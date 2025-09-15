Patruzeci de antreprenori din R. Moldova, în vizită la Bruxelles, la invitația comisarei pentru Extindere, Marta Kos
Radio Moldova, 15 septembrie 2025 09:50
Patruzeci de antreprenori din diferite zone ale Republicii Moldova încep luni, 15 septembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, la invitația comisarei pentru Extindere, Marta Kos.
• • •
Republica Moldova beneficiază în prezent de un sprijin extins din partea Consiliului Europei (CE), prin Programul Parteneriat pentru Buna Guvernare (PBG), care include peste 20 de proiecte aflate în derulare. În prezent, la nivel național sunt implementate trei proiecte majore: unul dedicat combaterii discursului de ură și a discriminării, un altul axat pe creșterea eficienței sistemului de justiție și al treilea orientat spre prevenirea și combaterea spălării banilor, a declarat șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, la emisiunea „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1, ediția din 14 septembrie.
Caravana EcoVoucher a ajuns la Ialoveni: cum să înlocuiești electrocasnicele vechi cu unele eficiente energetic # Radio Moldova
Caravana EcoVoucher a ajuns la Ialoveni, unde locuitorii au aflat cum pot beneficia de sprijin financiar pentru a-și înlocui electrocasnicele vechi cu unele noi, eficiente din punct de vedere energetic. Astfel de campanii de informare sunt organizate în toate centrele raionale.
Presa din RM atrage atenția la mesajul făcut public de fostul președinte al României, Traian Băsescu, cu privire la miza alegerilor parlamentare din 28 septembrie, cu impact și asupra securității regionale. Votul cetățenilor din diaspora, noile falsuri privind UE, dar și Festivalului Etno-Gastronomic „Bostaniada” de la Bălăbănești, Criuleni, sunt printre alte subiecte trecute în revistă.
Republica Moldova beneficiază în prezent de un sprijin extins din partea Consiliului Europei (CE), prin Programul Parteneriat pentru Buna Guvernare (PBG), care include peste 20 de proiecte aflate în derulare. În prezent, la nivel național sunt implementate trei proiecte majore: unul dedicat combaterii discursului de ură și a discriminării, un altul axat pe creșterea eficienței sistemului de justiție și al treilea orientat spre prevenirea și combaterea spălării banilor, a declarat șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Falk Lange, la emisiunea „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1, ediția din 14 septembrie.
Presa din RM atrage atenția la mesajul făcut public de fostul președinte al României, Traian Băsescu, cu privire la miza alegerilor parlamentare din 28 septembrie, cu impact și asupra securității regionale. Votul cetățenilor din diaspora, noile falsuri privind UE, dar și Festivalului Etno-Gastronomic „Bostaniada” de la Bălăbănești, Criuleni, sunt printre alte subiecte trecute în revistă.
Patruzeci de antreprenori din diferite zone ale Republicii Moldova încep luni, 15 septembrie, o vizită de lucru la Bruxelles, la invitația comisarei pentru Extindere, Marta Kos.
O nouă speranță pentru readucerea în circuit a două bijuterii arhitecturale din Chișinău. Vila urbană Herța și Casa Kligman vor fi restaurate, cu sprijinul oferit de guvernul francez.
Zeci de mii de oameni au ieșit duminică în stradă, în capitala Ankara, pentru a protesta față de un proces care ar putea duce luni la înlăturarea liderului principalului partid de opoziție, Partidul Popular Republican (CHP). Decizia instanței privind invalidarea congresului formațiunii din 2023, pe motiv de presupuse nereguli procedurale, ar putea remodela partidul, zdruncina piețele financiare și influența calendarul alegerilor generale programate pentru 2028.
Satele Opaci și Zaim din raionul Căușeni vor fi conectate la rețeaua de canalizare. Sistemul vine să înlocuiască fosele septice din gospodării, măsură alternativă care presupune costuri mari și nu este prietenoasă mediului. Construcția rețelelor presupune o investiție semnificativă. Autoritățile locale au primit finanțare din bugetul de stat.
Cehia a trimis în Polonia trei elicoptere pentru a sprijini apărarea frontierei sale estice după incidentul cu pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian polonez. Anunțul a fost făcut duminică seara, 14 septembrie, pe rețeaua X, Forțele Armate Cehe, scrie DW.
Trupele ucrainene au înregistrat progrese în zonele de frontieră din nordul regiunii Sumî, a anunțat președintele Volodimir Zelenski duminică seara. Liderul ucrainean a precizat că armata rusă, care încearcă de luni de zile să-și creeze un cap de pod în zonă, a suferit pierderi semnificative și în regiunile Donețk și Harkiv.
Berlinul a înăsprit procedura de eliberare a vizelor Schengen și naționale pentru ruși, a transmis pentru RTVi ambasada Germaniei la Moscova. Reprezentanții instituției au declarat că, din cauza invaziei ruse în Ucraina, pentru Uniunea Europeană apar „riscuri sporite de securitate”, scrie publicația The Moscow Times.
Confruntată cu amenințarea rusească, Europa caută să se doteze cu un scut antirachetă și antidrone de tipul Domului de Fier (Iron Dome) al Israelului. Inițiativa Sky Shield, condusă de Germania, își propune să creeze o cupolă de apărare aeriană care să se întindă din Turcia până în Finlanda, ca parte a unei campanii masive de reînarmare continentală pentru a face față agresiunii rusești.
New flavors and old recipes came together at the Jam Festival, held in the village of Hădărăuți, Ocnița district. Housewives from the north of the country impressed visitors with jam made from hot peppers, pumpkin, and even garlic.
Mii de oameni au participat, în Georgia, la un miting pro-european. Manifestația a fost pașnică, iar organizatorii au vrut să demonstreze că georgienii doresc ca țara lor să-și continue parcursul european. Bruxelles-ul a fost însă nevoit să pună pe pauză procesul de integrare a acestei țări, după ce partidul aflat la guvernare a aprobat o lege considerate de inspirație rusă.
Arome inedite și rețete de altădată s-au întâlnit la Festivalul Dulceții, desfășurat în satul Hădărăuți din raionul Ocnița. Gospodinele din nordul țării au impresionat vizitatorii cu dulceață din ardei iuți, dovleac și chiar usturoi.
Sheriff Tiraspol a repurtat a 9-a victorie în actuala ediție a campionatului primei divizii moldovenești de fotbal. În derby-ul etapei a 12-a, „galben-negrii" au învins cu 2:0 acasă formația Petrocub Hâncești. La primul meci sub comanda belarusului Vadim Skripcenko, „viespile" au marcat în prima repriză prin israelianul Qais Ghanem și malianul Soumaila Magassouba. Primul a înscris după o respingere în fața a portarului Victor Dodon, iar al doilea cu o lovitură de cap.
O mie de coriști au cântat în scuarul Parlamentului. Așa s-a desfășurat gala celei de-a treia ediții a Festivalului „Te cânt, Patrie și Neam”. Concertul a reunit ansambluri corale și folclorice, precum și soliști selectați în urma a cinci etape desfășurate la nivel național. Participanții au fost acompaniați de Moldovan National Youth Orchestra, sub bagheta lui Andriano Marian.
Reședința prezidențială de la Condrița și-a deschis porțile, pentru al doilea an consecutiv, cu ocazia Festivalului Pădurilor. Copiii au explorat lumea fascinantă a naturii cu ajutorul microscoapelor și au participat la ateliere interactive. Evenimentul a fost organizat de autorități pentru a sprijini un obiectiv ambițios: plantarea a 145.000 de hectare de pădure până în anul 2030.
Din dispoziția ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat, sâmbătă, la sediul Ministerului Afacerilor Externe în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025, a anunțat un comunicat al MAE, citat de Agerpres.
Luptătorul moldovean de stil liber Vasile Diacon a ratat șansa de a cuceri medalia de bronz la Campionatele Mondiale ce se desfășoară în capitala Croației, orașul Zagreb. În categoria de greutate de până la 70 de kilograme, adversarul său din finala mică a fost kazahul Nurkoja Kaipanov. Diacon a pierdut cu 2:13.
Forțele ruse au lansat în acest an asupra Ucrainei peste 34.000 de drone de atac și momeli aeriene, de aproape nouă ori mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, relatează The Moscow Times, cu referire la The New York Times (NYT), care citează datele Forțelor Aeriene ale Ucrainei.
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a criticat duminică intruziunea „inacceptabilă” a unor drone ruse în spațiul aerian românesc în timpul unui atac contra Ucrainei efectuat în ajun, ea acuzând Moscova de o „escaladare imprudentă”, informează Agerpres, cu referire la France Presse.
Un om a murit și 25 au fost răniți la Madrid, în urma unei explozii produse într-o cafenea din oraș. Deflagrația a avariat clădirea cu trei etaje în care se afla localul. 18 echipaje de pompieri au intervenit de urgență.
Fotbalistul moldovean Ion Cărăruș a marcat primul său gol în acest sezon. Fundașul de 29 de ani a înscris pentru Corvinul Hunedoara într-un meci din Liga a 2-a, a doua divizie valorică a fotbalului românesc. În etapa a 6-a, hunedorenii au câștigat cu 4:2 în deplasare partida cu Olimpia Satu Mare, iar Cărăruș a restabilit egalitatea în minutul 41.
11 mii de oameni au alergat prin capitală în cadrul unei noi ediții a Marathon Chișinău. La eveniment au participat atât amatori, cât și sportivi obișnuiți cu distanțe lungi. Pentru toți, scopul a fost același: să se distreze și să aibă parte de o experiență unică.
Mass-media ucraineană, citând o sursă din Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei (GUR), relatează că serviciile speciale ale țării sunt implicate în explozia de lângă calea ferată din regiunea rusă Oriol, care a avut loc pe 13 septembrie. RBC-Ucraina scrie, la rândul său, că GUR confirmă și implicarea serviciilor speciale ucrainene în incidentele de pe liniile feroviare din regiunea Leningrad, în noaptea de 14 septembrie, relatează DW.
Atleta Alexandra Emilianov s-a clasat pe locul 10 în finala probei de aruncarea discului la Campionatele Mondiale de atletism de la Tokyo. În cea mai bună încercare a sa, Emialianov a obținut rezultatul de 62 de metri și 59 centimetri.
Dronele rusești care vor intra în spațiul aerian al României vor fi doborâte, așa cum au procedat și polonezii, autoritățile române fiind în permanentă legătură cu centrul de comandă NATO, a declarat ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, scrie CaleaEuropeana.ro.
Ucraina ar putea reduce intenționat calitatea comunicațiilor mobile în timpul atacurilor cu drone ruse pentru a împiedica utilizarea rețelelor pentru coordonarea atacurilor, a declarat duminică șeful Statului Major General, Andrii Hnatov, transmite Agerpres, cu referire la Reuters.
Spectacol total în derby-ul fotbalului italian. Într-un meci al etapei a treia din cadrul Seriei A, Juventus Torino a învins cu 4:3 acasă pe Internazionale Milano. „Bianconeri” au preluat conducerea în minutul 14, grație golului marcat de englezul Lloyd Kelly. În prima repriză au mai fost înscrise alte două goluri. „Nerazzurri” au restabilit egalitatea prin turcul Hakan Çalhanoğlu, iar compatriotul acestuia, Kenan Yıldız i-a readus pe piemontezi în avantaj.
The parliamentary elections in the Republic of Moldova are crucial not only for the country's European aspirations but also for Romania's security, warns former President Traian Băsescu. In a Facebook post, Băsescu highlights that the close competition between pro-European and pro-Russian parties may be influenced by the vote from the diaspora. He cautions that a potential victory for pro-Moscow forces could turn the Republic of Moldova into an ally of the Kremlin, posing a challenge to Romania's eastern border.
Temperaturi caniculare, înghețuri sau chiar ninsori - luna septembrie poate aduce surprize în R. Moldova.
The citizens of the Republic of Moldova, wherever they may be, can play a vital role in shaping the country's future. This message was conveyed by President Maia Sandu to participants at the Summit of Active Moldovans in the Diaspora, which was held on September 12-13 in Potsdam, Germany.
Condiții mai bune de muncă pentru pompierii de la Unitatea de salvatori din Tomai, Ceadîr-Lunga. Postul, la fel ca alte nouă din Republica Moldova, este renovat în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Lucrările de reparații includ schimbarea geamurilor, modernizarea sistemelor de încălzire și a spațiilor de odihnă.
Zimbru Chișinău a egalat la puncte formația Petrocub Hâncești, după victoria obținută în etapa a 12-a a primei divizii moldovenești de fotbal. „Galben verzii” au învins pe teren propriu pe CSF Bălți, scor 2:0. După un gol anulat pe motiv de ofsaid în debutul meciului, chișinăuienii au preluat conducerea în minutul 33 prin brazilianul Matteo Amoroso. Sud-americanul care a marcat cu un șut din afara careului.
Sute de vizitatori s-au adunat la Bălăbănești, Criuleni, la cea de-a 14-a ediție a Festivalului Etno-Gastronomic „Bostaniada”. În cadrul evenimentului au fost expuse peste 20 de tone de bostani. Oaspeții au admirat dovlecii uriași, lucrările meșterilor populari și au gustat bucate tradiționale, iar punctul culminant a fost premierea celui mai mare bostan din Republica Moldova.
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie este marcată de numeroase cazuri de corupție electorală, inclusiv finanțare ilegală a partidelor politice, și de un val de dezinformări, constată atât autoritățile, cât și societatea civilă. Tentativele Federației Ruse de a deturna rezultatul scrutinului și a prelua controlul asupra R. Moldova sunt condamnate de partenerii de dezvoltare, care promit sprijin statului nostru ca să reziste războiului hibrid lansat de Moscova.
Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt decisive nu doar pentru viitorul european al țării, ci și pentru securitatea României, avertizează fostul lider de la Cotroceni, Traian Băsescu. Într-o postare pe Facebook, Băsescu subliniază că „bătălia” strânsă dintre partidele pro-europene și cele pro-ruse ar putea fi decisă de votul diasporei, iar un eventual succes al forțelor pro-Moscova ar transforma Republica Moldova într-un aliat al Kremlinului la granița de est a României.
Cinci localități din Republica Moldova vor fi transformate în sate inteligente, grație unei investiții de peste 21 de milioane de lei din partea Uniunii Europene. Printre ele se regăsește și comuna Sipoteni din raionul Călărași. Localitatea va fi asigurată cu apă potabilă, prin instalarea a patru stații de filtrare, și iluminat public inteligent. La fel, vor fi amenajate patru stații moderne de așteptare a transportului, dotate cu panouri care afișează informații în timp real.
Cetățenii R. Moldova, indiferent unde se află, pot avea un rol decisiv în luarea deciziilor cruciale pentru viitorul statului nostru, le-a transmis președinta Maia Sandu participanților la Summitul Moldovenilor Activi din Diasporă, care a avut loc pe 13 septembrie la Potsdam, Germania.
Armata Ucraineană a confirmat lovitura asupra rafinăriei de la Kirishi, în regiunea Leningrad. La rafinărie au fost înregistrate explozii și un incendiu. Rezultatele atacului sunt în curs de clarificare, se arată într-un comunicat al Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, citat de serviciul rus al BBC News.
Raionul Nisporeni, numit și „regiunea prunelor”, are fermieri care demonstrează că munca și perseverența pot învinge greutățile. În satul Marinici, agricultorul Ion Croitoru a reușit să transforme un teren abandonat într-o livadă modernă de pruni. În ciuda obstacolelor naturale din ultimii ani, el continuă să investească, să muncească și să creadă în viitorul agriculturii.
Documentare apreciate la nivel internațional, filme artistice, concerte și alte programe culturale, pot fi accesate gratuit și în Republica Moldova. Toate pe platforma europeană de streaming ARTE.tv, care de curând, este disponibilă și în limba română. La Chișinău a avut loc evenimentul de lansare a platformei, care a reunit mai mulți oameni de cultură.
Volodimir Zelenski a făcut apel la „finalizarea garanțiilor de securitate cât mai curând posibil”, după o întâlnire cu consilieri ai liderilor din Regatul Unit, Franța, Germania și Italia, aflați la Kiev în acest sfârșit de săptămână. Secretarul britanic de externe l-a asigurat pe președintele ucrainean de sprijin continuu și a anunțat o finanțare de 142 de milioane de lire sterline. Au vizitat Kievul și emisarul american Keith Kellogg, dar și Prințul Harry al Marii Britanii.
