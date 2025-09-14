Indicele W intră în atenția pieței grâului din Moldova
Agrobiznes, 14 septembrie 2025 06:10
În sezonul 2025, discuțiile legate de calitatea grâului alimentar din Republica Moldova s-au extins către un indicator relativ nou pentru piața noastră – indicele W. Indicele W reflectă forța făinii (glutenului) și modul în care aluatul obținut din făina de grâu își dezvoltă elasticitatea și crește. Pentru aprecierea calității sunt următoarele intervale ale valorilor W: […]
Moldova înregistrează cel mai înalt nivel al exporturilor de grâu din ultimii patru ani # Agrobiznes
În perioada iulie–august 2025, Republica Moldova a înregistrat cel mai ridicat nivel al exporturilor de grâu din ultimii patru ani pentru această perioadă. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024, volumul exporturilor a crescut cu 14%, iar față de anul 2023 avansul a fost de 55,6%. Diferența este și mai pronunțată când raportăm la anul […]
Purcari Wineries Group, lider recunoscut în industria vinului cu o tradiție ce începe din 1827. Producem vinuri excepționale și investim constant în inovație, sustenabilitate și în oamenii valoroși. Cu peste 1.650 de hectare de podgorii de primă calitate, șapte platforme de producție, situate în România, Moldova și Bulgaria, Grupul deține poziția de cel mai mare […]
China deschide o nouă rută maritimă spre Europa, cu 17 zile mai rapidă decât prin Canalul Suez # Agrobiznes
China va inaugura pe 20 septembrie 2025 ruta „China–Europe Arctic Express”, marcând primul serviciu regulat de transport containerizat între Asia și Europa prin Ruta Maritimă de Nord. Noul coridor va reduce timpul de tranzit la 18 zile, față de aproximativ 35 de zile prin Canalul Suez, potrivit Logistics Update Africa. Operată de compania Haijie Shipping, […]
Din 11 octombrie 2025, intră în vigoare modificările Regulamentului privind acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER. Acestea vizează Mărimea minimă a subvenției acordate per proiect individual, indiferent de sector, a crescut de la 40 mii lei la 50 mii lei. Pentru detalii suplimentare, apelați Direcția implementarea proiectelor LEADER din cadrul […]
Clusterul Gold Grapes Logistic format din 11 viticultori a pus în funcțiune linia de sortare a strugurilor # Agrobiznes
Clusterul strugurilor de masă „Gold Grapes Logistic” a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare odată cu punerea în funcțiune a unei linii moderne de sortare a strugurilor și distribuire a șapte tractoare performante membrilor săi. Noile investiții vor contribui la modernizarea proceselor de producere, la creșterea calității muncii și la deschiderea unor noi oportunități de […]
New Holland lansează noua gamă de tractoare T7 – cel mai mic consum de combustibil din clasa sa # Agrobiznes
New Holland lansează o gamă complet reproiectată de tractoare T7 Standard Wheelbase (180–225 CP), menită să aducă un plus de productivitate și performanță fermierilor. Cu un design mai compact, dotări noi și un consum record la testele independente, T7 intră într-o nouă etapă. Manevrabilitate și control la nivel superior Noul ax frontal, disponibil în variante […]
În perioada iulie–august 2025, exporturile de porumb din Republica Moldova s-au situat, practic, la același nivel cu volumul exportat în perioada similară a anului trecut. Astfel, în aceste două luni au fost livrate pe piețele externe 20,0 mii tone de porumb, comparativ cu 20,8 mii tone în iulie–august 2024. În lunile de vară se exportă […]
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) reamintește despre importanța respectării condiției specifice de eligibilitate pentru măsurile de subvenționare postinvestițională aferente sectorul vegetal și vitivinicol și anume – „solicitantul deține competențe în domeniu”. În acest context, se informează despre desfășurarea programului de consiliere și formare în agricultură „Administrarea afacerii în domeniul vitivinicol”, care va avea loc […]
Mihai Caracaci: „Cu drona și sistemele de ghidare de la Biotron avem zero costuri la abonamentul RTK și eficiență în câmp” # Agrobiznes
Mihai Caracaci este un tânăr fermier care a decis să continue activitatea tatălui său și să se implice în agricultură. În raionul Anenii Noi, pe o suprafață de 500 de hectare pe care le au în gestiune, asigură o rotație echilibrată a culturilor. Începând cu 2020, an care s-a remarcat printr-o secetă extremă, au început […]
Prognoze pentru producția de floarea-soarelui și rapiță în regiunea Mării Negre în 2025/26 comparativ cu sezonul trecut # Agrobiznes
Oleaginoasele rămân un pilon strategic al producției agricole în regiunea Mării Negre–Dunăre, care asigură cea mai mare parte a exporturilor mondiale de ulei de rapiță și floarea-soarelui. Orice fluctuații de producție în Ucraina, Rusia sau România se reflectă imediat în balanțele de piață europene și globale, influențând prețurile, competiția și fluxurile comerciale. Prognoza UkrAgroConsult pentru […]
Expert olandez în protecția legumelor vine la Drochia: seminar despre controlul integrat al dăunătorilor # Agrobiznes
La mijlocul lunii septembrie, legumicultorii din Republica Moldova vor avea o oportunitate deosebită: să învețe direct de la un specialist internațional în protecția culturilor. Fred Dukker, expert olandez recunoscut în domeniul Managementului Integrat al Dăunătorilor (IPM), va susține un seminar dedicat celor mai moderne și sustenabile soluții pentru cultivatorii de legume. Evenimentul, intitulat „Management inteligent […]
Exportul de ulei de soia din cele 5 principale țări furnizoare a crescut în iulie la 1,2 milioane tone, comparativ cu 986 mii tone în aceeași perioadă a anului 2024 și 908 mii tone în iunie anul curent, potrivit analiștilor Oil World (Germania). În special, au crescut livrările din Argentina – la 738 (660) mii […]
Exporturile de floarea-soarelui din Moldova în 2025: cum a variat prețul față de anii trecuți # Agrobiznes
În perioada iulie-august 2025, Republica Moldova a exportat 24,9 mii tone de floarea-soarelui, cu 18,2% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2024, când volumul livrărilor a atins un record de peste 30,4 mii tone. Chiar dacă exporturile au înregistrat o reducere față de anul precedent, ritmul a rămas oricum unul accelerat pentru perioada de […]
Agricultura Moldovei trece printr-o schimbare profundă. Digitalizarea, transparența și adaptarea la standardele europene sunt importante pentru a construi un sector agroalimentar competitiv și sustenabil. În centrul acestui proces stau datele – despre terenuri, culturi, animale – informații care pot transforma modul în care fermierii și instituțiile colaborează. La DeepTech GigaHack 2025, între 12–14 septembrie, se […]
Până pe 14 septembrie, C.Î. Agrostoc desfășoară o ofertă promoțională: fermierii pot achiziționa semințe de grâu și orz marca Agrostoc cu 25% reducere, la un minim de 2 tone. Promoția este disponibilă în limita stocului, cu plata rapidă la livrare. Oferta include trei soiuri cu rezultate de top în câmp: grâul Ursita, grâul Kuialnic și […]
Asociația AgTech Moldova își începe activitatea: deschiși spre colaborări și proiecte care livrează rezultate # Agrobiznes
AgTech Moldova este o organizație obștească construită pentru a conecta companiile, specialiștii și organizațiile care modernizează agricultura prin tehnologie. Mandatul este simplu: colaborare, proiecte aplicate și rezultate măsurabile pentru sector. Ce anunțăm acum Declarații Sergiu Jaman, cofondator AgTech Moldova: „AgTech Moldova pornește ca o platformă practică: punem la aceeași masă companiile care dezvoltă soluții și actorii […]
Producătorii și importatorii vor fi responsabili de colectarea și reciclarea deșeurilor generate. Cabinetul de miniștri a aprobat o hotărâre în acest sens. Scopul deciziei este de a reduce poluarea și presiunea asupra mediului. Proiectul prevede consolidarea sistemului de responsabilitate extinsă a producătorului (REP), mecanism prin care producătorii și importatorii sunt obligați să gestioneze produsele după ce acestea […]
Programul LEADER, relansat cu noi oportunități pentru satele Moldovei și antreprenorii locali # Agrobiznes
Satele Republicii Moldova vor beneficia de mai multe resurse financiare pentru modernizare, prin modificările la Programul LEADER, aprobate de Guvern. Acestea prevăd creșterea plafonului de finanțare pentru Grupurile de Acțiune Locală (GAL) până la patru milioane de lei anual și diversificarea domeniilor de activitate pentru lansarea afacerilor și inițiativelor sociale. Prin diversificarea domeniilor de intervenție […]
O criză sistemică care se desfășoară în industria cerealieră în ultimii ani a ajuns la apogeu în mai multe țări, inclusiv Rusia. Pe măsură ce fermierii abandonează masiv producția de grâu, exporturile înregistrează o dinamică negativă neobișnuită. Aproximativ 35.000 de fermieri producători de cereale au intrat în faliment în ultimii cinci ani, potrivit Uniunii Ruse […]
Premierul Dorin Recean a anunțat, după ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, că Guvernul va aloca 100 de milioane de lei pentru a sprijini fermierii care au avut de suferit din cauza intemperiilor din această primăvară, dar și a fenomenelor extreme din luna iulie. „Am decis să alocăm 100 de milioane de lei fermierilor pentru despăgubiri […]
Sezonul agricol 2025-2026 aduce o premieră importantă pentru agricultura și industria agroalimentară a Republicii Moldova. După o pauză de 15 ani, ţara noastră a revenit pe piața internațională cu exporturi de ulei de rapiță, un produs cu valoare adăugată care marchează un nou pas în diversificarea și industrializarea sectorului, constată expertul Iurie Rija, directorul asociaţiei […]
În Germania, fermierii cultivă din ce în ce mai puțin porumb.pentru această cultură. Suprafața ocupată de porumbul pentru siloz s-a redus în 2025 cu 4,2% față de 2024 și a ajuns la 1,96 milioane ha. Pentru prima dată din 2010, aceasta a coborât sub pragul de 2 milioane ha. Vârful suprafețelor cu porumb pentru siloz […]
Egiptul a majorat importul de soia din SUA, reducând achizițiile din Ucraina și Brazilia # Agrobiznes
Importurile de soia ale Egiptului au crescut semnificativ de la începutul anului – până la 2,9 milioane de tone, cu 1 milion de tone mai mult față de nivelul corespunzător din 2024. Creșterea livrărilor a fost posibilă datorită prețurilor reduse oferite de exportatorii de oleaginoase din SUA. Potrivit analiștilor de la Oil World (Germania), importurile […]
În perioada recoltării porumbului, riscul de contaminare cu Pesta Porcină Africană crește semnificativ. Virusul poate fi transmis din pădure, prin contact indirect cu fauna sălbatică, către gospodăriile casnice care întrețin porci. Astfel, Asociația Producatorilor de Carne de Porc din Moldova îndeamnă toti fermierii, lucrătorii agricoli și cetățenii să manifeste prudență și vigilență în această perioadă. […]
MK Credit: Același parteneriat cu mediul de afaceri, cu o viziune mai apropiată de clienți # Agrobiznes
Mediul de afaceri din Republica Moldova are nevoie de soluții de finanțare adaptate realităților pieței și ritmului de dezvoltare al întreprinderilor. După rebranding, MK Credit păstrează aceeași misiune de a sprijini antreprenorii și fermierii prin produse financiare flexibile și eficiente. Am discutat cu Cristina Bîtcă, ofițer superior de credite MK Credit, care ne-a oferit detalii […]
Micro-fermierii din Moldova pot accesa finanțare de până la 1 milion de lei prin programele IFAD # Agrobiznes
Micro-fermierii din Republica Moldova au acum oportunitatea de a obține finanțare avantajoasă de până la un milion de lei, prin programele Fondului Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă (IFAD), realizate în parteneriat cu Guvernul Republicii Moldova și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, transmite MOLDPRES. Creditele pot fi utilizate pentru investiții în surse de energie regenerabilă, modernizarea fermelor […]
Din cauza anulării declarațiilor vamale și a confuziei privind verificarea originii cerealelor, exporturile de soia și rapiță din Ucraina au fost complet suspendate. Fermierii refuză să plătească o taxă de 10%, traderii înregistrează pierderi din cauza navelor blocate în porturi, iar procesatorii au redus deja prețurile de achiziție. Odată cu introducerea unei taxe de export […]
Cețuire termică împotriva înghețului: soluția FructLine – AgroFogger, disponibilă pentru precomenzi # Agrobiznes
Înghețurile târzii pot compromite într-o noapte munca de un an, cât și afecta productivitatea anilor următori. Nova-Plum-Fruct SRL, prin brandul FructLine, a testat în propriile livezi superintensive (aprox. 70 ha) o soluție mobilă de protecție: AgroFogger, bazată pe cețuire termică (thermal fogging). „Vrem să le oferim colegilor noștri o tehnologie fiabilă și o speranță de […]
Transportatorii CEMT obligați să treacă la sistem digital din 2026 – ANTA organizează instruiri online # Agrobiznes
Agenția Națională Transport Auto atenționează operatorii de transport rutier, care vor solicita autorizații multilaterale CEMT pentru anul 2026, despre organizarea de către Secretariatul Forului Internațional de Transport (ITF), în limba engleză, a sesiunilor de instruire online referitor la utilizarea Sistemului Digital CEMT (SD CEMT): Deși pe parcursul anului curent au fost organizate mai multe sesiuni de instruire, rata de utilizare a platformei de […]
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) reamintește că, în baza Ordinului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 124 din 24.07.2025, data limită de depunere a cererilor de solicitare a plăților directe în sectorul zootehnic per kilogram de lapte este 26 septembrie. Potrivit ordinului MAIA, apelul pentru depunerea cererilor de solicitare a plăților directe în […]
Cel mai mare strugure din Moldova – câștigătorul Festivalului Strugurelui 2025, organizat la Cimișlia # Agrobiznes
Duminică, orașul Cimișlia a găzduit cea de-a zecea ediție a Festivalului Național al Strugurelui, un eveniment dedicat tradițiilor vitivinicole și promovării producătorilor autohtoni. Manifestarea a reunit viticultori din întreaga țară, oficiali din Republica Moldova și România, reprezentanți ai autorităților locale, meșteri populari și sute de vizitatori. Festivalul a debutat cu ceremonia de deschidere, la care […]
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură informează despre autorizarea spre plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar în perioada 01 – 05 septembrie 2025. Pe parcursul săptămânii trecute, AIPA a autorizat spre plată 21,19 mil. lei – surse financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, pe diferite mecanisme de […]
Compania Dorvalandro SRL, situată în satul Mîndrești, raionul Telenești, continuă exporturile de prune către Uniunea Europeană după un sezon marcat de înghețuri și grindină. Potrivit directorului general, Adrian Căldare, peste 80% din recoltă a fost salvată, iar calitatea fructelor permite livrări pe piețele externe. „Gestionăm 45 de hectare de livezi de prun, inclusiv plantații superintensive […]
Inginerul Ion Nistor: „Cântarele industriale FixMass oferă minim 25 de ani de durabilitate și precizie” # Agrobiznes
Tot mai mulți fermieri din Republica Moldova înțeleg că un cântar industrial este o investiție pe termen lung. Despre asta ne-a vorbit Ion Nistor, inginer-șef la compania FixMass Center SRL, care produce local cântare auto și industriale, adaptate pentru agricultură și logistică. De la 15 până la 60 de tone, după necesitățile clientului Potrivit lui […]
Piața de navlosire din regiunea Mării Negre intră în luna septembrie cu o tendință ascendentă. Despre aceasta a informat Pavlo Lisenko, analist ASAP Agri și broker de navlosire la Atria Brokers. Navlositorii se confruntă cu dificultăți în asigurarea navelor de tip handysize la tarifele dorite, în special pentru cele cu laycan-uri spot. Proprietarii de coasters […]
Sezonul agricol 2025–2026 a început cu un ritm spectaculos pentru exporturile de rapiță din Republica Moldova. În doar două luni, iulie și august, volumul livrărilor a atins 192 501 tone, la un preț mediu de 8,91 lei/kg. Performanța depășește precedentul record din 2023, când în aceeași perioadă s-au exportat 171 041 tone. Un nou maxim […]
În a treia decadă a lunii august, în Ucraina au căzut precipitații răzlețe care au ameliorat condițiile pentru culturile târzii și au refăcut parțial rezervele de umiditate ale solului, înaintea semănatului culturilor de toamnă pentru recolta din 2026. Totuși, în multe zone din sud, centru și est, unde seceta pedologică a persistat sau ploile au […]
Există un singur festival în Republica Moldova dedicat exclusiv vinurilor de autor. Un singur loc unde fiecare pahar are o poveste reală, fiecare sticlă e creată în ediții limitate, și fiecare vinificator e acolo – să-ți spună, direct, ce a însemnat să transforme solul, clima, anul, riscul și visul într-un vin. Se numește Festivalul Vinului […]
O fermă didactică va fi construită la Colegiul din Brătușeni, cu sprijinul partenerilor externi # Agrobiznes
Crearea unei ferme didactice la Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, singura instituție de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova care formează felceri veterinari și tehnicieni în creșterea animalelor și prelucrarea primară, a fost tema discuțiilor purtate astăzi la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare cu directorul Agenției Cehe de Dezvoltare, Michal Mincev, […]
Moldova găzduiește, în premieră, „Concours Mondial de Bruxelles” și scrie o nouă pagină în istoria vinicolă a țării # Agrobiznes
Republica Moldova scrie istorie, găzduind în premieră „Concours Mondial de Bruxelles” – Sparkling Wines Session, care are loc în aceste zile, la Chișinău. Începând de astăzi și până pe 7 septembrie, peste 50 de jurați, cu experiență internațională, inclusiv 3 Master of Wine au misiunea de a degusta 1076 de vinuri spumante produse în 29 de țări ale lumii. […]
Agricultura conservativă presupune reducerea lucrărilor solului, creșterea aportului de materie organică și menținerea structurii naturale. Totuși, sistemul nu este unul simplu și, de cele mai multe ori, nu iartă greșelile. Astfel, pentru a funcționa, are nevoie de o înțelegere exactă a stării agrochimice și fizice a solului, obținută doar prin analize standardizate: Cum utilizăm datele […]
La Chișinău a fost semnat un Memorandum de Înțelegere care marchează lansarea Inițiativei „Echipa Europa – Sisteme Agro-alimentare Sustenabile”, un proiect de 8,5 milioane de euro destinat modernizării și rezilienței agriculturii moldovenești. Acordul stabilește cooperarea dintre Uniunea Europeană, Republica Cehă și Polonia în parteneriat cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, pentru implementarea unui proiect cu […]
Anul 2024 a adus o creștere a producției interne de lapte, susținută atât de subvențiile acordate fermierilor, cât și de investițiile realizate în sector. Din bugetul de stat au fost alocate 169,61 milioane lei pentru plăți directe per kilogram de lapte facturat: 3 lei/kg pentru laptele de vacă și 5 lei/kg pentru laptele de oaie […]
Salt spectaculos pentru exporturile de ouă din Moldova în UE: aproape 11 milioane în doar 6 luni # Agrobiznes
În prima jumătate a anului 2025, Republica Moldova a exportat aproape 11 milioane de ouă către Uniunea Europeană. Prin comparație, în aceeași perioadă din 2024 au fost exportate doar 9.000 de ouă. Datele au fost prezentate în timpul vizitei premierului moldovean Dorin Recean la o fermă de ouă operată de Axedum, cel mai mare producător […]
Syngenta, companie globală cu sediul central în Elveția și operațiuni pe tot globul, angajează reprezentant vânzâri culturi speciale în Republica Moldova. Responsabilități: Profilul candidatului Vă rugăm să trimiteți CV-ul până la adresa: oleg.cojocaru@syngenta.com. Despre Syngenta Suntem o companie globală cu sediul central în Elveția și operațiuni pe tot globul. Cultura noastră este diversă și incluzivă, iar […]
