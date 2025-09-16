Procuratura Generală găzduiește conferința internațională despre investigarea infracțiunilor financiare în Republica Moldova
16 septembrie 2025
Astăzi, la Procuratura Generală a Republicii Moldova, a debutat Conferința „Bunele Practici în Utilizarea Investigațiilor Financiar-Paralele”. Even...
Atac masiv al Rusiei asupra Zaporojiei: doi morți, incendii și zeci de răniți în Ucraina
Forțele ruse au declanșat marți dimineață un atac masiv asupra orașului ucrainean Zaporijia. În timpul acestui atac, un bărbat de 41 de ani și-a pi...
Procuratura Generală găzduiește conferința internațională despre investigarea infracțiunilor financiare în Republica Moldova
Astăzi, la Procuratura Generală a Republicii Moldova, a debutat Conferința „Bunele Practici în Utilizarea Investigațiilor Financiar-Paralele”. Even...
Convenția colectivă pentru sectorul energetic din Moldova: un angajament pentru condiții de muncă echitabile și stabilitate pe termen lung
Astăzi, la Ministerul Energiei, Cristina Pereteatcu, Secretar de stat și Președinte al Comisiei de negociere, împreună cu Victoria Niță, Președinte...
Rusia: Un bărbat din regiunea Briansk, condamnat la 18 ani de închisoare pentru legături cu o organizație pro-ucraineană
Un cetatean rus a fost condamnat la 18 ani si sase luni de inchisoare pentru "tradare", fiind gasit vinovat de transportul de explozibili la ordinu...
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă" se pregătește pentru o modernizare energetică semnificativă a clădirilor educaționale
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” urmează să beneficieze de reabilitarea energetică a două dintre blocurile sale de studii. Ceremonia ...
Oamenii Moscovei cad ca popicele. Primul a fost Ion Ceban, iar acum Irina Vlah. Membra așa-zisului bloc patriotic a fost INTERZISĂ în Lituania pentru cinci ani. „Coordonează cu Rusia acțiuni de influență asupra proceselor democratice din R. Moldova"
Fostul bașcan al Găgăuziei, Irina Vlah, membră al așa-zisului bloc patriotic format alături de Igor Dodon, Vladimir Voronin și Vasile Tarlev, se...
ULTIMA ORĂ // Saci cu BANI pentru cumpărarea VOTURILOR la alegerile parlamentare. Kremlinul s-a pregătit serios pentru ULTIMA bătălie, în vederea preluării controlului în R. Moldova
ULTIMA ORĂ // Saci cu BANI pentru cumpărarea VOTURILOR la alegerile parlamentare. Kremlinul se pregătește pentru ULTIMA bătălie Organele d...
Italiania ordonă extrădarea unui ucrainean suspectat de sabotajul conductei Nord Stream în Germania
Curtea de Apel din Bologna, un oraș situat în nordul Italiei, a decis marți să extrădeze în Germania un cetățean ucrainean suspectat de justiția ge...
Lituania impune interdicție de intrare pentru Irina Vlah din cauza legăturilor cu Rusia
Fostul bașcan al Găgăuziei, Irina Vlah, se confruntă cu o interdicție de intrare pe teritoriul Lituaniei. Această decizie a fost făcută publică ast...
O comisie ONU acuză Israelul de genocid în Gaza, respins de oficialii israelieni ca raport părtinitor și fals
Națiunile Unite au publicat marți concluziile unei comisii de anchetă care susține că Israelul a comis un genocid în Gaza. În plus, oficiali de ran...
Guvernul alocă 20 milioane lei pentru programe inovative dedicate tineretului în 2026
Ministerul Educației și Cercetării, alături de Agenția Națională pentru Tineret, au anunțat apelurile pentru trei programe guvernamentale dedicate ...
Zelenski cere sprijin ferm de la Trump pentru sancționarea Rusiei și garanții de securitate pentru Ucraina
Volodimir Zelenski a solicitat o "poziție clară" din partea lui Donald Trump în privința unui pachet de sancțiuni pentru Rusia și a garanțiilor de ...
ULTIMA ORĂ // Plahotniuc a ieșit din nou la rampă și îi îndeamnă pe cetățeni să-și aducă aminte cât de ,,bine trăiau" pe perioada guvernării sale. Oligarhul a preluat și narativele partidelor proruse care vor să preia puterea la comanda Kremlinului
Înainte de a fi extrădat în R. Moldova, Vlad Plahotniuc a ieșit din nou la rampă. Acesta i-a îndeamnă pe cetăteni să-și aducă aminte cât de ,...
Maia Sandu, liderul încrederii cetățenilor din Republica Moldova conform sondajelor recent realizate
Președintele Maia Sandu este politicianul în care cetățenii au cea mai mare încredere. Șeful statului are un rating de 47,5%, potrivit unui sond...
ULTIMA ORĂ, SONDAJ // Trei formațiuni în viitorul Parlament: PAS are șanse mari să obțină MAJORITATEA parlamentară, iar Blocul „Alternativa" al lui Ceban, Tkaciuk, Chicu și Stoianoglo a coborât la 4,2%
Trei formațiuni ar accede în Parlament, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Cel puțin așa arată un sondaj realizat de c...
Întâlnire la nivel înalt între Trump și Zelenski la New York pentru discuții de pace în Ucraina
Preşedintele american Donald Trump intenționează să se întâlnească „probabil” cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski săptămâna viitoare. El s...
SCANDALOS // Un reprezentant al administrației SEPARATISTE din Transnistria, CAMPANIE la Chișinău pentru blocul „Alternativa". Individul cu legături strânse la Moscova a fost angajat de primarul Ion Ceban
Fostul șef al administrației raionale Camenca din regiunea transnistreană și persoană cu legături strânse la Moscova, Oleg Chisnicean, a fost s...
Tragedii în Zaporijjie și Mîkolaiv: două vieți curmate în urma atacurilor rusești în sudul Ucrainei
Două victime au rezultat în urma atacurilor rusești în sudul Ucrainei, în regiunile Zaporijjie și Mîkolaiv, au declarat marți autoritățile locale, ...
Evenimentul, organizat de compania Proimobil, a reunit peste 100 de investitori interesați de oportunitățile imobiliare. „Bucharest Investment ...
Nou teren de minifotbal inaugurat la Bălți, datorită investițiilor substanțiale ale Ministerului Educației și Cercetării
Școala Sportivă din municipiul Bălți a fost beneficiara unei investiții semnificative, probabil cea mai mare din ultimii ani. Cu ajutorul Ministeru...
ULTIMA ORĂ // Blocul „Alternativa" riscă să NU acceadă în Parlament, dacă nu-l EXCLUDE de pe listă pe antinaționatulul Tkaciuk: „El îi disprețuiește pe „băștinași" profund și iremediabil"
Blocul „Alternativa”, care pretinde că ar fi proeuropean, riscă să nu acceadă în Parlament, dacă pe lista sa va rămâne „antinaționalul” Mark Tka...
Ucrainian șantajat pentru călătorie ilegală în Moldova, arestat cu legături în lumea interlopă
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu ofițerii Poliției de Frontieră, au reținut în flagrant un bărbat acuzat de șantaj asupra unui cetățean ucrainea...
♈️ BerbecOportunitățile bat la ușă, iar intuiția îți va ghida pașii către alegeri înțelepte. Rămâi deschis la comunicare și la schimbări neprevăzu...
Netanyahu recunoaște izolarea prelungită a Israelului din cauza conflictului din Gaza și a reacțiilor internaționale
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat că Israelul se confruntă cu o „izolare” globală, care ar putea dura mulți ani. Pe fundalul cr...
Armata israeliană a început invazia în Gaza: Proteste nocturne ale familiilor ostaticilor în fața reședinței lui Netanyahu
Invazia armatei israeliene în oraşul Gaza a fost începută luni seara târziu, conform informaţiilor din The Jerusalem Post. Presa palestiniană a rel...
Polonia cere NATO să protejeze Ucraina de dronele rusești printr-o zonă de interdicție aeriană
Ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a sugerat recent că statele NATO ar putea să ia în considerare impunerea unei zone de interdic...
Qatarul acuză Israelul de sabotaj în negocierile pentru Gaza în urma atacurilor asupra membrilor Hamas
Atacurile israeliene care au vizat membri ai Hamas în Qatar săptămâna trecută au avut, conform acuzațiilor emirului Qatarului, scopul de a sabota n...
Dronă interceptată deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia: doi cetățeni belaruși arestați
Ofițerii de securitate au reușit să "neutralizeze" o dronă în centrul Varșoviei, deasupra clădirilor guvernamentale, iar doi cetățeni din Belarus a...
Polonia interceptează o dronă deasupra guvernului din Varșovia, în contextul tensiunilor regionale cu Belarus și Rusia
Ofițerii de securitate au reușit să "neutralizeze" o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșoviei, iar doi cetățeni belaruși au f...
Mâine, 16 septembrie 2025, vremea în Republica Moldova va aduce schimbări semnificative față de ziua precedentă. Temperaturile vor crește semnifica...
Oana Ţoiu în Viena: România își susține candidatura pentru Consiliul Guvernatorilor AIEA și discută despre viitorul nuclear de la Cernavodă
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, se deplasează luni la Viena pentru a susține candidatura României în Consiliul Guvernatorilor Agenţiei Int...
Plahotniuc, judecat individual în dosarul „furtul miliardului": decizia instanței și provocările extradării din Grecia
Procurorii au cerut judecătorilor să se ocupe separat de dosarul oligarhului Vladimir Plahotniuc față de cel al bancherilor acuzați de complicitate...
Pedro Sánchez cere excluderea Israelului din competițiile sportive internaționale din cauza situației din Gaza
Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez şi-a exprimat din nou, luni, „admiraţia profundă pentru societatea civilă spaniolă care se mobilizează împotri...
27 de școli sprijinite să devină mai incluzive: proiect pentru educație accesibilă tuturor copiilor în Moldova
27 de școli din nouă raioane ale țării vor beneficia de sprijin pentru a îmbunătăți accesul la educația incluzivă. Asta în special pentru copiii cu...
Maia Sandu inaugurează ateliere moderne la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, cu sprijin european de peste 60 milioane lei
Președinta Maia Sandu a vizitat astăzi Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, ocazie cu care au fost deschise oficial atelierele modern...
Din primele zile ale noului an școlar, elevii din ciclul primar și gimnazial se bucură de alimentație gratuită.Cea mai notabilă noutate din acest...
UE, acuzată de Rusia de orchestrarea unui „Maidan" în Serbia pentru influență crescută în Balcani
Uniunea Europeană este acuzată de planificarea unui "Maidan" în Serbia, iar tulburările actuale din această țară, la care participă activ tineretul...
Investiție europeană de 75 milioane lei în atelierele modernizate pentru viitorii experți în energetică și electronică din Moldova
Elevii de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică vor avea parte, de acum înainte, de ateliere renovate complet și dotate conform stan...
Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău, revitalizat cu sprijin european: Nou laborator pentru viitorii experți în energii regenerabile
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a fost prezent astăzi la deschiderea oficială a atelierului modernizat de la Centrul de Excelență în Energetic...
Chișinăul face un pas important spre integrarea europeană: lansarea unei noi burse de valori în colaborare cu Bursa de Valori București și investitori de top.
Chișinău, 15 septembrie 2025 – Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a anunțat crearea unei noi burse de valori în parteneriat cu Bursa...
Ofițeri americani, prezență surprinzătoare la exercițiile militare Rusia-Belarus în contextul tensiunilor NATO
Ofițeri militari americani au observat luni exercițiile militare comune dintre Rusia și Belarus. Ministrul apărării din Belarus, Viktor Hrenin, i-a...
Moldova și Ucraina inovează educația profesională cu sprijinul mediului de afaceri
Un nou rol, acela de coordonatori de afaceri, va fi introdus în învățământul profesional din Republica Moldova și Ucraina. Acești coordonatori vor ...
Alianţa Nord-Atlantică este, de fapt, implicată în conflictul împotriva Rusiei, a afirmat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, răspu...
Universitatea Pedagogică "Ion Creangă" își modernizează două clădiri prin proiectul INSPIREE pentru eficiență energetică
Stimați reprezentanți ai mass-media,Vă invităm să participați la ceremonia de semnare a acordului de colaborare cu prima instituție beneficiară î...
Punct de întâlnire pentru educația în turism: Reprezentanți ai Moldovei participă la Forumul Național din România
Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova și alte trei instituții de învățământ profesional tehnic din Chișinău au ...
Pensionarii și bugetarii din Găgăuzia afectați de planurile grupării „ȘOR" – Deputat APG: „Scandalul a fost scopul lor real"
Locuitorii din Găgăuzia au fost induși în eroare de mesajele manipulatoare lansate de gruparea „ȘOR” și acum se confruntă cu sancțiuni financiare d...
Kremlinul contrazice optimismul lui Trump: niciun progres spre un summit Rusia-SUA-Ucraina
În prezent, nu se înregistrează niciun progres în organizarea unui summit Rusia-SUA-Ucraina, a declarat secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri ...
Ceban, acuzat de promisiuni neonorate după șase ani la conducerea capitalei: PAS critică bilanțul proiectelor nerealizate
De șase ani la conducerea Chișinăului, primarul Ion Ceban este criticat de Zinaida Popa, lidera fracțiunii PAS din Consiliul municipal. Ea îl acuză...
Maia Sandu avertizează: Rusia intensifică dezinformarea pentru a împiedica parcursul european al Moldovei
Rusia și-a extins influențele asupra Republicii Moldova, având ca țintă votanții din diaspora cu puțin timp înaintea alegerilor parlamentare din ac...
Rusia a avertizat luni că va reacționa împotriva oricărui stat european care va încerca să îi confişte activele. Acest avertisment vine în contextu...
