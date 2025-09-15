Transportatorii din Republica Moldova primesc 150 de autorizații suplimentare pentru Polonia
Radio Chisinau, 15 septembrie 2025 14:00
Transportatorii auto din Republica Moldova vor putea beneficia de o cotă suplimentară de 150 de autorizații pentru transportul rutier internațional de mărfuri prin Polonia. Decizia a fost luată în urma negocierilor din cadrul Comisiei mixte moldo-poloneze, transmite IPN.
Acum 15 minute
14:00
Acum o oră
13:40
Dorina Baltag: „Electoratul din diaspora susține statul de drept și opțiunea europeană atunci când vine vorba de alegeri” # Radio Chisinau
Electoratul din diaspora susține statul de drept și opțiunea europeană atunci când vine vorba de alegeri, după cum arată votul masiv pro-european la referendumul și prezidențialele de anul trecut. Pe de altă parte, în țară, sunt unii alegători indeciși, dintre care circa 50 la sută au o înclinație spre stânga. În același timp, tot mai mulți cetățeni refuză să participe la sondaje, ceea ce îngreunează anticiparea reală a comportamentului electoral. Sunt câteva dintre concluziile participanților în cadrul unei dezbateri publice la IPN, transmite Radio Chișinău.
13:25
Donald Trump cataloghează pentru prima dată Rusia drept agresor în războiul împotriva Ucrainei # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump a catalogat în cele din urmă Rusia drept agresorul în războiul împotriva Ucrainei, demonstrând astfel o înăsprire a poziției sale față de Moscova, scrie Politico Europe.
Acum 2 ore
13:05
România rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova. Piața de peste Prut absoarbe aproape 30% din exporturile Republicii Moldova # Radio Chisinau
România rămâne principalul partener comercial al Republicii Moldova, 29% din totalul exporturilor mergând peste Prut.
12:50
Festivalul Vinului Moldovenesc, la București. Locuitorii capitalei României au avut ocazia să deguste peste 300 de vinuri, din 49 de crame ale Republicii Moldova # Radio Chisinau
Capitala României, București, a devenit, în acest sfârșit de săptămână, capitala vinului moldovenesc. Cea de-a cincea ediție a Festivalului Vinului Moldovenesc a reunit 49 de crame din Republica Moldova, care au prezentat publicului român peste 300 de vinuri – de la etichete consacrate până la creații noi, transmite MOLDPRES.
12:30
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 16 septembrie.
12:15
VIDEO | Percheziții de amploarea pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Zece persoane au fost reținute în dosare de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție informează despre desfășurarea unui amplu set de acțiuni procesuale în cadrul unei cauze penale complexe, vizând presupuse activități ilegale legate de finanțarea partidelor politice, spălarea banilor și coruperea alegătorilor în contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Ofițerii CNA, în colaborare cu procurorii mun. Bălți, efectuează 28 de percheziții la domiciliile, sediile și automobilele unor persoane fizice și juridice, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În urma acestora, au fost reținute 10 persoane pentru un termen de 72 de ore.
Acum 4 ore
11:55
CNA: 15 rețineri și sechestre de 8,4 milioane de lei în cauze ce vizează corupția electorală, în doar o săptămână # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță că a desfășurat în ultima săptămână zeci de acțiuni la nivel național, în cadrul mai multor cauze penale ce vizează corupția politică, spălarea banilor și finanțarea ilegală a partidelor. Astfel, 15 persoane au fost reținute, iar bunuri în valoare de peste 8,4 milioane de lei au fost puse sub sechestru, comunică MOLDPRES.
11:40
Aproape 300 de persoane au fost amendate după ce au fost prinse că au dat foc vegetației uscate # Radio Chisinau
Aproape 300 de persoane s-au ales cu amenzi usturătoare, în valoare totală de peste 1,25 milioane de lei, după ce au fost surprinse în flagrant în timp ce incendiau iarbă uscată, stuf, deșeuri sau terenuri din preajma gospodăriilor, comunică MOLDPRES.
11:30
Prezentarea uneia dintre cele mai populare interprete de limbă franceză
11:20
Uniunea Europeană - Obiectiv 2028 | Sprijinul Uniunii Europene acordat Republicii Moldova a dus schimbări concrete, pe care deja le simțim # Radio Chisinau
Știați că Uniunea Europeană a aprobat pentru Rep. Moldova un plan de 1,9 miliarde de euro, pertu 2025-2027, cel mai mare sprijin financiar din istoria noastră?
11:00
UE va înăspri normele de eliberare a vizelor pentru cetățeni ruși, după ani de presiuni din partea unor țări estice # Radio Chisinau
UE se pregătește să-și înăsprească poziția privind eliberarea vizelor pentru cetățenii ruși, după ani de presiuni din partea țărilor membre situate de-a lungul frontierei sale estice.
10:45
Apel adresat ONU de către Promo-LEX: Vadim Pogorlețchii, deținut ilegal și torturat în regiunea transnistreană, condamnat la 16 ani de închisoare # Radio Chisinau
Asociația Promo-LEX, în colaborare cu European Prison Litigation Network (EPLN), a expediat astăzi un Apel Urgent către trei Raportori Speciali ai Organizației Națiunilor Unite (ONU), atrăgând atenția asupra situației critice a lui Vadim Pogorlețchii, apărător al drepturilor omului, deținut ilegal în regiunea transnistreană a Republicii Moldova din 25 august 2022. Reținut de peste trei ani în condiții inumane și degradante, supus torturii și izolării totale, domnul Pogorlețchii a fost recent condamnat ilegal la 16 ani de închisoare în baza unor acuzații fabricate de „înaltă trădare” și „negarea rolului pozitiv al forțelor ruse de menținere a păcii”.
10:25
Încasări de peste 848 milioane de lei, raportate de Serviciul Vamal în ultima săptămână # Radio Chisinau
În perioada 8 - 14 septembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 848,31 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 27,8 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,5%.
Acum 6 ore
10:10
Participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl pot aplica pentru locuințe sociale în Chișinău începând de astăzi # Radio Chisinau
Participanții la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl și familiile acestora pot depune, începând de astăzi, cereri pentru obținerea unei locuințe în blocul locativ de pe strada Alba Iulia, 91/3 din Chișinău. De asemenea, pot aplica pentru locuințe sociale și colaboratorii subdiviziunilor de risc deosebit, transmite IPN.
09:50
Reuniunea Teatrelor Naționale Românești | Spectacolul „Electra” va fi pus în scenă de astăzi actorii Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău # Radio Chisinau
În cadrul celei de-a X-a ediții a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, Teatrul Național „Mihai Eminescu” aduce astăzi pe scenă spectacolul „Electra” de Sofocle și Euripide, în regia lui Mihai Măniuțiu, o montare ce aduce laolaltă tragedia antică și muzica populară maramureșeană, interpretată live de Grupul Iza, informează MOLDPRES.
09:30
Moneda unică europeană începe săptămâna cu o cotație oficială de 19 lei și 46 de bani, în scădere cu doi bani, informează MOLDPRES.
09:15
„Paradoxul Unirii: când dragostea de România riscă să ajute dușmanul” (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre ofensiva masivă pe care o duce Rusia în ajunul alegerilor din R. Moldova, inclusiv prin inducerea de frică. Una din ține sunt și unioniștii, atenționează experții în același context și mai atrag atenția că nu prețuim cât de mult s-au schimbat în bine societățile noastre. Jurnaliștii mai arată ce a făcut Uniunea Europeană pentru regiunea transnistreană.
09:00
Peste 86 000 de traversări ale frontierei, semnalate în ultimele 24 de ore. Au fost aplicate zeci de interdicții de intrare în Republica Moldova # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova anunță că, în ultimele 24 de ore, fluxul de persoane prin punctele de trecere a frontierei a constituit 86 078 de traversări.
08:40
Peste 5.800 de familii vor reduce consumul de energie cu ajutorul Programului EcoVoucher # Radio Chisinau
Alte 5.802 familii din Republica Moldova vor putea înlocui electrocasnicele vechi cu aparate noi, eficiente energetic, prin Programul EcoVoucher. Cea de-a cincea sesiune din acest an a programului se desfășoară în perioada 12–29 septembrie, comunică MOLDPRES.
08:25
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE de două ori în trei zile: România cere Moscovei să nu-i mai încalce spațiul aerian, o violare a suveranității țării # Radio Chisinau
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat duminică pentru a doua oară în trei zile la sediul Ministerului Afacerilor Externe, de această dată în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025.
Acum 8 ore
08:05
Von der Leyen, mesaj pe X: „Suntem solidari cu România. Incursiunea Rusiei în spațiul aerian românesc reprezintă, din nou, o încălcare flagrantă a suveranității UE” # Radio Chisinau
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis, dumincă, un mesaj de solidaritate cu România, după ce spațiul aerian al țării a fost încălcat de o dronă rusească.
Acum 24 ore
17:00
Ministra Justiției a felicitat notarii cu Ziua profesională: „Profesia de notar rămâne un garant al actului juridic autentic și al securității juridice” # Radio Chisinau
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a adresat un mesaj de felicitare notarilor din Republica Moldova, cu prilejul Zilei profesionale a notarului, marcată anual la 14 septembrie, comunică MOLDPRES.
16:40
Când Vladimir Putin a trimis cel puțin 19 drone în Polonia săptămâna trecută, președintele rus a transmis un mesaj: nu intenționează să pună capăt războiului împotriva Occidentului prea curând, scrie, duminică, POLITICO.
16:10
Tiraspolul va sancționa pietonii surprinși de camere traversând strada neregulamentar # Radio Chisinau
Administrația transnistreană ia în vedere sancționarea pietonilor care traversează strada neregulamentar – în afara trecerilor de pietoni sau la culoarea roșie a semaforului. Organul legislativ al autoproclamatei Republici Moldovenești Nistrene urmează să examineze un proiect de lege care va permite inspectorilor rutieri să constate încălcările comise de pietoni cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din trafic, transmite IPN.
15:50
VIDEO | Val de incidente pe căile ferate ruse: Două trenuri au deraiat în zone diferite din Leningrad, explozie în Oriol # Radio Chisinau
Două trenuri au deraiat duminică dimineața în zone diferite din regiunea Leningrad, ducând la moartea unui mecanic de tren și perturbând traficul feroviar, a anunțat guvernatorul regiunii.
15:25
Traian Băsescu: O victorie pro-Moscova la Chișinău ar aduce riscuri la hotarul României # Radio Chisinau
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, spune că viitorul Republicii Moldova, dar și securitatea României depind de votul la alegerile parlamentare din 28 septembrie și că rezultatele, ca și la prezidențiale, ar putea fi influențate decisiv de cum va vota diaspora, transmite IPN.
14:55
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a îndemnat aliații să oprească mașinăria de război rusă prin impunerea de sancțiuni și tarife vamale dure Moscovei și s-a arătat înțelegător față de poziția Statelor Unite, care cer ca țările NATO să înceteze să mai cumpere petrol din Rusia, informează duminică EFE, citată de AGERPRES.
14:30
MALURI DE PRUT | Tatiana Țîbuleac: Venim cu voci, sensibilități diferite, pentru că tot ce s-a întâmplat în Basarabia a influențat preocupările scriitorilor (Audio) # Radio Chisinau
Scriitoarea Tatiana Țîbuleac a lansat, în cadrul Bookfest 2025, ultimul său volum: „Când ești fericit, lovește primul”. Într-un interviu pentru Radio Chișinău, realizat în penultima zi a târgului, scriitoarea a vorbit despre noua sa carte, premiul Uniunii Europene acordat pentru volumul „Grădina de sticlă” și cu ce emoții a ieșit de la spectacolul omonim, regizat de Petru Hadârcă la Teatrul Național „Mihai Eminescu”.
Ieri
14:10
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a decorat pe adjunctul său din Consiliul de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, care împlinește duminică 60 de ani, cu ordinul „Pentru merite față de Patrie”, gradul IV, relatează agenția TASS, preluată de News.ro.
13:50
Peste 11.000 de persoane din 58 de țări participă la cea mai mare competiție de alergare din Republica Moldova – „Chișinău Marathon 2025”, ediția a 11-a.
13:45
Peste 11 mii de persoane din 58 de țări participă la cea de-a 11-a ediție a Chișinău Marathon (FOTO) # Radio Chisinau
Peste 11.000 de persoane din 58 de țări participă la cea mai mare competiție de alergare din Republica Moldova – „Chișinău Marathon 2025”.
13:20
Restricții la telefonia mobilă în timpul atacurilor cu drone rusești. Ce plănuiește armata ucraineană # Radio Chisinau
Ucraina vrea să reducă intenționat calitatea comunicațiilor mobile în timpul atacurilor cu drone rusești pentru a împiedica utilizarea rețelelor în coordonarea atacurilor, a anunțat duminică șeful Statului Major General, Andrii Hnatov, citat de Reuters.
12:55
Poliția de Frontieră: Actele digitale din aplicația EVO nu pot fi folosite pentru traversarea frontierei # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova anunță că, potrivit legislației în vigoare, trecerea frontierei de stat nu este permisă în baza actelor digitale generate de aplicația guvernamentală EVO.
12:35
Forțele Aeriene ale Statelor Unite au atribuit companiei de apărare Applied Research Associates (ARA) un contract pe doi ani pentru dezvoltarea unei bombe de generație nouă, concepută să lovească ținte fortificate și amplasate la mare adâncime.
12:10
CEC respinge contestațiile privind participarea ministrului Buzu în acțiuni electorale # Radio Chisinau
Partidul Acțiune și Solidaritate nu va fi sancționat în cazul contestațiilor privind participarea ministrului Alexei Buzu la acțiuni de agitație electorală, fără suspendare din funcție, transmite IPN.
11:45
„27 de DA. Republica Moldova, în inima Europei” (9) Estonia - esență tare în sticluță mică (Audio) # Radio Chisinau
O altă destinație în călătoria prin țările Uniunii Europene este Estonia, o țară mică, cu o suprafață aproape similară cu cea a Rep. Moldova, cu o identitate și o reziliență puternică în fața ocupației și propagandei ruse.
11:20
Rusia a lansat o rachetă de croazieră hipersonică Zircon asupra unei ținte din Marea Barents în timpul exercițiilor militare Zapad 2025, a afirmat duminică ministerul apărării de la Moscova, citat de agenția de presă de stat TASS.
11:00
Președinția dezminte speculațiile privind cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican # Radio Chisinau
Președinția Republicii Moldova a respins informațiile apărute pe unele canale de Telegram referitoare la presupusele cheltuieli ale familiei președintei Maia Sandu cu ocazia vizitei la Vatican.
10:40
TikTok a respins 95% din cererile autorităților din R. Moldova de a bloca conținutul dezinformator (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa de la Chișinău scrie despre campania de influențare a alegerilor coordonată de rețeaua afiliată lui Ilan Șor și susținută de Federația Rusă, dar și avertismentele unor lideri politici și experți cu privire la riscul destabilizării Republicii Moldova după scrutin. Totodată, în atenția presei se află și posibilitatea extrădării lui Vladimir Plahotniuc din Grecia, care urmează a fi adus în Republica Moldova pe 25 septembrie.
10:15
Un incendiu a izbucnit la una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, Kirishi, aflată la sud-est de Sankt Petersburg, după un atac ucrainean cu drone desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică.
09:55
Parc modernizat în Drochia prin proiectul transfrontalier Interreg NEXT România–Republica Moldova # Radio Chisinau
Un parc din Drochia va fi modernizat conform celor mai noi tipologii de spații verzi urbane. Inițiativa face parte din proiectul „Green Urban Path – Traseu urban verde”, desfășurat în orașele Drochia din Republica Moldova și Săveni din România, în cadrul Programului Interreg NEXT România–Republica Moldova 2021–2027, transmite IPN.
09:25
Dronă rusească în spațiul aerian al României. Piloții români au avut aprobarea de a o doborî # Radio Chisinau
O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat un act deliberat prin care Moscova caută extinderea războiului ca urmare a intruziunii de zilele trecute în spațiul aerian al Poloniei, iar ministrul român al apărării a transmis că piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc. Două aeronave F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești, ridicate în aer la 18:05 pentru a monitoriza situația generată de atacurile rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, au confirmat pătrunderea neautorizată a aparatului pe teritoriul național. Drona a fost urmărită până la aproximativ 20 de kilometri sud-vest de Chilia Veche, unde a dispărut de pe radar.
09:05
Maia Sandu, la întâlnirea cu diaspora din Potsdam: „Oriunde ne poartă drumurile, rămânem uniți prin legătura cu Moldova” (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat sâmbătă, 13 septembrie, la o întâlnire cu moldovenii din diasporă implicați în viața comunităților lor. Șefa statului a subliniat importanța unității și implicării cetățenilor, indiferent unde se află aceștia, în procesul de construcție a unui viitor european pentru Republica Moldova.
13 septembrie 2025
18:25
Traficul rutier în centrul Chișinăului, suspendat din această noapte. Cum va circula transportul public # Radio Chisinau
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada 13 septembrie ora 01:10, până pe 14 septembrie, ora 19:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni și str. A. Pușkin, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea evenimentului sportiv „Chișinău Marathon” 2025.
18:05
Rușii au atacat prin subteran un oraș-cheie de pe frontul din Ucraina. Reacția trupelor Kievului # Radio Chisinau
Trupele rusești s-au infiltrat în orașul Kupiansk, din regiunea Harkov, folosindu-se de o conductă de gaze care avea un capăt într-un sat aflat sub controlul Moscovei, informează site-ul de monitorizare Deep State, citat de The Kyiv Independent.
17:45
Duminică, 14 septembrie, la Reședința Prezidențială din Condrița, va fi organizat Festivalul Pădurilor. Pentru a evita ambuteiajele și dificultățile de parcare, Poliția Națională recomandă cetățenilor să utilizeze transportul organizat, pus la dispoziție gratuit.
17:20
CEC a publicat lista partidelor politice admise la alegerile locale noi din 16 noiembrie # Radio Chisinau
În cadrul ședinței de astăzi, Comisia Electorală Centrală (CEC) a făcut publică lista partidelor politice care au respectat noile prevederi legale și au dreptul să participe la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025.
16:55
Opoziția politică din Turcia, vizată de o nouă razie ordonată de procurorii loiali regimului autoritar Erdogan # Radio Chisinau
Un procuror din Istanbul a ordonat sâmbătă arestarea a 48 de membri ai municipalității Bayrampasa, un district din Istanbul condus de opoziție, inclusiv primarul, în cadrul unei anchete pentru „corupție”, a relatat agenția de stat Anadolu, transmite News.ro.
16:25
Experți internaționali discută la Chișinău despre reziliența Republicii Moldova în fața războiului hibrid # Radio Chisinau
Universitatea de Stat din Moldova găzduiește, în acest final de săptămână, o serie de conferințe și dezbateri civice dedicate integrării europene a Republicii Moldova în contextul războiului hibrid, comunică MOLDPRES.
