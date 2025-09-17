Accident grav la Ialoveni: Un bărbat a murit, iar două femei au ajuns la spital
Paranteze, 17 septembrie 2025 10:10
Accident grav la Ialoveni: Un bărbat a murit, iar două femei au ajuns la spital
Acum 10 minute
10:20
„Idiotul anului”: A strigat că l-a împușcat pe Charlie Kirk, dar poliția a descoperit orori pe telefon
Acum 30 minute
10:10
Accident grav la Ialoveni: Un bărbat a murit, iar două femei au ajuns la spital
10:10
Sportivul Constantin Rusu, campion național la kickboxing, s-a alăturat echipei „Respect Moldova”
Acum 4 ore
08:10
Trădări, pasiuni interzise și noroc nebun – cine scapă și cine cade în prăpastie? Horoscop 17 septembrie 2025
Acum 24 ore
16:40
Irina Vlah: Încă o victorie pentru „Inima Moldovei”; Dorin Recean nu avea dreptul să folosească funcția de premier pentru a-mi impune sancțiuni
16:20
Moarte cumplită la Soroca: doi tineri au legat un bărbat de cal și l-au târât spre pădure, unde l-au ucis
14:20
Tentativă de show politic și persoane afiliate: De extrădarea lui Plahotniuc se ocupă soțul unei candidate PAS
14:10
Renato Usatîi promite transformarea accesului la Dunăre într-un avantaj economic și turistic pentru Moldova
14:10
Percheziții la Chișinău: CNA și procurorii au ridicat peste 20 de milioane de lei într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice
11:50
Vlad Plahotniuc: „Cetățenii trebuie să decidă dacă mențin actuala guvernare sau opresc dezastrul”
11:40
Crima de la Cahul: Tânărul care și-a ucis ambii părinți ar putea scăpa de pedeapsa cu închisoarea
Ieri
10:10
Poliția și MAI s-au încâlcit în jurul zilei în care urmează să fie adus Plahotniuc în țară
08:30
Ziua marilor răsturnări de situație! Cine pierde tot și cine renaște din cenușă? Horoscop 16 septembrie 2025
15 septembrie 2025
17:10
Un deputat PAS, răsturnat în câteva secunde de Anastasia Nichita
17:10
O nouă alianță între PAS și PSRM. Ce spune Băluțel
15:50
Maia Sandu a vizitat Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, renovat cu sprijinul partenerilor europeni
12:30
Breaking News // Trump recunoaște Rusia drept „agresor” în războiul din Ucraina
12:10
Percheziții de amploare în toată țara: 10 persoane reținute în dosare de corupere a alegătorilor și finanțare ilegală a partidelor
11:00
FOTO // China șochează din nou: a fost inaugurat cel mai înalt pod din lume, mai înalt decât Turnul Eiffel
10:50
Marian Lupu, liderul Partidului „Respect Moldova”: „Dacă nu rezolvăm problema gazului, economia rămâne în imPAS”
10:40
Răsturnare de situație: Conor McGregor renunță la cursa prezidențială
10:40
Vadim Pogorlețchii, deținut ilegal și torturat în regiunea transnistreană, condamnat la 16 ani de închisoare. Promo-LEX s-a adresat la ONU
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
PDMM își întărește poziția în Capitală: A fost lansată Organizația Teritorială Botanica
08:10
Ziua marilor încercări și revelații: o zodie se rupe de trecut, alta primește vestea vieții! Horoscop 15 septembrie 2025
08:10
Crimă la Comrat: Un bărbat a fost ucis cu toporul
14 septembrie 2025
11:40
Maia Sandu: „Oriunde ne poartă drumurile, rămânem uniți prin legătura cu Moldova și prin dorința de a o vedea pașnică, liberă și prosperă”
11:40
Renato Usatîi: Restabilirea școlilor tehnico-profesionale, un alt obiectiv prioritar al Partidului Nostru în viitorul Parlament
13 septembrie 2025
18:00
Renato Usatîi: Prin „Poșta Moldovei” vom lansa un sistem de plăți pentru moldovenii aflați în Federația Rusă
17:50
Breaking News // Avocatul lui Vlad Plahotniuc cere transparență totală în procesul de extrădare și avertizează asupra unor posibile provocări politice
09:20
Zi decisivă pentru dragoste, bani și trădări neașteptate. Horoscop 13 septembrie 2025
12 septembrie 2025
17:40
Cine e ucigaşul lui Charlie Kirk. Are 22 de ani şi a fost convins de tatăl său să se predea
17:30
Curtea de Apel Cahul a respins cererea procurorilor privind arestarea membrilor Partidului Republican "Inima Moldovei"
16:30
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, critică soluția Guvernului de concediere a aproape 40% din angajații CFM
16:10
Maia Sandu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea: „Moldova este o țară mică, cu inimă mare”
16:00
Caz revoltător la Cantemir: Un primar a fost filmat în timp ce lovește o femeie
13:50
Prințul Harry a venit în Ucraina. Care este scopul vizitei
13:40
Moldoveancă grav bolnavă, adusă cu ambulanța din Italia pentru a-și da ultima suflare acasă
13:20
Igor Grosu: Nu va mai fi gaz la 10 lei
12:00
Maestrul Gheorghe Urschi, în stare gravă: familia face apel către autorități și instituțiile medicale
12:00
Fost președinte de țară, condamnat la 27 de ani de închisoare: verdictul care a stârnit reacții dure în SUA
12:00
Carburanții se scumpesc în weekend: ANRE a publicat noile prețuri
11:50
CNA și PA desfășoară percheziții în Călărași într-un dosar de corupere electorală
11:10
Oroare la Cahul: doi tineri de 34 de ani, uciși cu bestialitate de o femeie
09:10
O zi a deciziilor curajoase – o zodie rupe lanțurile și își schimbă destinul! Horoscop 12 septembrie 2025
11 septembrie 2025
19:00
Kylian Mbappe: Nu pot câștiga în acest an Balonul de Aur
18:50
Polonia mobilizează 40.000 de militari la granițele cu Belarus și Rusia
17:40
Inițiativa Partidului Nostru privind reducerea numărului de deputați la 51 este sprijinită de cetățeni
17:30
Care este prima țară din lume care numește un ministru AI: Așa se luptă cu corupția
17:20
Scandal uriaș în Germania: Deputat rămas fără imunitate, acuzat de legături suspecte cu China
17:20
Groază fără margini: o mamă și-a otrăvit bebelușul cu otravă pentru șoareci
