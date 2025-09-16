Prețul mediu al gazelor pentru sezonul rece 2025–2026, stabilit de Energocom. Achizițiile s-au făcut prin licitații

Prețul mediu al gazelor pentru sezonul rece 2025–2026, stabilit de Energocom. Achizițiile s-au făcut prin licitații

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md