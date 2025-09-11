CUTREMURE, INUNDAȚII, PANDEMII: Un centru unic va coordona intervențiile de urgență

Agromedia, 11 septembrie 2025 10:50

CUTREMURE, INUNDAȚII, PANDEMII: Un centru unic va coordona intervențiile de urgență

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agromedia

Acum 30 minute
10:50
CUTREMURE, INUNDAȚII, PANDEMII: Un centru unic va coordona intervențiile de urgență Agromedia
CUTREMURE, INUNDAȚII, PANDEMII: Un centru unic va coordona intervențiile de urgență
Acum 2 ore
10:00
URSULA VON DER LEYEN, MESAJ PENTRU FERMIERI Agromedia
URSULA VON DER LEYEN, MESAJ PENTRU FERMIERI
09:30
OBICEIURI ȘI RESTRICȚII DE TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN. Cum respectă credincioșii această zi Agromedia
OBICEIURI ȘI RESTRICȚII DE TĂIEREA CAPULUI SFÂNTULUI IOAN. Cum respectă credincioșii această zi
Acum 24 ore
14:50
NOI REGULI PENTRU GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI RESPONSABILITATEA EXTINSĂ A PRODUCĂTORULUI Agromedia
NOI REGULI PENTRU GESTIONAREA DEȘEURILOR ȘI RESPONSABILITATEA EXTINSĂ A PRODUCĂTORULUI
14:10
100 DE MILIOANE DE LEI PENTRU DESPĂGUBIREA FERMIERII Agromedia
100 DE MILIOANE DE LEI PENTRU DESPĂGUBIREA FERMIERII
12:20
GĂINILE POLISH CU MOȚ: Creștere, hrănire și îngrijire Agromedia
GĂINILE POLISH CU MOȚ: Creștere, hrănire și îngrijire
11:50
FINANȚAREA GAL-URILOR, MAI MARE: Până la 4 milioane lei pentru proiecte locale Agromedia
FINANȚAREA GAL-URILOR, MAI MARE: Până la 4 milioane lei pentru proiecte locale
11:30
ÎNGRĂȘĂMINTE VERZI PENTRU SERĂ. Culturi pentru semănatul de toamnă Agromedia
ÎNGRĂȘĂMINTE VERZI PENTRU SERĂ. Culturi pentru semănatul de toamnă
Ieri
10:40
SOIUL DE CĂPȘUNI CLERY: Timpuriu, rezistent, apreciat pentru gust și aromă Agromedia
SOIUL DE CĂPȘUNI CLERY: Timpuriu, rezistent, apreciat pentru gust și aromă
10:10
TUIA DANICA: Soluția pentru un decor verde, compact, ușor de întreținut Agromedia
TUIA DANICA: Soluția pentru un decor verde, compact, ușor de întreținut
9 septembrie 2025
17:50
PLĂȚI COMPLEMENTARE AIPA 2025, DATA-LIMITĂ PENTRU FERMIERI Agromedia
PLĂȚI COMPLEMENTARE AIPA 2025, DATA-LIMITĂ PENTRU FERMIERI
16:40
PIAȚA GLOBALĂ A CARTOFILOR: Noi oportunități pentru producători Agromedia
PIAȚA GLOBALĂ A CARTOFILOR: Noi oportunități pentru producători
16:00
AGRIFOOD CHALLENGE: Soluții digitale pentru agricultură Agromedia
AGRIFOOD CHALLENGE: Soluții digitale pentru agricultură
15:10
GÂSCA TOULOUSE TIP DEWLAP: performanță n producția de carne și ficat Agromedia
GÂSCA TOULOUSE TIP DEWLAP: performanță n producția de carne și ficat
13:30
BUSUIOCUL, BENEFICII: Remedii naturale pentru stres, digestie și imunitate Agromedia
BUSUIOCUL, BENEFICII: Remedii naturale pentru stres, digestie și imunitate
12:20
EXPORTURILE DE RAPIȚĂ DIN UCRAINA, BLOCATE COMPLET Agromedia
EXPORTURILE DE RAPIȚĂ DIN UCRAINA, BLOCATE COMPLET
12:00
FAO: Producție record de cereale la nivel mondial în 2025 Agromedia
FAO: Producție record de cereale la nivel mondial în 2025
12:00
TALENTA 2025–2026: Granturi pentru femeile fermier din România și Moldova Agromedia
TALENTA 2025–2026: Granturi pentru femeile fermier din România și Moldova
11:30
MICRO-FERMIERII POT ACCESA FINANȚARE AVANTAJOASĂ PENTRU DE PÂNĂ LA 1 MILION DE LEI Agromedia
MICRO-FERMIERII POT ACCESA FINANȚARE AVANTAJOASĂ PENTRU DE PÂNĂ LA 1 MILION DE LEI
Mai mult de 2 zile în urmă
09:50
POVESTEA EPICRAMA WINERY: Vinuri îndrăznețe și apusuri memorabile Agromedia
POVESTEA EPICRAMA WINERY: Vinuri îndrăznețe și apusuri memorabile
8 septembrie 2025
17:40
PREȚUL GRÂULUI ȘI PORUMBULUI SCADE: Recolte record și euro puternic apasă piețele Agromedia
PREȚUL GRÂULUI ȘI PORUMBULUI SCADE: Recolte record și euro puternic apasă piețele
17:10
PLĂȚI DIRECTE ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC: Termen limită pentru cereri Agromedia
PLĂȚI DIRECTE ÎN SECTORUL ZOOTEHNIC: Termen limită pentru cereri
16:10
SOIUL DE PĂR ROMÂNESC MONICA, VALOROS PENTRU PLANTAȚIILE MODERNE Agromedia
SOIUL DE PĂR ROMÂNESC MONICA, VALOROS PENTRU PLANTAȚIILE MODERNE
14:50
CONSERVAREA FAGURILOR DUPĂ EXTRACȚIE: Metode sigure pentru apicultori Agromedia
CONSERVAREA FAGURILOR DUPĂ EXTRACȚIE: Metode sigure pentru apicultori
13:50
CULTIVAREA CARTOFILOR ÎN SACI: Randament ridicat în spații reduse Agromedia
CULTIVAREA CARTOFILOR ÎN SACI: Randament ridicat în spații reduse
12:50
AIPA LANSEAZĂ APELUL III PENTRU SUBVENȚII: Cererile pot fi depuse începând cu 1 octombrie Agromedia
AIPA LANSEAZĂ APELUL III PENTRU SUBVENȚII: Cererile pot fi depuse începând cu 1 octombrie
11:00
MICII PRODUCĂTORI, MARI CREATORI: Povești cu terroir la Festivalul Vinului de Autor Agromedia
MICII PRODUCĂTORI, MARI CREATORI: Povești cu terroir la Festivalul Vinului de Autor
09:20
VREME CALDĂ FĂRĂ PLOI. Meteo în Moldova 8 – 14 septembrie Agromedia
VREME CALDĂ FĂRĂ PLOI. Meteo în Moldova 8 – 14 septembrie
5 septembrie 2025
17:30
CÂND ȘI CUM PLANTĂM CĂPȘUNII TOAMNA: Reguli pentru prindere reușită Agromedia
CÂND ȘI CUM PLANTĂM CĂPȘUNII TOAMNA: Reguli pentru prindere reușită
17:00
FOCAR DE ANTRAX CONFIRMAT LA O FERMĂ DE OI ȘI CAPRE DIN VRANCEA Agromedia
FOCAR DE ANTRAX CONFIRMAT LA O FERMĂ DE OI ȘI CAPRE DIN VRANCEA
15:50
MOLDOVA, GAZDA EDIȚIEI SPECIALE CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES, VINURI SPUMANTE Agromedia
MOLDOVA, GAZDA EDIȚIEI SPECIALE CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES, VINURI SPUMANTE
15:30
DĂUNĂTORII ORHIDEELOR: Cum îi depistăm, prevenim și tratăm Agromedia
DĂUNĂTORII ORHIDEELOR: Cum îi depistăm, prevenim și tratăm
14:50
EXPLOREAZĂ VINURILE AUTENTICE ȘI POVEȘTILE LOR LA FESTIVALUL VINULUI DE AUTOR 2025 Agromedia
EXPLOREAZĂ VINURILE AUTENTICE ȘI POVEȘTILE LOR LA FESTIVALUL VINULUI DE AUTOR 2025
14:30
UE LANSEAZĂ ÎN R. MOLDOVA PROIECTUL „ECHIPA EUROPA” Agromedia
UE LANSEAZĂ ÎN R. MOLDOVA PROIECTUL „ECHIPA EUROPA”
12:10
INOVAȚII LA FARM PROGRESS SHOW 2025: Digitalizare și energie verde Agromedia
INOVAȚII LA FARM PROGRESS SHOW 2025: Digitalizare și energie verde
09:40
FERMA DIDACTICĂ DE LA BRĂTUȘENI: Investiții planificate până în 2026 Agromedia
FERMA DIDACTICĂ DE LA BRĂTUȘENI: Investiții planificate până în 2026
09:20
UE DEBURSEAZĂ 18,9 MILIOANE € PENTRU REPUBLICA MOLDOVA ÎN SPRIJINUL REFORMELOR Agromedia
UE DEBURSEAZĂ 18,9 MILIOANE € PENTRU REPUBLICA MOLDOVA ÎN SPRIJINUL REFORMELOR
4 septembrie 2025
17:40
CUM SCĂPĂM DE MOLIA DE CEREARĂ DIN STUP. Metode de prevenție și combatere Agromedia
CUM SCĂPĂM DE MOLIA DE CEREARĂ DIN STUP. Metode de prevenție și combatere
16:40
SYNGENTA OFERĂ LOC DE MUNCĂ: Reprezentant Vânzări culturi speciale Agromedia
SYNGENTA OFERĂ LOC DE MUNCĂ: Reprezentant Vânzări culturi speciale
15:40
BUNE PRACTICI PENTRU PEPENE GALBEN, DISCUTATE LA GHIDULENI Agromedia
BUNE PRACTICI PENTRU PEPENE GALBEN, DISCUTATE LA GHIDULENI
14:40
CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES LA CHIȘINĂU. Agenda evenimentelor Agromedia
CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES LA CHIȘINĂU. Agenda evenimentelor
12:20
LARVELE DE MUSCĂ, PROTEINE SUSTENABILE PENTRU HRANA PĂSĂRILOR Agromedia
LARVELE DE MUSCĂ, PROTEINE SUSTENABILE PENTRU HRANA PĂSĂRILOR
11:20
GRAIN ACADEMY 2025: Comerțul cu cereale și oleaginoase, analizat la Varna Agromedia
GRAIN ACADEMY 2025: Comerțul cu cereale și oleaginoase, analizat la Varna
10:30
DANIIL BACIU, TÂNĂRUL FERMIER CU SUCCES ÎN AGRICULTURĂ LA DOAR 19 ANI Agromedia
DANIIL BACIU, TÂNĂRUL FERMIER CU SUCCES ÎN AGRICULTURĂ LA DOAR 19 ANI
10:10
DULCEAȚA DIN FRUCTE DE SOC: Beneficii și proprietăți. Cum o preparăm Agromedia
DULCEAȚA DIN FRUCTE DE SOC: Beneficii și proprietăți. Cum o preparăm
09:10
ȚAUL DEVINE CENTRU MODERN DE INSTRUIRE ÎN HORTICULTURĂ Agromedia
ȚAUL DEVINE CENTRU MODERN DE INSTRUIRE ÎN HORTICULTURĂ
09:00
SORGUL ZAHARAT: Plantă energetică și furajeră adaptată schimbărilor climatice Agromedia
SORGUL ZAHARAT: Plantă energetică și furajeră adaptată schimbărilor climatice
3 septembrie 2025
18:10
SYNGENTA MARCHEAZĂ 25 DE ANI DE INOVAȚIE ÎN AGRICULTURĂ: Zi de câmp la Briceni Agromedia
SYNGENTA MARCHEAZĂ 25 DE ANI DE INOVAȚIE ÎN AGRICULTURĂ: Zi de câmp la Briceni
17:20
POMII COLUMNARI: O soluție eficientă pentru pomicultura în spații restrânse Agromedia
POMII COLUMNARI: O soluție eficientă pentru pomicultura în spații restrânse
16:10
COTAȚIILE RAPIȚEI SUNT ÎN CREȘTERE. Grâul și porumbul ating minime de preț Agromedia
COTAȚIILE RAPIȚEI SUNT ÎN CREȘTERE. Grâul și porumbul ating minime de preț
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.