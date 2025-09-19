Record istoric în Rusia: 1,5 tone de cocaină, descoperite într-un transport de banane din Ecuador
Realitatea.md, 19 septembrie 2025 23:00
Autoritățile vamale din Sankt Petersburg au anunțat vineri după-amiază, 19 septembrie curent, confiscarea a peste 1,5 tone de cocaină ascunsă într-un transport de banane din Ecuador, calificând operațiunea drept „cea mai mare captură de droguri din istoria țării", transmite adevărul.ro. Oficialii Serviciului Federal Vamal al Federației Ruse și ai Serviciului Federal de Securitate (FSB) au precizat […]
Germania: Ministrul muncii promite că va înăspri pedepsele pentru cei care solicită ilegal beneficii sociale # Realitatea.md
Ministrul german al muncii, Barbel Bas, a declarat vineri, 19 septembrie curent, că va înăspri pedepsele pentru cei care solicită ilegal beneficii sociale, inclusiv indemnizații de șomaj, relatează agerpres.ro. „Sprijinul de bază pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să devină mai rezistent la abuzuri, astfel încât beneficiile să ajungă doar la […]
21:40
Complexul „Phoenix" din Rîșcani celebrează 10 ani de activitate. Evenimentul a început cu un program festiv din partea copiilor aflați în acest centru, transmite tvn.md. „Phoenix" a devenit un exemplu de incluziune și sprijin pentru copiii și tinerii cu nevoi speciale. „Este o realizare foarte mare, dacă la început toți credeau că nu este posibil […]
Peste 20 de companii moldovenești participă la expoziția „Republica Moldova Prezintă” din România # Realitatea.md
Vineri, 19 septembrie 2025, la Sala Polivalentă „Lascăr Pană" din municipiul Baia Mare, România, a fost inaugurată cea de-a IV-a ediție a expoziției „Republica Moldova Prezintă". Evenimentul se desfășoară în perioada 19–21 septembrie și reunește producători, meșteșugari și companii din Republica Moldova, care își prezintă ofertele și produsele publicului din România. La ediția curentă participă […]
Dezbaterile electorale de vineri, 19 septembrie curent, de la RLIVE TV au fost marcate de un moment tensionat, după ce între Tudor Ulianovschi și Dragoș Galbur a izbucnit un schimb de replici acide. În timpul discuțiilor, Galbur l-a acuzat pe Ulianovschi că ar fi primit „25 de mii de euro de la Plahotniuc", acuzație respinsă […]
Dezbateri electorale la RLIVE TV: Invitații, nevoiți să explice acuzațiile despre finanțări obscure și spionaj # Realitatea.md
La RLIVE TV a avut loc o nouă dezbatere electorală cu Ileana Pîrgaru. Invitații acestei ediții au fost Tudor Ulianvschi (PSDE), Dragoș Galbur (PNM) și Grigore Novac (Blocul Electoral Patriotic). Tudor Ulianovschi, liderul PSDE, a fost pus în fața acuzațiilor că nu ar fi raportat la CEC toate cheltuielile electorale și că ar fi beneficiat […]
FOTO Bărbați prinși cu plante ilegale în Florești: Câte au fost confiscate de polițiști # Realitatea.md
Într-o gospodărie a unui bărbat de 43 de ani din orașul Ghindești, raionul Florești, oamenii legii au ridicat 19 plante, iar pe un teren agricol din extravilanul satului Cuhureștii de Sus au fost descoperite 252 de plante, cultivate și îngrijite de un tânăr de 25 de ani. Toate plantele au fost ridicate, sigilate și urmează […]
Medicul și asistentul medical care au furat lanțul de aur de la un pacient decedat, urmează să fie demiși # Realitatea.md
Medicul și asistentul medical de la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă, care au sustras un lanț din aur de la gâtul unui bărbat implicat într-un grav accident rutier în raionul Orhei, urmează să fie eliberați din funcție la solicitarea ministrei sănătății, Ala Nemerenco. „Referitor la subiectul de mai jos am solicitat Centrului Național de Asistență […]
Durere fără margini într-o familie. Un copil de 7 ani a murit după ce a fost electrocutat în curte # Realitatea.md
Tragedie fără margini într-o familie din București. Un băiețel de șapte ani a murit după ce s-ar fi electrocutat în curte, sub ochii familiei. Potrivit autorităţilor române, în gospodărie se aflau muncitori care efectuau lucrări, iar copilul se juca cu un aparat de radio conectat la priză. Într-o clipă, micuțul a căzut la pământ, transmite […]
Transport fără autorizații speciale în UE: Acordul dintre Moldova și Uniunea Europeană, extins # Realitatea.md
Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind liberalizarea transportului rutier de mărfuri a fost prelungit până la 31 martie 2027. Astăzi, 19 septembrie, secretarul de stat în domeniul transporturilor, Mircea Păscăluță, și Kristian Schmidt, director pentru Transport Terestru al Comisiei Europene, au semnat acordul. Documentul permite circulația fără autorizații speciale pe teritoriul Uniunii Europene […]
UE sprijină lupta împotriva cancerului în Moldova: Institutul Oncologic a primit echipamente moderne # Realitatea.md
Institutul Oncologic din Chișinău a fost dotat cu echipamente medicale avansate, donate de Uniunea Europeană, în valoare de 333.935 de euro. Acestea vor consolida serviciile de control al cancerului și vor îmbunătăți capacitățile de diagnostic și tratament în Republica Moldova. Șase dispozitive medicale performante vor îmbunătăți semnificativ calitatea și precizia tratamentului oncologic: bisturiu cu ultrasunet […]
121 de școli din Moldova vor primi câte 36 de mii de dolari pentru proiecte educaționale moderne # Realitatea.md
Un număr de 121 de școli din Republica Moldova vor beneficia de granturi de câte 36 de mii de dolari fiecare, pentru a implementa proiecte moderne care să schimbe felul în care învață elevii. Programul de Granturi Școlare face parte din proiectul „Îmbunătățirea Calității Educației" (EQIP), gestionat de Ministerul Educației și Cercetării și sprijinit de […]
Spațiul aerian estonian a fost încălcat vineri de avioane militare rusești, au declarat surse europene și NATO. Acesta nu este primul incident în care Rusia testează reacția statelor NATO. Recent, mai multe drone ale rușilor au invadat spațiul aerian al Poloniei și României Spațiul aerian al Estoniei a fost încălcat vineri de trei avioane rusești, […]
Un desert japonez, mochi, este acum produs în Republica Moldova și exportat în mai multe țări, printre care România, Spania, Franța, Cehia și Olanda. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării povestește că MOTI, lansată la Chișinău în 2015, este prima fabrică de mochi din Moldova și a ajuns să fie apreciată pe piețele internaționale. Compania adaptează […]
Cetățean din Azerbaidjan, urmărit internațional prin INTERPOL, extrădat din Republica Moldova # Realitatea.md
Un bărbat de 41 de ani, cetățean al Republicii Azerbaidjan, a fost extrădat de autoritățile Republicii Moldova către Ucraina, după ce era căutat internațional prin INTERPOL din anul 2023. Extrădarea a avut loc pe 18 septembrie 2025, în punctul de trecere a frontierei Tudora–Starokazacie, în urma cooperării dintre Direcția investigare criminalitate transfrontalieră și Direcția acțiuni […]
Membrii CEC au oferit consultații la telefon alegătorilor! Pentru o zi au devenit operatori la Centrul de Apel # Realitatea.md
Membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC) au devenit pentru o zi operatori ai Centrului de Apel instituit în contextul alegerilor. Cetățenii care au telefonat vineri la numărul +37322880101 au fost consultați de aceștia. Alegătorii au întrebat despre procedura de votare, certificatele pentru drept de vot, votarea la locul aflării, votarea peste hotare, actele în baza cărora […]
„El Clasico de Moldova”: Zimbru Chișinău va juca pe teren propriu cu Sheriff Tiraspol # Realitatea.md
Momentul adevărului pentru Zimbru Chișinău. „Galben-verzii" trag tare la antrenamente pentru a fi în cea mai bună formă la meciul cu marea rivală, Sheriff Tiraspol. Discipolii antrenorului belarus Oleg Kubarev au câștigat în tur cu 3:2 în deplasare, iar duminică vor evolua pe teren propriu, transmite Radio Moldova. Zimbru Chișinău și Sheriff Tiraspol se vor […]
Bijuterii, droguri și tutun, confiscate de vameși la punctele de trecere a frontierei # Realitatea.md
Funcționarii vamali și polițiștii de frontieră au documentat mai multe încercări de trecere ilegală a bunurilor peste hotarul Republicii Moldova. La postul vamal Palanca, într-un autocar de rută spre Ucraina, în bagajul unui pasager de 39 de ani au fost depistate 42 de bijuterii din metale prețioase – presupus aur și argint. Tot la Palanca, […]
Restricții de circulație pe strada Mircești în acest weekend! Cum va circula autobuzul nr.16 # Realitatea.md
Sâmbătă, 20 septembrie, între orele 09:00 – 20:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Mircești, tronsonul cuprins între străzile Ipotești și șoseaua Balcani din Chișinău, în legătură cu desfășurarea lucrărilor de asfaltare a drumului. În acest sens, ruta de autobuz nr. 16 va fi redirecționată după cum urmează: tur de pe strada Mirceşti pe […]
VIDEO Incendiu misterios într-o parcare din Chișinău. Mai multe mașini ar fi fost incendiate intenționat # Realitatea.md
Pe rețelele de socializare a fost publicat un video în care se vede cum cineva ar fi incendiat cele cinci mașini dintr-o parcare din Goianul Nou, municipiul Chișinău. Un șofer a reușit să-și evacueze automobilul înainte ca acesta să fie cuprins de flăcări. Ulterior, la fața locului au intervenit pompierii, care au reușit să stingă […]
Patru persoane au ajuns la spital în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de 18 septembrie, în apropierea satului Vladimirovca, raionul Slobozia. Potrivit presei transnistriene, șoferul unui automobil a încercat să depășească un camion, însă nu a respectat distanța laterală de siguranță. În urma impactului, camionul s-a răsturnat pe o parte, iar autoturismul […]
Oficial american în vizită la Bălți. Nick Pietrowicz: Vă mulțumesc pentru recomandările minunate # Realitatea.md
Nick Pietrowicz, Chargé d'Affaires al Statelor Unite în Republica Moldova, se află astăzi într-o vizită la Bălți, unde explorează orașul și descoperă cultura și comunitatea locală. Oficialul a declarat că întâlnirile cu oamenii și descoperirea locurilor de interes îi oferă o perspectivă mai amplă asupra Moldovei și a tradițiilor sale. „Vă mulțumesc tuturor pentru recomandările […]
Cozi mari la intrarea în Moldova! Autoritățile anunță trafic intens la Palanca-Maiaki-Udobnoe # Realitatea.md
La această oră, în Punctul de trecere a frontierei Palanca-Maiaki-Udobnoe, pe sensul de intrare în Republica Moldova, se înregistrează un flux sporit de călători și mijloace de transport. Autoritățile de control intervin pentru fluidizarea traficului și activează la capacitate maximă. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! „Recomandăm participanților la traficul transfrontalier […]
Mihail Bagas, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, pentru finanțarea ilegală a ALDE # Realitatea.md
Un bărbat acuzat de complicitate la finanțarea ilegală a Partidului Politic „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa" (ALDE) a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Decizia a fost luată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, transmite IPN. Este vorba de Mihail Bagas. Bărbatul și-a recunoscut vinovăția în fața instanței. El va fi […]
Consumatori, atenție! Două produse alimentare, retrase de ANSA din cauza conținutului de clorpirifos # Realitatea.md
Două produse alimentare au fost retrase de pe piață de ANSA din cauza prezenței unui nivel neconform de clorpirifos, un compus chimic folosit în scopuri fitosanitare. „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vă informează că operatorii din domeniul alimentar: Kaufland SRL și Forward International SRL recheamă de la consumatori următoarele produse: Galeo Cuișoare 10. Număr lot: […]
Al doilea caz în 48 de ore. O bombă a fost găsită în Berlin. Circa 10.000 de oameni urmau să fie evacuați # Realitatea.md
Autoritățile planificau să evacueze circa 10.000 de oameni la Berlin, după ce a fost găsită o bombă din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Obuzul a fost găsit în timpul
Ursula von der Leyen a anunțat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva economiei de război a Rusiei # Realitatea.md
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, în contextul intensificării atacurilor Moscovei asupra Ucrainei și a încălcărilor repetate ale dreptului internațional, executivul de la Bruxelles cerând statelor membre să aprobe un pachet amplu de noi restricții împotriva gazului rusesc și a instituțiilor financiare din […] Articolul Ursula von der Leyen a anunțat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva economiei de război a Rusiei apare prima dată în Realitatea.md.
Troleibuzele turistice din Chișinău nu vor circula în acest weekend, 20 și 21 septembrie 2025, informează Primăria municipiului Chișinău. Măsura a fost luată în contextul organizării Festivalului Etniilor, un eveniment care reunește comunitățile etnice din țară și este coordonat de Agenția Relații Interetnice împreună cu Primăria Chișinău. Festivalul presupune mai multe activități în centrul orașului, […] Articolul Troleibuzele turistice nu vor circula în acest weekend. Din ce motiv apare prima dată în Realitatea.md.
Primul summit UE este programat pe 1 octombrie, după alegerile parlamentare din Republica Moldova # Realitatea.md
Președintele Consiliului Uniunii Europene, António Costa, a invitat liderii din cele 27 state-membre la primul summit de toamnă al blocului comunitar, care va avea loc pe 1 octombrie, la Copenhaga, transmite IPN, ceea ce înseamnă după alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie. António Costa a declarat într-o scrisoare că reuniunea se va concentra […] Articolul Primul summit UE este programat pe 1 octombrie, după alegerile parlamentare din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
ȘOCANT! Medicul de pe ambulanță, ar fi furat lanțul de aur al unui pacient, decedat în accidentul de la Step-Soci # Realitatea.md
Poliția din Orhei investighează un caz revoltător: un medic și un asistent medical de la Serviciul de Asistență Medicală Urgentă au fost reținuți după ce au sustras un lanț din aur de la gâtul unui bărbat implicat într-un grav accident rutier, produs pe 11 septembrie, lângă Step-Soci. Victima, Radu Malcic în vârstă de 37 de […] Articolul ȘOCANT! Medicul de pe ambulanță, ar fi furat lanțul de aur al unui pacient, decedat în accidentul de la Step-Soci apare prima dată în Realitatea.md.
Pe terenul unei femei de 60 de ani, din raionul Basarabeasca, polițiștii de frontieră au descoperit 100 de plante de cânepă cultivate ilegal. Descoperirea a fost posibilă după o informație operativă verificată de Direcția regională Est a Poliției de Frontieră. Plantele au fost ridicate de pe teren și vor fi supuse expertizei pentru a stabili […] Articolul Pe terenul unei femei din Basarabeasca, polițiștii au găsit 100 de plante de cânepă apare prima dată în Realitatea.md.
„Drumul nostru spre Uniunea Europeană este vocea oamenilor care cred într-un viitor mai bun”, afirmă Maxim Macovei, jurist # Realitatea.md
Maxim Macovei este jurist și avocat, un tânăr care își dorește să contribuie la viitorul european al Republicii Moldova. Prin profesia sa, el încearcă să apere dreptatea și să promoveze valorile unei societăți moderne și echitabile. „Drumul nostru spre Uniunea Europeană nu este doar un traseu politic, ci vocea oamenilor care cred într-un viitor mai […] Articolul „Drumul nostru spre Uniunea Europeană este vocea oamenilor care cred într-un viitor mai bun”, afirmă Maxim Macovei, jurist apare prima dată în Realitatea.md.
Vremea se anunță caldă și stabilă în Republica Moldova în acest weekend, 20–22 septembrie. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul va fi variabil, fără ploi, iar izolat, noaptea și dimineața, se va forma ceață slabă. Temperaturile minime vor fi între 10 și 15 grade, iar maximele între 22 și 27 de grade. Spre sfârșitul weekendului, sudul […] Articolul Cum va fi vremea în Moldova în acest weekend apare prima dată în Realitatea.md.
Igor Dodon recomandă locuitorilor din stânga Nistrului să vină pe malul drept „cu două-trei zile înainte de alegeri” # Realitatea.md
Fostul președinte al Republicii Moldova și liderul socialiștilor, Igor Dodon, s-a adresat locuitorilor de pe malul stâng al Nistrului cu un apel de participare activă la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Acesta a subliniat că scrutinul va decide „soarta comună a țării pentru mulți ani înainte”. În mesajul său, le-a recomandat să vină „cu două-trei zile […] Articolul Igor Dodon recomandă locuitorilor din stânga Nistrului să vină pe malul drept „cu două-trei zile înainte de alegeri” apare prima dată în Realitatea.md.
Cu 136 de companii și peste 14 mii de angajați, industria electronică a Moldovei devine un motor de creștere economică # Realitatea.md
Industria electronică din Republica Moldova trece printr-o transformare majoră – dintr-un sector de asamblare într-un domeniu de inovație, export și cariere de viitor. În prezent, activează 136 de companii, cu aproape 14.000 de angajați, iar 90% din producție merge direct pe piețele Uniunii Europene. La cea de-a doua ediție a Embedded Moldova Conference, parte a […] Articolul Cu 136 de companii și peste 14 mii de angajați, industria electronică a Moldovei devine un motor de creștere economică apare prima dată în Realitatea.md.
Avertizare hidrologică de ape mici a fost emisă de Serviciul Hidrometeorologic de Stat pentru perioada 20–26 septembrie 2025. Vizate sunt râul Prut (Ungheni – Brânza), râul Nistru (Dubăsari – Tudora) și majoritatea râurilor mici din țară, unde scurgerea apei rămâne sub mediile lunare multianuale. Au fost instituite următoarele coduri: Cod roșu – scurgere ≤15% Cod […] Articolul Nivel scăzut al râurilor din Moldova. Cod roșu pe Prut și Nistru apare prima dată în Realitatea.md.
Un nou monument, inaugurat în Capitală! Va aduce aminte maturilor despre responsabilitatea pentru copii # Realitatea.md
Un nou monument a fost inaugurat în Capitală. Sculptura reprezintă un copil în palmă și trebuie să aducă aminte adulților despre responsabilitatea pe care o poartă pentru copii. Opera de artă a fost instalată pe bd. Mircea cel Bătrîn din sectorul Ciocana al Capitalei. Monumentul a fost realizat la inițiativa Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și […] Articolul Un nou monument, inaugurat în Capitală! Va aduce aminte maturilor despre responsabilitatea pentru copii apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Incident șocant! O elevă a fost dusă la spital după ce a fumat o țigară electronică cu droguri # Realitatea.md
Un caz șocant a avut loc la o școală din Iași. O elevă de clasa a VII-a a ajuns la spital după ce ar fi consumat țigări electronice cu substanțe interzise. Analizele toxicologice au confirmat prezența drogurilor în sânge, transmite Digi24.ro. După numeroase investigații, minora a fost externată. Ea a fost tratată de medicii secției […] Articolul VIDEO Incident șocant! O elevă a fost dusă la spital după ce a fumat o țigară electronică cu droguri apare prima dată în Realitatea.md.
Ziua Aviației, sărbătorită cu emoții la Aeroportul Chișinău. Copii din Călărași au avut parte de o experiență unică # Realitatea.md
De Ziua Aviației, un grup de copii din comunități cu oportunități reduse din raionul Călărași au trăit o experiență de neuitat la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău. Potrivit instituției, evenimentul a fost organizat în parteneriat cu compania FlyOne și Asociația Ajută un Om. Copiii au descoperit culisele aeroportului, au vizitat o aeronavă și au […] Articolul Ziua Aviației, sărbătorită cu emoții la Aeroportul Chișinău. Copii din Călărași au avut parte de o experiență unică apare prima dată în Realitatea.md.
Reacția partidului „Inima Moldovei”, după ce MJ a cerut instanței să îi limiteze activitatea: Decizie nefondată # Realitatea.md
Reprezentanții partidului „Inima Moldovei” consideră un abuz solicitarea Ministerului Justiției (MJ) către instanță de a limita activitatea formațiunii. Conform lor, autoritățile nu au așteptat decizia judecătorilor pe marginea contestaților depuse împotriva hotărârilor Comisiei Electorale Centrale (CEC) și nici rezultatele controlului financiar. Politicienii mai fac referire la prevederile Legii privind partidele politice, potrivit cărora activitatea formațiunilor […] Articolul Reacția partidului „Inima Moldovei”, după ce MJ a cerut instanței să îi limiteze activitatea: Decizie nefondată apare prima dată în Realitatea.md.
Uniunea Europeană a devenit principala destinație pentru prunele moldovenești, cu o cotă de 85% din totalul exporturilor. Germania, România și Polonia s-au transformat în piețe tradiționale, în timp ce Rusia, cândva partener comercial major, a ajuns să fie o destinație nesemnificativă, transmite bani.md. „Avem o dependență plăcută de UE. Rusia, care a fost cândva piață […] Articolul Rusia a pierdut, Europa a câștigat: Prunele Moldovei au emigrat definitiv în UE apare prima dată în Realitatea.md.
Merz vrea ca germanii să lucreze 12 ore pe zi. Ce beneficii ar putea aduce angajaților # Realitatea.md
Guvernul Germaniei vrea să modifice Legea timpului de muncă, astfel încât ziua de lucru să aibă 12 ore, ceea ce ar face posibil ca angajații să aibă program redus joi sau vineri. În prezent, angajații lucrează cel mult 8 ore pe zi, cu unele excepții. Noua propunere prevede o limită săptămânală de 48 de ore. […] Articolul Merz vrea ca germanii să lucreze 12 ore pe zi. Ce beneficii ar putea aduce angajaților apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Cristian Negru, farmacistul viral din Chișinău, care predă studenților și oferă sfaturi utile pe TikTok # Realitatea.md
Cristian Negru, farmacist originar din Chișinău, în vârstă de 32 de ani, a absolvit studiile în perioada pandemiei COVID-19, într-o situație economică dificilă. Deși salariul din țară era modest, tânărul a decis inițial să rămână acasă, însă a ales ulterior să se stabilească temporar în Marea Britanie. În Londra, a lucrat pentru o companie americană de […] Articolul VIDEO Cristian Negru, farmacistul viral din Chișinău, care predă studenților și oferă sfaturi utile pe TikTok apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Incendiu devastator într-o parcare din Chișinău. Mai multe mașini au fost distruse # Realitatea.md
Patru mașini au fost distruse în totalitate de flăcări, iar un alt autovehicul parcat în apropiere a fost afectat parțial de foc. Incendiul a avut loc în noaptea aceasta, într-o parcare deschisă din localitatea Goianul Nou, municipiul Chișinău. La fața locului au intervenit pompierii, care au reușit să lichideze incendiul la ora 06:01. Din fericire, […] Articolul VIDEO Incendiu devastator într-o parcare din Chișinău. Mai multe mașini au fost distruse apare prima dată în Realitatea.md.
Mureșan: Ingerința Rusiei în alegerile din Moldova e ca începutul pandemiei; dacă nu o oprim, se va răspândi în Europa # Realitatea.md
Europarlamentarul român Siegfried Mureșan, membru European People’s Party, avertizează asupra riscului ingerințelor Federației Ruse în alegerile parlamentare din Republica Moldova. Oficialul consideră că aceste acțiuni se aseamănă cu începutul unei pandemii, întrucât, dacă nu sunt stopate rapid, se pot răspândi pe întreg continentul. Mai devreme comentase și despre situația în care autoritățile române au demarat o anchetă […] Articolul Mureșan: Ingerința Rusiei în alegerile din Moldova e ca începutul pandemiei; dacă nu o oprim, se va răspândi în Europa apare prima dată în Realitatea.md.
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a depus o cerere la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) împotriva Republicii Moldova, după ce a epuizat toate căile de atac în justiția națională, ca urmare a excluderii din alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite IPN. În cadrul unei conferințe de presă, conducerea formațiunii a declarat că decizia […] Articolul După ce a fost exclus din alegerile parlamentare, PLDM a depus o cerere la CEDO apare prima dată în Realitatea.md.
Opt foști ambasadori americani, scrisoare comună în sprijinul Moldovei: Stăm alături de președinta Sandu # Realitatea.md
Republica Moldova se află pe prima linie a unei înfruntări istorice: apărarea democrației în fața războiului hibrid purtat de regimul lui Putin — propagandă, corupție, intimidare și destabilizare. Mesajul este transmis de opt foști ambasadori americani – Adrian Zuckerman, Mark Gitenstein, Kathleen Kavalec, Jim Rosapepe, James D. Pettit, James S. Gilmore III și Kent D. […] Articolul Opt foști ambasadori americani, scrisoare comună în sprijinul Moldovei: Stăm alături de președinta Sandu apare prima dată în Realitatea.md.
Nume mari ale literaturii mondiale vin la Serile FILIT Chișinău. Iată cum le poți întâlni # Realitatea.md
Scriitori contemporani faimoși vin în Republica Moldova, la Serile FILIT, în cadrul celei de-a treia ediții a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT Chișinău. Intrarea la Serile FILIT, care vor avea lor între 25 – 28 septembrie, este liberă, cu înscriere prealabilă pe site-ul chill.md. Invitatul primei Seri FILIT este Andrei Kurkov, unul dintre […] Articolul Nume mari ale literaturii mondiale vin la Serile FILIT Chișinău. Iată cum le poți întâlni apare prima dată în Realitatea.md.
ULTIMA ORĂ Ministerul Justiției cere instanței să limiteze activitatea partidului Irinei Vlah # Realitatea.md
Ministerul Justiției cere instanței să limiteze activitatea partidului „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlad. Solicitarea de chemare în judecată a fost depusă pe 19 septembrie, la Curtea de Apel Centru. „Acțiunea are loc în urma notificării recepționate din partea Comisiei Electorale Centrale la data de 18 septembrie”, precizează reprezentanții Ministerului Justiției. Pentru cele mai importante […] Articolul ULTIMA ORĂ Ministerul Justiției cere instanței să limiteze activitatea partidului Irinei Vlah apare prima dată în Realitatea.md.
