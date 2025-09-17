Andrei Năstase vreao platformă pentru diaspora: Pentru prima dată, diaspora ar putea să participe de sine stătător la viața politică a Republicii Moldova
Oficial.md, 17 septembrie 2025 16:20
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a venit cu o adresare către cetățenii..
Acum 5 minute
16:40
Irina Vlah – reacție: Noi din start am demonstrat că demersurile celor două formațiuni sunt neîntemeiate # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei”, spune că „tentativa guvernării, întreprinsă prin intermediul partidelor..
Acum 30 minute
16:20
Acum o oră
16:10
Concursul pentru ocuparea funcției vacante de director al S.A. „Drumuri Orhei” se va desfășura în..
16:00
Aeroportul Internațional Chișinău „Eugen Doga” anunță despre relansarea oficială a zborurilor operate de compania aeriană..
15:50
Igor Dodon, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, afirmă că „însăși PAS recunoaște că răspândește..
Acum 2 ore
15:30
Un bărbat a fost reținut de CNA și procurori pentru trafic de influență. Ar fi pretins 60 000 de euro pentru a interveni într-un dosar penal # Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura Anticorupție, au reținut un bărbat bănuit..
15:10
Procesul de înmatriculare la universitățile din țară, prin sistemul online „e-Admitere”, devine mai sigur și..
15:00
Administraţia Națională a Drumurilor informează că, în perioada septembrie – octombrie 2025, au fost demarate..
15:00
În Săptămâna deschiderii parlamentare a fost organizat un atelier de teatru legislativ cu participarea studenților și funcționarilor # Oficial.md
Studenții Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) au organizat un atelier de teatru..
Acum 4 ore
14:40
Igor Grosu: Atenție! Avem informații că în următoarele zile vor fi lansate în spațiul public pretinse capturi de ecran – false! # Oficial.md
Igor Grosu, președinte al Parlamentului și președinte al Partidului Acțiune și Solidaritate, a lansat o..
14:20
VIDEO// Veaceslav Untilă a lansat cartea „A face politică înseamnă a schimba lucrurile în bine” # Oficial.md
A lansat cartea „A face politică înseamnă a schimba lucrurile în bine”. Veaceslav Untilă: Atunci..
13:50
Poliția Republicii Moldova trece la un nou model de organizare, construit pe principiul „cea mai..
13:50
Guvernul sprijină reabilitarea râului Bîc și contribuie la reducerea presiunii asupra bugetului capitalei # Oficial.md
Importul și livrarea de mărfuri și servicii destinate proiectului „Reabilitarea râului Bîc și protecție împotriva..
13:50
Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre privind instituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilității..
13:50
Guvernul a aprobat proiectul hotărârii privind limitele de capacitate, cotele maxime și categoriile de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile # Oficial.md
Statul reconfirmă intenția de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile prin extinderea termenului de..
13:40
Ministerul Afacerilor Externe informează că plicurile cu votul prin corespondență au fost expediate către toți..
13:40
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 17 septembrie, programul ”Moldova Verde – teritoriu al vieții”...
13:40
Modificările la Legea privind actele de stare civilă au fost promulgate de Președintele țării # Oficial.md
Modificările la Legea nr. 100/2001 privind actele de stare civilă au fost promulgate prin Decretul..
13:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut o întrevedere cu șefa Delegației UE în Republica Moldova,..
13:40
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 17 septembrie, programul ”Moldova Verde – teritoriu al vieții”...
13:40
Guvernul va renova fondul imobiliar național pentru a spori eficiența energetică a clădirilor, care este..
13:40
Șeful Poliției Naționale a discutat cu reprezentanți ai ambasadelor și ai organizațiilor internaționale # Oficial.md
Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu a avut o întrevedere cu reprezentanți ai ambasadelor și ai..
12:50
Salvatorii desfășoară activități de prevenire a intoxicațiilor cu dioxid de carbon în gospodăriile cetățenilor, în perioada fermentării vinului # Oficial.md
Perioada fermentării vinului de casă este asociată cu un risc sporit de intoxicații cu dioxid..
Acum 6 ore
12:40
Festivalul Etniilor în municipiul Chișinău, ediția a XXIV-a va avea loc pe 21 septembrie 2025 # Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău informează că duminică, 21 septembrie 2025, (orele 10:00-17:00), în Grădina Publică Ștefan..
12:30
Cel puțin 195 de consumatori noi (gospodării) din patru localități din raioanele Cimișlia și Leova,..
12:30
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a avut o întâlnire cu tinerii din..
12:30
Partidul „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) a lansat astăzi un program național complex, dedicat..
12:30
Vlad Filat a lansat lucrarea sa „Patru ani de guvernare PAS în cifre şi date statistice: depopulare, stagnare, recesiune sau cum Moldova a pierdut 4 ani” # Oficial.md
Vlad Filat, ex-Prim-ministru al Republicii Moldova, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, astăzi, și-a prezentat..
12:30
CNA și Procuratura mun. Bălți desfășoară peste 70 de percheziții în toată țara, într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA), în comun cu Procuratura municipiului Bălți, desfășoară în această dimineață peste..
11:30
Irina Vlah, înainte de ședința CEC: într-un stat de drept, cu instituții independente, demersurile împotriva „Inima Moldovei” demult trebuiau respinse # Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldovei” – parte a Blocului Electoral Patriotic, într-o adresare..
11:10
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) are un nou șef. Este vorba despre Aurel..
11:10
Premierul a anunțat investiția Guvernului SUA în construcția integrală a liniei energetice Strășeni-Gutinaș # Oficial.md
Premierul Dorin Recean a anunțat, astăzi, investiția Guvernului SUA în construcția integrală a liniei energetice..
11:00
VIDEO// Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” și-a prezentat viziunea privind lupta cu corupția # Oficial.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” și-a prezentat viziunea privind lupta cu corupția, în..
11:00
Președintele Partidului Socialiștilor, copreședintele Blocului Patriotic, Igor Dodon, s-a întâlnit cu locuitorii din Cantemir. S-a..
Acum 8 ore
09:40
Un bărbat a fost reținut pentru trafic de influență. Ar fi pretins 60 de mii de euro pentru a influența decizia pe un dosar penal # Oficial.md
În dimineața zilei de astăzi, Procuratura Anticorupție, în comun cu Centrul Național Anticorupție, a reținut..
09:30
Curtea de Conturi și Inspectoratul Control Financiar de Stat au semnat un Memorandum de cooperare # Oficial.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și Inspectoratul Control Financiar de Stat (ICFS), în..
Ieri
16:30
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a anunțat „încă o victorie” pentru partidul său..
16:20
Comitetul Executiv al Federaţiei Moldovenești de Fotbal a aprobat, marți, 16 septembrie, cu unanimitate de..
16:00
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează despre termenii limită de solicitare a autorizării sondajelor de opinie..
15:30
(FOTO) Andrei Năstase în plină campanie electorală: M-am bucurat de căldura sufletească și de curajul Oamenilor din Chișinău # Oficial.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, ieri, s-a bucurat „de căldura sufletească și..
15:00
(FOTO) Magia filmului în aer liber readusă în mun. Bălți de compania DRÄXLMAIER Group Moldova # Oficial.md
DRÄXLMAIER Group Moldova a readus magia filmului în aer liber pentru bălțeni și oaspeții municipiului...
14:30
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a venit cu o reacție la sondajul..
14:20
Oleg Țurcan: Forţa de muncă în Republica Moldova este în continuă scădere. Câteva soluții ce se impun # Oficial.md
Forţa de muncă în Republica Moldova este în continuă scădere, la fel ca şi numărul..
14:10
Irina Vlah – reacție la interdicția Lituaniei de a intra pe teritoriul său: „Încă o decizie stranie” # Oficial.md
Lituania a impus astăzi interdicție de intrare pe teritoriul său, timp de 5 ani, pentru..
13:50
Petr Vlah, candidat pe lista AUR: În prezent, lucrăm la o amplă viziune de reformare a justiţiei # Oficial.md
Petr Vlah, candidat pe lista partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) pentru Parlament, consideră că..
13:30
CNA și procurorii efectuează percheziții în Chișinău într-un dosar de finanțare ilegală a unor formațiuni politice. Au fost ridicate peste 20 de milioane de lei # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura municipiului Chișinău anunță efectuarea mai multor percheziții în capitală,..
13:20
Igor Dodon: Audierea și terorizarea repetată a Irinei Vlah e un exercițiu în forță pe care structurile statului îl testează acum pentru a-l aplica masiv imediat după alegeri # Oficial.md
„Audierea de către poliție a Irinei Vlah, unul dintre liderii Blocului Patriotic, e un semnal..
13:20
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii anticorupție, cu suportul mascaților BPDS „Fulger”, au descins..
12:10
Irina Vlah, citată la poliție în dosarul legat de protestul împotriva tarifelor la gaz: PAS nu luptă cu criminalii și corupții, ci cu echipa „Inima Moldovei” # Oficial.md
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, a fost citată astăzi la Inspectoratul de Poliție..
11:40
2041 de elevi studiază în școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană # Oficial.md
Biroul politici de reintegrare atrage atenția asupra evoluțiilor pozitive, dar și a dificultăților persistente cu..
