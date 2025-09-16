FOTO// Andrei Năstase: M-am bucurat de căldura sufletească și de curajul Oamenilor din Chișinău

14:50

Petr Vlah, candidat pe lista partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) pentru Parlament, consideră că toate tentativele de reformare a justiției au eșuat deoarece nu a existat o abordare complexă. Într-o postare pe Facebook, candidatul la funcția de deputat spune că toate guvernările de până acum au eșuat la acest capitol, astfel că justiţia din […]