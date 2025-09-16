Descinderi la Trust Media (Primul în Moldova și Canal 5). Motiv – propaganda și dezinformare finanțat printr o schemă de spălare de bani
NewsUngheni, 17 septembrie 2025 00:50
Descinderi la Trust Media (Primul în Moldova și Canal 5). Motiv - propaganda și dezinformare finanțat printr o schemă de spălare de bani
Acum 30 minute
00:50
Descinderi la Trust Media (Primul în Moldova și Canal 5). Motiv – propaganda și dezinformare finanțat printr o schemă de spălare de bani # NewsUngheni
Descinderi la Trust Media (Primul în Moldova și Canal 5). Motiv - propaganda și dezinformare finanțat printr o schemă de spălare de bani
Acum o oră
00:30
Ministra Afacerilor Interne e fectuat o vizită de lucru la Ungheni
Acum 2 ore
00:00
Carla's Dreams vine la UNGHENI. Programul festivalului UNGHENI FEST 2025
Acum 4 ore
21:50
Polițiștii din cadrul BPDS „Fulger” au participat la un curs intensiv dedicat consolidării capacităților operaționale # NewsUngheni
Polițiștii din cadrul BPDS „Fulger" au participat la un curs intensiv dedicat consolidării capacităților operaționale
Acum 12 ore
16:40
La Ungheni a fost lansat Companie Mobilă a Inspectoratului General de Carabinieri
16:10
Meteorologii au emis alertă Cod GALBEN de ploi puternice
15:40
Polițiștii din cadrul BPDS „Fulger” au participat la un curs intensiv dedicat consolidării capacităților operaționale # NewsUngheni
Polițiștii din cadrul BPDS „Fulger" au participat la un curs intensiv dedicat consolidării capacităților operaționale
14:40
Un nou grup infracțional destructurat și droguri de peste 2.5 mln MDL ridicate de polițiști # NewsUngheni
Un nou grup infracțional destructurat și droguri de peste 2.5 mln MDL ridicate de polițiști
14:30
Evoluția numărului de elevi în școli cu predare în limba ROMÂNĂ în regiunea transnistreană și mun. Bender / Tighina # NewsUngheni
Evoluția numărului de elevi în școli cu predare în limba ROMÂNĂ în regiunea transnistreană și mun. Bender / Tighina
14:00
Biserica de lemn din Vorniceni renaște printr-o colaborare exemplară între stat, APL și societatea civilă # NewsUngheni
Biserica de lemn din Vorniceni renaște printr-o colaborare exemplară între stat, APL și societatea civilă
13:50
Percheziții în Chișinău într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice. Peste 20 mln MDL ridicate # NewsUngheni
Percheziții în Chișinău într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice. Peste 20 mln MDL ridicate
13:30
Încă trei membre a unei organizații criminale reținute. Ar fi pretins prin șantaj 12.5 mii EURO # NewsUngheni
Încă trei membre a unei organizații criminale reținute. Ar fi pretins prin șantaj 12.5 mii EURO
13:20
Noi percheziții în sudul țării într-un dosar de corupere a alegătorilor și spălare de bani # NewsUngheni
Noi percheziții în sudul țării într-un dosar de corupere a alegătorilor și spălare de bani
13:10
Prețul carburanților la 17 septembrie 2025
Acum 24 ore
10:40
15 școli din Moldova selectate pentru a promova incluziunea și a combate stigma în educație # NewsUngheni
15 școli din Moldova selectate pentru a promova incluziunea și a combate stigma în educație
10:00
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe mai multe adrese din sectorul Tineretului # NewsUngheni
Apă-Canal Ungheni anunță sistarea furnizării apei pe mai multe adrese din sectorul Tineretului
09:50
Victimă a migrației ilegale – șantajat de către membrii unei grupări criminale specializată în organizarea migrației ilegale # NewsUngheni
Victimă a migrației ilegale - șantajat de către membrii unei grupări criminale specializată în organizarea migrației ilegale
09:30
Situația la Frontieră: peste 65.3 mii de traversări în ultimele 24 de ore
Ieri
17:50
Harta Interactivă a Investițiilor în Republica Moldova
16:20
Orarul serviciilor de screening oferite de echipele mobile în perioada 15 – 19 septembrie 2025 # NewsUngheni
Orarul serviciilor de screening oferite de echipele mobile în perioada 15 - 19 septembrie 2025
16:00
Țuțora de Ungheni - orașul pierdut pe malul Prutului
15:30
Propunere strategică pentru Iași cât și pentru Moldova de pe ambele maluri ale Prutului # NewsUngheni
Propunere strategică pentru Iași cât și pentru Moldova de pe ambele maluri ale Prutului
15:00
Meteorologii au extins alerta meteo Cod GALBEN pericol de incendiu
14:40
Mărfuri în cantități comerciale nedeclarate identificate în cadrul controalelor vamale # NewsUngheni
Mărfuri în cantități comerciale nedeclarate identificate în cadrul controalelor vamale
14:30
Rezultatele primei etape a Cupei Moldovei la fotbal amator 2025
14:10
[Video] Situația de pe șantierul viitorului Pod peste Prut de la Ungheni la 15 septembrie 2025 # NewsUngheni
Situația de pe șantierul viitorului Pod peste Prut de la Ungheni la 15 septembrie 2025
13:50
CRT Ungheni invită candidați electorali la dezbaterea „Votează Tinerii"
12:30
Noi percheziții pe întreg teritoriul țării – 10 persoane reținute în dosare de corupere a alegătorilor # NewsUngheni
Noi percheziții pe întreg teritoriul țării - 10 persoane reținute în dosare de corupere a alegătorilor
12:10
Prețul carburanților la 16 septembrie 2025
12:00
Zeci de percheziții la nivel național – 15 persoane reținute și sechestre pe bunuri de 8.4 mln MDL # NewsUngheni
Zeci de percheziții la nivel național -15 persoane reținute și sechestre pe bunuri de 8.4 mln MDL
11:40
Bulgaria a deschis un nou segment de autostradă pe direcția Belgrad – Autostrada Europa (AE8) # NewsUngheni
Bulgaria a deschis un nou segment de autostradă pe direcția Belgrad - Autostrada Europa (AE8)
10:10
Amenzi de peste 1.250 mln MDL aplicate în 2025 pentru arderea vegetației uscate
09:40
Serviciul Vamal raportează încasări de 848.31 mln MDL în perioada 8 – 14 septembrie 2025 # NewsUngheni
Serviciul Vamal raportează încasări de 848.31 mln MDL în perioada 8 - 14 septembrie 2025
09:30
Experiență europeană pentru modernizarea activității chinologice a Serviciului Vamal și IGPF # NewsUngheni
Experiență europeană pentru modernizarea activității chinologice a Serviciului Vamal și IGPF
09:20
Bilanț săptămânal al IGPF: încă 10 acte falsificate depistate de Polițiștii de Frontieră # NewsUngheni
Bilanț săptămânal al IGPF: încă 10 acte falsificate depistate de Polițiștii de Frontieră
09:00
Situația la Frontieră: peste 86 mii de traversări în ultimele 24 de ore
Mai mult de 2 zile în urmă
00:30
Traversarea frontierei în baza actelor digitale generate de aplicația EVO nu este permisă # NewsUngheni
Traversarea frontierei în baza actelor digitale generate de aplicația EVO nu este permisă
00:10
Mitul despre „Stalinka” – una dintre cele mai toxice minciuni turnate în capul moldovenilor # NewsUngheni
Mitul despre „Stalinka" - una dintre cele mai toxice minciuni turnate în capul moldovenilor
14 septembrie 2025
22:00
Sare și Lumină – o nouă rețea de dezinformare cu tentă „ortodoxă"
18:50
Uniți prin cultură și dragoste de neam: Scuarul Parlamentului a adunat un public numeros la Gala Festivalului „Te cânt, Patrie și Neam” # NewsUngheni
Uniți prin cultură și dragoste de neam: Scuarul Parlamentului a adunat un public numeros la Gala Festivalului „Te cânt, Patrie și Neam"
18:30
O dronă militară rusă de model Shahed a survolat spațiul aerian al României (Dobrogea) # NewsUngheni
O dronă militară rusă de model Shahed a survolat spațiul aerian al României (Dobrogea)
18:10
Cursul valutar oficial la 15 septembrie 2025
13 septembrie 2025
13:10
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 15 – 19 septembrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Fălești unde va fi deconectată energia electrică în perioada 15 - 19 septembrie 2025
13:00
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 15 – 19 septembrie 2025 # NewsUngheni
Adresele din Ungheni unde va fi deconectată energia electrică în perioada 15 - 19 septembrie 2025
12:40
[VIDEO] Municipiul UNGHENI - locul unde ne conectăm
12 septembrie 2025
20:00
Contingent UNIFIL-3 a început misiunea în Liban
19:50
Noi amănunte despre cei doi viceprimari ai mun. Comrat reținuți recent de procurori și CNA # NewsUngheni
Noi amănunte despre cei doi viceprimari ai mun. Comrat reținuți recent de procurori și CNA
19:40
28 de instituții medico-sanitare publice din țară au fost dotate cu sisteme noi de sterilizare # NewsUngheni
28 de instituții medico-sanitare publice din țară au fost dotate cu sisteme noi de sterilizare
18:30
Sărutul Mitropolitului în cetatea Tighinei sau câtă demnitate se ascunde sub „sutană"
16:00
Maia Sandu a fost primită astăzi în audiență de către Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea # NewsUngheni
Maia Sandu a fost primită astăzi în audiență de către Sanctitatea Sa Papa Leon al XIV-lea
