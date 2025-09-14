Indicele W intră în atenția pieței grâului din Moldova

15:50

Republica Moldova scrie istorie, găzduind în premieră „Concours Mondial de Bruxelles” – Sparkling Wines Session, care are loc în aceste zile, la Chișinău. Începând de astăzi și până pe 7 septembrie, peste 50 de jurați, cu experiență internațională, inclusiv 3 Master of Wine au misiunea de a degusta 1076 de vinuri spumante produse în 29 de țări ale lumii. […]