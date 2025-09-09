Chișinăul, „capitala milionarilor”: peste 6.000 de persoane cu venituri de peste 1 milion de lei

14:30

Cum se construiește un LoveMark în banking, cum poate fi protejat zi de zi și cum evoluează odată cu orientarea tot mai puternică spre oameni – acestea au fost principalele idei prezentate de Marina Andronic, Head of Brand la maib, în cadrul conferinței LoveMark 2025. Evenimentul, găzduit astăzi la maib park, este prima conferință din Republica Moldova dedicată strategiei de brand. maib își...