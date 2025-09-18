Spionaj la Riga: Letonia reține un suspect acuzat că furniza Rusiei date despre baze NATO
Regional Moldova, 18 septembrie 2025 14:10
Serviciul de Securitate al Statului din Letonia (VDD/SGB) a anunțat reținerea unui cetățean leton, suspectat că a transmis… Articolul Spionaj la Riga: Letonia reține un suspect acuzat că furniza Rusiei date despre baze NATO apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
• • •
Alte ştiri de Regional Moldova
Acum 30 minute
14:10
Spionaj la Riga: Letonia reține un suspect acuzat că furniza Rusiei date despre baze NATO # Regional Moldova
Serviciul de Securitate al Statului din Letonia (VDD/SGB) a anunțat reținerea unui cetățean leton, suspectat că a transmis… Articolul Spionaj la Riga: Letonia reține un suspect acuzat că furniza Rusiei date despre baze NATO apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 2 ore
13:10
Ne aflăm în plin Portal al Eclipselor, unul dintre cele mai intense și transformatoare momente ale anului. Astrologii… Articolul Portalul Eclipselor: Resetare Cosmică și Noi Drumuri pentru Fiecare Zodie apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:00
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei” către observatorii alegerilor: „Luaţi la control acest caz ieşit din comun” # Regional Moldova
Irina Vlah, preşedintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul… Articolul Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei” către observatorii alegerilor: „Luaţi la control acest caz ieşit din comun” apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 4 ore
12:10
Samsung confirmă calendarul actualizărilor One UI 8 pe Android 16: ce telefoane și tablete primesc update-ul până la final de octombrie # Regional Moldova
Samsung a anunțat oficial calendarul lansărilor pentru interfața One UI 8, bazată pe Android 16, care va ajunge… Articolul Samsung confirmă calendarul actualizărilor One UI 8 pe Android 16: ce telefoane și tablete primesc update-ul până la final de octombrie apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:40
Ucraina își reafirmă sprijinul pentru Republica Moldova în fața presiunilor Rusiei # Regional Moldova
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Kiev a transmis un mesaj ferm de solidaritate cu Republica Moldova, avertizând… Articolul Ucraina își reafirmă sprijinul pentru Republica Moldova în fața presiunilor Rusiei apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:10
UE deschide negocierile cu UK și Canada pentru fondul de apărare – România primește a doua cea mai mare alocare # Regional Moldova
Uniunea Europeană a decis miercuri să deschidă negocierile cu Regatul Unit și Canada pentru a le permite accesul… Articolul UE deschide negocierile cu UK și Canada pentru fondul de apărare – România primește a doua cea mai mare alocare apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:40
O familie din regiunea Cernăuți se pregătește să plece în România pentru a rezolva probleme personale, iar chiar… Articolul Primul drum: bebelușul cu pașaport la doar câteva zile după naștere apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 6 ore
10:10
Kallas cere sancțiuni: Israelul între presiuni europene și lupta pentru supraviețuire # Regional Moldova
Uniunea Europeană a declanșat miercuri una dintre cele mai radicale schimbări de politică externă din ultimele decenii, vizând… Articolul Kallas cere sancțiuni: Israelul între presiuni europene și lupta pentru supraviețuire apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:40
Moscova, Biserica și Telegram: cum încearcă Kremlinul să influențeze alegerile din Republica Moldova # Regional Moldova
Republica Moldova se află în plină campanie pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, iar presa de peste Prut… Articolul Moscova, Biserica și Telegram: cum încearcă Kremlinul să influențeze alegerile din Republica Moldova apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:10
Cadouri simbolice și extravagante la Castelul Windsor: schimbul dintre familia regală britanică și familia Trump # Regional Moldova
Vizita de stat a președintelui american Donald Trump și a soției sale, Melania, la Castelul Windsor a fost… Articolul Cadouri simbolice și extravagante la Castelul Windsor: schimbul dintre familia regală britanică și familia Trump apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:00
Statele Unite au trecut la măsuri radicale după asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. Secretarul de stat Marco Rubio… Articolul SUA: pedeapsă dură pentru cei care ironizează pe asasinarea lui Charlie Kirk apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:40
Dacia lansează în România noul Duster Pick-Up: combinația neașteptată între familie și utilitar! # Regional Moldova
Dacia își surprinde din nou clienții și fanii mărcii prin prezentarea oficială, în România, a noului model Dacia… Articolul Dacia lansează în România noul Duster Pick-Up: combinația neașteptată între familie și utilitar! apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 8 ore
08:20
TikTok anunță măsuri ferme împotriva dezinformării electorale în Republica Moldova # Regional Moldova
Compania TikTok a confirmat că a eliminat în ultimele săptămâni mii de materiale și conturi care puneau în… Articolul TikTok anunță măsuri ferme împotriva dezinformării electorale în Republica Moldova apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:10
Un nou scandal zguduie scena politică din România. Procurorii au anunțat marți că Călin Georgescu, politician ultranaționalist și… Articolul Călin Georgescu va fi judecat pentru de tentativă de lovitură de stat apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:00
Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) avertizează populația asupra intensificării atacurilor de tip phishing desfășurate prin aplicațiile WhatsApp, Signal… Articolul Val de atacuri pe WhatsApp, Signal și Telegram: vezi cum să te aperi apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:40
Atlet din Kenya capturat de armata ucraineană: cum a ajuns să lupte de partea rușilor # Regional Moldova
Un caz neobișnuit a atras atenția opiniei publice internaționale după ce soldații ucraineni din Brigada 57 Infanterie Motorizată… Articolul Atlet din Kenya capturat de armata ucraineană: cum a ajuns să lupte de partea rușilor apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:20
Un caz bizar și neașteptat a atras atenția opiniei publice internaționale: ciclistul francez Sofiane Sehili, cunoscut pentru expedițiile… Articolul Aventura vieții s-a sfârșit în izolator: ciclistul francez arestat în Rusia apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:20
Noul selecționer al naționalei Moldovei: misiunea dificilă de a reconstrui „tricolorii” # Regional Moldova
Republica Moldova are un nou selecționer la echipa națională de fotbal: Lilian Popescu. Tehnicianul de 51 de ani… Articolul Noul selecționer al naționalei Moldovei: misiunea dificilă de a reconstrui „tricolorii” apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:10
Ziua aduce provocări și revelații în plan personal, dar și oportunități neașteptate pentru cei curajoși. Energia astrală favorizează… Articolul Horoscop 18 septembrie 2025 apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 12 ore
06:30
Apă Canal Chișinău informează consumatorii din capitală că astăzi, 18 septembrie, vor avea loc sistări temporare ale furnizării… Articolul Sistări de apă în Chișinău: locuitorii mai multor străzi rămân temporar fără apă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Acum 24 ore
17:20
Sondaj: Partidul lui Marian Lupu aproape de a intra în legislativ, confruntare strânsă între PAS și BEP # Regional Moldova
Un nou sondaj sociologic publicat de Center for Political Advertising and Analytics, realizat între 10 și 14 septembrie pe… Articolul Sondaj: Partidul lui Marian Lupu aproape de a intra în legislativ, confruntare strânsă între PAS și BEP apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
17:00
Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Vorniceni, raionul Strășeni, și-a redobândit frumusețea de odinioară… Articolul Biserica de lemn din Vorniceni renaște după trei secole apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
16:10
(video) Avertisment de la Igor Grosu: Propaganda pregătește mesaje fabricate pentru a induce în eroare publicul # Regional Moldova
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a transmis un mesaj către cetățeni, în care atrage atenția… Articolul (video) Avertisment de la Igor Grosu: Propaganda pregătește mesaje fabricate pentru a induce în eroare publicul apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
16:00
China, lider mondial în infrastructura de incinerare a deșeurilor, se confruntă cu un paradox greu de imaginat: după… Articolul Apogeu și prăbușire: colapsul industriei chineze de incinerare a deșeurilor apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
15:00
Taxă de acces pe Transfăgărășan? Dezbatere aprinsă în jurul celebrei șosele montane # Regional Moldova
Transfăgărășanul, considerat una dintre cele mai spectaculoase șosele din lume, ar putea deveni subiectul unei schimbări majore: introducerea… Articolul Taxă de acces pe Transfăgărășan? Dezbatere aprinsă în jurul celebrei șosele montane apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Ieri
14:10
Renault Clio, generația a șasea: o schimbare marcantă pentru un clasic al segmentului B # Regional Moldova
Renault Clio, unul dintre modelele-simbol ale mărcii franceze și al întregului segment B european, trece printr-o nouă etapă… Articolul Renault Clio, generația a șasea: o schimbare marcantă pentru un clasic al segmentului B apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:30
(video) „Povestea nu s-a încheiat”: Vlad Plahotniuc vorbește despre impactul Fundației Edelweiss și acuză PAS de stoparea proiectelor sociale # Regional Moldova
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat pe rețelele de socializare un film despre programele și acțiunile de… Articolul (video) „Povestea nu s-a încheiat”: Vlad Plahotniuc vorbește despre impactul Fundației Edelweiss și acuză PAS de stoparea proiectelor sociale apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:00
România marchează în 2025 un an agricol istoric, cu o recoltă de grâu care depășește 12 milioane de… Articolul Record la grâu pentru România: cea mai mare producție din ultimul deceniu apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:10
BYD, acronim pentru „Build Your Dreams”, este un nume care pentru mulți europeni abia începe să capete rezonanță,… Articolul BYD Seal – sedanul electric care promite să rescrie regulile segmentului premium apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:40
„De la adolescențe idolatrizate la mame și artiste: Întoarcerea spectaculoasă a trupei anilor 2000 # Regional Moldova
Pe 10 octombrie, Raluca Blejușcă și Monica Ene vor urca din nou împreună pe scena de la Berăria… Articolul „De la adolescențe idolatrizate la mame și artiste: Întoarcerea spectaculoasă a trupei anilor 2000 apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:10
Meciul dintre Serbia și Albania, programat pe 11 octombrie, de la ora 21:45, se va disputa într-un cadru… Articolul Serbia – Albania: Meci cu risc maxim apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:40
Premierul Slovaciei, Robert Fico, se află într-o poziție tot mai delicată pe scena europeană, după ce Partidul Socialiştilor… Articolul Premierul Fico, izolat și discreditat pentru trădarea valorilor UE apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
10:10
Procuratura Europeană a anunțat o operațiune de amploare desfășurată în portul Pireu din Grecia, unde au fost confiscate… Articolul Confiscare record în UE: mii de containere, blocate în portul Pireu apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:40
SUA aprobă primele livrări de arme către Ucraina finanțate de membrii europeni NATO # Regional Moldova
Statele Unite au deschis un nou capitol în sprijinul militar pentru Ucraina, aprobând primele transporturi de arme finanțate… Articolul SUA aprobă primele livrări de arme către Ucraina finanțate de membrii europeni NATO apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:20
O anchetă recentă a scos la iveală dimensiunea unei rețele extinse gestionate de Rusia, ce cuprinde peste 200… Articolul Copiii furați ai Ucrainei: Rusia îi transformă în soldați apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
09:10
România, ținta unui atac hibrid fără precedent. Procurorul general: „Cel mai grav caz de siguranță națională din ultimii 35 de ani” # Regional Moldova
România traversează unul dintre cele mai periculoase momente de după căderea comunismului, avertizează procurorul general al României, Alex… Articolul România, ținta unui atac hibrid fără precedent. Procurorul general: „Cel mai grav caz de siguranță națională din ultimii 35 de ani” apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:40
Rusia, în fața unei posibile reduceri a producției de petrol din cauza atacurilor cu drone # Regional Moldova
Moscova este pusă în fața unei provocări fără precedent: infrastructura petrolieră, considerată coloana vertebrală a economiei rusești, devine… Articolul Rusia, în fața unei posibile reduceri a producției de petrol din cauza atacurilor cu drone apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:30
Horia Gustă: R. Moldova are o șansă istorică de a construi o piață modernă de capital # Regional Moldova
Piața de capital din Republica Moldova se află într-un moment crucial, iar șansa de a o transforma într-un… Articolul Horia Gustă: R. Moldova are o șansă istorică de a construi o piață modernă de capital apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:20
SUA ia în calcul noi taxe vamale la componentele auto: securitatea națională, în prim-plan # Regional Moldova
Departamentul american al Comerţului a anunţat marţi că va analiza în următoarele săptămâni solicitările industriei auto privind impunerea… Articolul SUA ia în calcul noi taxe vamale la componentele auto: securitatea națională, în prim-plan apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:10
Bătălia pentru TikTok: Trump anunță acordul istoric care taie pârghiile Chinei în SUA # Regional Moldova
Președintele american Donald Trump a anunțat marți că Statele Unite și China au ajuns la un acord privind… Articolul Bătălia pentru TikTok: Trump anunță acordul istoric care taie pârghiile Chinei în SUA apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
08:00
BPDS „Fulger” își consolidează capacitățile operaționale printr-un curs intensiv de instruire # Regional Moldova
Polițiștii din cadrul Batalionului cu Destinație Specială „Fulger” au participat recent la un program intensiv de formare continuă,… Articolul BPDS „Fulger” își consolidează capacitățile operaționale printr-un curs intensiv de instruire apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:40
Transportatorii rutieri de marfă din Republica Moldova vor putea obține mai ușor autorizațiile internaționale, grație noilor măsuri anunțate… Articolul Proceduri simplificate pentru transportatorui de marfă apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
07:00
O zi plină de energie astrală, cu influențe puternice asupra deciziilor, relațiilor și stării interioare. Fiecare zodie va… Articolul Horoscop 17 septembrie 2025: Ascultă-ți intuiția, dar nu ignora vocea rațiunii apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Extrădarea lui Plahotniuc, gestionată de soțul unei candidate PAS. Ce se pregătește la bordul aeronavei # Regional Moldova
Ies la iveală tot mai multe scenarii care demonstrează că Poliția și alte structuri ale statului se pregătesc… Articolul Extrădarea lui Plahotniuc, gestionată de soțul unei candidate PAS. Ce se pregătește la bordul aeronavei apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
13:10
O proprietate unică, cu aer de legendă și mister, atrage din nou atenția lumii imobiliare. Așa-numita „Casa Apocalipsei”… Articolul Casa „Apocalipsei” din Las Vegas, scoasă la vânzare apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:40
(video) Renato Usatîi promite construcția Canalului „Dunărea Moldovei”: proiect pentru ieftinirea importurilor, stimularea exporturilor și dezvoltarea turismului # Regional Moldova
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunță că una dintre prioritățile formațiunii în noul Parlament este construcția Canalului „Dunărea… Articolul (video) Renato Usatîi promite construcția Canalului „Dunărea Moldovei”: proiect pentru ieftinirea importurilor, stimularea exporturilor și dezvoltarea turismului apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:40
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, a fost citată astăzi la Inspectoratul de Poliție din Chișinău „în dosarul… Articolul (video) Irina Vlah – citată la Poliție: PAS dă ordine poliției să fabrice dosare apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
12:00
Băuturile vegetale au devenit un produs omniprezent în supermarketuri, cafenele și chiar în bucătăriile celor care nu au… Articolul Băuturile vegetale – modă sau alegere sănătoasă? apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:50
Vladimir Plahotniuc le cere moldovenilor să analizeze și să decidă: „Schimbarea e mai aproape decât credeți” # Regional Moldova
„După patru ani, le propun cetățenilor să-i întrebe pe cei de la PAS: în afară de teroare și… Articolul Vladimir Plahotniuc le cere moldovenilor să analizeze și să decidă: „Schimbarea e mai aproape decât credeți” apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
11:10
O pagină mai puțin cunoscută din istoria Teatrului Național din spațiul românesc, cândva interzisă, a fost readusă în… Articolul O filă recuperată din istoria Teatrului Național din Chișinău apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.