PDMM își întărește poziția în Capitală: A fost lansată Organizația Teritorială Botanica

Paranteze, 15 septembrie 2025 10:00

PDMM își întărește poziția în Capitală: A fost lansată Organizația Teritorială Botanica

Acum 30 minute
10:00
PDMM își întărește poziția în Capitală: A fost lansată Organizația Teritorială Botanica Paranteze
Acum 4 ore
08:10
Ziua marilor încercări și revelații: o zodie se rupe de trecut, alta primește vestea vieții! Horoscop 15 septembrie 2025 Paranteze
08:10
Crimă la Comrat: Un bărbat a fost ucis cu toporul Paranteze
Acum 24 ore
11:40
Maia Sandu: „Oriunde ne poartă drumurile, rămânem uniți prin legătura cu Moldova și prin dorința de a o vedea pașnică, liberă și prosperă” Paranteze
11:40
Renato Usatîi: Restabilirea școlilor tehnico-profesionale, un alt obiectiv prioritar al Partidului Nostru în viitorul Parlament Paranteze
Ieri
18:00
Renato Usatîi: Prin „Poșta Moldovei” vom lansa un sistem de plăți pentru moldovenii aflați în Federația Rusă Paranteze
17:50
Breaking News // Avocatul lui Vlad Plahotniuc cere transparență totală în procesul de extrădare și avertizează asupra unor posibile provocări politice Paranteze
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Zi decisivă pentru dragoste, bani și trădări neașteptate. Horoscop 13 septembrie 2025 Paranteze
12 septembrie 2025
17:40
Cine e ucigaşul lui Charlie Kirk. Are 22 de ani şi a fost convins de tatăl său să se predea Paranteze
17:30
Curtea de Apel Cahul a respins cererea procurorilor privind arestarea membrilor Partidului Republican "Inima Moldovei" Paranteze
16:30
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, critică soluția Guvernului de concediere a aproape 40% din angajații CFM Paranteze
16:10
Maia Sandu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea: „Moldova este o țară mică, cu inimă mare” Paranteze
16:00
Caz revoltător la Cantemir: Un primar a fost filmat în timp ce lovește o femeie Paranteze
13:50
Prințul Harry a venit în Ucraina. Care este scopul vizitei Paranteze
13:40
Moldoveancă grav bolnavă, adusă cu ambulanța din Italia pentru a-și da ultima suflare acasă Paranteze
13:20
Igor Grosu: Nu va mai fi gaz la 10 lei Paranteze
12:00
Maestrul Gheorghe Urschi, în stare gravă: familia face apel către autorități și instituțiile medicale Paranteze
12:00
Fost președinte de țară, condamnat la 27 de ani de închisoare: verdictul care a stârnit reacții dure în SUA Paranteze
12:00
Carburanții se scumpesc în weekend: ANRE a publicat noile prețuri Paranteze
11:50
CNA și PA desfășoară percheziții în Călărași într-un dosar de corupere electorală Paranteze
11:10
Oroare la Cahul: doi tineri de 34 de ani, uciși cu bestialitate de o femeie Paranteze
09:10
O zi a deciziilor curajoase – o zodie rupe lanțurile și își schimbă destinul! Horoscop 12 septembrie 2025 Paranteze
11 septembrie 2025
19:00
Kylian Mbappe: Nu pot câștiga în acest an Balonul de Aur Paranteze
18:50
Polonia mobilizează 40.000 de militari la granițele cu Belarus și Rusia Paranteze
17:40
Inițiativa Partidului Nostru privind reducerea numărului de deputați la 51 este sprijinită de cetățeni Paranteze
17:30
Care este prima țară din lume care numește un ministru AI: Așa se luptă cu corupția Paranteze
17:20
Scandal uriaș în Germania: Deputat rămas fără imunitate, acuzat de legături suspecte cu China Paranteze
17:20
Groază fără margini: o mamă și-a otrăvit bebelușul cu otravă pentru șoareci Paranteze
16:10
Cel mai bogat om din Asia, implicat în finanțarea Kremlinului printr-o schemă cu legături în Estonia Paranteze
16:10
Ion Ceban rămâne a fi interzis în Schengen. Decizia judecătorilor de la București Paranteze
16:10
Până la 11 ani închisoare: Bărbați din Chișinău și Comrat - condamnați pentru trafic de heroină, opium și marijuana Paranteze
16:00
Kaja Kallas spune cât va mai dura războiul din Ucraina Paranteze
15:40
Irina Vlah, mesaj către observatorii de la parlamentare: Vreau să vă informez direct despre campania de denigrare îndreptată împotriva noastră Paranteze
15:40
Șoferi prinși băuți la volan în Răspopeni, Gura Camencii, Strășeni și Hrușova. Cât au băut Paranteze
14:00
Angela Gheorghița, prim-vicepreședintele Partidului „Respect Moldova”: „Pentru ca Moldova să se dezvolte, economia trebuie să producă” Paranteze
13:20
Cenzură cu forța la Tiraspol: jurnaliști reținuți, echipamente confiscate și materiale șterse Paranteze
13:10
Tragedie la Dubăsari. Un bărbat a fost găsit mort la câteva zile după ce a plecat de acasă cu motocultorul Paranteze
13:10
Caz revoltător la Soroca. O elevă este bătută cu picioarele în curtea școlii Paranteze
13:00
Tragedie la Ialoveni: O femeie a murit după ce a încercat să stingă un incendiu de vegetație Paranteze
13:00
Mașina premierului polonez Donald Tusk a fost furată Paranteze
12:50
Igor Grosu: „O majoritate pro-Kremlin în Parlament ar însemna stop pe procesul de integrare europeană” Paranteze
12:50
Grup infracțional specializat în escrocherii online, destructurat de oamenii legii. Opt persoane au fost reținute Paranteze
08:50
Avertisment astral pentru 11 septembrie 2025 – O zodie riscă să ajungă la medic Paranteze
10 septembrie 2025
17:00
Renato Usatîi: 5% din veniturile la vânzarea alcoolului și produselor de tutun vor merge la sport și tineret Paranteze
16:50
Maia Sandu în vizită la Roma: întrevederi cu Prim-ministra Giorgia Meloni și Președintele Senatului, Ignazio La Russa Paranteze
16:20
Guvernul alocă 100 de milioane de lei fermierilor afectați de intemperii Paranteze
16:10
Vladimir Cebotari: PAS a distrus meritocrația și a transformat statul într-o filială de partid Paranteze
14:00
Promo-LEX alerteză ONU: Îndoctrinarea și militarizarea sistematică a copiilor din regiunea transnistreană reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului Paranteze
14:00
Proteste masive în Franța: drumuri blocate, incendii și confruntări cu poliția Paranteze
12:10
Mai multe resurse pentru modernizarea satelor: Guvernul majorează sprijinul financiar pentru GAL-uri la patru milioane de lei anual Paranteze
