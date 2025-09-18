Val de atacuri pe WhatsApp, Signal și Telegram: vezi cum să te aperi
Regional Moldova, 18 septembrie 2025 08:00
Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) avertizează populația asupra intensificării atacurilor de tip phishing desfășurate prin aplicațiile WhatsApp, Signal…
Acum 10 minute
08:10
Un nou scandal zguduie scena politică din România. Procurorii au anunțat marți că Călin Georgescu, politician ultranaționalist și…
Acum 30 minute
08:00
Agenția pentru Securitate Cibernetică (ASC) avertizează populația asupra intensificării atacurilor de tip phishing desfășurate prin aplicațiile WhatsApp, Signal…
Acum o oră
07:40
Atlet din Kenya capturat de armata ucraineană: cum a ajuns să lupte de partea rușilor # Regional Moldova
Un caz neobișnuit a atras atenția opiniei publice internaționale după ce soldații ucraineni din Brigada 57 Infanterie Motorizată…
07:20
Un caz bizar și neașteptat a atras atenția opiniei publice internaționale: ciclistul francez Sofiane Sehili, cunoscut pentru expedițiile…
07:20
Noul selecționer al naționalei Moldovei: misiunea dificilă de a reconstrui „tricolorii” # Regional Moldova
Republica Moldova are un nou selecționer la echipa națională de fotbal: Lilian Popescu. Tehnicianul de 51 de ani…
Acum 2 ore
07:10
Ziua aduce provocări și revelații în plan personal, dar și oportunități neașteptate pentru cei curajoși. Energia astrală favorizează…
06:30
Apă Canal Chișinău informează consumatorii din capitală că astăzi, 18 septembrie, vor avea loc sistări temporare ale furnizării…
Acum 24 ore
17:20
Sondaj: Partidul lui Marian Lupu aproape de a intra în legislativ, confruntare strânsă între PAS și BEP # Regional Moldova
Un nou sondaj sociologic publicat de Center for Political Advertising and Analytics, realizat între 10 și 14 septembrie pe…
17:00
Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" din satul Vorniceni, raionul Strășeni, și-a redobândit frumusețea de odinioară…
16:10
(video) Avertisment de la Igor Grosu: Propaganda pregătește mesaje fabricate pentru a induce în eroare publicul # Regional Moldova
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a transmis un mesaj către cetățeni, în care atrage atenția…
16:00
China, lider mondial în infrastructura de incinerare a deșeurilor, se confruntă cu un paradox greu de imaginat: după…
15:00
Taxă de acces pe Transfăgărășan? Dezbatere aprinsă în jurul celebrei șosele montane # Regional Moldova
Transfăgărășanul, considerat una dintre cele mai spectaculoase șosele din lume, ar putea deveni subiectul unei schimbări majore: introducerea…
14:10
Renault Clio, generația a șasea: o schimbare marcantă pentru un clasic al segmentului B # Regional Moldova
Renault Clio, unul dintre modelele-simbol ale mărcii franceze și al întregului segment B european, trece printr-o nouă etapă…
13:30
(video) „Povestea nu s-a încheiat”: Vlad Plahotniuc vorbește despre impactul Fundației Edelweiss și acuză PAS de stoparea proiectelor sociale # Regional Moldova
Fostul lider democrat, Vlad Plahotniuc, a publicat pe rețelele de socializare un film despre programele și acțiunile de…
13:00
România marchează în 2025 un an agricol istoric, cu o recoltă de grâu care depășește 12 milioane de…
12:10
BYD, acronim pentru „Build Your Dreams", este un nume care pentru mulți europeni abia începe să capete rezonanță,…
11:40
„De la adolescențe idolatrizate la mame și artiste: Întoarcerea spectaculoasă a trupei anilor 2000 # Regional Moldova
Pe 10 octombrie, Raluca Blejușcă și Monica Ene vor urca din nou împreună pe scena de la Berăria…
11:10
Meciul dintre Serbia și Albania, programat pe 11 octombrie, de la ora 21:45, se va disputa într-un cadru…
10:40
Premierul Slovaciei, Robert Fico, se află într-o poziție tot mai delicată pe scena europeană, după ce Partidul Socialiştilor…
10:10
Procuratura Europeană a anunțat o operațiune de amploare desfășurată în portul Pireu din Grecia, unde au fost confiscate…
09:40
SUA aprobă primele livrări de arme către Ucraina finanțate de membrii europeni NATO # Regional Moldova
Statele Unite au deschis un nou capitol în sprijinul militar pentru Ucraina, aprobând primele transporturi de arme finanțate…
09:20
O anchetă recentă a scos la iveală dimensiunea unei rețele extinse gestionate de Rusia, ce cuprinde peste 200…
09:10
România, ținta unui atac hibrid fără precedent. Procurorul general: „Cel mai grav caz de siguranță națională din ultimii 35 de ani” # Regional Moldova
România traversează unul dintre cele mai periculoase momente de după căderea comunismului, avertizează procurorul general al României, Alex…
08:40
Rusia, în fața unei posibile reduceri a producției de petrol din cauza atacurilor cu drone # Regional Moldova
Moscova este pusă în fața unei provocări fără precedent: infrastructura petrolieră, considerată coloana vertebrală a economiei rusești, devine…
08:30
Horia Gustă: R. Moldova are o șansă istorică de a construi o piață modernă de capital # Regional Moldova
Piața de capital din Republica Moldova se află într-un moment crucial, iar șansa de a o transforma într-un…
08:20
SUA ia în calcul noi taxe vamale la componentele auto: securitatea națională, în prim-plan # Regional Moldova
Departamentul american al Comerţului a anunţat marţi că va analiza în următoarele săptămâni solicitările industriei auto privind impunerea…
Ieri
08:10
Bătălia pentru TikTok: Trump anunță acordul istoric care taie pârghiile Chinei în SUA # Regional Moldova
Președintele american Donald Trump a anunțat marți că Statele Unite și China au ajuns la un acord privind…
08:00
BPDS „Fulger” își consolidează capacitățile operaționale printr-un curs intensiv de instruire # Regional Moldova
Polițiștii din cadrul Batalionului cu Destinație Specială „Fulger" au participat recent la un program intensiv de formare continuă,…
07:40
Transportatorii rutieri de marfă din Republica Moldova vor putea obține mai ușor autorizațiile internaționale, grație noilor măsuri anunțate…
07:00
O zi plină de energie astrală, cu influențe puternice asupra deciziilor, relațiilor și stării interioare. Fiecare zodie va…
16 septembrie 2025
14:20
Extrădarea lui Plahotniuc, gestionată de soțul unei candidate PAS. Ce se pregătește la bordul aeronavei # Regional Moldova
Ies la iveală tot mai multe scenarii care demonstrează că Poliția și alte structuri ale statului se pregătesc…
13:10
O proprietate unică, cu aer de legendă și mister, atrage din nou atenția lumii imobiliare. Așa-numita „Casa Apocalipsei"…
12:40
(video) Renato Usatîi promite construcția Canalului „Dunărea Moldovei”: proiect pentru ieftinirea importurilor, stimularea exporturilor și dezvoltarea turismului # Regional Moldova
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, anunță că una dintre prioritățile formațiunii în noul Parlament este construcția Canalului „Dunărea…
12:40
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei", a fost citată astăzi la Inspectoratul de Poliție din Chișinău „în dosarul…
12:00
Băuturile vegetale au devenit un produs omniprezent în supermarketuri, cafenele și chiar în bucătăriile celor care nu au…
11:50
Vladimir Plahotniuc le cere moldovenilor să analizeze și să decidă: „Schimbarea e mai aproape decât credeți” # Regional Moldova
„După patru ani, le propun cetățenilor să-i întrebe pe cei de la PAS: în afară de teroare și…
11:10
O pagină mai puțin cunoscută din istoria Teatrului Național din spațiul românesc, cândva interzisă, a fost readusă în…
10:00
Seceta lovește din nou: România pierde 1,6 milioane de tone de porumb și devine cel mai afectat stat european # Regional Moldova
România traversează unul dintre cei mai dificili ani agricoli din ultimele decenii. Departamentul pentru Agricultură al SUA (USDA)…
09:10
SUA și China, acord-cadru privind TikTok: un pas decisiv în disputa tehnologică și comercială # Regional Moldova
Statele Unite și China au făcut un pas important în direcția soluționării uneia dintre cele mai tensionate dispute…
08:40
Comuna Florești, din județul Cluj, devine pionier în România prin implementarea unui sistem de supraveghere bazat pe inteligență…
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
România implementează Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) din octombrie 2025 – afectați și cetățenii Republicii Moldova # Regional Moldova
Din 12 octombrie 2025, România va începe operaționalizarea Sistemului de Intrare/Ieșire (EES), un mecanism european care marchează o…
08:00
Dronă deasupra Palatului Belweder: Polonia cere zonă de interdicție aeriană în Ucraina # Regional Moldova
Serviciul de Protecție al Poloniei a neutralizat, luni seară, 15 septembrie curent, o dronă care zbura deasupra clădirilor…
07:40
Trimisul lui Trump: „Rusia pierde războiul, Ucraina s-a adaptat din timp la războiul cu drone” # Regional Moldova
Fostul general american Keith Kellogg, emisarul președintelui Donald Trump pentru Ucraina, a făcut o evaluare tranșantă asupra situației…
07:30
Atacantul portughez al echipei Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, continuă să scrie istorie în Orientul Mijlociu. Legendarul fotbalist a câștigat…
07:10
Horoscop 16 septembrie 2025 – Decizii îndrăznețe și revelații neașteptate sub influența astrelor # Regional Moldova
Ziua de marți aduce energii intense pentru toate zodiile, cu momente de curaj, provocări emoționale și inspirație creativă.…
15 septembrie 2025
12:20
(video) Veaceslav Burlac, vicepreședinte al Partidului „Respect Moldova”: „Moldovenii din diaspora trebuie sprijiniți și Respectați, nu pedepsiți” # Regional Moldova
Moldovenii din diaspora trebuie sprijiniți să-și aducă și să-și investească acasă banii câștigați cu greu peste hotare, nu…
12:10
Pericolul ascuns al meselor târzii: De ce după ora 17:00 îți poți dezvolta o boală fără să știi # Regional Moldova
Atunci când pornim pe drumul unei diete sau încercăm să eliminăm kilogramele în plus, aproape fiecare specialist în…
11:10
Castelul Nopcsa din satul Săcel, județul Hunedoara, și-a recăpătat înfățișarea de altădată și a fost redeschis după ani…
10:00
Inflația, principala grijă a investitorilor români. Cum își protejează economiile # Regional Moldova
Pentru investitorii români, inflația a redevenit cea mai mare amenințare asupra portofoliilor lor. Creșterea TVA de la 19%…
09:40
Lula îi răspunde lui Trump: Democrația și suveranitatea Braziliei nu sunt negociabile # Regional Moldova
Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a reacționat duminică la criticile lansate de Donald Trump privind condamnarea…
