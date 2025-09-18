Kremlinul a confirmat demisia „din proprie inițiativă” a lui Dmitri Kozak din funcția de șef adjunct al administrației prezidențiale
Ziarul de Garda, 18 septembrie 2025
Kremlinul a confirmat demisia lui Kozak. Presa rusă a relatat acest lucru, citându-l pe secretarul de presă al lui Putin, Dmitri Peskov. „Pot confirma că Dmitri Nikolaevici Kozak a demisionat. Din proprie inițiativă”, a declarat el într-o conferință de presă. Decretul corespunzător nu a fost încă publicat, a adăugat Peskov, scrie Novaya Gazeta Europa. Dmitri...
Europarlamentar: Ingerința Rusiei în alegerile din R. Moldova e ca începutul unei pandemii. Dacă nu o oprim acum, se va răspândi în toată Europa # Ziarul de Garda
„Ingerința Rusiei în alegerile din R. Moldova e ca începutul unei pandemii. Dacă nu o oprim acum, se va răspândi în toată Europa”, a declarat europarlamentarul Siegfried Mureșan. Potrivit acestuia, Kremlinul investește resurse fără precedent și folosește tehnologie de ultimă generație pentru a influența rezultatul scrutinului din 28 septembrie „se face conținut creat cu inteligență...
Profil de integritate: Roman Cojuhari. Ex-director general la APP și fost consilier în CMC din partea PAS # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
Starmer și Trump se întâlnesc în Marea Britanie și vor discuta despre afaceri externe și despre mai multe investiții americane # Ziarul de Garda
Donald Trump a sosit joi, 18 septembrie, la reședința de țară a prim-ministrului britanic Keir Starmer pentru discuții menite să concentreze cea de-a doua vizită de stat fără precedent a liderului american pe afacerile globale, transmite Reuters . După o zi de fast și ceremonii în care Trump a călătorit într-o trăsură alături de Regele Charles și s-a bucurat de...
„Am plătit mulți bani pentru război”. Israelul a început discuțiile cu SUA privind dezvoltarea imobiliară în Gaza după ocupație # Ziarul de Garda
Israelul negociază cu SUA utilizarea comună a Fâșiei Gaza după încheierea ostilităților, a declarat ministrul israelian de finanțe, Bezalel Smotrich. „Am plătit mulți bani pentru acest război. Trebuie să vedem cum distribuim terenul în valoare procentuală”, a spus Smotrich la o conferință din Tel Aviv, scrie The Moscow Times. Potrivit acestuia, prima etapă a renovării...
„Soarta bugetului se va decide în stradă”. Nouă grevă în Franța, autoritățile se așteaptă la proteste masive # Ziarul de Garda
Joi, 18 septembrie, în Franța vor avea loc din nou proteste împotriva politicii bugetare a președintelui Emmanuel Macron. Profesorii, mecanicii de tren, farmaciștii și angajații din spitale au anunțat grevă, iar adolescenții au blocat școlile în cadrul unei zile de proteste împotriva viitoarelor reduceri bugetare, scrie BBC. Spre deosebire de protestele recente organizate de mișcarea...
„Avocatul lui Șor”, care vrea în Parlament, spune de ce „gazul de 10 de lei” nu a mai ajuns în R. Moldova: „Deci, gazul unde și a stat, acolo și a fost – în subterane” # Ziarul de Garda
Deși în 2023, s-a fotografiat și a anunțat alături de Evghenia Guțul, acolita fugarului Șor, că urmează să furnizeze gaz mai ieftin din Turcia pentru locuitorii din Găgăuzia, acum avocatul Alexandru Grosu, care se vrea deputat de pe lista Partidului „Noua Opțiune Istorică” susține că „nu a avut niciodată contracte sau angajamente cu Ilan Șor...
Adjunctul procurorului general, Sergiu Russu a promovat evaluarea externă. CSP a aprobat decizia Comisiei de evaluare a procurorilor # Ziarul de Garda
Adjunctul procurorului general, Sergiu Russu a promovat evaluarea externă, după ce Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a examinat astăzi, 18 septembrie, raportul de evaluare emis de către Comisia de evaluare a procurorilor, privind activitatea procurorului. CSP scrie că hotărârea motivată urmează să fie expediată atât subiectului vizat, cât și Comisiei de evaluare, în termen de...
Cazul copilului care ar fi primit un tratament greșit, prescris de un medic pediatru, ajuns la spital cu intoxicație severă cu un medicament. Ministerul Sănătății explică DE CE medicul nu poate fi sancționat # Ziarul de Garda
Ministerul Sănătății afirmă că după demisia medicului acuzat că ar fi prescris un tratament greșit unui copil de 7 ani, nu pot fi aplicate sancțiuni disciplinare. Într-un răspuns pentru ZdG, instituția afirmă că în acest caz „poate interveni răspunderea civilă sau penală dacă se dovedește prejudiciul adus pacientului”. ZdG a scris la 30 august curent...
Liderul CUB, Igor Munteanu s-a jurat cu mâna pe Biblie și „în fața lui Dumnezeu” că nu are „nicio legătură cu grupuri sau interese ostile democrației” # Ziarul de Garda
Președintele CUB, Igor Munteanu a depus astăzi un jurământ public pe Biblie prin care „respinge ferm acuzațiile false privind legăturile sale cu interese ostile Republicii Moldova. În cadrul dezbaterilor electorale desfășurate la PRO TV Chișinău, ZdG a adresat o întrebare pentru candidata pe lista CUB, Rodica Gramma, în legătură cu acuzațiile care sunt aduse partidului în spațiul...
VIDEO/ Vezi că Poți! În afaceri – lent, dar sigur. Povestea tânărului care crește melci în Moldova # Ziarul de Garda
Cine s-ar fi gândit că în țara noastră sunt oameni care, în loc să crească oi sau vite, și-ar dori să crească… melci? Și mai puțini ar investi într-o asemenea afacere. Gheorghe Chetrușca a îndrăznit să pornească un asemenea business în satul Ratuș din raionul Criuleni, deși inițial ideea lui părea fără sorți de izbândă. ...
Partidul Social Democrat European, prescurtat PSDE, este succesorul fostului Partid Democrat al lui Vlad Plahotniuc. PSDE se declară un partid pro-european de centru-stânga. Liderul formațiunii este un fost ministru al Afacerilor Externe, Tudor Ulianovschi, care a preluat conducerea, în decembrie 2024, de la un alt fost ministru – Ion Sula. Ziarul de Gardă vă propune...
Ambasadorul R. Moldova în România: Este un război total, nemilos împotriva R. Moldova declanșat de Federația Rusă # Ziarul de Garda
Ambasadorul R. Moldova la București, Victor Chirilă, a declarat, într-un interviu acordat pentru Agerpres, că există „un război hibrid total, nemilos”, declanșat de Federația Rusă împotriva Moldovei, în care se folosesc „toate pârghiile și mai multe instituții care nu ar trebui să se implice în astfel de acțiuni”, a menționat oficialul. „Da, este un război...
Rusia anunță modificări bugetare menite să reducă dependența de veniturile din petrol # Ziarul de Garda
Ministerul Finanțelor din Rusia a anunțat joi, 18 septembrie, o nouă măsură care, potrivit acestuia, are ca scop protejarea bugetului de stat împotriva fluctuațiilor prețului petrolului și a sancțiunilor occidentale care vizează exporturile rusești de energie, scrie Reuters. În cadrul noii inițiative, care urmează să fie implementată anul viitor, guvernul va reduce prețul de referință...
„A fost racheta noastră.” Polonia a confirmat că o rachetă interceptoare a avariat o clădire rezidențială în timpul atacului dronelor ruse # Ziarul de Garda
O clădire rezidențială din Wyryki, în voievodatul Lublin al Poloniei, a fost lovită nu de un fragment de dronă, ci de o rachetă interceptoare lansată de un avion de vânătoare F-16, a declarat Tomasz Siemoniak, ministru și coordonator al Serviciilor de Informații Poloneze. „Totul indică faptul că a fost o rachetă lansată de aeronavele noastre...
Două blocuri de studii ale Colegiului „Alexei Mateevici” vor fi reabilitate energetic # Ziarul de Garda
Două blocuri de studii ale Colegiului „Alexei Mateevici” din capitală urmează a fi reabilitate energetic în cadrul Proiectului INSPIREE. Ceremonia de semnare a acordului de colaborare a avut loc joi, 18 septembrie, anunță într-un comunicat Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Cele două clădiri ale Colegiului „Alexei Mateevici” vor beneficia de izolarea termică, modernizarea sistemelor de...
Spania va investiga „încălcările drepturilor omului în Gaza” pentru a aduna probe şi a le prezenta Curţii Penale Internaţionale # Ziarul de Garda
Spania va investiga „încălcările drepturilor omului în Gaza” pentru a aduna probe şi a le prezenta Curţii Penale Internaţionale (CPI), a anunţat joi, 18 septembrie, procurorul general al ţării, relatează agenția de știri AFP, citată G4Media. „Procurorul general a emis un decret prin care se înfiinţează un grup de lucru pentru a investiga încălcările drepturilor...
Moldovenii care muncesc în Franța vor putea beneficia de prestații sociale. CNAS: „Avem angajamentul de a proteja cetățenii, indiferent unde aleg să trăiască” # Ziarul de Garda
Cetățenii moldoveni care muncesc legal în Franța vor putea beneficia de prestații sociale. Cererile pot fi depuse în ambele țări, fără a fi necesar ca beneficiarii să se deplaseze în statul care va oferi plata. Astăzi, 18 septembrie, directoarea generală a Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), Elena Țîbîrnă, și Dominique Waag, Ambasadoarea Extraordinară și...
Victoria Furtună ar putea rămâne fără cetățenie românească: Autoritatea pentru Cetățenie din România analizează retragerea documentului # Ziarul de Garda
Autoritatea pentru Cetățenie din România analizează retragerea cetățeniei românești Victoriei Furtună, lidera Partidului Moldova Mare, care candidează la alegerile parlamentare din 28 septembrie, scrie Euronews România cu referire la sursele sale. Sursele Euronews lasă de înțeles că ar putea fi vorba despre articolul 25, litera B, care prevede: „Cetățenia română se poate retrage persoanei care...
VIDEO/ „Omisiuni legislative” în cazul numirii judecătorilor constituționali? Decizia Curții pe marginea contestației depuse de un deputat # Ziarul de Garda
Președinta Curții Constituționale a R. Moldova (CC), Domnica Manole, a susținut joi, 18 septembrie, un briefing de presă în care a informat despre faptul că CC a respins ca inadmisibilă o sesizare cu referire la „omisiunile legislative” în cazul numirii judecătorilor constituționali în iunie 2025. Sesizarea a fost depusă în august 2025 de către un...
LIVE TEXT/ Teritoriul Ucrainei, atacat cu 75 de drone în ultima noapte. 26 dintre ele au lovit în șase locații. Război în Ucraina, ziua 1303 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:28 În noaptea de 18 septembrie (începând cu ora 21:00 pe 17 septembrie), armata rusă a atacat Ucraina cu 75 de drone. Conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/„suprimat” 48 de drone în nordul, estul și centrul țării. Au fost înregistrate 26 de lovituri ale drone de atac în...
AUDIO/ Peste 50 de percheziții domiciliare și la sediile unei formațiuni politice, vizând 32 de persoane: CNA și procurorii municipiului Bălți desfășoară acțiuni în nordul țării, într-un dosar de corupere electorală # Ziarul de Garda
În timp ce Poliția face percheziții în mai multe locații, și Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar care vizează spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice, potrivit unui comunicat de presă. UPDATE 12:10 CNA a publicat interceptări audio...
Politico: Rețelele de boți ale Rusiei și Chinei au răspândit teorii false legate de asasinarea lui Charlie Kirk, pentru a polariza scena politică occidentală # Ziarul de Garda
Rețelele de boți ale Rusiei și Chinei au răspândit teorii false legate de asasinarea lui Charlie Kirk, pentru a polariza scena politică occidentală. În același timp, presa americană semnalează că Trump se pregătește „să limiteze libertatea de exprimare, în numele lui Charlie Kirk”. O analiză Politico semnalează un val de informații false, pe rețelele de...
BNM a redus rata de bază la principale operațiuni de politică monetară. „Efectele se vor resimți treptat în scăderea ratelor de dobândă la credite” # Ziarul de Garda
Rata de bază la principalele operațiuni de politică monetară a fost redusă de la 6,25% la 6,00%. Decizia a fost luată astăzi de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) și face parte dintr-o serie de măsuri de relaxare a politicii monetare, menite să sprijine economia națională, transmite MOLDPRES. Potrivit BNM, decizia urmărește să...
Slovacia şi Ungaria se opun încercării lui Donald Trump de a opri importurile de energie din Rusia # Ziarul de Garda
Slovacia şi Ungaria au semnalat că vor rezista presiunilor exercitate de preşedintele SUA, Donald Trump, de a reduce importurile de petrol şi gaze ruseşti, până când statele membre ale Uniunii Europene vor găsi suficiente surse alternative, transmite G4Media. „Înainte de a ne putea angaja în totalitate, trebuie să avem condiţiile potrivite, altfel riscăm să ne...
LIVE TEXT/ Regiunea Kiev, vizată de drone rusești în timpul nopții. Război în Ucraina, ziua 1303 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:24 Armata rusă a atacat localitățile din comunele Bucea și Borîspil din regiunea Kiev în noaptea de astăzi. În orașul Bucea, în urma atacului cu drone, a izbucnit un incendiu într-o clădire privată neocupată. Au fost avariate o casă privată și o mașină aflate în apropiere. Nu au existat victime sau răniți. În Borîspil,...
CEC va tipări circa 2,8 milioane buletine de vot pentru secțiile de votare din țară la alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că, astăzi, 18 septembrie, a dat startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 ce vor fi utilizate în secțiile de votare din țară. Potrivit CEC, tirajul buletinelor de vot este de 2 772 255, dintre care 2 117 039 în limba română, 649 573 în limba rusă, 3400...
VIDEO/ George Simion, sprijinit de „armata digitală a Kremlinului”. „Oamenii votează pentru unul, dar altul câștigă” # Ziarul de Garda
Trollii din rețeaua „InfoLider”, coordonată și finanțată „direct de la Moscova”, pe care ZdG a documentat-o în investigația „Armata digitală a Kremlinului”, au primit indicația de a-l sprijini pe George Simion, după ce acesta a fost înfrânt în cadrul alegerilor prezidențiale din România. „Simion nu a fost un candidat prezidențial convenabil pentru UE și globaliști....
Vicepreședinta interimară a Judecătoriei Strășeni, propusă de către Comisie pentru promovarea evaluării integrității # Ziarul de Garda
Evaluarea vicepreședintei interimare a Judecătoriei Strășeni, Dorina Croitor, a fost finalizată cu propunerea de promovare. Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat joi, 18 septembrie, că a constatat că nu există suspiciuni privind integritatea sa financiară sau etică și a transmis Consiliului Superior al Magistraturii raportul de evaluare, însoțit de propunerea de promovare. Dacă raportul...
CUB la parlamentare: între discurs pro-european și acuzații de legături cu Șor și propaganda rusă # Ziarul de Garda
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, prescurtat CUB, va fi al treilea în buletinul de vot la alegerile parlamentare din 28 septembrie. CUB se declară a fi un partid „de inspirație liberală, de centru-dreapta, pro-european”. În cadrul dezbaterilor electorale desfășurate la PRO TV Chișinău, ZdG a adresat o întrebare pentru candidata a treia pe lista CUB,...
Danemarca va achiziționa rachete cu rază lungă de acțiune din cauza amenințării reprezentate de Rusia, anunță prim-ministra Mette Frederiksen # Ziarul de Garda
Danemarca va achiziționa rachete și drone cu rază lungă de acțiune din cauza amenințării reprezentate de Rusia, a anunțat prim-ministra Mette Frederiksen. „Achiziționăm arme de precizie cu rază lungă de acțiune pentru a evita o situație în care acestea sunt necesare. Acest lucru este cerut de NATO și va contribui la angajamentul Europei de a...
Lucrările de reparație a drumului regional G58, sectorul cuprins între localitățile Reteni și Păscăuți din raionul Rîşcani au ajuns la un nivel de realizare de 40% # Ziarul de Garda
Lucrările de reparație a drumului regional G58, sectorul cuprins între localitățile Reteni și Păscăuți din raionul Rîşcani au ajuns la un nivel de realizare de 40%. Echipele de muncitori au finalizat așternerea stratului de beton asfaltic tip BAD 22,4 pe segmentul dintre kilometrii 3,12 și 5,85, transmite Administraţia Naţională a Drumurilor (AND). Potrivit AND, în...
Candidatul PAS la parlamentare, Sergiu Lazarencu, avertizat pentru încălcarea legislației electorale. Detalii de la CEC # Ziarul de Garda
Candidatul la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Sergiu Lazarencu, din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS), a fost avertizat de către Comisia Electorală Centrală pentru încălcarea prevederilor legislației electorale privind suspendarea activității în funcție pe durata campaniei electorale. Decizia a fost luată în ședința din 17 septembrie, în baza unei contestații...
În Italia va fi organizat un protest împotriva la „masacrul și deportarea poporului palestinian”. Sindicatele pregătesc o grevă totală în transportul public, școli și universități # Ziarul de Garda
Confederația Generală Italiană a Muncii a convocat o demonstrație pentru data de 19 septembrie, în semn de protest față de „masacrul și deportarea poporului palestinian”. Și sindicatele de bază au anunțat o zi de protest, însă pentru luni, 22 septembrie. Urmează mobilizări, alături de greve în semn de solidaritate cu populația din Gaza. Sindicatele au...
Peste 50 de percheziții domiciliare și la sediile unei formațiuni politice, vizând 32 de persoane: CNA și procurorii municipiului Bălți desfășoară acțiuni în nordul țării, într-un dosar de corupere electorală # Ziarul de Garda
În timp ce Poliția face percheziții în mai multe locații, și Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni de urmărire penală într-un dosar care vizează spălarea banilor, coruperea alegătorilor și finanțarea ilegală a partidelor politice, potrivit unui comunicat de presă. CNA a anunțat în dimineața zilei de...
LIVE TEXT/ O stație peco din regiunea Poltava, atacată de o dronă rusească. Trei persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1303 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:55 În seara de miercuri, 17 septembrie, o stație peco din regiunea Poltava a fost lovită de o dronă rusească. În urma atacului, patru persoane au fost rănite — trei șoferi și un casier. Au fost avariate mașini, clădirea și echipamentele stației. UPDATE 08:45 Regiunea Dnipropetrovsk a fost supusă atacurilor rusești pe parcursul nopții...
Motivul care ar fi stat la baza deciziei autorităților elene de a suspenda extrădarea lui Vladimir Plahotniuc # Ziarul de Garda
Ministerul Justiției din Grecia ar fi suspendat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în R. Moldova deoarece acesta este anchetat și de România pentru falsificare și i s-a cerut să ofere explicații unui procuror grec în legătură cu acest caz, a scris Reuters, citând o sursă din sistemul juridic elen. Lucian Rogac, avocatul lui Vladimir Plahotniuc, a...
VIDEO/ Armata digitală a Kremlinului (II). Salarii în cripto, partidul prieten și inamicul declarat. Investigație ZdG sub acoperire # Ziarul de Garda
În ultimele luni, rețeaua de trolli plătită „direct de la Moscova”, numită „InfoLider”, s-a extins, iar în preajma și în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, și-a intensificat atacul cu narațiuni propagandistice pe rețelele de socializare. Ziarul de Gardă a continuat, sub acoperire, să urmărească cum funcționează „armata digitală a Kremlinului”. În...
Circa 200 de mii de țigări de contrabandă au fost găsite de oamenii legii în urma a 18 percheziții la Briceni și Edineț. Operațiunea s-a desfășurat într-o echipă comună a autorităților de la Chișinău și Botoșani # Ziarul de Garda
Oamenii legii anunță o captură de circa 200 de mii de țigări în urma unor percheziții desfășurate de procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații ai Poliției Naționale și ai Poliției de Frontieră. În comunicatul de presă emis de PCCOCS se precizează că țigările...
În dimineața zilei de 16 septembrie, când Ion Perju a fost reținut în mansarda propriei case din sectorul Botanica, Chișinău, Ala Boboc, mama lui Valeriu Boboc, tânărul omorât cu bestialitate în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, se chinuia din cauza unei dureri crâncene de dinți. „Știți cum e, durerea e mare, dar nu...
ULTIMA ORĂ/ Percheziții matinale în mai multe locații, în dosarul de corupere electorală, finanțare ilegală și spălare de bani # Ziarul de Garda
Oamenii legii au descins, în dimineața zilei de joi, 18 septembrie, cu percheziții în mai multe locații, a anunțat Inspectoratul General de Poliție. Acțiunile de urmărire penală au loc într-un dosar pe faptul coruperii electorale, finanțării ilegale a partidelor politice/a grupurilor de inițiativă/a concurenților electorali săvârșită în proporții mari și spălare de bani săvârșită de...
Dmitri Kozak a demisionat în weekend din funcția de șef adjunct al administrației președintelui Federației Ruse, confirmă sursele RBC. Oficialul ar analiza mai multe oferte de a se lansa în afaceri. Kozak este unul dintre aliații de lungă durată a liderului de la Kremlin. În 2000, când Vladimir Putin a devenit președinte, Kozak a preluat funcția...
Luptătoarea din R. Moldova, Irina Rîngaci, a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de la Zagreb. Potrivit Comitetului Național Olimpic și Sportiv, până a urca pe podium, Irina Rângaci a învins o dublă medaliată olimpică. Ea a dispus de ucraineanca Iryna Koliadenko, care a cucerit argintul la Jocurile Olimpice de la Paris și bronzul...
A fost aprobat proiectul privind instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor din cadrul Proiectului „Deșeuri solide # Ziarul de Garda
Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre privind instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor din cadrul Proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova”, scrie Ministerul Mediului. Comisia va fi constituită din reprezentanți ai autorităților publice centrale, președinți de raioane și primarii localităților pe raza cărora vor fi desfășurate lucrările...
Polonia îl expulzează pe un ucrainean care a direcţionat o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia # Ziarul de Garda
Un ucrainean în vârstă de 21 de ani va fi expulzat în ţara sa de origine, în urma unei decizii a justiţiei, pentru că a încălcat legislaţia aeriană poloneză înălţând o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia, a anunţat miercuri poliţia, relatează AFP, citează News.ro. Depistarea unei drone care survola cartierul guvernamental unde se află,...
LIVE TEXT/ Forțele ucrainene au anunțat oficial că dispun de drone interceptoare capabile să neutralizeze dronele rusești Shahed de ultimă generație. Război în Ucraina, ziua 1302 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:55 Forțele ucrainene au anunțat oficial că dispun de drone interceptoare capabile să neutralizeze dronele rusești Shahed echipate cu motoare cu jet, un progres important în războiul tehnologic aerian purtat cu Rusia. Declarația a fost făcută de Pavlo Palisa, adjunctul șefului Biroului Președintelui, citat de site-ul ucrainean Defense Express. Potrivit oficialului ucrainean, eficiența dronelor interceptoare...
Atenționare de călătorie în Franța: este anunțată grevă generală și manifestații publice în Paris și alte orașe # Ziarul de Garda
Ambasada Republicii Moldova în Franța a informat cetățenii moldoveni care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Franța că, joi, 18 septembrie 2025, este anunțată grevă generală și manifestații publice în Paris și alte orașe, informează MOLDPRES. În acest context, vor fi afectate următoarele domenii: transporturi: urbane și interurbane, în regiunea pariziană, feroviare (CGT-Cheminot,...
Citiți joi în ZdG: Investigație sub acoperire -„Armata digitală a Kremlinului (II)” și Trei zile și trei nopți la Kiev # Ziarul de Garda
În cea de-a doua parte a investigației sub acoperire „Armata digitală a Kremlinului (II), ZdG a documentat cum s-a extins rețeaua de trolli plătită „direct de la Moscova”, numită „InfoLider” și cum și-a intensificat atacul cu narațiuni propagandistice pe rețelele de socializare, în preajma și în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie....
