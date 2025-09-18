Igor Dodon s-a adresat redactorului agenției Bloomberg

Oficial.md, 18 septembrie 2025 12:40

Igor Dodon, liderul socialiștilor, a adresat o scrisoare deschisă către redactorul agenției Bloomberg, John Micklethwait,..

• • •

Acum 10 minute
12:50
UEFA Under-19 Futsal EURO 2025 începe la Chișinău Oficial.md
Fii parte din atmosfera spectaculoasă a UEFA Under-19 Futsal EURO 2025, competiție găzduită pentru prima..
Acum 30 minute
12:40
12:30
A fost dat startul tiparului buletinelor de vot pentru țară: circa 2,8 mln. de buletine vor fi tipărite Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC), astăzi, a dat startul tiparului buletinelor de vot pentru alegerile parlamentare..
12:30
Ala Reajeva: Sănătatea mamei, copilului și echilibrul mental – priorități pentru ALTERNATIVA Oficial.md
Ala Reajeva, candidată la funcția de deputat din partea Blocului electoral ALTERNATIVA, în cadrul unei..
Acum o oră
12:20
Mobilizare maximă la MAE: Buletinele de vot pentru străinătate au fost împachetate și expediate Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe este implicat activ în procesul de împachetare, etichetare și expediere a buletinelor..
12:10
Igor Dodon s-a întâlnit cu colectivul „Apă-Canal” din Anenii Noi Oficial.md
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședinte al Blocului Patriotic, Igor Dodon, s-a întâlnit cu colectivul „Apă-Canal” din..
12:10
Noul șef al IGSU a fost prezentat echipei Oficial.md
Astăzi, 18 septembrie 2025, noul șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI,..
Acum 4 ore
10:50
1 miliard de lei a fost valorificat în prima jumătate a anului pentru infrastructura drumurilor naționale Oficial.md
Premierul Dorin Recean a prezidat ședința Consiliului Fondului rutier, la care a fost prezentat raportul..
10:50
Cum își propune Blocul Alternativa să digitalizeze serviciile în țară Oficial.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 18 septembrie, planul strategic pentru transformarea digitală a Republicii..
10:50
Ziua internațională a monitorizării calității apei – acțiuni de protejare a apei Oficial.md
Pe 18 septembrie marcăm Ziua Mondială a Monitorizării Apei, o inițiativă globală care ne reamintește..
10:50
Președintele FMF: Sub conducerea lui Serghei Cleșcenco, jucătorii ne-au ridicat pe toți de nenumărate ori și ne-au făcut să strigăm împreună „Moldova!” Oficial.md
Președintele Federației Moldovenești de Fotbal, Leonid Oleinicenco, a transmis un mesaj de mulțumire fostului antrenor..
10:40
Restricții de circulație în sectorul Buiucani al capitalei Oficial.md
Informăm șoferii despre instituirea restricțiilor de circulație în sectorul Buiucani al capitalei. În baza dispoziției..
10:40
VIDEO// Pregătirile pentru participarea diasporei la scrutinul din 28 septembrie 2025 sunt în plin proces de desfășurare Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) asigură logistica și expedierea celor 864.300 de buletine de vot către..
10:30
MAIA a finalizat sesiunile bilaterale de screening cu Comisia Europeană pentru unele dintre cele mai complexe capitole din acquis-ul comunitar: Oficial.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a finalizat ieri sesiunile bilaterale de screening cu Comisia..
10:10
VIDEO// Ion Ceban: Am discutat cu asistenții sociali, cei care, având și ei salarii mici, stau zilnic de vorbă cu cei mai nevoiași Oficial.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, spune că „fiecare a 3-a persoană din țara..
10:10
CNA și procurorii mun. Bălți desfășoară percheziții în nordul țării într-un dosar complex de corupere electorală, spălare de bani și finanțare ilegală a formațiunilor politice Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Bălți, desfășoară acțiuni..
10:00
Petr Vlah, candidat al AUR pentru Parlament: Avem soluția pentru asigurarea unei autonomii locale reale Oficial.md
Petr Vlah, candidatul Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la funcția de deputat, are soluția..
10:00
09:50
Intervenția pompierilor în urma unui accident de circulație pe traseul Ungheni-Nisporeni Oficial.md
În dimineața zilei de 17 septembrie 2025, salvatorii Unității de Pompieri și Salvatori Ungheni au..
09:50
Noi percheziții ale oamenilor legii pe faptul coruperii electorale Oficial.md
Ofițerii INI, procurorii PCCOCS și polițiștii din BPDS ”Fulger” au descins, în această dimineață, cu..
09:50
Primul documentar despre Republica Moldova, pe Netflix Oficial.md
Pe 24 septembrie, Netflix va difuza Flavours of Moldova („Aromele Moldovei”), primul documentar care prezintă..
09:50
Astăzi este ultima zi când pot fi făcute schimbări în listele de candidați înregistrați la parlamentare Oficial.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că 18 septembrie 2025 este ultima zi în care pot fi solicitate schimbări în..
09:40
09:40
Acum 24 ore
18:20
Maia Sandu, la Forumul economic România – Republica Moldova: Chem mediul de afaceri să ne fie în continuare alături Oficial.md
Președinta Maia Sandu a participat, astăzi, la Forumul economic România – Republica Moldova, eveniment care..
17:20
Premierul Recean: Vom investiga cum a reușit infractorul să-și împiedice extrădarea Oficial.md
Premierul Dorin Recean a venit cu o reacție la decizia de suspendare a extrădării lui..
17:20
Se lansează Competiția Moldova Eco Energetică 2025 Oficial.md
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) invită instituțiile publice și autoritățile locale să participe la..
17:10
Andrei Năstase vrea o platformă pentru diaspora: Pentru prima dată, diaspora ar putea să participe de sine stătător la viața politică a Republicii Moldova Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a venit cu o adresare către cetățenii..
17:10
Procuratura Generală, despre cererile de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc Oficial.md
Din momentul reținerii la 22.07.2025 a lui Vladimir Plahotnic pe teritoriul Republicii Elene, Procuratura Generală..
17:10
Blocul electoral patriotic condamnă imixtiunea politicului în activitatea CEC Oficial.md
Blocul Electoral Patriotic condamnă „decizia abuzivă a Comisiei Electorale Centrale, controlată de PAS, îndreptată împotriva..
17:00
Renato Usatîi: Pentru a mă șantaja, guvernarea a dat indicații Curții de Apel Chișinău să amâne ședința de judecată după alegerile parlamentare Oficial.md
Partidul de la guvernare a cerut amânarea ședinței de judecată în dosarul lui Renato Usatîi, pentru..
16:40
Irina Vlah – reacție: Noi din start am demonstrat că demersurile celor două formațiuni sunt neîntemeiate Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că „tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor..
16:20
16:10
Se caută director la SA „Drumuri Orhei” Oficial.md
Concursul pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Orhei” se va desfășura în..
16:00
flydubai a revenit pe Aeroportul din Chișinău Oficial.md
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” anunță despre relansarea oficială a zborurilor operate de compania aeriană..
15:50
Igor Dodon a primit răspuns de la Igor Grosu Oficial.md
Igor Dodon, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, afirmă că „însăși PAS recunoaște că răspândește..
15:30
Un bărbat a fost reținut de CNA și procurori pentru trafic de influență. Ar fi pretins 60 000 de euro pentru a interveni într-un dosar penal Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura Anticorupție, au reținut un bărbat bănuit..
15:10
Procesul de înmatriculare prin „e-Admitere” devine mai simplu și mai sigur Oficial.md
Procesul de înmatriculare la universitățile din țară, prin sistemul online „e-Admitere”, devine mai sigur și..
15:00
Lucrări de întreținere a podurilor de pe drumurile naționale Oficial.md
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, în perioada septembrie – octombrie 2025, au fost demarate..
15:00
În Săptămâna deschiderii parlamentare a fost organizat un atelier de teatru legislativ cu participarea studenților și funcționarilor Oficial.md
Studenții Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) au organizat un atelier de teatru..
14:40
Igor Grosu: Atenție! Avem informații că în următoarele zile vor fi lansate în spațiul public pretinse capturi de ecran – false! Oficial.md
Igor Grosu, președinte al Parlamentului și președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, a lansat o..
14:20
VIDEO// Veaceslav Untilă a lansat cartea „A face politică înseamnă a schimba lucrurile în bine” Oficial.md
A lansat cartea „A face politică înseamnă a schimba lucrurile în bine”. Veaceslav Untilă: Atunci..
13:50
Reorganizarea Poliției: mai multe echipaje în teren și intervenții rapide Oficial.md
Poliția Republicii Moldova trece la un nou model de organizare, construit pe principiul „cea mai..
13:50
Guvernul sprijină reabilitarea râului Bîc și contribuie la reducerea presiunii asupra bugetului capitalei Oficial.md
Importul și livrarea de mărfuri și servicii destinate proiectului „Reabilitarea râului Bîc și protecție împotriva..
13:50
Guvernul accelerează implementarea Proiectului Deșeuri Solide în Republica Moldova Oficial.md
Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre privind instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității..
13:50
Guvernul a aprobat proiectul hotărârii privind limitele de capacitate, cotele maxime și categoriile de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile Oficial.md
Statul reconfirmă intenția de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile prin extinderea termenului de..
13:40
Plicurile pentru votul prin corespondență au fost expediate alegătorilor Oficial.md
Ministerul Afacerilor Externe informează că plicurile cu votul prin corespondență au fost expediate către toți..
13:40
Blocul Alternativa a prezentat programul „Moldova Verde – teritoriu al vieții” Oficial.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 17 septembrie, programul ”Moldova Verde – teritoriu al vieții”...
13:40
Modificările la Legea privind actele de stare civilă au fost promulgate de Președintele țării Oficial.md
Modificările la Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă au fost promulgate prin Decretul..
13:40
Igor Grosu a discutat cu noua Ambasadoare a Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko Oficial.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu șefa Delegației UE în Republica Moldova,..
