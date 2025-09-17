Vlad Filat a scris o carte: Am analizat în această carte: criza demografică; reducerea locurilor de muncă; stagnarea economică şi recesiunea

17:40

Igor Munteanu, liderul al Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), cap de listă la parlamentare, în ultimele zile, a avut întrevederi electorale cu cetățenii din Durlești, Cahul, Anenii Noi și spune că alternativa e partidul pe care-l conduce. "Printre întâlnirile cu oamenii care ne vor la guvernare, care au încredere în noi, care ne ascultă […]