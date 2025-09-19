Trupele ucrainene au declanșat o contraofensivă împotriva forțelor ruse pe frontul de est, unde Kievul a recucerit șapte așezări - VIDEO
19 septembrie 2025
Trupele ucrainene au declanșat o contraofensivă împotriva forțelor ruse pe frontul de est, unde Kievul a recucerit șapte așezări - VIDEO
Comisia Europeană a lansat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Măsurile vizează „și țări terțe, inclusiv China” # ProTV.md
Trupele ucrainene au declanșat o contraofensivă împotriva forțelor ruse pe frontul de est, unde Kievul a recucerit șapte așezări - VIDEO # ProTV.md
În doar 72 de ore, un hashtag pe Tik Tok, a obținut 1,3 milioane de vizualizări. Promo-Lex a identificat o rețea masivă de conturi false - VIDEO # ProTV.md
S-ar putea să fie adus în țară pe 25 septembrie. Ce spune șeful Procuraturii Anticorupție despre extrădarea lui Vlad Plahotniuc - VIDEO # ProTV.md
Un medic și un asistent de pe ambulanță - reținuți, după ce ar fi luat un lanț de aur de la o persoană implicată într-un accident: L-au dat la o casă de amanet - VIDEO # ProTV.md
Un medic de pe ambulanță - reținut, după ce ar fi luat un lanț de aur de la o persoană implicată într-un accident. Momentul când îl dă la o casă de amanet - VIDEO # ProTV.md
Caz neobișnuit: Un șarpe veninos - găsit într-un automobil importat în Moldova din SUA. Pompierii, angajații Gradinei Zoologice, dar și reprezentanții ANSA urmează să evacueze reptila - FOTO/VIDEO # ProTV.md
Armata israeliană afirmă că va folosi „o forţă fără precedent” în Gaza şi cere populaţiei să părăsească oraşul # ProTV.md
Mihail Bagas - condamnat la închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a partidului ALDE. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
Un fost ofițer ucrainean conduce asaltul rusesc pentru un obiectiv important al Moscovei
Bărbatul care ar fi cerut mită 60 de mii de euro pentru a influența decizia pe un dosar penal - plasat în arest pentru 30 de zile # ProTV.md
Un bărbat - condamnat la închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a partidului ALDE. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
Reacția Irinei Vlah, după ce ministerul Justiției a solicitat în instanță limitarea activității partidului Inima Moldovei: „PAS vrea să elimine candidații din cursa electorală" # ProTV.md
Uniunea Europeană ar putea elimina taxele vamale pentru șapte produse agricole. Care sunt acestea # ProTV.md
ISW: Rusia a început o campanie coordonată împotriva Finlandei, cu aceleași justificări folosite înainte de a invada Ucraina # ProTV.md
Reuters: Comisia Europeană va propune interzicerea importurilor de gaze naturale lichefiate din Rusia # ProTV.md
Caz neobișnuit și periculos: Un șarpe veninos - găsit într-un automobil importat în Moldova din SUA. Pompierii, angajații Gradinei Zoologice, dar și reprezentanții ANSA urmează să evacueze reptila - FOTO # ProTV.md
Caz neobișnuit și periculos: Un șarpe veninos - găsit într-un automobil importat în Moldova din SUA - FOTO # ProTV.md
Patru automobile au ars în totalitate, iar unul a fost afectat parțial, în urma unui incendiu, la Goianul Nou. Imagini cu mașinile distruse - publicate de martori - VIDEO # ProTV.md
CNA publică înregistrări audio după perchezițiile la un grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice în interesul unor formațiuni politice - VIDEO # ProTV.md
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.09.2025
Orange este cel mai iubit brand din Moldova, conform studiului LOVEMARK 2025
Fostul sportiv acuzat de crimă, Ion Șoltoianu - negociator din umbră și intermediar în rețele de influență politică orchestrate de la Moscova: Se pregătesc acțiuni de destabilizare după alegeri # ProTV.md
Mai multe persoane antrenate în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice în interesul unor formațiuni politice - în vizorul CNA. Ofițerii au descins cu percheziții - FOTO # ProTV.md
Ultima oră. Ministerul Justiției solicită în instanță limitarea activității partidului „Inima Moldovei”, după notificarea CEC # ProTV.md
STOP CADRU la dezbaterile electorale de la PRO TV. Bulgac: „Oamenii din echipa Alternativa sunt capabili să gestioneze treburile fără ca să fure mai mult decât au furat toți până la dânșii" - VIDEO # ProTV.md
Două persoane din capitală - cercetate penal pentru că ar fi primit o mită de 16 000 euro. Ofițerii CNA și procurorii au descins cu percheziții # ProTV.md
FLYONE lansează orarul de zboruri pentru 2026 și cinci destinații noi: Malaga, Geneva, Bodrum, Heraklion și Tashkent # ProTV.md
Două persoane din capitală - cercetate penal pentru trafic de influență cu o mită de 16 000 euro. Ofițerii CNA și procurorii au descins cu percheziții # ProTV.md
Ultima oră. Vlad Plahotniuc va fi adus în Moldova. Decizia grecilor de suspendare a procesului – revocată # ProTV.md
Ultima oră. Vlad Plahotniuc revine în Moldova. Decizia grecilor de suspendare a procesului – revocată # ProTV.md
Un oficial rus a devoalat, în direct, o vulnerabilitate a armatei de la granița cu Ucraina. „Nimeni nu ascunde nimic” # ProTV.md
Circulația troleibuzelor din capitală a fost temporar afectată din cauza a două deranjamente la rețeaua de contact. Unele rute - redirecționate - VIDEO # ProTV.md
Familii ale unor victime ale accidentului Air India dau în judecată firmele Boeing și Honeywell # ProTV.md
Trump a blocat ajutorul militar de 400 de milioane de dolari pentru Taiwan. Semnalele transmise Chinei # ProTV.md
Statele Unite au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin către Polonia, pentru 780 de milioane de dolari # ProTV.md
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor # ProTV.md
Investiția în imobiliare — o investiție în viitorul tău
Papa Leon spune că este îngrijorat de „anumite lucruri” care se întâmplă în SUA
Cutremur în apropiere de Republica Moldova. Ce margitudine a avut
Erika Kirk a preluat conducerea organizației conservatoare Turning Point USA, după asasinarea soțului ei # ProTV.md
Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a lovit Rusia. Este alertă de tsunami
În timp ce tancurile israeliene avansează în Gaza, Germania spune că nu s-a decis dacă va susține o propunere-cheie ce vizează sancționarea statului evreu # ProTV.md
Trump a bârfit Marea Britanie, după vizita cu fast în Regat: „A făcut o treabă groaznică”. Ce i s-a părut „ridicol” # ProTV.md
Maxime de până la 25 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Curs valutar BNM pentru 19 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
SUA, pe cale să piardă supremația în spațiu. „Chinezii avansează foarte repede”, avertizează un grup de advocacy american # ProTV.md
Vești proaste pentru susținătorii tenisului românesc. Sorana Cîrstea a fost învinsă de poloneza Iga Swiatek în optimi la Openul Korean - VIDEO # ProTV.md
Polonia raportează o activitate intensificată a dronelor în apropierea uneia dintre granițele sale. „Situația rămâne foarte, foarte tensionată” # ProTV.md
Andrei Năstase, absent de la dezbaterile PRO TV: și-a trimis un reprezentant fără acreditare CEC, încălcând regulile dezbaterilor electorale - VIDEO # ProTV.md
