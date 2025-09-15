Maia Sandu avertizează: Rusia intensifică dezinformarea pentru a împiedica parcursul european al Moldovei
Ziarul National, 15 septembrie 2025 14:00
Rusia și-a extins influențele asupra Republicii Moldova, având ca țintă votanții din diaspora cu puțin timp înaintea alegerilor parlamentare din ac...
Acum 15 minute
14:00
Ceban, acuzat de promisiuni neonorate după șase ani la conducerea capitalei: PAS critică bilanțul proiectelor nerealizate # Ziarul National
De șase ani la conducerea Chișinăului, primarul Ion Ceban este criticat de Zinaida Popa, lidera fracțiunii PAS din Consiliul municipal. Ea îl acuză...
14:00
Maia Sandu avertizează: Rusia intensifică dezinformarea pentru a împiedica parcursul european al Moldovei # Ziarul National
Rusia și-a extins influențele asupra Republicii Moldova, având ca țintă votanții din diaspora cu puțin timp înaintea alegerilor parlamentare din ac...
14:00
Rusia a avertizat luni că va reacționa împotriva oricărui stat european care va încerca să îi confişte activele. Acest avertisment vine în contextu...
Acum 2 ore
13:00
„Cafeneaua Anticorupție” deschide dialogul despre integritate în educația din Republica Moldova # Ziarul National
Reprezentanții din instituțiile publice, partenerii internaționali și voluntarii anticorupție au luat parte la prima ediție din această toamnă a „C...
13:00
Forțele pro-ruse doresc să pună Moldova să plătească datoria de gaz a Transnistriei de peste 7 miliarde de dolari # Ziarul National
În plină campanie electorală, forțele pro-ruse au redeschis discuția privind recunoașterea de către Republica Moldova a datoriilor pentru gazul rus...
Acum 4 ore
12:00
Vinurile moldovenești cuceresc Bucureștiul: peste 300 de soiuri impresionante prezentate la Festival # Ziarul National
Tradiția vinurilor din R. Moldova a ajuns în acest weekend la București, la cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc. Vizitato...
12:00
ULTIMA ORĂ, VIDEO // Rețeau lui Șor, care acționează la comanda Kremlinului, se destramă. „Oamenii nu vor, se tem, nu au primit nimic, sunt nervoase...” Alte ZECE persoane au fost reținute în dosare privind coruperea alegătorilor # Ziarul National
Zece persoane au fost reținute astăzi de oamenii legii, în cadrul unor cauze penale privind coruperea alegătorilor înainte de alegerile parlam...
11:45
Consiliul Europei susține Republica Moldova în reformarea justiției și lupta împotriva corupției și a discriminării # Ziarul National
Republica Moldova beneficiază acum de un sprijin semnificativ din partea Consiliului Europei prin Programul Parteneriat pentru Buna Guvernare (PBG)...
11:30
România acuză Rusia de invadare a spațiului aerian cu dronă: conflict diplomatic la orizont? # Ziarul National
Ambasada Rusiei în România afirmă că incidentul cu drona pătrunsă în spațiul aerian românesc reprezintă „o provocare intenționată a regimului de la...
11:30
Titlu sugerat: Pierderi masive pentru armata rusă în Ucraina: peste un milion de soldați afectați de la începutul invaziei # Ziarul National
Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că, de la debutul invaziei largi pe 24 februarie 2022, Rusia a piedut aproximativ 1.095.520 ...
11:30
Pană globală Starlink afectează Ucraina: vulnerabilitatea conexiunilor critice pe linia frontului # Ziarul National
Starlink, serviciul de internet prin satelit administrat de Elon Musk, a întâmpinat o întrerupere globală luni, care a afectat inclusiv frontul din...
10:15
Compania Moldovenească Djofra-M se Afirmă Printre Liderii Europeni în Producția de Fibră de Sticlă # Ziarul National
Djofra-M, compania cu ambiția de a duce produsele sale până în spațiu.Atunci când te gândești la fibră de sticlă, îți vin în minte construcții mo...
Acum 6 ore
09:15
♈️ BerbecUniversul îți deschide azi calea spre noi oportunități și conexiuni. Este un moment potrivit să-ți pui în valoare abilitățile de lider și...
08:15
Progrese semnificative ale forțelor ucrainene în regiunea Sumî, anunță Zelenski: Rezultate promițătoare în fața ofensivei rusești # Ziarul National
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat duminică seară că forțele ucrainene au avansat în sectoarele de frontieră din nordul regiunii ...
Acum 8 ore
07:15
Cursa pentru inovație în apărarea europeană: startupurile atrag miliarde de dolari în contextul creșterii cheltuielilor militare # Ziarul National
Startupurile europene din domeniul apărării atrag din ce în ce mai mult capital privat, pe fondul angajamentelor Uniunii Europene și Marii Britanii...
Acum 24 ore
00:15
Tensiuni escalate: Ucraina lovește infrastructura feroviară și industrială a Rusiei cu atacuri masive de drone! # Ziarul National
Ucraina a fost implicată în două acțiuni de sabotaj asupra rețelei feroviare ruse în acest weekend, acestea soldându-se cu cel puțin trei decese, c...
14 septembrie 2025
23:15
Sheriff, imperiul din Transnistria în criză majoră: pierderea gazului rusesc gratuit zguduie afacerea controversată a regiunii separatiste # Ziarul National
O fabrică de coniac, echipe de fotbal de prestigiu, supermarketuri, benzinării, bănci, o fabrică de textile, un post de televiziune, un hotel, o re...
21:15
Reacție fermă a Ursulei von der Leyen după incursiunea unei drone rusești în spațiul aerian al României: o gravă amenințare la securitatea regională și încălcare a suveranității UE # Ziarul National
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat cu privire la incidentul pătrunderii unei drone rusești în spațiul aerian al Român...
20:15
Piloții români evită un incident major: decizia responsabilă de a nu doborî drona rusească, analizată de Ministrul Moșteanu # Ziarul National
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat că a discutat cu „colegii” implicaţi în operaţiunea din sâmbătă seara. acestia include și ...
19:15
Vremea în Republica Moldova pentru următoarele zile va prezenta o combinație de condiții parțial noros și precipitații ocazionale, cu temperaturi m...
17:15
Bulgaria consolidează apărarea aeriană după incidentul cu drona în spațiul românesc; premierul Jeliazkov avertizează asupra evitării tensiunilor în Marea Neagră # Ziarul National
Armata bulgară a luat toate măsurile necesare după incidentul cu drona intrată în spaţiul aerian românesc sâmbătă seara, a asigurat premierul Rosen...
17:15
Cine a acoperit costurile vizitei familiei președintei Sandu la Vatican? Președinția clarifică situația # Ziarul National
Președinta Maia Sandu a fost primită vineri la Vatican de Papa Leon al XIV-lea. Alături de ea s-au aflat mama sa, Emilia Sandu, și sora sa, Veronic...
16:15
Îngrijorări mari la București, în legătură cu o posibilă victorie a partidelor proruse la alegeri: ,,R. Moldova ar deveni un stat ostil Ucrainei și României. Rușii își doresc cucerirea Odesei, iar aducerea de trupe în Transnistria ar spori șansele" # Ziarul National
O posibilă victorie a partidelor proruse la alegerile parlamentare din 28 septembrie ar avea repercusiuni grave nu doar pentru deturnarea parcu...
16:00
Ucraina ar putea limita rețelele mobile pentru a combate atacurile cu drone rusești # Ziarul National
Ucraina ar putea alege să reducă intenţionat calitatea comunicaţiilor mobile în timpul atacurilor cu drone ruseşti, cu scopul de a împiedica utiliz...
Ieri
13:00
Costurile vizitei președintei Maia Sandu la Vatican, acoperite din fonduri proprii: precizări oficiale în urma speculațiilor online # Ziarul National
Costurile asumate de familia președintei Maia Sandu cu ocazia vizitei la Vatican au fost acoperite integral din resurse personale. Precizările au f...
13:00
Putin refuză să oprească confruntarea cu Occidentul: mesajul de forță transmis prin atacurile cu drone asupra Poloniei # Ziarul National
Când Vladimir Putin a lansat cel puțin 19 drone către Polonia săptămâna trecută, președintele rus a dorit să transmită un mesaj clar: nu intențione...
12:00
Președintele Maia Sandu a participat sâmbătă, 13 septembrie, la o întâlnire cu moldovenii din diasporă. În cadrul discursului său, șeful statului a...
12:00
Rusia testează racheta hipersonică Zircon în Marea Barents în cadrul exercițiilor Zapad # Ziarul National
Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică că a avut loc lansarea rachetei de croazieră hipersonică Zircon către o țintă din Marea Barents în ca...
10:00
Dronă ucraineană atacă fabrica Metafrax Chemicals din Rusia, la 1.800 km de Ucraina # Ziarul National
O dronă ucraineană a avariat fabrica Metafrax Chemicals din regiunea Perm Krai, Rusia, sâmbătă seară, potrivit canalului de ştiri al opoziţiei ruse...
07:00
Ucraina și SUA își unesc forțele pentru investiții strategice în resurse minerale vitale # Ziarul National
Oficiali ucraineni şi o echipă a U.S. International Development Finance Corporation vor efectua vizite în teren pentru a identifica proiecte de inv...
01:00
Rubio denunță intruziunea dronelor rusești în Polonia: posibila escaladare a conflictului în regiune # Ziarul National
Secretarul de stat american Marco Rubio a afirmat sâmbătă că violarea fără precedent a spațiului aerian polonez de către dronele rusești este „inac...
01:00
Ucraina lovește un gigant petrolier din Rusia: atac cu drone asupra complexului Başneft din Ufa # Ziarul National
O dronă ucraineană s-a prăbușit sâmbătă în unul dintre cele mai mari complexe de rafinare a petrolului din Rusia, provocând un incendiu, a declarat...
00:00
Rusia și Belarus simulează atacuri cu rachete Kinjal asupra NATO în cadrul exercițiilor Zapad 2025: Tensiuni crescânde pe flancul estic european # Ziarul National
Avioanele de vânătoare rusești MiG-31, echipate cu rachete balistice hipersonice Kinjal, au realizat un zbor de patru ore deasupra apelor internați...
13 septembrie 2025
22:00
România mobilizează avioanele F-16 pentru a apăra frontiera aeriană în urma incidentelor cu drone rusești # Ziarul National
Ministerul Apărării Naţionale a raportat că sâmbătă, la ora 18.05, două aeronave de luptă F-16 de la Baza 86 Aeriană Feteşti au pornit pentru a mon...
22:00
Pentru ziua de duminică, 14 septembrie 2025, Republica Moldova va experimenta o scădere a temperaturilor în majoritatea regiunilor, cu o diferență ...
21:00
Polonia își consolidează apărarea aeriană și suspendă zborurile pe aeroportul din Lublin din precauție față de posibilele amenințări cu drone # Ziarul National
Avioane poloneze și ale aliaților au fost mobilizate sâmbătă pentru a proteja spațiul aerian polonez, având în vedere amenințările cu atacuri cu dr...
20:00
Cel puțin 25 de persoane au fost rănite, dintre care trei grav, în urma unei explozii de gaz petrecute sâmbătă într-un local din Madrid, conform au...
18:30
ULTIMA ORĂ // ,,Proeuropeanul" Ion Ceban, REVOLTAT că Rusia este pusă într-o lumină proastă de PAS și că cetățenii sunt avertizați în legătură cu planurile Rusiei de a pune din nou stăpânire pe R. Moldova: „Multă ură, minciună... Voi aveți mamă?" # Ziarul National
Candidat la funcția de deputat din partea blocului „Alternativa”, Ion Ceban, este revoltat de faptul că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a...
18:00
ULTIMA ORĂ // A apărut analiza de sânge care poate detecta 50 de tipuri de cancer în stadiu incipient. Cum funcționează # Ziarul National
Compania americană Exact Sciences a lansat oficial testul de sânge Cancerguard, un instrument inovator de screening care promite să detecteze di...
15:45
Putin simplifică procesul de relocare: cetățenii din Moldova și alte trei țări se pot stabili în Rusia fără test de limbă rusă # Ziarul National
Președintele rus, Vladimir Putin, a emis un decret ce aduce modificări programului de relocare în Federația Rusă. Acest document permite cetățenilo...
14:45
România livrează 23 de pachete de echipamente militare Ucrainei: detalii clasificate pentru securitatea națională # Ziarul National
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că România a trimis 23 de pachete de echipamente militare Ucrainei, acestea fiind decise împreună cu...
14:45
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, ia parte sâmbătă la o întâlnire cu moldovenii din diasporă care sunt activ implicați în viața comunită...
Mai mult de 2 zile în urmă
13:45
Maia Sandu în dialog cu diaspora moldovenească la Potsdam, Germania: Împărtășind experiențe și idei pentru viitorul Republicii Moldova # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se va reuni astăzi, 13 septembrie 2025, cu moldovenii din diasporă care sunt activ implicați în viața co...
13:45
Dorin Recean: Guvernul prioritizează salarizarea medicilor și modernizarea spitalelor în Moldova # Ziarul National
Prim-ministrul Dorin Recean a participat la deschiderea Congresului aniversar al Societății de Anesteziologie și Reanimatologie, marcând 50 de ani ...
11:45
Maia Sandu: Italia - o relație prețioasă clădită pe eforturi comune și solidaritate reciprocă # Ziarul National
Maia Sandu și-a încheiat vizita oficială în Italia și Vatican, unde a avut discuții cu oficiali de rang înalt, inclusiv cu Sanctitatea Sa Papa Leon...
10:45
Peste 130.000 de soldați ruși, confirmați morți în Ucraina în urma unei investigații independente # Ziarul National
Publicația independentă rusă Mediazona, împreună cu serviciul rus al BBC, a confirmat identitatea a 130.150 de militari ruși uciși în Ucraina. Acea...
09:45
♈️ BerbecO zi cu perspective pozitive, plasarea astrală îți aduce energie și determinare. Aceste calități îți vor deschide uși noi în carieră și r...
02:30
Alarmă pe litoralul bulgăresc: o dronă misterioasă găsită pe plaja din Burgas stârnește curiozitate și investigații aprofundate # Ziarul National
O dronă adusă de valuri a fost descoperită vineri dimineaţa pe plaja nordică din Burgas, în zona Solniţke. Armata a fost mobilizată să o transporte...
01:30
SUA își reafirmă angajamentul de apărare a teritoriului NATO în fața provocărilor Rusiei # Ziarul National
Statele Unite au anunțat vineri în cadrul Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite că sunt pregătite să apere „fiecare centimetru din teritori...
01:30
Zelenski cere finalizarea rapidă a garanțiilor de securitate pentru Ucraina în contextul escaladării amenințărilor rusești # Ziarul National
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat vineri că numeroase detalii legate de garanțiile de securitate pentru Ucraina au fost deja așternute pe h...
