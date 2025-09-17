Vlad Filat a scris o carte: Am analizat în această carte: criza demografică; reducerea locurilor de muncă; stagnarea economică şi recesiunea
Curentul.md, 17 septembrie 2025 13:30
Vlad Filat, ex-Prim-ministru al Republicii Moldova, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, astăzi, și-a prezentat lucrarea „Patru ani de guvernare PAS în cifre şi date statistice: depopulare, stagnare, recesiune sau cum Moldova a pierdut 4 ani”. Politicianul a precizat că este o carte de analiză în care a folosit date statistice pentru numeroase domenii. „Am […]
• • •
Acum 10 minute
13:30
Linia energetică Strășeni – Gutinaș va fi construită integral datorită investiției Guvernului Statelor Unite ale Americii, în valoare de 130 milioane de dolari. Aceasta va avea o lungime de 190 km și va conecta direct Republica Moldova de România și de rețeaua europeană. Anunțul despre noua conexiune care va elimina șantajul energetic și va garanta […]
13:30
Vlad Filat a scris o carte: Am analizat în această carte: criza demografică; reducerea locurilor de muncă; stagnarea economică şi recesiunea # Curentul.md
Vlad Filat, ex-Prim-ministru al Republicii Moldova, președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, astăzi, și-a prezentat lucrarea „Patru ani de guvernare PAS în cifre şi date statistice: depopulare, stagnare, recesiune sau cum Moldova a pierdut 4 ani”. Politicianul a precizat că este o carte de analiză în care a folosit date statistice pentru numeroase domenii. „Am […]
Acum 30 minute
13:10
CUB lansează un program național pentru diaspora: locuințe pentru tineri și centre geriatrice pentru seniori # Curentul.md
Partidul „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) a lansat astăzi un program național complex, dedicat diasporei, care include două componente strategice: programul de locuințe accesibile „O casă pentru revenirea acasă” pentru tineri și familii, și crearea unei rețele naționale de centre geriatrice moderne pentru seniori. Cu o investiție totală estimată la 150-220 de milioane de euro pentru […]
Acum o oră
12:40
Linia energetică Strășeni – Gutinaș va fi construită integral datorită investiției Guvernului Statelor Unite ale Americii, în valoare de 130 milioane de dolari. Aceasta va avea o lungime de 190 km și va conecta direct Republica Moldova de România și de rețeaua europeană. Anunțul despre noua conexiune care va elimina șantajul energetic și va garanta […]
Acum 2 ore
12:10
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și Inspectoratul Control Financiar de Stat (ICFS), în calitate de Unitate Antifraudă, au semnat la data de 15 septembrie un Memorandum privind instituirea cadrului interinstituțional de comunicare, interacțiune și cooperare, în vederea consolidării mecanismului național de protecție a intereselor financiare ale statului, Uniunii Europene și partenerilor externi de […]
Acum 4 ore
11:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) are un nou șef. Este vorba despre Aurel Baciu. Aurel Baciu a fost numit în funcție astăzi de Guvern și își va începe activitatea din 17 septembrie. Înainte de aceasta, Guvernul a aprobat eliberarea lui Alexandru Oprea din funcția de șef a IGSU din 17 septembrie. Totodată, Iurie Mahu […]
11:10
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Pe 28 septembrie, se va decide soarta țării noastre. Facem apel la toți cetățenii – indiferent de locul de trai, naționalitate sau viziuni politice – să vină la vot! # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei”, într-o declarație, atrage atenția publicului și a observatorilor asupra faptului că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), „pentru a se menține la putere, are o strategie bazată pe limitarea dreptului de vot al cetățenilor, pe teroarea politică împotriva oponenților, precum și pe intimidarea și dezinformarea cetățenilor, care este o tentativă masivă de a […]
10:50
Vlad Batrîncea: Noi pledăm pentru reducerea vârstei de pensionare, o indexare corectă și plăți sociale decente # Curentul.md
Vicepreședintele Parlamentului, candidat la funcția de deputat din partea Blocului Patriotic, Vlad Batrîncea, a avut astăzi o întâlnire cu colectivul întreprinderii „Bucuria”, informează CURENTUL. Vlad Batrîncea a prezentat platforma economică și socială a Blocului Patriotic. „Guvernul poartă întreaga responsabilitate pentru funcționalitatea și dezvoltarea întreprinderilor, pentru condițiile de muncă și calitatea vieții populației. Avem nevoie de […]
10:30
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” pledează pentru: adoptarea unui program naţional de combatere a corupţiei # Curentul.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” și-a prezentat viziunea privind lupta cu corupția, în cadrul unei conferințe de presă. Reprezentanții formațiunii consideră că astăzi Republica Moldova nu întruneşte condiţiile minime pentru a fi considerată stat de drept. „Nu este un secret că astăzi Republica Moldova nu întruneşte condiţiile minime pentru a fi considerată stat […]
10:10
Retorica războiului care s-ar abate peste Republica Moldova dacă Partidul Acțiune și Solidaritate(PAS) nu câștigă majoritatea parlamentară este un marketing electoral. Declarația a fost făcută de comentatorul politic Victor Nichituș, informează CURENTUL. El a spus că, vom vedea, în 29 septembrie, la aflarea rezultatelor votului, dacă acest fel de a face campanie electorală aduce, sau […]
09:40
A fost lansată procedura de depunere a cererilor pentru acordarea sprijinului financiar fermierilor care au avut de suferit în urma înghețurilor târzii din primăvara 2025 la cultura de sfeclă de zahăr, plantațiile perene, precum și pentru compensarea pierderilor provocate viței-de-vie în urma furtunii din raionul Cahul. Condiții specifice pentru cultura de sfeclă de zahăr: să […]
Acum 6 ore
09:10
Valeriu Pașa: „Alegerile se joacă până la ultimul vot. Toate scenariile sunt posibile” # Curentul.md
Comentatorul politic Valeriu Pașa, președintele Comunității Watchdog.MD, cu referire la alegerile parlamentare, spune că „toate scenariile sunt posibile, alegerile se joacă până la ultimul vot. Sunt extrem de multe variabile care pot schimba rezultatele pe care le vedem din sondaje”, informează CURENTUL. Expertul, referindu-se la sondajul de ieri, a spus că „analizele făcute după alegerile […]
Acum 24 ore
17:30
Agenția Servicii Publice (ASP) continuă procesul de digitalizare a serviciilor și pune la dispoziția cetățenilor noi instrumente online, menite să reducă birocrația, să economisească timp și să ofere mai mult confort în interacțiunea cu instituția. În ultimul an, ASP a lansat trei servicii digitale esențiale, care au înregistrat deja rezultate notabile: Vânzarea-cumpărarea online a vehiculelor. […]
17:10
În perioada săptămânii precedente, 08-12 septembrie 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 843,8 milioane lei. Autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. În perioada de referință, angajații Serviciului Fiscal de […]
16:50
PSDE Ialoveni a lansat o invitație pentru PAS Ialoveni: „Vă așteptăm cu un răspuns, în cel mai scurt timp” # Curentul.md
Echipa Organizației Teritoriale Ialoveni a Partidului Social Democrat European (PSDE) invită echipa Organizației Teritoriale Ialoveni a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) să participe la un meci de fotbal amical. Meciul este organizat cu scopul de a promova dialogul, colaborarea și spiritul de fair-play dincolo de competiția politică. „Vă așteptăm cu un răspuns, în cel mai scurt timp” […]
16:40
ANTA îndeamnă transportatorii să respecte orarul curselor pentru un transport sigur în contextul noului an școlar # Curentul.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) face apel către operatorii de transport rutier și conducătorii auto să asigure servicii de calitate în contextul noului an școlar. Autoritatea solicită o mobilizare sporită și respectarea strictă a normelor legale pentru a garanta un transport rutier eficient și sigur pentru elevi, studenți și toți călătorii. Având în vedere creșterea […]
16:40
Leușeni devine al doilea punct vamal cu sistem de programare electronică pentru camioane # Curentul.md
Începând cu data de 22 septembrie 2025, ora 08:00, toate camioanele, atât cele încărcate cu marfă, cât și cele fără marfă, care intenționează să traverseze pe sensul de ieșire din Republica Moldova prin postul vamal de frontieră Leușeni, urmează să se programeze în rândul electronic prin Sistemul Informațional BQS (Border Queuing System), în regim pilot. […]
16:30
Irina Vlah: Dorin Recean nu avea dreptul să folosească funcția de premier pentru a-mi impune sancțiuni, iar CEC nu avea dreptul să închidă ochii # Curentul.md
Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”, a anunțat „încă o victorie” pentru partidul său în lupta cu fărădelegile guvernării – Curtea de Apel a obligat Comisia Electorală Centrală (CEC) să examineze sesizarea partidului în privința încălcărilor lui Dorin Recean, prim-ministru, candidat al Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de deputat. Politiciana a spus că, […]
16:10
Un „supraveghetor” al lumii criminale, prins pentru șantaj și organizarea migrației ilegale: Cerea $5000 de la un ucrainean # Curentul.md
Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, anunță reținerea în flagrant a unui bărbat, care ar fi șantajat un ucrainean sosit ilegal în Moldova să-i achite $5000 pentru acest serviciu de organizare a călătoriei ilegale. Bărbatul de 57 de ani a fost reținut chiar în momentul în care ar fi primit prima parte […]
15:40
FOTO// Andrei Năstase: M-am bucurat de căldura sufletească și de curajul Oamenilor din Chișinău # Curentul.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, ieri, s-a bucurat „de căldura sufletească și de curajul Oamenilor din Chișinău”. „Împreună vom învinge și nedreptatea, și minciuna, și frica indusă de cei pentru care oamenii au devenit doar niște numere. Moldova azi e împărțită în doua tabere, cu o prăpastie mare la mijloc. Eu sunt […]
15:30
Percheziții în sudul țării într-un dosar de corupere a alegătorilor și spălare de bani # Curentul.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii anticorupție, cu suportul mascaților BPDS „Fulger”, au descins în această dimineață în mai multe locații din sudul țării (Cahul). Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale care vizează infracțiuni de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice/grupurilor de inițiativă/ concurenților electorali săvârșită în proporții mari […]
15:10
MEC: 27 de școli din 9 raioane vor primi sprijin pentru promovarea educației incluzive # Curentul.md
27 de școli din nouă raioane ale țării vor primi suport pentru a îmbunătăți accesul la educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități și cerințe educaționale speciale, copiii refugiați și cei din minorități etnice. Aceste instituții de învățământ vor găzdui sesiuni de formare, ședințe de mentorat și alte evenimente menite să promoveze importanța educației incluzive și […]
15:00
Al doilea Cinematograf în Aer Liber organizat pentru bălțeni de DRÄXLMAIER Group Moldova a derulat cu succes! # Curentul.md
DRÄXLMAIER Group Moldova a readus magia filmului în aer liber pentru bălțeni și oaspeții municipiului. Evenimentul, ajuns la a doua ediție, s-a desfășurat în curtea Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, la 4 septembrie, începând cu ora 18:00, și a oferit publicului o seară memorabilă sub cerul liber, se spune în comunicatul de presă […]
14:50
Petr Vlah, candidat pe lista AUR pentru Parlament: Reforma justiției a eşuat pentru că nu au constituit abordări complexe # Curentul.md
Petr Vlah, candidat pe lista partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) pentru Parlament, consideră că toate tentativele de reformare a justiției au eșuat deoarece nu a existat o abordare complexă. Într-o postare pe Facebook, candidatul la funcția de deputat spune că toate guvernările de până acum au eșuat la acest capitol, astfel că justiţia din […]
14:40
Energocom a contractat peste 90% din necesarul de gaze pentru anul gazier 2025–2026 la preț mediu de 410 euro # Curentul.md
Compania Energocom anunță că, pentru perioada 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026, au fost deja contractate aproximativ 90,9% din volumul prognozat al consumului de gaze naturale cu livrare fermă, ceea ce reprezintă 7.448.218 MWh, echivalent cu circa 700 milioane m³. Achizițiile au fost realizate, în cea mai mare parte, la preț indexat, utilizând cotațiile […]
14:40
Ion Ceban acuză sondajul Watchdog și CBS Research de manipulare electorală: „Sondaj de curte” # Curentul.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a venit cu o reacție la sondajul publicat astăzi de Watchdog.md și CBS Research, conform căruia Blocul nu ar trece pragul electoral la parlamentare. Politicianul a spus că este un sondaj „de curte”: „Vezi cine le face și înțelegi cine le-a comandat”. „Acești cetățeni dau Blocului ALTERNATIVA […]
14:20
Irina Vlah, despre interdicția Lituaniei: Presupun că din nou s-au străduit „prietenii” mei de la Chişinău # Curentul.md
Lituania a impus astăzi interdicție de intrare pe teritoriul său, timp de 5 ani, pentru Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”. Politiciana a venit cu o reacție, menționând: „Încă o decizie stranie. De data aceasta a autorităților din Lituania”. „Presupun că din nou s-au străduit „prietenii” mei de la Chişinău, care încearcă cu disperare […]
14:00
Forţa de muncă în Republica Moldova este în continuă scădere, la fel ca şi numărul populaţiei ocupate, iar majoritatea întreprinderilor, indiferent de forma de proprietate sau de specificul activităţii, raportează insuficienţa forţei de muncă drept unul din impedimentele de bază în procesul de dezvoltare. Şi în acest context e vorba nu doar de forţa de […]
14:00
„Audierea de către poliție a Irinei Vlah, unul dintre liderii Blocului Patriotic, e un semnal că în guvernarea PAS a intrat frica și galbenii au decis să treacă la următoarea etapă în lupta lor pentru păstrarea puterii cu orice preț” – a declarat Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, unul dintre liderii Blocului […]
13:40
Noi audieri publice în cadrul evaluării integrității judecătorilor și candidaților la funcții judiciare # Curentul.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a desfășurat luni, 15 septembrie, noi audieri publice în cadrul procesului de verificare a integrității magistraților și a candidaților la funcții în organele de autoadministrare judecătorească. Pe parcursul audierilor au fost examinate trei cazuri. Judecătoarea Dorina Croitor, de la Judecătoria Strășeni, a fost invitată la o audiere, fiind evaluată în […]
Ieri
13:10
CUB lansează programul „O casă pentru viitorul tău, acasă” pentru a combate exodul tinerilor # Curentul.md
Partidul „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) a lansat astăzi programul național „O casă pentru viitorul tău, acasă”, o inițiativă strategică menită să combată exodul tinerilor prin oferirea de soluții concrete la criza locuințelor. Constatând că politicile actuale ale statului sunt birocratice și ineficiente, CUB propune o viziune modernă, validată prin consultări cu studenții și […]
12:40
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, condamnă cu fermitate „strategia electorală a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care folosește frica de război drept argument dominant de campanie. Această practică, lipsită de moralitate și de scrupule, reprezintă o formă de manipulare emoțională ce afectează grav libertatea reală de alegere a cetățenilor și calitatea procesului […]
12:10
VIDEO// Irina Vlah – citată la Poliție: PAS se teme de noi, dă ordine poliției să fabrice dosare… # Curentul.md
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, a fost citată astăzi la Inspectoratul de Poliție din Chișinău „în dosarul legat de protestul împotriva tarifelor umflate la gaz”. În sprijinul ei, activiștii formațiunii au desfășurat o acțiune, calificând presiunile guvernării drept „ultimele convulsii ale PAS înaintea înfrângerii din 28 septembrie”. Irina Vlah a explicat că motivul […]
11:40
O nouă bursă de valori, inaugurată la Chișinău în parteneriat cu Bursa de Valori București # Curentul.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță constituirea unei noi burse de valori în parteneriat cu Bursa de Valori București și un grup de investitori importanți din Republica Moldova. Noua bursă, organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, va fi un pilon strategic pentru extinderea accesului la capital pentru companiile din Republica Moldova, atragerea investițiilor și […]
11:10
Intervenții planificate la rețelele termice: consumatorii din trei sectoare vor rămâne fără apă caldă la robinet # Curentul.md
„Termoelectrica” S.A. anunță că, în perioada 16–19 septembrie 2025, vor fi efectuate lucrări de testare la presiune și reparații ale rețelelor termice, în vederea pregătirii pentru sezonul rece 2025–2026. Pe durata intervențiilor, furnizarea apei calde menajere va fi sistată temporar în mai multe zone ale capitalei. În sectorul Centru, lucrările vizează traseul termic de pe […]
11:10
Blocul ALTERNATIVA: „Integrarea europeană este proiect național, nu lozincă electorală” # Curentul.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 16 septembrie, programul ”Moldova Europeană”. Candidatul la funcția de deputat din partea blocului, Olga Ursu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că integrarea europeană trebuie tratată ca un proiect național real, nu ca un instrument de propagandă electorală. „Republica Moldova se află în fața unei etape cruciale […]
11:00
Sondaj WatchDog.MD și CBS Research: PAS – 29,7%, BEP – 13,2%, „Partidul Nostru” – 7,5% # Curentul.md
Comunitatea WatchDog.MD și Centrul de cercetări sociologice au prezentat rezultatele unui sondaj de opinie realizat în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit cercetării, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, în Parlament ar accede trei forțe politice. Totodată, numărul celor indeciși e de aproape 27%. Partidul Acțiune și Solidaritate ar acumula 29,7% din voturi. […]
10:50
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a transmis un mesaj alegătorilor în cadrul evenimentului electoral „Alternativa este!”, evidențiind realizările sale și ale echipei sale în municipiul Chișinău. „Împreună am realizat ceea ce nimeni nu credea că se poate întâmpla: școli mai bune, grădinițe mai bune, drumuri modernizate, transport funcțional și iluminat.” În acest […]
10:30
Atelier modern inaugurat la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău, cu sprijinul UE # Curentul.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat astăzi la inaugurarea oficială a atelierului modernizat din cadrul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău. Reconstrucția capitală a atelierului are o valoare de peste 24 de milioane finanțat de Uniunea Europeană, cu sprijinul Ministerului Educației. La eveniment au fost prezenți președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și […]
10:10
Premierul Dorin Recean, la Moldova Business Week 2025: „Moldova este deschisă pentru afaceri” # Curentul.md
Premierul Dorin Recean a participat la deschiderea Moldova Business Week – cel mai mare eveniment al anului pentru mediul de afaceri. Cea de-a zecea ediție reunește peste 2000 de participanți, dintre care circa 700 sunt de peste hotarele țării, din peste 40 de țări, inclusiv România, Polonia, Italia, Turcia, Japonia, India și China. Șeful Guvernului […]
09:30
În capitală au loc percheziții în cadrul unei cauze penale pornită pentru evaziune fiscală și spălare de bani # Curentul.md
La aceasta oră, ofițerii INI și polițiștii din BPDS “Fulger”, în comun cu procurorii PCCOCS și angajații Serviciului Fiscal de Stat, desfășoară percheziții în capitală, în cadrul unei cauze penale pornită pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în care figurează un agent economic.
09:10
Poliția informează participanții la trafic că, din cauza lucrărilor de reparație desfășurate pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana al capitalei, vor fi instituite restricții temporare de circulație. Pe 16 septembrie, între orele 09:00 și 20:00, circulația va fi suspendată pe tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Sargidava. În perioada 17 – 18 […]
15 septembrie 2025
18:10
În conformitate cu prevederile legale și în exercitarea mandatului său constituțional, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat astăzi Raportul anual asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public în anul 2024. Documentul are menirea de a informa instituțiile statului și societatea despre modul în care au fost administrate și […]
18:10
Dumitru Vangheli, desemnat câștigător al concursului pentru funcția de administrator al Î.S. „MoldATSA” # Curentul.md
Agenția Proprietății Publice anunță finalizarea procedurii de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Î.S. „MoldATSA”. Concursul s-a desfășurat în două etape. La 2 septembrie 2025 a avut loc preselecția, în urma căreia, din cele șase dosare depuse, au fost admiși la interviu trei candidați: Midrigan Vitalie-Silviu, Neaga Victor și Vangheli […]
17:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în perioada 8–12 septembrie curent, a fost autorizată spre plată suma totală de 37,6 milioane lei, direcționată către producătorii agricoli prin diferite mecanisme de subvenționare. Fondurile sunt destinate consolidării capacităților de producție, creșterii performanței economice a fermelor, stimulării investițiilor și susținerii inițiativelor locale în agricultură […]
17:40
Igor Munteanu, liderul al Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), cap de listă la parlamentare, în ultimele zile, a avut întrevederi electorale cu cetățenii din Durlești, Cahul, Anenii Noi și spune că alternativa e partidul pe care-l conduce. "Printre întâlnirile cu oamenii care ne vor la guvernare, care au încredere în noi, care ne ascultă […]
16:10
Pompierii au aplicat amenzi de peste 1,25 milioane de lei pe aprinderea vegetației uscate # Curentul.md
Amenzi de peste 1 milion 250 de mii de lei au fost aplicate persoanelor sancționate în urma arderii vegetației uscate. Sancțiunile au fost aplicate de la începutul anului 2025. Amenzile contravenționale au fost plătite de persoanele prinse că au dat foc ierbii, stufărișului, poligoanelor de deșeuri, dar și gunoiului din preajma gospodăriilor. Oamenii s-au ales […]
15:40
Sinteza CNA: Zeci de percheziții la nivel național, 15 persoane reținute și sechestre pe bunuri de peste 8,4 milioane de lei # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă sinteza săptămânală a activităților desfășurate în domeniile de prevenire a corupției, combatere și recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii, au desfășurat zeci de percheziții la nivel național în mai multe cauze penale de rezonanță. 60 de acțiuni de urmărire penală […]
15:00
Ion Ceban: Se umblă pe la corturi, dar și pe la oameni, și se propun bani din partea Blocului. Este un fals” # Curentul.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, atenționează despre noi provocări împotriva Blocului ALTERNATIVA. El spune că „se umblă pe la corturi, dar și pe la oameni, și se propun bani din partea Blocului”. „Este un fals, o provocare și atenționăm și misiunile de observare”, a subliniat politicianul.
15:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a intensificat acțiunile de identificare și sancționare a activităților economice ilicite desfășurate de persoane fizice, în cadrul unei campanii care vizează combaterea fenomenului ce subminează conformarea fiscală și afectează un mediu de afaceri echitabil și competitiv. Pe parcursul lunii august 2025, au fost constatate 199 de cazuri de desfășurare a […]
