ALEGERI PARLAMENTARE/ Activitatea partidului Irinei Vlah ar putea fi limitată
Veridica.md, 17 septembrie 2025 19:30
CEC va sesiza Ministerul Justiției în vederea examinării aplicabilității prevederilor legale ce țin de limitarea activității partidelor politice.
Procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc a fost suspendată de autoritățile elene, fără a anunța motivele.
DEZINFORMARE ELECTORALĂ/ TikTok a eliminat mii de materiale, a blocat sute de mii de conturi false și milioane de aprecieri și urmăritori falși # Veridica.md
Platforma TikTok anunță că, în peroada 1 iulie - 9 septembrie, a eliminat peste 4 500 de materiale care încălcau regulile privind integritatea civică și electorală, dezinformarea și conținutul generat de inteligență artificială
Poliția și CNA desfășoară în această săptămână zeci de percheziții și acțiuni de urmărire penală privind finanțarea ilegală a formațiunilor politice, în contextul alegerilor parlamentare care vor avea loc peste zece zile.
Teste efectuate independent în două laboratoare ar arăta că Alexei Navalnîi a fost ucis în închisoare.
București: opoziția afirmă că ministrul Mediului, Diana Buzoianu, slăbește securitatea energetică a României # Veridica.md
Deputatul basarabean Valeriu Munteanu o acuză că tergiversează avizele şi transmite mesaje publice ce obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de Revoluția anticomunistă din 1989.
Invadatorii au vizat infrastructura feroviară.
România: poliția de la Iași face cercetări privind posibile cazuri de campanie electorală ilegală pentru alegerile din Republica Moldova # Veridica.md
Urmează să se facă schimb de informaţii cu autorităţile de la Chișinău şi să se dispună măsuri.
Ion Ceban, primar al Chișinăului și unul dintre liderii Blocului electoral „Alternativa”, a răbufnit zilele trecute, afectat profund de un pliant electoral difuzat de PAS, în care cetățenii sunt avertizați despre posibilele consecințe ale alegerilor din 28 septembrie, dacă vor vota venirea la putere a unor formațiuni pro-rusești.
Astfel de informații „ar putea fi folosite împotriva intereselor de securitate națională ale Letoniei și ale altor state din regiunea baltică”.
Mii de slovaci au manifestat în capitala Bratislava împotriva măsurilor de austeritate propuse de guvern # Veridica.md
Cabinetul a decis ca oamenii să plătească mai mult pentru asigurările de sănătate.
Soldatul Moscovei: Cum conduce Ilan Șor războiul hibrid al Rusiei împotriva Moldovei înaintea parlamentarelor # Veridica.md
Oligarhul fugar Ilan Șor rămâne în continuare vârful de lance al războiul hibrid dus de Rusia împotriva Republicii Moldova cu scopul stabilit de a deraia statul din parcursul său european prin orice mijloace. Rețeaua sa de influențare a votului cuprinde elemente și figuri criminale care acționează piramidal de sus în jos.
Ion Perju, urmărit mai multe luni pentru a deconspira schema de spălare a banilor din rețeaua lui Șor # Veridica.md
Fostul polițist Ion Perju, condamnat pentru moartea lui Valeriu Boboc și aflat în cătare din 2015, a fost reținut pe 16 septembrie în timpul unor descinderi la rețeaua Șor.
Un trust media responsabil de propaganda pro-rusă și dezinformare, vizat în perchezițiile Poliției # Veridica.md
Au fost ridicate aproximativ 5 milioane de lei. Una dintre companiile care a recepționat finanțare pentru servicii dubioase este parte a organizației criminale care asigura răspândirea propagandei pro-ruse și a dezinformării.
Procurorul a anunţat că va cere pedeapsa cu moartea.
Preşedintele SUA se află în cea de-a doua sa vizită de stat în Regatul Unit.
Fugar de cinci ani, fostul director general al gigantului financiar digital german Wirecard, austriacul Jan Marsalek, ar fi la ruși # Veridica.md
Este căutat de Interpol pentru prăbușirea fostei companii DAX, principalul indice bursier german, considerată unul dintre cele mai mari scandaluri economice din țară.
Un blogger din opoziția azeră a fost condamnat, în lipsă, la șase ani și jumătate de închisoare # Veridica.md
Mahammad Mirzali a supraviețuit unei tentative de înjunghiere în orașul francez Nantes, după un atac pe care l-a calificat drept motivat politic.
Peste 20 de milioane de lei ridicați în ancheta privind finanțarea ilegală a partidelor politice # Veridica.md
Investigația vizează un presupus plan infracțional coordonat, în care ar fi implicați membri, simpatizanți și conducătorii unor formațiuni politice înaintea alegerilor parlamentare.
Rusia: o femeie arestată și un bărbat condamnat fiindcă ar fi acționat pentru Ucraina invadată # Veridica.md
Ea ar fi fabricat un dispozitiv exploziv artizanal și l-ar fi detonat pe șinele de cale ferată, el ar fi transportat explozibili.
Ucraineanul suspectat de implicare în sabotarea Nord Stream va fi extrădat în Germania # Veridica.md
El a fost arestat luna trecută în apropierea oraşului italian Rimini.
Avioanele de luptă israeliene au efectuat atacuri peste noapte, iar tancurile au intrat ulterior în oraș.
Veridica.ro: Treizeci de ani de post-comunism: integrarea Europei de Est în UE vs. alternativa # Veridica.md
După prăbușirea regimurilor comuniste la începutul anilor 1990, țările din Europa Centrală și de Est s-au confruntat cu o alegere crucială: să opteze pentru democrație și economie de piață de tip occidental, sau să rămână în sfera post-sovietică. Astăzi, după mai bine de trei decenii, rezultatele acestei alegeri sunt evidente.
DEZINFORMARE: Canalul de televiziune GRT a fost amendat pentru „ofensarea” sentimentelor persoanelor cu orientare sexuală netradițională # Veridica.md
Presa loială bașcanei Evghenia Guțul, apropiată oligarhului fugar Ilan Șor, susține că postul de televiziune GRT ar fi fost amendat pentru că ar fi lezat sentimentele minorităților sexuale.
Măsura a fost luată din cauza legăturilor sale cu Rusia și a sprijinului activ acordat implicării nelegitime a Rusiei în procesele politice din Republica Moldova, potrivit MAE de la Vilnius.
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Regimul de la Kiev se va prăbuși în urma răzbunării populației împotriva lui Zelenski # Veridica.md
Ucraina este un stat în colaps, condus prin teroare de Zelenski, care este urât de majoritatea populației, iar regimul său va fi răsturnat, potrivit propagandei pro-Kremlin.
Sondaj: Trei formațiuni ar accede în Parlamentul R. Moldova, dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare # Veridica.md
O treime dintre moldoveni nu știu cu cine ar vota.
Surse din anchetă susțin că el avea un rol de coordonare în rețeaua „Șor” și se ocupa de transformarea criptomonedelor în numerar.
Doi cetățeni belaruși au fost reținuți în legătură cu incidentul.
Președintele SUA a anunțat că trupe ale Gărzii Naționale ar putea fi desfășurate și în alte orașe.
Noul sistem electronic de control la frontiera Spaţiului Schengen se va aplica din 12 octombrie, inclusiv pentru cetățenii moldoveni.
Moment de reculegere în plenul Camerei Deputaților de la București, în memoria activistului de dreapta american Charlie Kirk # Veridica.md
A fost asasinat la vârsta de 31 de ani.
Memorandum de parteneriat București-Chișinău pentru noua Bursă de Valori a Republicii Moldova # Veridica.md
„România e cel mai mare partener comercial al (Republicii) Moldova şi poarta de acces către Uniunea Europeană” – subliniază reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Investiţii.
La manevrele de astăzi au fost prezenți și reprezentanți ai altor două state membre NATO, Turcia și Ungaria.
Ofițeri americani, vizită în Belarus pentru a observa exercițiile militare comune cu Rusia # Veridica.md
Există un curent de opinie, promovat de adversarii integrării europene, potrivit căruia Uniunea Europeană ar avea nevoie de Republica Moldova doar în calitate de piaţă de desfacere şi ca sursă de materii prime. Ca argument ei invocă diverse date statistice publice. Să fie într-adevăr așa?
Ofițerii CNA și procurorii desfășoară percheziții pe întreg teritoriul țării în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare a banilor.
Măsurile anticriză și pregătirile pentru noul sezon rece au fost printre principalele subiecte reflectate de presa din regiunea transnistreană în ultimele două săptămâni. La fel, a fost intens mediatizată și aniversarea a 35-a a autoproclamării independenței Transnistriei, marcată printr-o paradă militară.
Dosarele deputaților Nesterovschi și Lozovan, condamnați de prima instanță la închisoare, vor fi examinate mâine la Curtea de Apel # Veridica.md
Curtea de Apel va examina marți, 16 septembrie, recursurile deputaților fugari Nesterovschi și Lozovan.
DEZINFORMARE: Guvernarea de la Chișinău pregătește falsificarea alegerilor parlamentare la secțiile de votare din străinătate # Veridica.md
Autorităţile moldovene pregătesc falsificarea buletinelor de vot la secțiile din străinătate la alegerile parlamentare din 28 septembrie a.c., susține propaganda pro-Kremlin.
Apel Urgent către ONU: Apărător al drepturilor omului din regiunea transnistreană, condamnat ilegal la 16 ani de închisoare # Veridica.md
Asociația Promo-LEX a expediat un Apel Urgent către Raportorii Speciali ONU, atrăgând atenția asupra situației critice a lui Vadim Pogorlețchii, apărător al drepturilor omului, deținut ilegal în regiunea transnistreană a Republicii Moldova din 25 august 2022.
Moscova amenință cu atacuri nucleare asupra SUA și Europei, propaganda Kremlinului de toate felurile îi transformă pe moldoveni în „noi naziști”, iar Lukașenko face crize de nervi pentru că este ignorat de Uniunea Europeană. Ce se ascunde în spatele acestor declarații? O amenințare reală sau o altă tentativă de șantaj? De ce dictatorii se joacă de frică de fiecare dată? Răspunsurile se află în noul episod PROFILAKTIKA. Zmicier Mickievič este jurnalist la Belsat TV, prima televiziune independentă din Belarus, analist în domeniul securității și apărării naționale. Este specializat în război informațional, propagandă, operațiuni psihologice, precum și în politică internațională.
În acelaşi scop, Kievul ia în considerare limitarea serviciilor mobile.
Guvernul de la Doha acuză Israelul că duce un "război de exterminare" împotriva poporului palestinian.
30 septembrie – termenul limită pentru cetăţenii români stabiliţi în străinătate să trimită în ţară aşa-numitul certificat de viaţă # Veridica.md
Riscă sistarea pensiei până când documentul, care atestă că sunt vii, ajunge în România.
Basarabeanul Cristian Răileanu (echipa naţională a României) s-a impus în două sprinturi ale ultimei etape.
De asemenea, aceștia cer sancțiuni economice mai dure împotriva Rusiei.
26.000 au trecut ilegal graniţa din momentul declanşării războiului.
Cel puțin 25 de persoane au fost rănite, trei dintre ele grav.
