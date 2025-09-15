Transportatorii din Republica Moldova primesc 150 de autorizații suplimentare pentru Polonia

13:40

Electoratul din diaspora susține statul de drept și opțiunea europeană atunci când vine vorba de alegeri, după cum arată votul masiv pro-european la referendumul și prezidențialele de anul trecut. Pe de altă parte, în țară, sunt unii alegători indeciși, dintre care circa 50 la sută au o înclinație spre stânga. În același timp, tot mai mulți cetățeni refuză să participe la sondaje, ceea ce îngreunează anticiparea reală a comportamentului electoral. Sunt câteva dintre concluziile participanților în cadrul unei dezbateri publice la IPN, transmite Radio Chișinău.