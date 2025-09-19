Caz neobișnuit și periculos: Un șarpe veninos - găsit într-un automobil importat în Moldova din SUA - FOTO
ProTV.md, 19 septembrie 2025 13:40
Caz neobișnuit și periculos: Un șarpe veninos - găsit într-un automobil importat în Moldova din SUA - FOTO
Caz neobișnuit și periculos: Un șarpe veninos - găsit într-un automobil importat în Moldova din SUA. Pompierii, angajații Gradinei Zoologice, dar și reprezentanții ANSA urmează să evacueze reptila - FOTO
Caz neobișnuit și periculos: Un șarpe veninos - găsit într-un automobil importat în Moldova din SUA - FOTO
Patru automobile au ars în totalitate, iar unul a fost afectat parțial, în urma unui incendiu, la Goianul Nou. Imagini cu mașinile distruse - publicate de martori - VIDEO
CNA publică înregistrări audio după perchezițiile la un grup de persoane, antrenat în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice în interesul unor formațiuni politice - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 19.09.2025
Orange este cel mai iubit brand din Moldova, conform studiului LOVEMARK 2025
Fostul sportiv acuzat de crimă, Ion Șoltoianu - negociator din umbră și intermediar în rețele de influență politică orchestrate de la Moscova: Se pregătesc acțiuni de destabilizare după alegeri
Mai multe persoane antrenate în activități de dezinformare și manipulare a opiniei publice în interesul unor formațiuni politice - în vizorul CNA. Ofițerii au descins cu percheziții - FOTO
Ultima oră. Ministerul Justiției solicită în instanță limitarea activității partidului „Inima Moldovei”, după notificarea CEC
STOP CADRU la dezbaterile electorale de la PRO TV. Bulgac: „Oamenii din echipa Alternativa sunt capabili să gestioneze treburile fără ca să fure mai mult decât au furat toți până la dânșii" - VIDEO
Două persoane din capitală - cercetate penal pentru că ar fi primit o mită de 16 000 euro. Ofițerii CNA și procurorii au descins cu percheziții
FLYONE lansează orarul de zboruri pentru 2026 și cinci destinații noi: Malaga, Geneva, Bodrum, Heraklion și Tashkent
Două persoane din capitală - cercetate penal pentru trafic de influență cu o mită de 16 000 euro. Ofițerii CNA și procurorii au descins cu percheziții
Ultima oră. Vlad Plahotniuc va fi adus în Moldova. Decizia grecilor de suspendare a procesului – revocată
Ultima oră. Vlad Plahotniuc revine în Moldova. Decizia grecilor de suspendare a procesului – revocată
Un oficial rus a devoalat, în direct, o vulnerabilitate a armatei de la granița cu Ucraina. „Nimeni nu ascunde nimic”
Circulația troleibuzelor din capitală a fost temporar afectată din cauza a două deranjamente la rețeaua de contact. Unele rute - redirecționate - VIDEO
Familii ale unor victime ale accidentului Air India dau în judecată firmele Boeing și Honeywell
Trump a blocat ajutorul militar de 400 de milioane de dolari pentru Taiwan. Semnalele transmise Chinei
Statele Unite au aprobat vânzarea de rachete antitanc Javelin către Polonia, pentru 780 de milioane de dolari
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor
Investiția în imobiliare — o investiție în viitorul tău
Papa Leon spune că este îngrijorat de „anumite lucruri” care se întâmplă în SUA
Cutremur în apropiere de Republica Moldova. Ce margitudine a avut
Erika Kirk a preluat conducerea organizației conservatoare Turning Point USA, după asasinarea soțului ei
Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a lovit Rusia. Este alertă de tsunami
În timp ce tancurile israeliene avansează în Gaza, Germania spune că nu s-a decis dacă va susține o propunere-cheie ce vizează sancționarea statului evreu
Trump a bârfit Marea Britanie, după vizita cu fast în Regat: „A făcut o treabă groaznică”. Ce i s-a părut „ridicol”
Maxime de până la 25 de grade. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Curs valutar BNM pentru 19 septembrie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
SUA, pe cale să piardă supremația în spațiu. „Chinezii avansează foarte repede”, avertizează un grup de advocacy american
Vești proaste pentru susținătorii tenisului românesc. Sorana Cîrstea a fost învinsă de poloneza Iga Swiatek în optimi la Openul Korean - VIDEO
Polonia raportează o activitate intensificată a dronelor în apropierea uneia dintre granițele sale. „Situația rămâne foarte, foarte tensionată”
Andrei Năstase, absent de la dezbaterile PRO TV: și-a trimis un reprezentant fără acreditare CEC, încălcând regulile dezbaterilor electorale - VIDEO
Naționala Ucrainei s-a calificat pentru prima dată în semifinalele Billie Jean King Cup - VIDEO
Dmitri Kozak, un vechi asociat al lui Putin, a demisionat din funcția de șef adjunct al administrației președintelui Rusiei - VIDEO
Statele Unite dau undă verde primelor arme pentru Ucraina: Zelenski anunță livrări de rachete Patriot și HIMARS, în timp ce Rusia lovește din nou cu drone - VIDEO
Vizită cu fast, dar fără rezultate concrete: Donald Trump pleacă din Londra fără o declarație clară privind Ucraina, în ciuda apelurilor ferme ale premierului britanic - VIDEO
Liverpool și Atletico Madrid au oferit meciul serii în Liga Campionilor - VIDEO
Dezbateri aprinse la PRO TV: Candidatul Blocului Alternativa, Ion Bulgac, pus în fața propriilor declarații anti-Ceban: „A fost o strategie de campanie” - VIDEO
Autoritățile din România analizează posibilitatea de a o lăsa pe Victoria Furtună fără cetățenia românească - VIDEO
După ani de așteptări în frig și în condiții precare, locuitorii din Bălți vor avea acces la servicii medicale într-un centru modern și eficient energetic - VIDEO
A început tipărire buletinelor de vot pentru secțiile de votare din țară la alegerile parlamentare. Câte vor fi la număr - VIDEO
Dezbaterile electorale „Te votezi la PRO TV”. Invitați: Ion Bulgac, Alexandru Bujoreanu și Andrei Năstase - VIDEO
Start fulminant pentru finalistele Ligii Campionilor: PSG spulberă cu 4-0, iar Interul lui Chivu debutează cu victorie clară - VIDEO
Andrei Năstase, absent de la dezbaterile PRO TV: și-a trimis un reprezentant fără acreditare CEC, încălcând regulile dezbaterilor electorale
Victorie de prestigiu pentru Irina Rîngaci: A învins o medaliată olimpică și cucerește bronzul mondial pentru Moldova - VIDEO
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 18.09.2025
Motivul amânării extrădării lui Plahotniuc ar fi legat de un dosar din România. Reacția avocatului - VIDEO
Trump și Starmer anunță „o nouă eră a relației speciale” dintre SUA și Marea Britanie. Critici dure la adresa lui Putin și „o divergență de opinie” pe un subiect sensibil
