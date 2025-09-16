FOTO// Andrei Năstase: M-am bucurat de căldura sufletească și de curajul Oamenilor din Chișinău
Curentul.md, 16 septembrie 2025 15:40
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, ieri, s-a bucurat „de căldura sufletească și de curajul Oamenilor din Chișinău”. „Împreună vom învinge și nedreptatea, și minciuna, și frica indusă de cei pentru care oamenii au devenit doar niște numere. Moldova azi e împărțită în doua tabere, cu o prăpastie mare la mijloc. Eu sunt […]
• • •
Alte ştiri de Curentul.md
Acum 10 minute
15:40
FOTO// Andrei Năstase: M-am bucurat de căldura sufletească și de curajul Oamenilor din Chișinău # Curentul.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, ieri, s-a bucurat „de căldura sufletească și de curajul Oamenilor din Chișinău”. „Împreună vom învinge și nedreptatea, și minciuna, și frica indusă de cei pentru care oamenii au devenit doar niște numere. Moldova azi e împărțită în doua tabere, cu o prăpastie mare la mijloc. Eu sunt […]
Acum 30 minute
15:30
Percheziții în sudul țării într-un dosar de corupere a alegătorilor și spălare de bani # Curentul.md
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii anticorupție, cu suportul mascaților BPDS „Fulger”, au descins în această dimineață în mai multe locații din sudul țării (Cahul). Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale care vizează infracțiuni de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice/grupurilor de inițiativă/ concurenților electorali săvârșită în proporții mari […]
Acum o oră
15:10
MEC: 27 de școli din 9 raioane vor primi sprijin pentru promovarea educației incluzive # Curentul.md
27 de școli din nouă raioane ale țării vor primi suport pentru a îmbunătăți accesul la educație incluzivă pentru copiii cu dizabilități și cerințe educaționale speciale, copiii refugiați și cei din minorități etnice. Aceste instituții de învățământ vor găzdui sesiuni de formare, ședințe de mentorat și alte evenimente menite să promoveze importanța educației incluzive și […]
15:00
Al doilea Cinematograf în Aer Liber organizat pentru bălțeni de DRÄXLMAIER Group Moldova a derulat cu succes! # Curentul.md
DRÄXLMAIER Group Moldova a readus magia filmului în aer liber pentru bălțeni și oaspeții municipiului. Evenimentul, ajuns la a doua ediție, s-a desfășurat în curtea Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, la 4 septembrie, începând cu ora 18:00, și a oferit publicului o seară memorabilă sub cerul liber, se spune în comunicatul de presă […]
14:50
Petr Vlah, candidat pe lista AUR pentru Parlament: Reforma justiției a eşuat pentru că nu au constituit abordări complexe # Curentul.md
Petr Vlah, candidat pe lista partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) pentru Parlament, consideră că toate tentativele de reformare a justiției au eșuat deoarece nu a existat o abordare complexă. Într-o postare pe Facebook, candidatul la funcția de deputat spune că toate guvernările de până acum au eșuat la acest capitol, astfel că justiţia din […]
Acum 2 ore
14:40
Energocom a contractat peste 90% din necesarul de gaze pentru anul gazier 2025–2026 la preț mediu de 410 euro # Curentul.md
Compania Energocom anunță că, pentru perioada 1 octombrie 2025 – 30 septembrie 2026, au fost deja contractate aproximativ 90,9% din volumul prognozat al consumului de gaze naturale cu livrare fermă, ceea ce reprezintă 7.448.218 MWh, echivalent cu circa 700 milioane m³. Achizițiile au fost realizate, în cea mai mare parte, la preț indexat, utilizând cotațiile […]
14:40
Ion Ceban acuză sondajul Watchdog și CBS Research de manipulare electorală: „Sondaj de curte” # Curentul.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a venit cu o reacție la sondajul publicat astăzi de Watchdog.md și CBS Research, conform căruia Blocul nu ar trece pragul electoral la parlamentare. Politicianul a spus că este un sondaj „de curte”: „Vezi cine le face și înțelegi cine le-a comandat”. „Acești cetățeni dau Blocului ALTERNATIVA […]
14:20
Irina Vlah, despre interdicția Lituaniei: Presupun că din nou s-au străduit „prietenii” mei de la Chişinău # Curentul.md
Lituania a impus astăzi interdicție de intrare pe teritoriul său, timp de 5 ani, pentru Irina Vlah, președintele Partidului Republican „Inima Moldovei”. Politiciana a venit cu o reacție, menționând: „Încă o decizie stranie. De data aceasta a autorităților din Lituania”. „Presupun că din nou s-au străduit „prietenii” mei de la Chişinău, care încearcă cu disperare […]
14:00
Forţa de muncă în Republica Moldova este în continuă scădere, la fel ca şi numărul populaţiei ocupate, iar majoritatea întreprinderilor, indiferent de forma de proprietate sau de specificul activităţii, raportează insuficienţa forţei de muncă drept unul din impedimentele de bază în procesul de dezvoltare. Şi în acest context e vorba nu doar de forţa de […]
14:00
„Audierea de către poliție a Irinei Vlah, unul dintre liderii Blocului Patriotic, e un semnal că în guvernarea PAS a intrat frica și galbenii au decis să treacă la următoarea etapă în lupta lor pentru păstrarea puterii cu orice preț” – a declarat Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, unul dintre liderii Blocului […]
Acum 4 ore
13:40
Noi audieri publice în cadrul evaluării integrității judecătorilor și candidaților la funcții judiciare # Curentul.md
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a desfășurat luni, 15 septembrie, noi audieri publice în cadrul procesului de verificare a integrității magistraților și a candidaților la funcții în organele de autoadministrare judecătorească. Pe parcursul audierilor au fost examinate trei cazuri. Judecătoarea Dorina Croitor, de la Judecătoria Strășeni, a fost invitată la o audiere, fiind evaluată în […]
13:10
CUB lansează programul „O casă pentru viitorul tău, acasă” pentru a combate exodul tinerilor # Curentul.md
Partidul „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB) a lansat astăzi programul național „O casă pentru viitorul tău, acasă”, o inițiativă strategică menită să combată exodul tinerilor prin oferirea de soluții concrete la criza locuințelor. Constatând că politicile actuale ale statului sunt birocratice și ineficiente, CUB propune o viziune modernă, validată prin consultări cu studenții și […]
12:40
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, condamnă cu fermitate „strategia electorală a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), care folosește frica de război drept argument dominant de campanie. Această practică, lipsită de moralitate și de scrupule, reprezintă o formă de manipulare emoțională ce afectează grav libertatea reală de alegere a cetățenilor și calitatea procesului […]
12:10
VIDEO// Irina Vlah – citată la Poliție: PAS se teme de noi, dă ordine poliției să fabrice dosare… # Curentul.md
Irina Vlah, președinta Partidului Republican „Inima Moldovei”, a fost citată astăzi la Inspectoratul de Poliție din Chișinău „în dosarul legat de protestul împotriva tarifelor umflate la gaz”. În sprijinul ei, activiștii formațiunii au desfășurat o acțiune, calificând presiunile guvernării drept „ultimele convulsii ale PAS înaintea înfrângerii din 28 septembrie”. Irina Vlah a explicat că motivul […]
Acum 6 ore
11:40
O nouă bursă de valori, inaugurată la Chișinău în parteneriat cu Bursa de Valori București # Curentul.md
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării anunță constituirea unei noi burse de valori în parteneriat cu Bursa de Valori București și un grup de investitori importanți din Republica Moldova. Noua bursă, organizată sub forma unei societăți pe acțiuni, va fi un pilon strategic pentru extinderea accesului la capital pentru companiile din Republica Moldova, atragerea investițiilor și […]
11:10
Intervenții planificate la rețelele termice: consumatorii din trei sectoare vor rămâne fără apă caldă la robinet # Curentul.md
„Termoelectrica” S.A. anunță că, în perioada 16–19 septembrie 2025, vor fi efectuate lucrări de testare la presiune și reparații ale rețelelor termice, în vederea pregătirii pentru sezonul rece 2025–2026. Pe durata intervențiilor, furnizarea apei calde menajere va fi sistată temporar în mai multe zone ale capitalei. În sectorul Centru, lucrările vizează traseul termic de pe […]
11:10
Blocul ALTERNATIVA: „Integrarea europeană este proiect național, nu lozincă electorală” # Curentul.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 16 septembrie, programul ”Moldova Europeană”. Candidatul la funcția de deputat din partea blocului, Olga Ursu, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că integrarea europeană trebuie tratată ca un proiect național real, nu ca un instrument de propagandă electorală. „Republica Moldova se află în fața unei etape cruciale […]
11:00
Sondaj WatchDog.MD și CBS Research: PAS – 29,7%, BEP – 13,2%, „Partidul Nostru” – 7,5% # Curentul.md
Comunitatea WatchDog.MD și Centrul de cercetări sociologice au prezentat rezultatele unui sondaj de opinie realizat în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Potrivit cercetării, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, în Parlament ar accede trei forțe politice. Totodată, numărul celor indeciși e de aproape 27%. Partidul Acțiune și Solidaritate ar acumula 29,7% din voturi. […]
10:50
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului electoral ALTERNATIVA, a transmis un mesaj alegătorilor în cadrul evenimentului electoral „Alternativa este!”, evidențiind realizările sale și ale echipei sale în municipiul Chișinău. „Împreună am realizat ceea ce nimeni nu credea că se poate întâmpla: școli mai bune, grădinițe mai bune, drumuri modernizate, transport funcțional și iluminat.” În acest […]
10:30
Atelier modern inaugurat la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău, cu sprijinul UE # Curentul.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a participat astăzi la inaugurarea oficială a atelierului modernizat din cadrul Centrului de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău. Reconstrucția capitală a atelierului are o valoare de peste 24 de milioane finanțat de Uniunea Europeană, cu sprijinul Ministerului Educației. La eveniment au fost prezenți președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și […]
10:10
Premierul Dorin Recean, la Moldova Business Week 2025: „Moldova este deschisă pentru afaceri” # Curentul.md
Premierul Dorin Recean a participat la deschiderea Moldova Business Week – cel mai mare eveniment al anului pentru mediul de afaceri. Cea de-a zecea ediție reunește peste 2000 de participanți, dintre care circa 700 sunt de peste hotarele țării, din peste 40 de țări, inclusiv România, Polonia, Italia, Turcia, Japonia, India și China. Șeful Guvernului […]
Acum 8 ore
09:30
În capitală au loc percheziții în cadrul unei cauze penale pornită pentru evaziune fiscală și spălare de bani # Curentul.md
La aceasta oră, ofițerii INI și polițiștii din BPDS “Fulger”, în comun cu procurorii PCCOCS și angajații Serviciului Fiscal de Stat, desfășoară percheziții în capitală, în cadrul unei cauze penale pornită pentru evaziune fiscală și spălare de bani, în care figurează un agent economic.
09:10
Poliția informează participanții la trafic că, din cauza lucrărilor de reparație desfășurate pe strada Maria Drăgan din sectorul Ciocana al capitalei, vor fi instituite restricții temporare de circulație. Pe 16 septembrie, între orele 09:00 și 20:00, circulația va fi suspendată pe tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Sargidava. În perioada 17 – 18 […]
Acum 24 ore
18:10
În conformitate cu prevederile legale și în exercitarea mandatului său constituțional, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat astăzi Raportul anual asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public în anul 2024. Documentul are menirea de a informa instituțiile statului și societatea despre modul în care au fost administrate și […]
18:10
Dumitru Vangheli, desemnat câștigător al concursului pentru funcția de administrator al Î.S. „MoldATSA” # Curentul.md
Agenția Proprietății Publice anunță finalizarea procedurii de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de administrator al Î.S. „MoldATSA”. Concursul s-a desfășurat în două etape. La 2 septembrie 2025 a avut loc preselecția, în urma căreia, din cele șase dosare depuse, au fost admiși la interviu trei candidați: Midrigan Vitalie-Silviu, Neaga Victor și Vangheli […]
17:40
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță că, în perioada 8–12 septembrie curent, a fost autorizată spre plată suma totală de 37,6 milioane lei, direcționată către producătorii agricoli prin diferite mecanisme de subvenționare. Fondurile sunt destinate consolidării capacităților de producție, creșterii performanței economice a fermelor, stimulării investițiilor și susținerii inițiativelor locale în agricultură […]
17:40
Igor Munteanu, liderul al Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), cap de listă la parlamentare, în ultimele zile, a avut întrevederi electorale cu cetățenii din Durlești, Cahul, Anenii Noi și spune că alternativa e partidul pe care-l conduce. "Printre întâlnirile cu oamenii care ne vor la guvernare, care au încredere în noi, care ne ascultă […]
16:10
Pompierii au aplicat amenzi de peste 1,25 milioane de lei pe aprinderea vegetației uscate # Curentul.md
Amenzi de peste 1 milion 250 de mii de lei au fost aplicate persoanelor sancționate în urma arderii vegetației uscate. Sancțiunile au fost aplicate de la începutul anului 2025. Amenzile contravenționale au fost plătite de persoanele prinse că au dat foc ierbii, stufărișului, poligoanelor de deșeuri, dar și gunoiului din preajma gospodăriilor. Oamenii s-au ales […]
Ieri
15:40
Sinteza CNA: Zeci de percheziții la nivel național, 15 persoane reținute și sechestre pe bunuri de peste 8,4 milioane de lei # Curentul.md
Centrul Național Anticorupție (CNA) prezintă sinteza săptămânală a activităților desfășurate în domeniile de prevenire a corupției, combatere și recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. În perioada de referință, ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii, au desfășurat zeci de percheziții la nivel național în mai multe cauze penale de rezonanță. 60 de acțiuni de urmărire penală […]
15:00
Ion Ceban: Se umblă pe la corturi, dar și pe la oameni, și se propun bani din partea Blocului. Este un fals” # Curentul.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, atenționează despre noi provocări împotriva Blocului ALTERNATIVA. El spune că „se umblă pe la corturi, dar și pe la oameni, și se propun bani din partea Blocului”. „Este un fals, o provocare și atenționăm și misiunile de observare”, a subliniat politicianul.
15:00
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a intensificat acțiunile de identificare și sancționare a activităților economice ilicite desfășurate de persoane fizice, în cadrul unei campanii care vizează combaterea fenomenului ce subminează conformarea fiscală și afectează un mediu de afaceri echitabil și competitiv. Pe parcursul lunii august 2025, au fost constatate 199 de cazuri de desfășurare a […]
14:40
Detalii despre accidentul de pe strada Muncești din capitală: patru persoane au fost spitalizate # Curentul.md
În această dimineață, la intersecția străzilor Muncești cu Băcioii Noi, s-a produs un accident rutier grav. La ora 09:18, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat apelul pentru acordarea asistenței medicale urgente. La fața locului au fost trimise patru echipe AMU, inclusiv o unitate de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul SAMU Botanica. Conform […]
14:10
Doina Gherman, candidat la funcția de deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, în cadrul întâlnirilor electorale, a spus că „Moldova s-a ținut mereu pe umerii femeilor harnice și puternice, care au grijă de casă, de familie, de copii și care, în același timp, știu să ducă înainte și țara”. „Iar azi, când viitorul Moldovei […]
14:00
Andrei Năstase: Vom întoarce pensionarilor cele 10 miliarde de lei furați prin politici antisociale și imorale # Curentul.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, că a pregătit un proiect de lege prin care toți pensionarii vor fi despăgubiți pentru pierderile suferite din cauza guvernării actuale Potrivit spuselor sale, în ultimii ani, prețurile au crescut cu aproape 70%, dar pensiile au fost indexate doar […]
13:40
Partidul Republican „Inima Moldovei”: Fiecare dosar inventat împotriva echipei noastre aduce mii de oameni de partea noastră # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” atenţionează opinia publică despre noile presiuni exercitate de către guvernare prin intermediul structurilor de stat pe care le controlează. Formațiunea afirmă că, „după percheziţii, sancţiuni, dosare deschise la comandă, campanii media murdare, alte mizerii despre care Partidul Republican „Inima Moldovei” a comunicat în permanenţă, dejucând multe din schemele puse la cale […]
13:20
Vlad Batrîncea: Una dintre prioritățile BEP este redeschiderea instituțiilor de învățământ închise de actuala guvernare # Curentul.md
Vlad Batrîncea, candidat la funcția de deputat din partea Blocului Electoral Patriotic, fruntaș al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, spune că una dintre prioritățile Blocului este redeschiderea instituțiilor de învățământ închise de actuala guvernare. „Vom renaște universitățile, vom crea condiții pentru ca tinerii să rămână în Republica Moldova. Lichidarea Universității de Educație Fizică și Sport, […]
13:10
Scandalul cu SA „Topaz” a primit o nouă rundă de dezvoltare. Trebuie reamintit faptul că la această întreprindere strategică a avut loc o situație fără precedent: o confiscare raider și o criză profundă de management au condus la un vid juridic și la crearea unui precedent periculos în practica corporativă a RM. Conflictul se axează […]
13:10
Centrul Național Anticorupție informează despre desfășurarea unui amplu set de acțiuni procesuale în cadrul unei cauze penale complexe, vizând presupuse activități ilegale legate de finanțarea partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii mun. Bălți, efectuează 28 de percheziții la domiciliile, sediile […]
12:40
A început Moldova Business Week 2025 – cel mai mare forum economic al Republicii Moldova # Curentul.md
Între 15 și 19 septembrie 2025, Republica Moldova găzduiește cea de-a zecea ediție a Moldova Business Week (MBW 2025) – cel mai important forum economic al țării. Evenimentul se desfășoară în 10 regiuni-cheie – Orhei, Chișinău, Ungheni, Călărași, Cahul, Giurgiulești, Bălți, Strășeni, Comrat și Tiraspol – și reunește peste 1500 de participanți din peste 40 […]
12:10
Blocul ALTERNATIVA a prezentat programul pentru tineri: „Salarii decente, locuințe accesibile și șanse reale în Moldova” # Curentul.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA și-a anunțat astăzi, 15 septembrie, prioritățile sale pentru tinerii din Moldova. Programul, elaborat cu experții din cadrul echipei și consultat cu cetățenii, a fost prezentat de unul dintre candidații blocului, Andrei Oțel, care a precizat că dacă vrem să avem un viitor aici, acasă, trebuie să investim în tineri, să le oferim […]
11:40
Președintele PSRM, copreședintele Blocului Patriotic, Igor Dodon, împreună cu deputatul PSRM Bogdan Țîrdea, au avut o întâlnire cu locuitorii din Cahul. „Cei 4 ani de “vremuri bune” s-au transformat pentru noi într-un coșmar, spun oamenii. Aici, ca în toată țara, alegerile sunt așteptate cu nerăbdare, pentru ca PAS să fie trimis la urna istoriei, acolo […]
11:10
Maia Sandu a participat la Festivalul Pădurilor: „Putem păstra țara noastră mai curată și sănătoasă pentru toți” # Curentul.md
Președintele Maia Sandu a participat ieri la Festivalul Pădurilor, desfășurat la Reședința prezidențială de la Condrița, informează CURENTUL. „Am întâlnit copii, părinți și bunici care iubesc natura și care cred într-un viitor mai verde pentru Republica Moldova. Grija lor pentru mediul înconjurător dă putere Generației Pădurii și ne arată că, împreună, putem păstra țara noastră […]
10:40
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) a sesizat Comisia Electorală Centrală (CEC) privind implicarea președintelui Republicii Moldova în campania electorală, informează CURENTUL. În sesizarea depusă, PLDM solicită constatarea și sancționarea implicării nepermise a Președintelui Republici Moldova, Maia Sandu, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. „Este vorba despre un șir de acţiuni și declarații […]
10:10
Echipa Companiei „Moldovagaz” a participat la „Chișinău marathon – 2025”.
09:30
Ministerul Muncii oferă locuințe colaboratorilor din subdiviziuni cu risc sporit: Începe depunerea dosarelor # Curentul.md
Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță începerea procesului de recepționare a dosarelor pentru acordarea locuințelor din blocul locativ situat în municipiul Chișinău, str. Alba Iulia, 91/3, conform Hotărârii Guvernului nr. 283/2024. Perioada de depunere a dosarelor: 15 septembrie – 31 octombrie 2025 Cine poate beneficia de locuință? – Participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl; […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat un eveniment electoral cu genericul „ALTERNATIVA este!” # Curentul.md
Blocul Electoral ALTERNATIVA a organizat un eveniment electoral cu genericul „ALTERNATIVA este!”, care a întrunit candidații pentru funcția de deputat și zeci de susținători și membri ai formațiunilor politice ce compun blocul. Liderii blocului au adresat mesaje mobilizatoare cetățenilor, subliniind că Republica Moldova are nevoie de unitate, rezultate concrete și dreptate pentru toți. Ion Ceban, […]
14:50
Scuarul Parlamentului a adunat un public numeros, din toată țara, la Gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam” # Curentul.md
Scuarul Parlamentului Republicii Moldova a găzduit, în seara zilei de 13 septembrie 2025, Concertul de gală al Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam”, ediția a III-a. Evenimentul a marcat și deschiderea șirului de activități în contextul Săptămânii deschiderii parlamentare, oferind un cadru cultural și simbolic de reafirmare a unității și a […]
13:50
Renato Usatîi: Restabilirea școlilor tehnico-profesionale – un alt obiectiv prioritar al Partidului Nostru în viitorul Parlament # Curentul.md
Restabilirea școlilor tehnico-profesionale este unul dintre obiectivele prioritare ale Partidului Nostru pentru viitorul Parlament, anunță președintele formațiunii, Renato Usatîi. În cadrul întrevederii cu cetățenii, el a fost întrebat despre soarta școlilor profesionale care au fost lichidate. „Școlile profesionale sunt fundamentul economiei în orice țară. Suntem o țară plină de juriști și oameni cu studii superioare, […]
13 septembrie 2025
15:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa astăzi, 13 septembrie 2025, la o întâlnire cu moldovenii din diasporă implicați activ în viața comunităților lor. Evenimentul are loc la Potsdam, Germania, și va găzdui reprezentanți ai diasporei din mai multe state, precum și ai societății civile din țara noastră. Reuniunea este menită să creeze un spațiu […]
12:10
Alte cca 5.800 familii au primit EcoVouchere pentru a înlocui electrocasnicele vechi cu altele eficiente energetic # Curentul.md
Alte 5.802 familii din Republica Moldova au posibilitatea să înlocuiască electrocasnicele vechi pe unele noi, eficiente energetic prin Programul EcoVoucher. Voucherele au fost distribuite în cadrul celei de-a 5-a sesiuni din acest an, care a început astăzi, 12 septembrie și se va desfășura până pe 29 septembrie. Voucherele sunt repartizate automat beneficiarilor, pe baza criteriilor […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.