spectaculos. Cele mai solicitate intervenții sunt cele stomatologice, estetice, oftalmologice sau fertilizări invitro - VIDEO # ProTV.md
Acum o oră
20:40
E criză de medici și felceri veterinari în țară. Mai cu seamă, e lipsa de specialiști la sate, iar potrivit datelor ANSA 400 de locuri sunt vacante - VIDEO # ProTV.md
20:30
Expert român: sumele mari de bani indentificate aproape zilnic de poliție și procurori în rețeaua Șor demonstrează cât de mare este miza acestor alegeri pentru ruși - VIDEO # ProTV.md
20:20
Barajul lacului de acumulare din orașul Rîșcani, care se afla în stare de avarie, a fost renovat după mai bine de jumătate de secol - VIDEO # ProTV.md
20:20
Mai multe magazine sociale ambulante, pe patru roți, care fac parte din rețeaua „Merișor” a fugarului Ilan Șor, au activat ilegal. Ce arată o investigație a Ziarului de Gardă și a jurnaliștilor de la Cu Sens - VIDEO # ProTV.md
Acum 2 ore
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Diana Ambros - 20.09.2025
20:00
Șase miliarde de dolari - atât încasează țara noastră de pe urma exporturilor, inclusiv prin cele medicale. Veaceslav Ioniță: „75 de milioane au plătit străinii strict pentru medicină” - VIDEO # ProTV.md
Acum 4 ore
18:20
Turnurile Catedralei Notre-Dame din Paris au fost redeschise publicului, la șase ani după incendiul devastator. Președintele Emmanuel Macron a fost prezent la inaugurare - VIDEO # ProTV.md
18:20
Rusia a lansat 580 de drone și 40 de rachete asupra orașelor ucrainene. Acesta fiind unul dintre cele mai mari atacuri de la începutul războiului - VIDEO # ProTV.md
Acum 6 ore
17:00
De ce Brigitte Macron trebuie să furnizeze dovezi că e femeie în procesul său de calomnie împotriva influenceriței Candance Owens # ProTV.md
16:50
Stop, fals. CEC dezminte informațiile despre închiderea secțiilor de votare pentru cetățenii din stânga Nistrului # ProTV.md
16:50
Violențe la un protest anti-imigrație la Haga. Mașină de poliție incendiată și ofițeri atacați cu pietre și sticle - VIDEO # ProTV.md
16:30
Donald Trump lansează „viza de aur” pentru un milion de dolari: „Va fi un succes imens”
16:20
Mișcarea făcută de gazda Austria, după ce tot mai multe țări au amenințat că vor boicota Eurovision. Germania critică și ea amenințările # ProTV.md
16:10
Incendiile au făcut prăpăd în provincia turcă Alanya. Sute de turiști au fost evacuați din hotele, din cauza focului ce se apropie de zonele rezidențiale - VIDEO # ProTV.md
16:10
Rusia provoacă noi incidente la granița cu statele NATO. Trei aeronave de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei. UE, NATO și Ucraina condamnă incidentul - VIDEO # ProTV.md
15:50
Accident grav în stânga Nistrului. Patru persoane au rămas rănite, după ce camionul în care se aflau s-a ciocnit cu un alt automobil - GALERIE FOTO # ProTV.md
15:40
„Turcia a dat un exemplu acum 10 ani.” Soluția radicală propusă de un oficial european după incidentul cu avioane rusești în Estonia # ProTV.md
Acum 8 ore
14:50
Maia Sandu s-a întâlnit cu guvernatorul Băncii Franței și cu liderul celui mai mare partid din Adunarea Națională a Franței. Despre ce au discutat # ProTV.md
14:10
Brett James a murit într-un accident aviatic. Compozitorul, câștigător al premiului Grammy, avea 57 de ani - VIDEO # ProTV.md
13:50
Merișorul lui Șor, favorizat de ANSA. Mai multe magazine sociale ambulante, pe patru roți, au activat, până de curând, la limita legii/ VIDEO - zdg.md # ProTV.md
13:50
Un alt magnat rus a fost găsit mort. Este 20-lea manager de top care își pierde viața în circumstanțe misterioase # ProTV.md
13:20
Un autocar moldovenesc, grav avariat pe șoseaua Kiev-Odesa. Precizările Ministerului de Externe - VIDEO # ProTV.md
Acum 12 ore
13:00
Centru pentru tineri, devenit casă de lux la Orheiul Vechi - Rise.md
12:40
Trupele Kievului continuă contraofensiva din estul țării, unde provoacă pierderi importante în rândul armatei ruse, susține Zelenski # ProTV.md
12:20
Republica Moldova, prin ochii ambasadorului Marii Britanii. Ce i-a povestit Fern Horine adjunctului său - VIDEO # ProTV.md
11:40
Atenție, fals. Un document care ar fi din partea procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție a ajuns la policlinicile din capitală # ProTV.md
11:40
Haos pe cele mai aglomerate aeroporturi din Europa, după un atac cibernetic care a vizat sistemele de check-in și îmbarcare. Zboruri anulate și întârzieri # ProTV.md
10:00
Atac rusesc combinat cu sute de drone și rachete în Ucraina. Cel puțin trei morți, anunță Zelenski # ProTV.md
09:50
Atac rusesc combinat cu sute de drone și rachete în Ucraina. Cel puțin morți, anunță Zelenski # ProTV.md
09:40
Elevă de clasa a VII-a, luată cu ambulanța de la cursuri după ce a fumat o ţigară electronică cu substanţe psihoactive # ProTV.md
09:00
LIVE TEXT. Rusia, „o provocare extrem de periculoasă” în Estonia. Trei avioane MiG-31 rusești au violat spațiul aerian estonian. NATO le-a interceptat. Moscova neagă incidentul. Reacția SUA # ProTV.md
08:50
Moscova, reacție târzie după ce trei dintre MIG-urile sale au pătruns în spațiul aerian al NATO. Ce misiune au avut # ProTV.md
08:40
Început de weekend cu maxime de până la 25 de grade, în capitală. Cum va fi vremea în toată țara. Prognoza meteo # ProTV.md
08:30
Rusia, „o provocare extrem de periculoasă” în Estonia. Trei avioane MiG-31 rusești au violat spațiul aerian estonian. NATO le-a interceptat. Moscova neagă incidentul. Reacția SUA # ProTV.md
Acum 24 ore
21:50
Salvată in extremis de Paolini, Italia merge pentru a treia oară consecutiv în finala BJK Cup # ProTV.md
21:20
Două persoane din capitală - cercetate penal pentru că ar fi primit o mită de 16 000 euro. Ofițerii CNA și procurorii au descins cu percheziții - VIDEO # ProTV.md
21:20
Franța, din nou blocată de greve și proteste uriașe de stradă, la care au participat aproape un milion de oameni - VIDEO # ProTV.md
Ieri
21:10
Caz cu final fericit. O fetiță de 7 ani a fost găsită de polițiști, după ce a plecat de la școală și s-a rătăcit - VIDEO # ProTV.md
20:30
Propaganda rusă și tentativele de influențare a votului au ajuns și în diasporă. Moldovenii din afara țării povestesc despre încercări de intimidare, manipulare și tentative de cumpărare a voturilor - VIDEO # ProTV.md
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 19.09.2025
19:40
Brugge a învins-o surpinzător pe AS Monaco cu scorul de 4 la 1. Monegascii au avut parte de o deplasare cu ghinion - VIDEO # ProTV.md
19:30
Campionatul mondial de atletism se apropie cu pași mari de final. O americancă a făcut show total la 400 de metri, reușind un nou record al competiției - VIDEO # ProTV.md
19:20
Declarația candidatului blocului Alternativa, Ion Bulgac, a devenit virală pe internet: echipa din care face parte va gestiona treburile publice… fără să fure mai mult decât au făcut-o alții - VIDEO # ProTV.md
19:00
Rusia relansează concursul Intervision, pentru a concura cu Eurovision. Pe scena de la Moscova vor evolua artiști din 23 de țări, foste membre ale URSS - VIDEO # ProTV.md
19:00
Povestea unui bărbat din Kenya care a fost înrolat cu forța și prin înșelăciune în timpul unei vacanțe la Sankt Petersburg. A fost trimis să lupte pe frontul din țara vecină de partea rușilor - VIDEO # ProTV.md
18:50
Ministerul Justiției a solicitat limitarea activițății partidului Irinei Vlah. Va fi sau nu „Inima Moldovei” exclus din cursa electorală - VIDEO # ProTV.md
18:50
„Mişcarea satanistă internaţională”, adăugată de Rusia pe lista teroriştilor. Cum defineşte Kremlinul această organizaţie, care nu există # ProTV.md
