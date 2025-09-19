Trupele ucrainene au declanșat o contraofensivă împotriva forțelor ruse pe frontul de est, unde Kievul a recucerit șapte așezări - VIDEO

ProTV.md, 19 septembrie 2025 16:40

Trupele ucrainene au declanșat o contraofensivă împotriva forțelor ruse pe frontul de est, unde Kievul a recucerit șapte așezări - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md

Acum 30 minute
16:40
Comisia Europeană a lansat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Măsurile vizează „și țări terțe, inclusiv China” ProTV.md
Comisia Europeană a lansat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Măsurile vizează „și țări terțe, inclusiv China”
16:40
Trupele ucrainene au declanșat o contraofensivă împotriva forțelor ruse pe frontul de est, unde Kievul a recucerit șapte așezări - VIDEO ProTV.md
Trupele ucrainene au declanșat o contraofensivă împotriva forțelor ruse pe frontul de est, unde Kievul a recucerit șapte așezări - VIDEO
Acum o oră
16:30
În doar 72 de ore, un hashtag pe Tik Tok, a obținut 1,3 milioane de vizualizări. Promo-Lex a identificat o rețea masivă de conturi false - VIDEO ProTV.md
În doar 72 de ore, un hashtag pe Tik Tok, a obținut 1,3 milioane de vizualizări. Promo-Lex a identificat o rețea masivă de conturi false - VIDEO
16:20
S-ar putea să fie adus în țară pe 25 septembrie. Ce spune șeful Procuraturii Anticorupție despre extrădarea lui Vlad Plahotniuc - VIDEO ProTV.md
S-ar putea să fie adus în țară pe 25 septembrie. Ce spune șeful Procuraturii Anticorupție despre extrădarea lui Vlad Plahotniuc - VIDEO
16:10
Un medic și un asistent de pe ambulanță - reținuți, după ce ar fi luat un lanț de aur de la o persoană implicată într-un accident: L-au dat la o casă de amanet - VIDEO ProTV.md
Un medic și un asistent de pe ambulanță - reținuți, după ce ar fi luat un lanț de aur de la o persoană implicată într-un accident: L-au dat la o casă de amanet - VIDEO
Acum 2 ore
16:00
Un medic de pe ambulanță - reținut, după ce ar fi luat un lanț de aur de la o persoană implicată într-un accident. Momentul când îl dă la o casă de amanet - VIDEO ProTV.md
Un medic de pe ambulanță - reținut, după ce ar fi luat un lanț de aur de la o persoană implicată într-un accident. Momentul când îl dă la o casă de amanet - VIDEO
15:50
Caz neobișnuit: Un șarpe veninos - găsit într-un automobil importat în Moldova din SUA. Pompierii, angajații Gradinei Zoologice, dar și reprezentanții ANSA urmează să evacueze reptila - FOTO/VIDEO ProTV.md
Caz neobișnuit: Un șarpe veninos - găsit într-un automobil importat în Moldova din SUA. Pompierii, angajații Gradinei Zoologice, dar și reprezentanții ANSA urmează să evacueze reptila - FOTO/VIDEO
15:40
Armata israeliană afirmă că va folosi „o forţă fără precedent” în Gaza şi cere populaţiei să părăsească oraşul ProTV.md
Armata israeliană afirmă că va folosi „o forţă fără precedent” în Gaza şi cere populaţiei să părăsească oraşul
15:30
Mihail Bagas - condamnat la închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a partidului ALDE. Câți ani va sta după gratii ProTV.md
Mihail Bagas - condamnat la închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a partidului ALDE. Câți ani va sta după gratii
15:30
Un fost ofițer ucrainean conduce asaltul rusesc pentru un obiectiv important al Moscovei ProTV.md
Un fost ofițer ucrainean conduce asaltul rusesc pentru un obiectiv important al Moscovei
15:10
Bărbatul care ar fi cerut mită 60 de mii de euro pentru a influența decizia pe un dosar penal - plasat în arest pentru 30 de zile ProTV.md
Bărbatul care ar fi cerut mită 60 de mii de euro pentru a influența decizia pe un dosar penal - plasat în arest pentru 30 de zile
Acum 4 ore
15:00
Un bărbat - condamnat la închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a partidului ALDE. Câți ani va sta după gratii ProTV.md
Un bărbat - condamnat la închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a partidului ALDE. Câți ani va sta după gratii
14:50
Reacția Irinei Vlah, după ce ministerul Justiției a solicitat în instanță limitarea activității partidului Inima Moldovei: „PAS vrea să elimine candidații din cursa electorală" ProTV.md
Reacția Irinei Vlah, după ce ministerul Justiției a solicitat în instanță limitarea activității partidului Inima Moldovei: „PAS vrea să elimine candidații din cursa electorală"
14:40
Uniunea Europeană ar putea elimina taxele vamale pentru șapte produse agricole. Care sunt acestea ProTV.md
Uniunea Europeană ar putea elimina taxele vamale pentru șapte produse agricole. Care sunt acestea
14:20
ISW: Rusia a început o campanie coordonată împotriva Finlandei, cu aceleași justificări folosite înainte de a invada Ucraina ProTV.md
ISW: Rusia a început o campanie coordonată împotriva Finlandei, cu aceleași justificări folosite înainte de a invada Ucraina
14:00
Reuters: Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia ProTV.md
Reuters: Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia
13:50
Caz neobișnuit și periculos: Un șarpe veninos - găsit într-un automobil importat în Moldova din SUA. Pompierii, angajații Gradinei Zoologice, dar și reprezentanții ANSA urmează să evacueze reptila - FOTO ProTV.md
Caz neobișnuit și periculos: Un șarpe veninos - găsit într-un automobil importat în Moldova din SUA. Pompierii, angajații Gradinei Zoologice, dar și reprezentanții ANSA urmează să evacueze reptila - FOTO
13:40
Caz neobișnuit și periculos: Un șarpe veninos - găsit într-un automobil importat în Moldova din SUA - FOTO ProTV.md
Caz neobișnuit și periculos: Un șarpe veninos - găsit într-un automobil importat în Moldova din SUA - FOTO
13:40
Patru automobile au ars în totalitate, iar unul a fost afectat parțial, în urma unui incendiu, la Goianul Nou. Imagini cu mașinile distruse - publicate de martori - VIDEO ProTV.md
Patru automobile au ars în totalitate, iar unul a fost afectat parțial, în urma unui incendiu, la Goianul Nou. Imagini cu mașinile distruse - publicate de martori - VIDEO
13:20
CNA publică înregistrări audio după perchezițiile la un grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice în interesul unor formațiuni politice - VIDEO ProTV.md
CNA publică înregistrări audio după perchezițiile la un grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice în interesul unor formațiuni politice - VIDEO
Acum 6 ore
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.09.2025 ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.09.2025
12:50
Orange este cel mai iubit brand din Moldova, conform studiului LOVEMARK 2025 ProTV.md
Orange este cel mai iubit brand din Moldova, conform studiului LOVEMARK 2025
12:40
Fostul sportiv acuzat de crimă, Ion Șoltoianu - negociator din umbră și intermediar în rețele de influență politică orchestrate de la Moscova: Se pregătesc acțiuni de destabilizare după alegeri ProTV.md
Fostul sportiv acuzat de crimă, Ion Șoltoianu - negociator din umbră și intermediar în rețele de influență politică orchestrate de la Moscova: Se pregătesc acțiuni de destabilizare după alegeri
12:20
Mai multe persoane antrenate în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice în interesul unor formațiuni politice - în vizorul CNA. Ofițerii au descins cu percheziții - FOTO ProTV.md
Mai multe persoane antrenate în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice în interesul unor formațiuni politice - în vizorul CNA. Ofițerii au descins cu percheziții - FOTO
12:20
Ultima oră. Ministerul Justiției solicită în instanță limitarea activității partidului „Inima Moldovei”, după notificarea CEC ProTV.md
Ultima oră. Ministerul Justiției solicită în instanță limitarea activității partidului „Inima Moldovei”, după notificarea CEC
12:10
STOP CADRU la dezbaterile electorale de la PRO TV. Bulgac: „Oamenii din echipa Alternativa sunt capabili să gestioneze treburile fără ca să fure mai mult decât au furat toți până la dânșii" - VIDEO ProTV.md
STOP CADRU la dezbaterile electorale de la PRO TV. Bulgac: „Oamenii din echipa Alternativa sunt capabili să gestioneze treburile fără ca să fure mai mult decât au furat toți până la dânșii" - VIDEO
11:40
Două persoane din capitală - cercetate penal pentru că ar fi primit o mită de 16 000 euro. Ofițerii CNA și procurorii au descins cu percheziții ProTV.md
Două persoane din capitală - cercetate penal pentru că ar fi primit o mită de 16 000 euro. Ofițerii CNA și procurorii au descins cu percheziții
11:30
FLYONE lansează orarul de zboruri pentru 2026 și cinci destinații noi: Malaga, Geneva, Bodrum, Heraklion și Tashkent ProTV.md
FLYONE lansează orarul de zboruri pentru 2026 și cinci destinații noi: Malaga, Geneva, Bodrum, Heraklion și Tashkent
11:30
Două persoane din capitală - cercetate penal pentru trafic de influență cu o mită de 16 000 euro. Ofițerii CNA și procurorii au descins cu percheziții ProTV.md
Două persoane din capitală - cercetate penal pentru trafic de influență cu o mită de 16 000 euro. Ofițerii CNA și procurorii au descins cu percheziții
11:20
Ultima oră. Vlad Plahotniuc va fi adus în Moldova. Decizia grecilor de suspendare a procesului – revocată ProTV.md
Ultima oră. Vlad Plahotniuc va fi adus în Moldova. Decizia grecilor de suspendare a procesului – revocată
11:10
Ultima oră. Vlad Plahotniuc revine în Moldova. Decizia grecilor de suspendare a procesului – revocată ProTV.md
Ultima oră. Vlad Plahotniuc revine în Moldova. Decizia grecilor de suspendare a procesului – revocată
Acum 8 ore
10:20
Un oficial rus a devoalat, în direct, o vulnerabilitate a armatei de la granița cu Ucraina. „Nimeni nu ascunde nimic” ProTV.md
Un oficial rus a devoalat, în direct, o vulnerabilitate a armatei de la granița cu Ucraina. „Nimeni nu ascunde nimic”
10:00
Circulația troleibuzelor din capitală a fost temporar afectată din cauza a două deranjamente la rețeaua de contact. Unele rute - redirecționate - VIDEO ProTV.md
Circulația troleibuzelor din capitală a fost temporar afectată din cauza a două deranjamente la rețeaua de contact. Unele rute - redirecționate - VIDEO
09:50
Familii ale unor victime ale accidentului Air India dau în judecată firmele Boeing și Honeywell ProTV.md
Familii ale unor victime ale accidentului Air India dau în judecată firmele Boeing și Honeywell
09:40
Trump a blocat ajutorul militar de 400 de milioane de dolari pentru Taiwan. Semnalele transmise Chinei ProTV.md
Trump a blocat ajutorul militar de 400 de milioane de dolari pentru Taiwan. Semnalele transmise Chinei
09:20
Statele Unite au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin către Polonia, pentru 780 de milioane de dolari ProTV.md
Statele Unite au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin către Polonia, pentru 780 de milioane de dolari
09:20
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor ProTV.md
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor
09:20
Investiția în imobiliare — o investiție în viitorul tău ProTV.md
Investiția în imobiliare — o investiție în viitorul tău
09:10
Papa Leon spune că este îngrijorat de „anumite lucruri” care se întâmplă în SUA ProTV.md
Papa Leon spune că este îngrijorat de „anumite lucruri” care se întâmplă în SUA
Acum 12 ore
08:50
Cutremur în apropiere de Republica Moldova. Ce margitudine a avut ProTV.md
Cutremur în apropiere de Republica Moldova. Ce margitudine a avut
08:40
Erika Kirk a preluat conducerea organizației conservatoare Turning Point USA, după asasinarea soțului ei ProTV.md
Erika Kirk a preluat conducerea organizației conservatoare Turning Point USA, după asasinarea soțului ei
08:30
Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a lovit Rusia. Este alertă de tsunami ProTV.md
Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a lovit Rusia. Este alertă de tsunami
08:20
În timp ce tancurile israeliene avansează în Gaza, Germania spune că nu s-a decis dacă va susține o propunere-cheie ce vizează sancționarea statului evreu ProTV.md
În timp ce tancurile israeliene avansează în Gaza, Germania spune că nu s-a decis dacă va susține o propunere-cheie ce vizează sancționarea statului evreu
08:20
Trump a bârfit Marea Britanie, după vizita cu fast în Regat: „A făcut o treabă groaznică”. Ce i s-a părut „ridicol” ProTV.md
Trump a bârfit Marea Britanie, după vizita cu fast în Regat: „A făcut o treabă groaznică”. Ce i s-a părut „ridicol”
08:10
Maxime de până la 25 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo ProTV.md
Maxime de până la 25 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 19 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 19 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 24 ore
22:40
SUA, pe cale să piardă supremația în spațiu. „Chinezii avansează foarte repede”, avertizează un grup de advocacy american ProTV.md
SUA, pe cale să piardă supremația în spațiu. „Chinezii avansează foarte repede”, avertizează un grup de advocacy american
22:30
Vești proaste pentru susținătorii tenisului românesc. Sorana Cîrstea a fost învinsă de poloneza Iga Swiatek în optimi la Openul Korean - VIDEO ProTV.md
Vești proaste pentru susținătorii tenisului românesc. Sorana Cîrstea a fost învinsă de poloneza Iga Swiatek în optimi la Openul Korean - VIDEO
22:30
Polonia raportează o activitate intensificată a dronelor în apropierea uneia dintre granițele sale. „Situația rămâne foarte, foarte tensionată” ProTV.md
Polonia raportează o activitate intensificată a dronelor în apropierea uneia dintre granițele sale. „Situația rămâne foarte, foarte tensionată”
22:20
Andrei Năstase, absent de la dezbaterile PRO TV: și-a trimis un reprezentant fără acreditare CEC, încălcând regulile dezbaterilor electorale - VIDEO ProTV.md
Andrei Năstase, absent de la dezbaterile PRO TV: și-a trimis un reprezentant fără acreditare CEC, încălcând regulile dezbaterilor electorale - VIDEO
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.