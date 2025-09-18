Kremlinul a confirmat demisia „din proprie inițiativă” a lui Dmitri Kozak din funcția de șef adjunct al administrației prezidențiale

14:20

Cine s-ar fi gândit că în țara noastră sunt oameni care, în loc să crească oi sau vite, și-ar dori să crească… melci? Și mai puțini ar investi într-o asemenea afacere. Gheorghe Chetrușca a îndrăznit să pornească un asemenea business în satul Ratuș din raionul Criuleni, deși inițial ideea lui părea fără sorți de izbândă. ...