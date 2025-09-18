Deschidem vinu 19.07.2025

15:00

Astăzi avem plăcerea de a-l avea alături pe Gheorghe Arpentin, un adevărat maestru al vinurilor și un om care cunoaște toate secretele viței de vie! Cu o experiență vastă în domeniu, ne va povesti despre tradițiile vinicole, soiurile de struguri și procesul fascinant care duce la nașterea unui vin de calitate. Dacă ai vreodată întrebări despre vin, soiuri, terroir sau cum să alegi vinul perfect pentru orice ocazie, Dl. Arpentin este omul care îți va oferi răspunsuri și te va învăța lucruri noi! Fii alături de noi pentru o discuție captivantă despre lumea vinurilor, pasiunea pentru vița de vie și tot ce trebuie să știm pentru a deveni cunoscători în domeniu. Articolul „Secretele Vinului cu Gheorghe Arpentin – Tradiție, Terroir și Pasiune” apare prima dată în AgroTV.