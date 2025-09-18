Vicepreședinta interimară a Judecătoriei Strășeni, propusă de către Comisie pentru promovarea evaluării integrității

13:50

Octavian Iachimovschi, adjunctul interimar al Procuraturii Anticorupție (PA), și-a dat demisia. Informația a fost confirmată pentru Ziarul de Gardă chiar de către acesta, menționând că nu mai vrea să activeze în Procuratura Generală (PG). Acuzatorul de stat susține că a luat această decizie încă în luna iunie. Știrea se actualizează… Octavian Iachimovschi este unul dintre...