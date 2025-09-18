Deschidem vinu 19.07.2025
Agro TV, 18 septembrie 2025 14:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 19 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 40 de bani, cu un ban mai puțin. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 89 de bani.
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 18 septembrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 48 de bani, cu un ban mai puțin. Dolarul american se ieftinește cu 4 bani și va avea valoarea 16 lei și 46 de bani. Leul românesc va fi cotat la 3 lei și 91 de bani.
Accesul întreprinderilor mici și mijlocii la granturi și consultanță pentru dezvoltarea afacerilor, simplificat
Antreprenorii vor avea acces mai simplu la finanțare, consultanță și alte tipuri de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor, oferit de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. În acest sens, Guvernul a aprobat un Regulament care va eficientiza administrarea tuturor programelor de suport pentru întreprinderile mici și mijlocii. Astfel, acum întreprinzătorii vor solicita diferite tipuri de sprijin printr-un mecanism unic.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat Strategia sectorială pentru renovarea fondului imobiliar național pe termen lung 2025–2050, un plan ce vizează transformarea tuturor clădirilor existente în imobile cu consum aproape egal cu zero de energie. Strategia și Foaia de parcurs au fost elaborate cu sprijinul PNUD Moldova, al Secretariatului Comunității Energetice, Uniunii Europene și Guvernului Danemarcei.
Pentru ziua de joi, 18 septembrie, meteorologii anunță cer variabil în centrul țării, temperaturile maxime vor urca până la 20 de grade, iar minimele vor fi de 10 grade. Vântul va sufla din nord-vest cu o viteză de 37 km/h. În nordul țării se așteaptă maxime de 17 grade și minime de 7 grade. În sud, temperaturile vor ajunge la 22 de grade, iar minimele vor fi de 12 grade.
În acestă perioadă, gospodarii din majoritatea localităților din țară au început prepararea vinului. În condițiile în care fermentarea vinului de casă poate prezenta un risc sporit de intoxicații cu dioxid de carbon, specialiștii Inspectoratul General pentru Situații de Urgență au pornit în inspecție prin gospodăriile moldovenilor pentru a verifica dacă procesul se desfășoară cu respectarea normelor de siguranță.
Guvernul a aprobat scutirea de TVA și alte taxe pentru importul și livrarea de mărfuri și servicii destinate proiectului „Reabilitarea râului Bîc și protecție împotriva inundațiilor în Chișinău". Regulamentul care stabilește modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale a fost adoptat de Executiv, pentru a sprijini implementarea rapidă a lucrărilor. DIANA ROȘCA, Secretar general al Guvernului: „Este un proiect important pentru Chișinău și pentru țară."
AIPA anunță inițierea procesului de recepționare a cererilor privind ajutorul financiar pentru fermierii afectați de intemperii
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță inițierea procesului de recepționare a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar fermierilor care au avut pierderi în urma intemperiilor din acest an. Procesul este gestionat de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, iar dosarele pot fi depuse în perioada 16 septembrie – 14 octombrie la direcțiile teritoriale AIPA.
Cerințe noi privind calitatea și comercializarea semințelor de plante oleaginoase și fibre
Guvernul Republicii Moldova a aprobat un proiect care aliniază legislația națională la standardele europene în domeniul semințelor de culturi oleaginoase și fibre. Documentul prevede cerințe stricte de calitate și măsuri fito-sanitare pentru materialul semincer. VASILE ȘARBAN, Secretar de stat a MAIA: „Este încă unul din proiectele care aliniază legislația națională la cea europeană și stabilește cerințe clare pentru calitatea semințelor."
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 18 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 41 de bani. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 89 de bani, cu 3 bani mai mult.
Linia electrică Strășeni-Gutinaș, construcția căreia a fost pusă pe pauză mai bine de șase luni din cauza suspendării finanțării de către USAID, va fi construită integral, cu ajutorul Statelor Unite ale Americii. În acest sens, premierul Dorin Recean a anunțat că autoritățile americane au alocat circa 130 milioane de dolari. DORIN RECEAN, prim-ministru: „Datorită parteneriatului strategic cu SUA, vom finaliza acest proiect esențial pentru securitatea energetică a țării."
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă" din Chișinău va beneficia de reabilitarea energetică a două blocuri de studii
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă" va beneficia de reabilitarea energetică a două blocuri de studii. În acest sens a fost semnat un acord de colaborare în cadrul Proiectului INSPIREE – Inițiativa pentru dezvoltarea infrastructurii publice durabile prin renovări de eficiență energetică. În cadrul proiectului un număr total de 30 de clădiri publice, dintre care 20 de instituții de învățământ, vor fi renovate.
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 17 septembrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 49 de bani, cu 2 bani mai mult. Dolarul american se ieftinește cu 7 bani și va avea valoarea 16 lei și 50 de bani. Leul românesc va fi cotat la 3 lei și 92 de bani.
Republica Moldova a obținut 21 de medalii la prestigiosul „Concours Mondial de Bruxelles", sesiunea dedicată vinurilor spumante. Vinificatorii moldoveni au reușit să câștige 5 medalii de aur și 16 de argint, confirmând ascensiunea calității și reputația internațională a Vinului Moldovei. Rezultatul marchează un progres semnificativ față de ediția precedentă, când au fost obținute doar 8 medalii.
Miercuri, 17 septembrie, vremea în Republica Moldova va fi instabilă, cu cer predominant noros și ploi pe arii extinse, izolat cu intensificări. În centrul țării sunt prognozate precipitații însoțite de vânt ce va sufla cu până la 27 km/h. Valorile termice vor fi moderate pentru această perioadă, cu maxime de până la 20 de grade Celsius.
La Ungheni a fost înființată o nouă unitate mobilă de intervenție, subordonată Regimentului 1 „Mihai Viteazu", componentă a Direcției Teritoriale Centru a Inspectoratului General de Carabinieri. Decizia a fost luată în baza unei hotărâri de Guvern și are drept scop consolidarea capacității operaționale a instituției și dezvoltarea unui sistem de ordine publică orientat spre asigurarea securității cetățenilor.
Cetățenii sunt îndemnați să respecte cu strictețe regulile antiincendiare și să evite acțiunile care pot provoca izbucnirea focarelor de ardere
Pericol excepțional de incendii de vegetație în Republica Moldova. Serviciului Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare meteorologică de Cod galben, valabilă pentru perioada 16–22 septembrie, privind menținerea unui pericol excepțional de incendiu cu caracter natural pe întreg teritoriul țării. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe regulile antiincendiare și să evite acțiunile care pot provoca izbucnirea focarelor de ardere.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 17 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 41 de bani, cu un ban mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 86 de bani, cu 3 bani mai mult.
Furtuna timpurie de toamnă Zack, care provoacă haos în vestul și centrul Europei, își face simțită prezența și în România printr-un front rece ce traversează țara de la vest la est. În Germania, Olanda și Polonia sunt emise coduri portocalii și roșii de vânt puternic, însă efectele se resimt și în regiunile estice ale continentului. Meteorologii moldoveni avertizează că și Republica Moldova va fi afectată de acest sistem meteorologic.
Ungaria a raportat primul caz de febra limbii albastre la bovine și rumegătoare mici în ultimii 10 ani, potrivit Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor și autorităților veterinare de la Budapesta. Focarul a fost depistat în sud-vestul țării, unde 15 din cele 303 bovine monitorizate au prezentat semnele bolii. Serviciile veterinare din Ungaria au anunțat că au fost luate măsuri de control și supraveghere.
Ouăle din Ucraina ar conține antibiotice interzise în UE, avertizează producătorii din Franța
Comitetul Național pentru Promovarea Ouălor din Franța atenționează în privința importurile masive de ouă provenite din Ucraina, care nu ar respecta standardele sanitare europene. Potrivit unui comunicat de presă, mai multe loturi de ouă cu codul 3 – provenite de la găini crescute în cuști – au fost descoperite în supermarketuri, existând suspiciuni că acestea conțin antibiotice interzise în UE.
Peste 90% din volumul necesar de gaze prognozat pentru anul gazier 2025 -2026, achiziționat de Republica Moldova
Republica Moldova stochează necesarul de gaze. Compania Energocom anunță că a reușit să cumpere deja peste 90% din gazele naturale necesare pentru perioada 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026. Este vorba despre un volum de aproximativ 700 de milioane de metri cubi de gaze.
De această dată, l-am avut alături pe somelierul Nicolae Luca, unul dintre cei mai respectați specialiști din domeniu, cu care am vorbit despre școala de somelieri din Republica Moldova, dar și despre secretele acestei meserii complexe.Aflăm: Ce presupune formarea unui somelier Cum recunoști un vin de calitate Ce rol are educația vinicolă în cultura gastronomică✨ Și multe alte povești savuroase din culisele vinului Articolul Deschidem Vinul apare prima dată în AgroTV.
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 16 septembrie. Astfel, euro va avea valoarea de 19 lei și 47 de bani, cu un ban mai mult. Dolarul american se ieftinește cu un ban și va avea valoarea 16 lei și 57 de bani. Leul românesc va fi cotat la […] Articolul Curs valutar: 16 septembrie apare prima dată în AgroTV.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de pericol de incendii. Avertizarea intră în vigoare de pe 16 septembrie și va dura până pe 22 septembrie. Pe 16 septembrie, se prevede cer variabil pe întreg teritoriul țării, fără precipitații. În timpul nopții și dimineții, izolat se va forma ceață slabă. Vântul va sufla de […] Articolul Meteorologii au emis Cod galben de incendii apare prima dată în AgroTV.
Alegătorii au ocazia să verifice ce viziuni politice au datorită „Busolei Electorale”, o platformă online, care a fost lansată la Chișinău pe 2 septembrie curent. Cetățenii care răspund la 35 de întrebări din domenii cheie, precum economie, justiție, politici sociale, guvernanță și mediu, vor primi o hartă politică personalizată, care le arată cât de mult […] Articolul 7000 de persoane au completat Busola Electorală de la lansare apare prima dată în AgroTV.
În această săptămână, la Deschidem Vinul, avem plăcerea să o avem ca invitată pe Snejana Muntean! # Agro TV
În această săptămână, la Deschidem Vinul, avem plăcerea să o avem ca invitată pe Snejana Muntean, o adevărată expertă în lumea vinurilor! Cu o vastă experiență și o mare pasiune pentru vinuri, Snejana ne va împărtăși din cunoștințele ei și ne va ghida prin secretele care stau în spatele fiecărei picături. De la selecția celor mai bune soiuri, la istoria vinului și tehnici de degustare, pregătiți-vă pentru o discuție captivantă despre ceea ce înseamnă cu adevărat artizanatul vinului. Articolul În această săptămână, la Deschidem Vinul, avem plăcerea să o avem ca invitată pe Snejana Muntean! apare prima dată în AgroTV.
Astăzi avem plăcerea de a-l avea alături pe Gheorghe Arpentin, un adevărat maestru al vinurilor și un om care cunoaște toate secretele viței de vie! Cu o experiență vastă în domeniu, ne va povesti despre tradițiile vinicole, soiurile de struguri și procesul fascinant care duce la nașterea unui vin de calitate. Dacă ai vreodată întrebări despre vin, soiuri, terroir sau cum să alegi vinul perfect pentru orice ocazie, Dl. Arpentin este omul care îți va oferi răspunsuri și te va învăța lucruri noi! Fii alături de noi pentru o discuție captivantă despre lumea vinurilor, pasiunea pentru vița de vie și tot ce trebuie să știm pentru a deveni cunoscători în domeniu. Articolul „Secretele Vinului cu Gheorghe Arpentin – Tradiție, Terroir și Pasiune” apare prima dată în AgroTV.
Articolul Deschide vinul apare prima dată în AgroTV.
În această ediție ajungem într-un colț de rai moldovenesc numit adesea „Mica Toscană” a țării noastre. Cu soiuri nobile, vinuri premiate și o poveste spusă cu suflet, Crama Mircești ne-a întâmpinat cu ospitalitate autentică, peisaje de vis și arome care spun povești. ✨ Astăzi, Descoperim secretele terroir-ului moldovenesc Ne plimbăm prin conacul restaurat cu grijă și gust Degustăm vinuri care încântă și cele mai rafinate simțuri ❤️ Și ascultăm povestea unui vis devenit realitate prin muncă și pasiune Articolul ✨ Am deschis vinul acolo unde tradiția se împletește cu eleganța — la Crama Mircești! apare prima dată în AgroTV.
În cadrul emisiunii „Deschidem Vinul”, am deschis vinul la Vinăria Kislov – un loc unde tradiția se îmbină perfect cu pasiunea pentru vinuri de calitate! Am aflat cum se produce un vin cu adevărat deosebit, ce face ca acesta să iasă în evidență și ce alte servicii oferă vinăria pe lângă licorile sale rafinate. ✨ Nu ratați experiența oferită de Vinăria Kislov – un loc unde fiecare pahar spune o poveste! Articolul În cadrul emisiunii „Deschidem Vinul”, am deschis vinul la Vinăria Kislov apare prima dată în AgroTV.
Articolul “Deschidem vinul” – o nouă ediție despre curaj, rădăcini și vise împlinite apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 16 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 40 de bani, cu 4 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 83 de […] Articolul Carburanții se scumpesc apare prima dată în AgroTV.
În sezonul agricol 2025, discuțiile privind calitatea grâului alimentar din Republica Moldova s-au concentrat asupra unui indicator relativ nou pentru piața locală- indicele W, care reflectă forța glutenului și capacitatea aluatului de a se dezvolta și a crește. Dacă în anii precedenți acest parametru nu ridica semne de întrebare, în prezent primele analize arată valori […] Articolul Calitatea grâului alimentar, în atenția specialiștilor apare prima dată în AgroTV.
Amenzi de peste 1,25 milioane de lei, aplicate cetățenilor pentru arderea vegetației uscate # Agro TV
Amenzi de peste 1 milion 250 de mii de lei au fost aplicate de la începutul anului 2025 cetățenilor, care au fost găsiți vinovați de incendierea vegetației uscate, poligoanelor de deșeuri, dar și gunoiului din preajma gospodăriilor Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, oamenii s-au ales cu amenzi după ce organele responsabile au întocmit […] Articolul Amenzi de peste 1,25 milioane de lei, aplicate cetățenilor pentru arderea vegetației uscate apare prima dată în AgroTV.
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură anunță că, în perioada 08 – 12 septembrie 2025, au fost autorizate spre plată cereri de sprijin financiar în valoare totală de 37,6 milioane de lei, bani proveniți din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Sumele au fost repartizate prin diferite mecanisme de subvenționare, inclusiv […] Articolul AIPA a autorizat plăți de peste 38 milioane de lei pentru agricultori apare prima dată în AgroTV.
Pierderi uriașe în Europa: 43 miliarde de euro din cauza caniculei, secetei și inundațiilor din vara 2025 # Agro TV
Valurile de caniculă, seceta și inundațiile din vara anului 2025 au provocat economiei europene pierderi de aproximativ 43 de miliarde de euro, potrivit unui studiu realizat de specialiștii de la Universitatea din Mannheim, împreună cu experții de la Banca Centrală Europeană. Studiul arată că aceste fenomene extreme, intensificate de schimbările climatice, au afectat direct infrastructura, […] Articolul Pierderi uriașe în Europa: 43 miliarde de euro din cauza caniculei, secetei și inundațiilor din vara 2025 apare prima dată în AgroTV.
Dacă anul trecut, roada la vița-de-vie a fost de 170 de mii de tone de struguri, anul acesta ne așteptăm la o recoltă de 200 de mii de tone, a declarat pentru AGRO TV Moldova, secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Adrian Digolean. Potrivit acestuia, efectele înghețurilor din această primăvară au […] Articolul Roada la vița-de-vie este mai bună cu 20 la sută în acest an comparativ cu 2024 apare prima dată în AgroTV.
Pentru acest sfârșit de săptămână, meteorologii prognozează vreme variabilă în centrul țării, cu temperaturi maxime de până la 25 grade Celsius și minime de 13 grade Celsius. Duminică, vântul se va intensifica, atingând 37 km/h, cu direcție din sud-est. În nord, sunt așteptate ploi slabe, temperaturile nu vor depăși 20 grade Celsius, iar minimele vor […] Articolul Vreme instabilă în weekend apare prima dată în AgroTV.
UE ar putea cere defrișarea mai multor hectare de viță de vie. Ministerul Agriculturii neagă aceste declarații # Agro TV
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare trebuie să negocieze dur cu Uniunea Europeană pentru a nu permite defrișarea viței-de-vie, declarația a fost făcută în timpul emisiunii „Zona Verde” de la AGRO TV Moldova de fostul director al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Slusari. Potrivit acestuia, Republica Moldova intră în top 10 țări ale lumii exportatoare de vinuri, […] Articolul UE ar putea cere defrișarea mai multor hectare de viță de vie. Ministerul Agriculturii neagă aceste declarații apare prima dată în AgroTV.
Campania de recoltare la floarea-soarelui este în toi. De la primele ore ale dimineții combinele lucrează la turații maxime pentru a realiza la timp lucrările de recoltare. NICOLAE CIBOTARI, Tractorist-mecanic: ,, După cum puteți observa suntem acuma în câmp la recoltarea floarea-soarelui, totul decurge foarte bine iar timpul ține cu noi. De regulă ziua de […] Articolul Recoltare culturii de floarea-soarelui este în toi apare prima dată în AgroTV.
Weekend plin de evenimente: Festivalul Etno Gastronomic „Bostaniada” și Festivalul Pădurilor # Agro TV
Acest weekend aduce două evenimente de amploare pentru iubitorii de tradiții, gastronomie și natură. Pe 13-14 septembrie, la Agropensiunea „Bostaniada” din satul Bălăbănești, Criuleni, va avea loc Festivalul Etno-Gastronomic „Bostaniada”. Vizitatorii sunt așteptați cu o expoziție spectaculoasă de bostani, gastronomie pentru toate gusturile, târg al meșterilor populari, ateliere și concursuri pentru copii, masterclass-uri culinare, zonă […] Articolul Weekend plin de evenimente: Festivalul Etno Gastronomic „Bostaniada” și Festivalul Pădurilor apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada de 13-15 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 36 de bani, cu 3 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 80 de […] Articolul Carburanții se scumpesc apare prima dată în AgroTV.
Aproximativ 2 200 de angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” au fost concediați în urma procesului de reorganizare # Agro TV
Aproximativ 2 200 de angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” au fost concediați în ultimele luni, în urma procesului de reorganizare, anunțat de CFM. Efectivul de personal a fost redus de la 5 900 la 3 700. Potrivit instituției, reorganizarea a impulsionat optimizarea proceselor tehnologice, reducerea costurilor de operare și îmbunătățirea fiabilității […] Articolul Aproximativ 2 200 de angajați ai întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova” au fost concediați în urma procesului de reorganizare apare prima dată în AgroTV.
În perioada iulie-august 2025, Republica Moldova a exportat 24,9 mii tone de floarea-soarelui, cu 18,2 la sută mai puțin decât în aceeași perioadă din 2024, dar peste nivelurile anilor 2022 și 2023. Chiar dacă volumul fizic a scăzut, valoarea exporturilor a rămas aproape identică cu cea din anul precedent fiind de 270 milioane de lei, […] Articolul R. Moldova rămâne un furnizor activ de floarea-soarelui și porumb pe piață apare prima dată în AgroTV.
Republica Moldova participă în aceste zile la cea de-a VII-a ediție a Festivalului Internațional al Gastronomiei de la Paris. Desfășurat în perioada 11 – 14 septembrie, evenimentul reunește zeci de țări și tradiții culinare, oferind publicului ocazia să descopere patrimoniul gastronomic internațional. La standul moldovenesc, vizitatorii au ocazia să descopere bucatele tradiționale și dulciuri artizanale […] Articolul Republica Moldova la Festivalul Internațional al Gastronomiei din Paris – 2025 apare prima dată în AgroTV.
Pe 12 septembrie, cerul va fi predominant noros pe întreg teritoriul țării. Pe parcursul nopții și al zilei, pe arii extinse se vor semnala perioade cu ploi, care vor avea caracter de aversă. Vântul va sufla din sud-est de la slab până la moderat. În centrul Republicii Moldova temperaturile maxime vor ajunge până la 20 […] Articolul Se așteaptă ploi și temperaturi de până la 23 de grade apare prima dată în AgroTV.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru data de 12 septembrie. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 23 de lei și 33 de bani, cu 4 bani mai mult. Totodată, șoferii vor putea achiziționa motorina la un preț de 19 lei și 79 de […] Articolul Carburanții se scumpesc apare prima dată în AgroTV.
