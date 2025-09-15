Revista presei // „Pe 28 septembrie, Putin și ai lui pot fi la granița României” ; Votul moldovenilor din afara țării – între drept constituțional și manipulări politice

21:40

Volodimir Zelenski a făcut apel la „finalizarea garanțiilor de securitate cât mai curând posibil”, după o întâlnire cu consilieri ai liderilor din Regatul Unit, Franța, Germania și Italia, aflați la Kiev în acest sfârșit de săptămână. Secretarul britanic de externe l-a asigurat pe președintele ucrainean de sprijin continuu și a anunțat o finanțare de 142 de milioane de lire sterline. Au vizitat Kievul și emisarul american Keith Kellogg, dar și Prințul Harry al Marii Britanii.