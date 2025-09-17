Partidul „Inima Moldovei” riscă să fie limitat în activități pentru o perioadă. CEC a expediat o sesizare Ministerului Justiției

12:40

S-a pus din nou în mișcare „morișca sondajelor în Republica Moldova”. Aceleași institute, aceiași oameni care le propagă. Vreau să atrag atenția asupra unor lucruri: aceleași case de sondare arătau anul trecut că Maia Sandu va câștiga din primul tur cu 61%. Rezultatul a fost de 38% pe teritoriul Moldovei, pentru că nu poți face […] Articolul ATITUDINI | Cristian Hrițuc, mesaj pentru cei care propagă sondaje aranjate: Să nu ajungeți pe 29 septembrie să trăiți un șoc apare prima dată în ZIUA.md.