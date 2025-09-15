Dronă interceptată deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia: doi cetățeni belaruși arestați
Ziarul National, 15 septembrie 2025 23:45
Ofițerii de securitate au reușit să "neutralizeze" o dronă în centrul Varșoviei, deasupra clădirilor guvernamentale, iar doi cetățeni din Belarus a...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 30 minute
23:45
Qatarul acuză Israelul de sabotaj în negocierile pentru Gaza în urma atacurilor asupra membrilor Hamas # Ziarul National
Atacurile israeliene care au vizat membri ai Hamas în Qatar săptămâna trecută au avut, conform acuzațiilor emirului Qatarului, scopul de a sabota n...
23:45
Dronă interceptată deasupra clădirilor guvernamentale din Varșovia: doi cetățeni belaruși arestați # Ziarul National
Ofițerii de securitate au reușit să "neutralizeze" o dronă în centrul Varșoviei, deasupra clădirilor guvernamentale, iar doi cetățeni din Belarus a...
Acum 2 ore
22:45
Polonia interceptează o dronă deasupra guvernului din Varșovia, în contextul tensiunilor regionale cu Belarus și Rusia # Ziarul National
Ofițerii de securitate au reușit să "neutralizeze" o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varșoviei, iar doi cetățeni belaruși au f...
Acum 4 ore
21:45
Mâine, 16 septembrie 2025, vremea în Republica Moldova va aduce schimbări semnificative față de ziua precedentă. Temperaturile vor crește semnifica...
20:45
Oana Ţoiu în Viena: România își susține candidatura pentru Consiliul Guvernatorilor AIEA și discută despre viitorul nuclear de la Cernavodă # Ziarul National
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, se deplasează luni la Viena pentru a susține candidatura României în Consiliul Guvernatorilor Agenţiei Int...
Acum 6 ore
20:00
Plahotniuc, judecat individual în dosarul „furtul miliardului”: decizia instanței și provocările extradării din Grecia # Ziarul National
Procurorii au cerut judecătorilor să se ocupe separat de dosarul oligarhului Vladimir Plahotniuc față de cel al bancherilor acuzați de complicitate...
18:45
Pedro Sánchez cere excluderea Israelului din competițiile sportive internaționale din cauza situației din Gaza # Ziarul National
Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez şi-a exprimat din nou, luni, „admiraţia profundă pentru societatea civilă spaniolă care se mobilizează împotri...
Acum 8 ore
17:45
27 de școli sprijinite să devină mai incluzive: proiect pentru educație accesibilă tuturor copiilor în Moldova # Ziarul National
27 de școli din nouă raioane ale țării vor beneficia de sprijin pentru a îmbunătăți accesul la educația incluzivă. Asta în special pentru copiii cu...
16:45
Maia Sandu inaugurează ateliere moderne la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, cu sprijin european de peste 60 milioane lei # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a vizitat astăzi Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, ocazie cu care au fost deschise oficial atelierele modern...
16:45
Din primele zile ale noului an școlar, elevii din ciclul primar și gimnazial se bucură de alimentație gratuită.Cea mai notabilă noutate din acest...
16:30
UE, acuzată de Rusia de orchestrarea unui „Maidan” în Serbia pentru influență crescută în Balcani # Ziarul National
Uniunea Europeană este acuzată de planificarea unui "Maidan" în Serbia, iar tulburările actuale din această țară, la care participă activ tineretul...
16:30
Investiție europeană de 75 milioane lei în atelierele modernizate pentru viitorii experți în energetică și electronică din Moldova # Ziarul National
Elevii de la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică vor avea parte, de acum înainte, de ateliere renovate complet și dotate conform stan...
16:30
Centrul de Excelență în Energetică și Electronică din Chișinău, revitalizat cu sprijin european: Nou laborator pentru viitorii experți în energii regenerabile # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a fost prezent astăzi la deschiderea oficială a atelierului modernizat de la Centrul de Excelență în Energetic...
Acum 12 ore
15:30
Chișinăul face un pas important spre integrarea europeană: lansarea unei noi burse de valori în colaborare cu Bursa de Valori București și investitori de top. # Ziarul National
Chișinău, 15 septembrie 2025 – Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a anunțat crearea unei noi burse de valori în parteneriat cu Bursa...
15:30
Ofițeri americani, prezență surprinzătoare la exercițiile militare Rusia-Belarus în contextul tensiunilor NATO # Ziarul National
Ofițeri militari americani au observat luni exercițiile militare comune dintre Rusia și Belarus. Ministrul apărării din Belarus, Viktor Hrenin, i-a...
15:30
Moldova și Ucraina inovează educația profesională cu sprijinul mediului de afaceri # Ziarul National
Un nou rol, acela de coordonatori de afaceri, va fi introdus în învățământul profesional din Republica Moldova și Ucraina. Acești coordonatori vor ...
15:30
Alianţa Nord-Atlantică este, de fapt, implicată în conflictul împotriva Rusiei, a afirmat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, răspu...
15:30
Universitatea Pedagogică "Ion Creangă" își modernizează două clădiri prin proiectul INSPIREE pentru eficiență energetică # Ziarul National
Stimați reprezentanți ai mass-media,Vă invităm să participați la ceremonia de semnare a acordului de colaborare cu prima instituție beneficiară î...
15:30
Punct de întâlnire pentru educația în turism: Reprezentanți ai Moldovei participă la Forumul Național din România # Ziarul National
Reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova și alte trei instituții de învățământ profesional tehnic din Chișinău au ...
15:30
Pensionarii și bugetarii din Găgăuzia afectați de planurile grupării „ȘOR” – Deputat APG: „Scandalul a fost scopul lor real” # Ziarul National
Locuitorii din Găgăuzia au fost induși în eroare de mesajele manipulatoare lansate de gruparea „ȘOR” și acum se confruntă cu sancțiuni financiare d...
14:30
Kremlinul contrazice optimismul lui Trump: niciun progres spre un summit Rusia-SUA-Ucraina # Ziarul National
În prezent, nu se înregistrează niciun progres în organizarea unui summit Rusia-SUA-Ucraina, a declarat secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri ...
14:00
Ceban, acuzat de promisiuni neonorate după șase ani la conducerea capitalei: PAS critică bilanțul proiectelor nerealizate # Ziarul National
De șase ani la conducerea Chișinăului, primarul Ion Ceban este criticat de Zinaida Popa, lidera fracțiunii PAS din Consiliul municipal. Ea îl acuză...
14:00
Maia Sandu avertizează: Rusia intensifică dezinformarea pentru a împiedica parcursul european al Moldovei # Ziarul National
Rusia și-a extins influențele asupra Republicii Moldova, având ca țintă votanții din diaspora cu puțin timp înaintea alegerilor parlamentare din ac...
14:00
Rusia a avertizat luni că va reacționa împotriva oricărui stat european care va încerca să îi confişte activele. Acest avertisment vine în contextu...
13:00
„Cafeneaua Anticorupție” deschide dialogul despre integritate în educația din Republica Moldova # Ziarul National
Reprezentanții din instituțiile publice, partenerii internaționali și voluntarii anticorupție au luat parte la prima ediție din această toamnă a „C...
13:00
Forțele pro-ruse doresc să pună Moldova să plătească datoria de gaz a Transnistriei de peste 7 miliarde de dolari # Ziarul National
În plină campanie electorală, forțele pro-ruse au redeschis discuția privind recunoașterea de către Republica Moldova a datoriilor pentru gazul rus...
12:00
Vinurile moldovenești cuceresc Bucureștiul: peste 300 de soiuri impresionante prezentate la Festival # Ziarul National
Tradiția vinurilor din R. Moldova a ajuns în acest weekend la București, la cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc. Vizitato...
12:00
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Rețeau lui Șor, care acționează la comanda Kremlinului, se destramă. „Oamenii nu vor, se tem, nu au primit nimic, sunt nervoase...” Alte ZECE persoane au fost reținute în dosare privind coruperea alegătorilor # Ziarul National
Zece persoane au fost reținute astăzi de oamenii legii, în cadrul unor cauze penale privind coruperea alegătorilor înainte de alegerile parlam...
11:45
Consiliul Europei susține Republica Moldova în reformarea justiției și lupta împotriva corupției și a discriminării # Ziarul National
Republica Moldova beneficiază acum de un sprijin semnificativ din partea Consiliului Europei prin Programul Parteneriat pentru Buna Guvernare (PBG)...
11:30
România acuză Rusia de invadare a spațiului aerian cu dronă: conflict diplomatic la orizont? # Ziarul National
Ambasada Rusiei în România afirmă că incidentul cu drona pătrunsă în spațiul aerian românesc reprezintă „o provocare intenționată a regimului de la...
11:30
Titlu sugerat: Pierderi masive pentru armata rusă în Ucraina: peste un milion de soldați afectați de la începutul invaziei # Ziarul National
Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că, de la debutul invaziei largi pe 24 februarie 2022, Rusia a piedut aproximativ 1.095.520 ...
11:30
Pană globală Starlink afectează Ucraina: vulnerabilitatea conexiunilor critice pe linia frontului # Ziarul National
Starlink, serviciul de internet prin satelit administrat de Elon Musk, a întâmpinat o întrerupere globală luni, care a afectat inclusiv frontul din...
Acum 24 ore
10:15
Compania Moldovenească Djofra-M se Afirmă Printre Liderii Europeni în Producția de Fibră de Sticlă # Ziarul National
Djofra-M, compania cu ambiția de a duce produsele sale până în spațiu.Atunci când te gândești la fibră de sticlă, îți vin în minte construcții mo...
09:15
♈️ BerbecUniversul îți deschide azi calea spre noi oportunități și conexiuni. Este un moment potrivit să-ți pui în valoare abilitățile de lider și...
08:15
Progrese semnificative ale forțelor ucrainene în regiunea Sumî, anunță Zelenski: Rezultate promițătoare în fața ofensivei rusești # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat duminică seară că forțele ucrainene au avansat în sectoarele de frontieră din nordul regiunii ...
07:15
Cursa pentru inovație în apărarea europeană: startupurile atrag miliarde de dolari în contextul creșterii cheltuielilor militare # Ziarul National
Startupurile europene din domeniul apărării atrag din ce în ce mai mult capital privat, pe fondul angajamentelor Uniunii Europene și Marii Britanii...
00:15
Tensiuni escalate: Ucraina lovește infrastructura feroviară și industrială a Rusiei cu atacuri masive de drone! # Ziarul National
Ucraina a fost implicată în două acțiuni de sabotaj asupra rețelei feroviare ruse în acest weekend, acestea soldându-se cu cel puțin trei decese, c...
Ieri
23:15
Sheriff, imperiul din Transnistria în criză majoră: pierderea gazului rusesc gratuit zguduie afacerea controversată a regiunii separatiste # Ziarul National
O fabrică de coniac, echipe de fotbal de prestigiu, supermarketuri, benzinării, bănci, o fabrică de textile, un post de televiziune, un hotel, o re...
21:15
Reacție fermă a Ursulei von der Leyen după incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian al României: o gravă amenințare la securitatea regională și încălcare a suveranității UE # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat cu privire la incidentul pătrunderii unei drone rusești în spațiul aerian al Român...
20:15
Piloții români evită un incident major: decizia responsabilă de a nu doborî drona rusească, analizată de Ministrul Moșteanu # Ziarul National
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat că a discutat cu „colegii” implicaţi în operaţiunea din sâmbătă seara. acestia include și ...
19:15
Vremea în Republica Moldova pentru următoarele zile va prezenta o combinație de condiții parțial noros și precipitații ocazionale, cu temperaturi m...
17:15
Bulgaria consolidează apărarea aeriană după incidentul cu drona în spațiul românesc; premierul Jeliazkov avertizează asupra evitării tensiunilor în Marea Neagră # Ziarul National
Armata bulgară a luat toate măsurile necesare după incidentul cu drona intrată în spaţiul aerian românesc sâmbătă seara, a asigurat premierul Rosen...
17:15
Cine a acoperit costurile vizitei familiei președintei Sandu la Vatican? Președinția clarifică situația # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a fost primită vineri la Vatican de Papa Leon al XIV-lea. Alături de ea s-au aflat mama sa, Emilia Sandu, și sora sa, Veronic...
16:15
Îngrijorări mari la București, în legătură cu o posibilă victorie a partidelor proruse la alegeri: ,,R. Moldova ar deveni un stat ostil Ucrainei și României. Rușii își doresc cucerirea Odesei, iar aducerea de trupe în Transnistria ar spori șansele" # Ziarul National
O posibilă victorie a partidelor proruse la alegerile parlamentare din 28 septembrie ar avea repercusiuni grave nu doar pentru deturnarea parcu...
16:00
Ucraina ar putea limita rețelele mobile pentru a combate atacurile cu drone rusești # Ziarul National
Ucraina ar putea alege să reducă intenţionat calitatea comunicaţiilor mobile în timpul atacurilor cu drone ruseşti, cu scopul de a împiedica utiliz...
13:00
Costurile vizitei președintei Maia Sandu la Vatican, acoperite din fonduri proprii: precizări oficiale în urma speculațiilor online # Ziarul National
Costurile asumate de familia președintei Maia Sandu cu ocazia vizitei la Vatican au fost acoperite integral din resurse personale. Precizările au f...
13:00
Putin refuză să oprească confruntarea cu Occidentul: mesajul de forță transmis prin atacurile cu drone asupra Poloniei # Ziarul National
Când Vladimir Putin a lansat cel puțin 19 drone către Polonia săptămâna trecută, președintele rus a dorit să transmită un mesaj clar: nu intențione...
12:00
Președintele Maia Sandu a participat sâmbătă, 13 septembrie, la o întâlnire cu moldovenii din diasporă. În cadrul discursului său, șeful statului a...
12:00
Rusia testează racheta hipersonică Zircon în Marea Barents în cadrul exercițiilor Zapad # Ziarul National
Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică că a avut loc lansarea rachetei de croazieră hipersonică Zircon către o țintă din Marea Barents în ca...
10:00
Dronă ucraineană atacă fabrica Metafrax Chemicals din Rusia, la 1.800 km de Ucraina # Ziarul National
O dronă ucraineană a avariat fabrica Metafrax Chemicals din regiunea Perm Krai, Rusia, sâmbătă seară, potrivit canalului de ştiri al opoziţiei ruse...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.