Rusia provoacă noi incidente la granița cu statele NATO. Trei aeronave de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei. UE, NATO și Ucraina condamnă incidentul - VIDEO
ProTV.md, 20 septembrie 2025 16:10
Rusia provoacă noi incidente la granița cu statele NATO. Trei aeronave de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei. UE, NATO și Ucraina condamnă incidentul - VIDEO
Acum 10 minute
16:20
Mișcarea făcută de gazda Austria, după ce tot mai multe țări au amenințat că vor boicota Eurovision. Germania critică și ea amenințările # ProTV.md
Mișcarea făcută de gazda Austria, după ce tot mai multe țări au amenințat că vor boicota Eurovision. Germania critică și ea amenințările
Acum 30 minute
16:10
Incendiile au făcut prăpăd în provincia turcă Alanya. Sute de turiști au fost evacuați din hotele, din cauza focului ce se apropie de zonele rezidențiale - VIDEO # ProTV.md
Incendiile au făcut prăpăd în provincia turcă Alanya. Sute de turiști au fost evacuați din hotele, din cauza focului ce se apropie de zonele rezidențiale - VIDEO
16:10
Rusia provoacă noi incidente la granița cu statele NATO. Trei aeronave de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei. UE, NATO și Ucraina condamnă incidentul - VIDEO # ProTV.md
Rusia provoacă noi incidente la granița cu statele NATO. Trei aeronave de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei. UE, NATO și Ucraina condamnă incidentul - VIDEO
Acum o oră
15:50
Accident grav în stânga Nistrului. Patru persoane au rămas rănite, după ce camionul în care se aflau s-a ciocnit cu un alt automobil - GALERIE FOTO # ProTV.md
Accident grav în stânga Nistrului. Patru persoane au rămas rănite, după ce camionul în care se aflau s-a ciocnit cu un alt automobil - GALERIE FOTO
15:40
„Turcia a dat un exemplu acum 10 ani.” Soluția radicală propusă de un oficial european după incidentul cu avioane rusești în Estonia # ProTV.md
„Turcia a dat un exemplu acum 10 ani." Soluția radicală propusă de un oficial european după incidentul cu avioane rusești în Estonia
Acum 2 ore
14:50
Maia Sandu s-a întâlnit cu guvernatorul Băncii Franței și cu liderul celui mai mare partid din Adunarea Națională a Franței. Despre ce au discutat # ProTV.md
Maia Sandu s-a întâlnit cu guvernatorul Băncii Franței și cu liderul celui mai mare partid din Adunarea Națională a Franței. Despre ce au discutat
Acum 4 ore
14:10
Brett James a murit într-un accident aviatic. Compozitorul, câștigător al premiului Grammy, avea 57 de ani - VIDEO # ProTV.md
Brett James a murit într-un accident aviatic. Compozitorul, câștigător al premiului Grammy, avea 57 de ani - VIDEO
13:50
Merișorul lui Șor, favorizat de ANSA. Mai multe magazine sociale ambulante, pe patru roți, au activat, până de curând, la limita legii/ VIDEO - zdg.md # ProTV.md
Merișorul lui Șor, favorizat de ANSA. Mai multe magazine sociale ambulante, pe patru roți, au activat, până de curând, la limita legii/ VIDEO - zdg.md
13:50
Un alt magnat rus a fost găsit mort. Este 20-lea manager de top care își pierde viața în circumstanțe misterioase # ProTV.md
Un alt magnat rus a fost găsit mort. Este 20-lea manager de top care își pierde viața în circumstanțe misterioase
13:20
Un autocar moldovenesc, grav avariat pe șoseaua Kiev-Odesa. Precizările Ministerului de Externe - VIDEO # ProTV.md
Un autocar moldovenesc, grav avariat pe șoseaua Kiev-Odesa. Precizările Ministerului de Externe - VIDEO
13:00
Centru pentru tineri, devenit casă de lux la Orheiul Vechi - Rise.md
12:40
Trupele Kievului continuă contraofensiva din estul țării, unde provoacă pierderi importante în rândul armatei ruse, susține Zelenski # ProTV.md
Trupele Kievului continuă contraofensiva din estul țării, unde provoacă pierderi importante în rândul armatei ruse, susține Zelenski
Acum 6 ore
12:20
Republica Moldova, prin ochii ambasadorului Marii Britanii. Ce i-a povestit Fern Horine adjunctului său - VIDEO # ProTV.md
Republica Moldova, prin ochii ambasadorului Marii Britanii. Ce i-a povestit Fern Horine adjunctului său - VIDEO
11:40
Atenție, fals. Un document care ar fi din partea procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție a ajuns la policlinicile din capitală # ProTV.md
Atenție, fals. Un document care ar fi din partea procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție a ajuns la policlinicile din capitală
11:40
Haos pe cele mai aglomerate aeroporturi din Europa, după un atac cibernetic care a vizat sistemele de check-in și îmbarcare. Zboruri anulate și întârzieri # ProTV.md
Haos pe cele mai aglomerate aeroporturi din Europa, după un atac cibernetic care a vizat sistemele de check-in și îmbarcare. Zboruri anulate și întârzieri
Acum 8 ore
10:00
Atac rusesc combinat cu sute de drone și rachete în Ucraina. Cel puțin trei morți, anunță Zelenski # ProTV.md
Atac rusesc combinat cu sute de drone și rachete în Ucraina. Cel puțin trei morți, anunță Zelenski
09:50
Atac rusesc combinat cu sute de drone și rachete în Ucraina. Cel puțin morți, anunță Zelenski # ProTV.md
Atac rusesc combinat cu sute de drone și rachete în Ucraina. Cel puțin morți, anunță Zelenski
09:40
Elevă de clasa a VII-a, luată cu ambulanța de la cursuri după ce a fumat o ţigară electronică cu substanţe psihoactive # ProTV.md
Elevă de clasa a VII-a, luată cu ambulanța de la cursuri după ce a fumat o ţigară electronică cu substanţe psihoactive
09:00
LIVE TEXT. Rusia, „o provocare extrem de periculoasă” în Estonia. Trei avioane MiG-31 rusești au violat spațiul aerian estonian. NATO le-a interceptat. Moscova neagă incidentul. Reacția SUA # ProTV.md
LIVE TEXT. Rusia, „o provocare extrem de periculoasă” în Estonia. Trei avioane MiG-31 rusești au violat spațiul aerian estonian. NATO le-a interceptat. Moscova neagă incidentul. Reacția SUA
08:50
Moscova, reacție târzie după ce trei dintre MIG-urile sale au pătruns în spațiul aerian al NATO. Ce misiune au avut # ProTV.md
Moscova, reacție târzie după ce trei dintre MIG-urile sale au pătruns în spațiul aerian al NATO. Ce misiune au avut
08:40
Început de weekend cu maxime de până la 25 de grade, în capitală. Cum va fi vremea în toată țara. Prognoza meteo # ProTV.md
Început de weekend cu maxime de până la 25 de grade, în capitală. Cum va fi vremea în toată țara. Prognoza meteo
08:30
Rusia, „o provocare extrem de periculoasă” în Estonia. Trei avioane MiG-31 rusești au violat spațiul aerian estonian. NATO le-a interceptat. Moscova neagă incidentul. Reacția SUA # ProTV.md
Rusia, „o provocare extrem de periculoasă" în Estonia. Trei avioane MiG-31 rusești au violat spațiul aerian estonian. NATO le-a interceptat. Moscova neagă incidentul. Reacția SUA
Acum 24 ore
21:50
Salvată in extremis de Paolini, Italia merge pentru a treia oară consecutiv în finala BJK Cup # ProTV.md
Salvată in extremis de Paolini, Italia merge pentru a treia oară consecutiv în finala BJK Cup
21:20
Două persoane din capitală - cercetate penal pentru că ar fi primit o mită de 16 000 euro. Ofițerii CNA și procurorii au descins cu percheziții - VIDEO # ProTV.md
Două persoane din capitală - cercetate penal pentru că ar fi primit o mită de 16 000 euro. Ofițerii CNA și procurorii au descins cu percheziții - VIDEO
21:20
Franța, din nou blocată de greve și proteste uriașe de stradă, la care au participat aproape un milion de oameni - VIDEO # ProTV.md
Franța, din nou blocată de greve și proteste uriașe de stradă, la care au participat aproape un milion de oameni - VIDEO
21:10
Caz cu final fericit. O fetiță de 7 ani a fost găsită de polițiști, după ce a plecat de la școală și s-a rătăcit - VIDEO # ProTV.md
Caz cu final fericit. O fetiță de 7 ani a fost găsită de polițiști, după ce a plecat de la școală și s-a rătăcit - VIDEO
20:30
Propaganda rusă și tentativele de influențare a votului au ajuns și în diasporă. Moldovenii din afara țării povestesc despre încercări de intimidare, manipulare și tentative de cumpărare a voturilor - VIDEO # ProTV.md
Propaganda rusă și tentativele de influențare a votului au ajuns și în diasporă. Moldovenii din afara țării povestesc despre încercări de intimidare, manipulare și tentative de cumpărare a voturilor - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 19.09.2025
19:40
Brugge a învins-o surpinzător pe AS Monaco cu scorul de 4 la 1. Monegascii au avut parte de o deplasare cu ghinion - VIDEO # ProTV.md
Brugge a învins-o surpinzător pe AS Monaco cu scorul de 4 la 1. Monegascii au avut parte de o deplasare cu ghinion - VIDEO
19:30
Campionatul mondial de atletism se apropie cu pași mari de final. O americancă a făcut show total la 400 de metri, reușind un nou record al competiției - VIDEO # ProTV.md
Campionatul mondial de atletism se apropie cu pași mari de final. O americancă a făcut show total la 400 de metri, reușind un nou record al competiției - VIDEO
19:20
Declarația candidatului blocului Alternativa, Ion Bulgac, a devenit virală pe internet: echipa din care face parte va gestiona treburile publice… fără să fure mai mult decât au făcut-o alții - VIDEO # ProTV.md
Declarația candidatului blocului Alternativa, Ion Bulgac, a devenit virală pe internet: echipa din care face parte va gestiona treburile publice… fără să fure mai mult decât au făcut-o alții - VIDEO
19:00
Rusia relansează concursul Intervision, pentru a concura cu Eurovision. Pe scena de la Moscova vor evolua artiști din 23 de țări, foste membre ale URSS - VIDEO # ProTV.md
Rusia relansează concursul Intervision, pentru a concura cu Eurovision. Pe scena de la Moscova vor evolua artiști din 23 de țări, foste membre ale URSS - VIDEO
19:00
Povestea unui bărbat din Kenya care a fost înrolat cu forța și prin înșelăciune în timpul unei vacanțe la Sankt Petersburg. A fost trimis să lupte pe frontul din țara vecină de partea rușilor - VIDEO # ProTV.md
Povestea unui bărbat din Kenya care a fost înrolat cu forța și prin înșelăciune în timpul unei vacanțe la Sankt Petersburg. A fost trimis să lupte pe frontul din țara vecină de partea rușilor - VIDEO
18:50
Ministerul Justiției a solicitat limitarea activițății partidului Irinei Vlah. Va fi sau nu „Inima Moldovei” exclus din cursa electorală - VIDEO # ProTV.md
Ministerul Justiției a solicitat limitarea activității partidului Irinei Vlah. Va fi sau nu „Inima Moldovei" exclus din cursa electorală - VIDEO
18:50
„Mişcarea satanistă internaţională”, adăugată de Rusia pe lista teroriştilor. Cum defineşte Kremlinul această organizaţie, care nu există # ProTV.md
„Mişcarea satanistă internaţională", adăugată de Rusia pe lista teroriştilor. Cum defineşte Kremlinul această organizaţie, care nu există
18:40
Unul dintre cele mai mari complexe petroliere din țară, aflat în Bașchiria, cuprins de flăcări. Criza benzinei se agravează, iar deficitul de combustibil s-a extins în 20 de regiuni rusești - VIDEO # ProTV.md
Unul dintre cele mai mari complexe petroliere din țară, aflat în Bașchiria, cuprins de flăcări. Criza benzinei se agravează, iar deficitul de combustibil s-a extins în 20 de regiuni rusești - VIDEO
18:30
Momentul în care cele patru automobile dintr-o parcare de la Goianul Nou iau foc, surprins de o cameră de supraveghere: Ar fi vorba de o incendiere - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care cele patru automobile dintr-o parcare de la Goianul Nou iau foc, surprins de o cameră de supraveghere: Ar fi vorba de o incendiere - VIDEO
18:30
„Au lăsat o pată de mare rușine”. Ministrul Sănătății cere ca medicul și asistentul de pe ambulanță care au furat un lanț de aur de la un pacient care a murit să fie concediați # ProTV.md
„Au lăsat o pată de mare rușine". Ministrul Sănătății cere ca medicul și asistentul de pe ambulanță care au furat un lanț de aur de la un pacient care a murit să fie concediați
18:20
Ministerul Justiției solicită în instanță limitarea activității partidului „Inima Moldovei”, după notificarea CEC # ProTV.md
Ministerul Justiției solicită în instanță limitarea activității partidului „Inima Moldovei", după notificarea CEC
18:10
Avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al unei alte țări NATO. „Incursiunea de azi, fără precedent de brutală”. Un nou incident, după cele cu drone din Polonia și România # ProTV.md
Avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al unei alte țări NATO. „Incursiunea de azi, fără precedent de brutală". Un nou incident, după cele cu drone din Polonia și România
18:00
Mai multe persoane, cercetate de CNA pentru că ar fi dezinformat opinia publică prin sondaje finanțate din surse ilegale, în interesul unor partide politice - VIDEO # ProTV.md
Mai multe persoane, cercetate de CNA pentru că ar fi dezinformat opinia publică prin sondaje finanțate din surse ilegale, în interesul unor partide politice - VIDEO
17:40
Momentul în care cele patru automobile dintr-o parcare de la Goianul Nou iau foc, surprins de o cameră de supraveghere: Ar fi vorba de o incendiere. Ce spune poliția - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care cele patru automobile dintr-o parcare de la Goianul Nou iau foc, surprins de o cameră de supraveghere: Ar fi vorba de o incendiere. Ce spune poliția - VIDEO
17:30
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 19.09.2025
17:20
Ultimele șase meciuri din prima etapă a fazei principale din Champions League. Cel mai echilibrat duel a fost câștigat de Barcelona pe terenul lui Newcastle - VIDEO # ProTV.md
Ultimele șase meciuri din prima etapă a fazei principale din Champions League. Cel mai echilibrat duel a fost câștigat de Barcelona pe terenul lui Newcastle - VIDEO
17:10
Momentul în care cele patru automobile dintr-o parcare de la Goianul Nou iau foc. Ce spune poliția - VIDEO # ProTV.md
Momentul în care cele patru automobile dintr-o parcare de la Goianul Nou iau foc. Ce spune poliția - VIDEO
16:40
Comisia Europeană a lansat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Măsurile vizează „și țări terțe, inclusiv China” # ProTV.md
Comisia Europeană a lansat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Măsurile vizează „și țări terțe, inclusiv China"
16:40
Trupele ucrainene au declanșat o contraofensivă împotriva forțelor ruse pe frontul de est, unde Kievul a recucerit șapte așezări - VIDEO # ProTV.md
Trupele ucrainene au declanșat o contraofensivă împotriva forțelor ruse pe frontul de est, unde Kievul a recucerit șapte așezări - VIDEO
16:30
În doar 72 de ore, un hashtag pe Tik Tok, a obținut 1,3 milioane de vizualizări. Promo-Lex a identificat o rețea masivă de conturi false - VIDEO # ProTV.md
În doar 72 de ore, un hashtag pe Tik Tok, a obținut 1,3 milioane de vizualizări. Promo-Lex a identificat o rețea masivă de conturi false - VIDEO
Ieri
16:20
S-ar putea să fie adus în țară pe 25 septembrie. Ce spune șeful Procuraturii Anticorupție despre extrădarea lui Vlad Plahotniuc - VIDEO # ProTV.md
S-ar putea să fie adus în țară pe 25 septembrie. Ce spune șeful Procuraturii Anticorupție despre extrădarea lui Vlad Plahotniuc - VIDEO
16:10
Un medic și un asistent de pe ambulanță - reținuți, după ce ar fi luat un lanț de aur de la o persoană implicată într-un accident: L-au dat la o casă de amanet - VIDEO # ProTV.md
Un medic și un asistent de pe ambulanță - reținuți, după ce ar fi luat un lanț de aur de la o persoană implicată într-un accident: L-au dat la o casă de amanet - VIDEO
