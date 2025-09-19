Surpriză veninoasă într-o mașină adusă de peste hotare. Ce a găsit un bărbat în Lincoln-ul său
Paranteze, 19 septembrie 2025 13:40
Surpriză veninoasă într-o mașină adusă de peste hotare. Ce a găsit un bărbat în Lincoln-ul său
• • •
Alte ştiri de Paranteze
Acum 30 minute
13:40
Surpriză veninoasă într-o mașină adusă de peste hotare. Ce a găsit un bărbat în Lincoln-ul său # Paranteze
Surpriză veninoasă într-o mașină adusă de peste hotare. Ce a găsit un bărbat în Lincoln-ul său
Acum 2 ore
12:40
Dictatorul de la Kremlin a anunțat cine i-ar putea lua locul la conducerea Rusiei
12:20
FOTO // Percheziții CNA la Chișinău: rețea de manipulare politică, plătită din bani murdari # Paranteze
FOTO // Percheziții CNA la Chișinău: rețea de manipulare politică, plătită din bani murdari
Acum 4 ore
10:40
Ne așteaptă o iarnă extrem de grea? Specialiștii avertizează asupra unui posibil val de frig global # Paranteze
Ne așteaptă o iarnă extrem de grea? Specialiștii avertizează asupra unui posibil val de frig global
10:30
Mită de lux în Capitală: Un cuplu din Chișinău, prins în plasa CNA
10:20
Altarul transformat în tribună electorală: între spiritualitate și manipulare politică
Acum 6 ore
09:30
Procesul lui Plahotniuc, accelerat artificial? Nagacevschi: „Nu e justiție, e teatru prost” # Paranteze
Procesul lui Plahotniuc, accelerat artificial? Nagacevschi: „Nu e justiție, e teatru prost”
Acum 8 ore
07:50
Zi de revelații, decizii grele și surprize care schimbă totul! Horoscop 19 septembrie 2025 # Paranteze
Zi de revelații, decizii grele și surprize care schimbă totul! Horoscop 19 septembrie 2025
Acum 24 ore
19:10
PAS prezintă 7 lucruri pe care cetățenii trebuie să le știe înainte de alegeri
17:50
Șoferul de pe ruta Chișinău–Găuzeni a fost pedepsit pentru că a jignit o pasageră
17:20
Libertatea din Rusia: Tata a doi copii, condamnat la cinci ani de închisoare pentru o postare # Paranteze
Libertatea din Rusia: Tata a doi copii, condamnat la cinci ani de închisoare pentru o postare
17:20
Emmanuel Macron își apără familia: proces internațional pentru a dovedi că Brigitte Macron este femeie # Paranteze
Emmanuel Macron își apără familia: proces internațional pentru a dovedi că Brigitte Macron este femeie
14:10
Radu Burduja, vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”: „Sistemul de apărare trebuie consolidat prin profesionalizarea Armatei Naționale și susținerea polițiștilor” # Paranteze
Radu Burduja, vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”: „Sistemul de apărare trebuie consolidat prin profesionalizarea Armatei Naționale și susținerea polițiștilor”
Ieri
13:20
FOTO // Președinte de raion prins băut la volanul autoturismului de serviciu
13:20
Dmitri Kozak, omul lui Putin „responsabil de Moldova”, și-a anunțat demisia din funcția de adjunct al Administrației Prezidențiale. Iată motivele # Paranteze
Dmitri Kozak, omul lui Putin „responsabil de Moldova”, și-a anunțat demisia din funcția de adjunct al Administrației Prezidențiale. Iată motivele
12:40
„Calea Ferată trebuie salvată!” – Renato Usatîi anunță planul de reconstrucție și plata la timp a salariilor # Paranteze
„Calea Ferată trebuie salvată!” – Renato Usatîi anunță planul de reconstrucție și plata la timp a salariilor
12:40
Plahotniuc află din presă ce cere în instanță: Avocatul Rogac promite bani lui Cozer și ZdG pentru documentul fantomă # Paranteze
Plahotniuc află din presă ce cere în instanță: Avocatul Rogac promite bani lui Cozer și ZdG pentru documentul fantomă
11:00
Maia Sandu: „Chem mediul de afaceri să ne fie în continuare alături – să investească, să contribuie la apărarea democrației, pentru ca împreună să putem continua drumul european” # Paranteze
Maia Sandu: „Chem mediul de afaceri să ne fie în continuare alături – să investească, să contribuie la apărarea democrației, pentru ca împreună să putem continua drumul european”
08:50
Astrele dau cu sete pe 18 septembrie 2025: trădări, bani murdari și iubiri explozive în horoscopul zilei # Paranteze
Astrele dau cu sete pe 18 septembrie 2025: trădări, bani murdari și iubiri explozive în horoscopul zilei
17 septembrie 2025
16:40
Sondaj cu surprize pe scena politică: „Respect Moldova”, condus de Marian Lupu, la un pas de Parlament # Paranteze
Sondaj cu surprize pe scena politică: „Respect Moldova”, condus de Marian Lupu, la un pas de Parlament
16:10
Igor Grosu avertizează: Urmează o campanie de falsuri și manipulări în spațiul public
14:30
Renato Usatîi acuză PAS că amână ședința de judecată pentru a-l șantaja după alegeri
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Vlad Plahotniuc amintește despre „proiectul de suflet” Edelweiss: „A adus lumină pentru mii de oameni” # Paranteze
Vlad Plahotniuc amintește despre „proiectul de suflet” Edelweiss: „A adus lumină pentru mii de oameni”
13:20
BREAKING NEWS // Procurorul Octavian Iachimovschi și-a dat demisia
13:10
Alertă la Ialoveni! Poliția cere ajutorul cetățenilor pentru a găsi o femeie dispărută de la domiciliu # Paranteze
Alertă la Ialoveni! Poliția cere ajutorul cetățenilor pentru a găsi o femeie dispărută de la domiciliu
13:00
FOTO // Peste 70 de percheziții la nivel național într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice # Paranteze
FOTO // Peste 70 de percheziții la nivel național într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice
12:50
Procesul de înmatriculare prin „e-Admitere” devine mai simplu și mai sigur
12:50
Hoț de buzunare reținut în Chișinău: Bănuitul are peste 60 de ani
11:10
O șoferiță a fost oprită de poliţişti pentru că avea un ponei în portbagaj. N-a vrut să plătească amenda # Paranteze
O șoferiță a fost oprită de poliţişti pentru că avea un ponei în portbagaj. N-a vrut să plătească amenda
10:20
„Idiotul anului”: A strigat că l-a împușcat pe Charlie Kirk, dar poliția a descoperit orori pe telefon # Paranteze
„Idiotul anului”: A strigat că l-a împușcat pe Charlie Kirk, dar poliția a descoperit orori pe telefon
10:10
Accident grav la Ialoveni: Un bărbat a murit, iar două femei au ajuns la spital
10:10
Sportivul Constantin Rusu, campion național la kickboxing, s-a alăturat echipei „Respect Moldova” # Paranteze
Sportivul Constantin Rusu, campion național la kickboxing, s-a alăturat echipei „Respect Moldova”
08:10
Trădări, pasiuni interzise și noroc nebun – cine scapă și cine cade în prăpastie? Horoscop 17 septembrie 2025 # Paranteze
Trădări, pasiuni interzise și noroc nebun – cine scapă și cine cade în prăpastie? Horoscop 17 septembrie 2025
16 septembrie 2025
16:40
Irina Vlah: Încă o victorie pentru „Inima Moldovei”; Dorin Recean nu avea dreptul să folosească funcția de premier pentru a-mi impune sancțiuni # Paranteze
Irina Vlah: Încă o victorie pentru „Inima Moldovei”; Dorin Recean nu avea dreptul să folosească funcția de premier pentru a-mi impune sancțiuni
16:20
Moarte cumplită la Soroca: doi tineri au legat un bărbat de cal și l-au târât spre pădure, unde l-au ucis # Paranteze
Moarte cumplită la Soroca: doi tineri au legat un bărbat de cal și l-au târât spre pădure, unde l-au ucis
14:20
Tentativă de show politic și persoane afiliate: De extrădarea lui Plahotniuc se ocupă soțul unei candidate PAS # Paranteze
Tentativă de show politic și persoane afiliate: De extrădarea lui Plahotniuc se ocupă soțul unei candidate PAS
14:10
Renato Usatîi promite transformarea accesului la Dunăre într-un avantaj economic și turistic pentru Moldova # Paranteze
Renato Usatîi promite transformarea accesului la Dunăre într-un avantaj economic și turistic pentru Moldova
14:10
Percheziții la Chișinău: CNA și procurorii au ridicat peste 20 de milioane de lei într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice # Paranteze
Percheziții la Chișinău: CNA și procurorii au ridicat peste 20 de milioane de lei într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice
11:50
Vlad Plahotniuc: „Cetățenii trebuie să decidă dacă mențin actuala guvernare sau opresc dezastrul” # Paranteze
Vlad Plahotniuc: „Cetățenii trebuie să decidă dacă mențin actuala guvernare sau opresc dezastrul”
11:40
Crima de la Cahul: Tânărul care și-a ucis ambii părinți ar putea scăpa de pedeapsa cu închisoarea # Paranteze
Crima de la Cahul: Tânărul care și-a ucis ambii părinți ar putea scăpa de pedeapsa cu închisoarea
10:10
Poliția și MAI s-au încâlcit în jurul zilei în care urmează să fie adus Plahotniuc în țară # Paranteze
Poliția și MAI s-au încâlcit în jurul zilei în care urmează să fie adus Plahotniuc în țară
08:30
Ziua marilor răsturnări de situație! Cine pierde tot și cine renaște din cenușă? Horoscop 16 septembrie 2025 # Paranteze
Ziua marilor răsturnări de situație! Cine pierde tot și cine renaște din cenușă? Horoscop 16 septembrie 2025
15 septembrie 2025
17:10
Un deputat PAS, răsturnat în câteva secunde de Anastasia Nichita
17:10
O nouă alianță între PAS și PSRM. Ce spune Băluțel
15:50
Maia Sandu a vizitat Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, renovat cu sprijinul partenerilor europeni # Paranteze
Maia Sandu a vizitat Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, renovat cu sprijinul partenerilor europeni
12:30
Breaking News // Trump recunoaște Rusia drept „agresor” în războiul din Ucraina
12:10
Percheziții de amploare în toată țara: 10 persoane reținute în dosare de corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor # Paranteze
Percheziții de amploare în toată țara: 10 persoane reținute în dosare de corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor
11:00
FOTO // China șochează din nou: a fost inaugurat cel mai înalt pod din lume, mai înalt decât Turnul Eiffel # Paranteze
FOTO // China șochează din nou: a fost inaugurat cel mai înalt pod din lume, mai înalt decât Turnul Eiffel
10:50
Marian Lupu, liderul Partidului „Respect Moldova”: „Dacă nu rezolvăm problema gazului, economia rămâne în imPAS” # Paranteze
Marian Lupu, liderul Partidului „Respect Moldova”: „Dacă nu rezolvăm problema gazului, economia rămâne în imPAS”
10:40
Răsturnare de situație: Conor McGregor renunță la cursa prezidențială
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.