Autoritățile din Nepal au anulat starea de urgență
Noi.md, 14 septembrie 2025 15:00
În dimineața zilei de 13 septembrie, autoritățile din Nepal au anulat starea de urgență și interdicția privind organizarea adunărilor în masă, care au fost în vigoare în țară pe parcursul ultimei săptămîni.Începînd cu 9 septembrie, armata nepaleză a publicat în mod regulat anunțuri privind restricțiile impuse, însă sîmbătă astfel de anunțuri nu au mai emis nici militarii, nici administrația lo
Acum 10 minute
15:00
15:00
La Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” din Chișinău, a fost inaugurat un nou sezon al proiectului „Fotbal în Școli”, un program care aduce fotbalul mai aproape de tinerii pasionați de sport.Cu această ocazie, 54 de elevi din clasele a VIII-a și a IX-a au primit echipamente sportive complete – tricouri, pantaloni și jambiere – pregătindu-se astfel pentru un nou an școlar și competițional.{{8355
Acum 2 ore
14:00
În ultimele 24 d eore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 78 550 traversări, notează Noi.md.Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămîn a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 24 867 traversări persoane; PTF Leușeni – 8 566 traversări persoane; PTF Sculeni – 8 724 traversări persoane; PTF comun Palanca – 5 726 traversări persoane;
13:30
Informație de la CEC despre partidele ce pot participa la alegerile locale din 16 noiembrie # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a făcut publică lista partidelor politice, înregistrate de Agenția Servicii Publice la situația din 8 septembrie 2025, care au dreptul de a participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025, notează Noi.md.În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5) și alin. (7) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, introduse prin Legea nr. 100/2025, ad
13:30
A fost prezentat un Proiect de lege pentru standarde stricte în industria alimentară: interzicerea plasticului și promovarea produselor naturale # Noi.md
Un nou proiect de lege, prezentat de Elena Mărgineanu, membră a partidului Alianța „MOLDOVENII”, propune ridicarea standardelor de calitate și siguranță în industria alimentară din Republica Moldova. Documentul vizează alinierea practicilor la cerințele europene și protecția consumatorilor prin măsuri ferme împotriva aditivilor chimici, etichetărilor înșelătoare și utilizării ambalajelor din plast
Acum 4 ore
13:00
Campania electorală pentru alegerile parlamentare din Moldova se află într-o stare de polarizare extremă. Partidul de guvernămînt „Acțiune și Solidaritate” (PAS) riscă să-și creeze o problemă din cauza retoricii potrivit căreia este singura forță proeuropeană capabilă să intre în parlament, iar restul sînt neeligibili. Drept urmare, partidul ar putea pierde un potențial partener pentru formarea un
13:00
În capitală, se desfășoară cel mai mare maraton „Chișinău Marathon 2025”, notează Noi.md.Cea de-a 11-a ediție a maratonului adună peste 11 000 de participanți din 58 de țări.Astăzi, sînt organizate curse de alergat pentru adulți și persoane cu dizabilități. Ieri, ziua a fost dedicată copiilor.Toți participanții de la cursele de 5 km, 10 km și 21 km au trecut linia de finiș! Atm
12:30
Elon Musk a participat prin videoconferință la marșul „Unește Regatul” organizat de activistul antiimigrație Tommy Robinson, criticînd guvernul britanic și cerînd dizolvarea Parlamentului.„Acesta este un mesaj pentru oamenii care în mod normal nu s-ar implica în politică, care vor doar să-și trăiască viața.{{836028}}Mesajul meu pentru ei este: dacă violența va veni la voi, nu veți avea de
12:30
Poliția de Frontieră informează că în prezent traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova de către persoane și mijloace de transport nu este permisă în baza actelor digitale generate de aplicația guvernamentală EVO, notează Noi.md.Conform legislației în vigoare, documentele electronice nu pot înlocui actele în original necesare pentru trecerea legală a frontierei de stat.{{835722}}
12:00
Intervențiile pentru modernizarea fondului locativ municipal continuă. În prezent, se renovează sistemul de scurgere a apelor pluviale la blocul de locuințe din strada Miorița, 10, notează Noi.md.Echipele serviciilor municipale desfășoară lucrări de renovare a sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale.{{834888}}Lucrările de pe strada Miorița, 10 sînt parte a unui program mai la
12:00
Un cutremur cu magnitudinea 3,3 s-a produs duminică, la ora locală 02:22:14, în zona seismică Vrancea din România.Seismul a avut loc la adîncimea de 141,3 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 55 km est de Braşov, 57 km sud-est de Sfîntu-Gheorghe, 57 km nord-vest de Buzău, 63 km nord de Ploieşti, 74 km vest de Focşani, 89 km nord-est de Tîrgovişte.Cele mai mari seisme din acest an,
11:30
Papa Leon al XIV-lea, care a preluat şefia Bisericii Catolice în luna mai, împlineşte astăzi 70 de ani.Numit cardinal în 2023 de către Francisc, care se află la originea ascensiunii sale la Vatican, Robert Francis Prevost era, înainte să fie ales Papă, membru al şapte dicastere - echivalentul mnisterelor - la Vatican.{{819833}}Robert Francis Prevost deţinea conducerea puternicului Dicaster
11:30
Dovleacul a fost vedeta unui festival tradiţional, care se desfăşoară pentru a 14-a oară în Republica Moldova. În acest an, gazda Bostaniadei a fost satul Bălăbăneşti din raionul Criuleni.Festivalul "Bostaniada" a adunat zeci de participanţi, care au venit cu adevărate colecţii de dovleci - de toate culorile, soiurile şi formele.{{835547}}Vasile Spînu a venit la festival cu un dovleac uria
Acum 6 ore
11:00
Noul prim-ministru francez, Sébastien Lecornu, a anunţat sîmbătă retragerea propunerii - foarte criticate şi nepopulare - de eliminare a două zile de sărbătoare.„Am decis să retrag eliminarea a două zile de sărbătoare legală”, a declarat noul şef al guvernului, în primul său interviu acordat presei locale în urma unei vizite în oraşul Mîcon (centru-est).{{836202}}Aflat în prefectura Saône-
10:30
Deși, în mod tradițional, majoritatea nașterilor au loc în instituțiile medicale, nu sînt rare cazurile în care bebelușii se grăbesc să apară pe lume spontan - acasă sau în ambulanță, în drum spre spital.De la începutul anului, medicii și asistenții din cadrul Serviciului de urgență au asistat la 31 de nașteri înafara instituţiilor spitaliceşti - o misiune ce presupune decizii rapide și interv
10:30
Cel puțin 25 de persoane au fost rănite, dintre care trei grav, într-o explozie care a avut loc sîmbătă, într-un bar din cartierul Puente de Vallecas, Madrid, Spania.Explozia, care a avut loc în jurul orei 15.00 pe strada Manuel Maroto, a afectat clădirea rezidențială situată deasupra localului și barul Mis Tesoros de alături. {{835750}}Pompierii îndepărtează manual molozul din cauza insta
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:14 septembrie — a 257-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 108 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Începutul Indictului, anul nou bisericesc. Sf. Cuv. Simeon StîlpniculCe se s
09:30
Pe întreg teritoriul țării se va înregistra astăzi cer variabil.Precipitații nu se prevăd.Vîntul va sufla din sud-est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +23...+25°C.În centru se așteaptă +21...+23°C, iar în nord termometrele vor indica +18...+20°C.
09:30
În Moldova a avut loc o nouă etapă a Cupei de luptă aeriană cu modele radiocomandate — un gen de sport spectaculos și dinamic, care, concomitent, este parte a turneului european.La competiție au participat 13 aeromodeliști, inclusiv doi oaspeți din Polonia. Deoarece campionatul Moldovei este deschis, la el pot participa sportivi din orice țară. În final, a cîștigat un pilot polonez, iar pe loc
Acum 12 ore
06:30
Victor Marahovschi: „Moldova dispune de toate resursele necesare pentru dezvoltarea economică” # Noi.md
Moldova dispune de toate resursele interne necesare pentru dezvoltarea economică, trebuie să se dezvolte bazîndu-se pe propriul potențial și, în același timp, trebuie să se realizeze reintegrarea statului.Această opinie a fost exprimată de secretarul general al partidului Alianța „MOLDOVENII”, Victor Marahovschi, în cadrul emisiunii „На грани” difuzate de canalul de televiziune Exclusiv TV.
06:00
Militarii din cadrul celui de-al treilea contingent al Armatei Naționale, detașat în misiunea Forței Interimare a Națiunilor Unite (UNIFIL), și-au început misiunea în Liban, notează Noi.md.În cadrul unei ceremonii a transferului de autoritate, desfășurată în Baza multinațională din localitatea Shama, aceștia au preluat atribuțiile pacificatorilor letoni care au făcut parte din contingentul ita
05:00
Estimată la o valoare cuprinsă între două și trei milioane de euro, prima mașină de calcul mecanică inventată în 1642 de Blaise Pascal, va fi scoasă la licitație pe 19 noiembrie la Paris."Prima încercare din istorie de a înlocui munca unei mașini cu cea a minții umane pentru a mecaniza calculul mental, acest instrument științific rar va fi oferit în cadrul vînzării 'Bibliotecii Leon Parce, Par
Acum 24 ore
19:00
Prima metodă de preparare:Laptele, faina, ouăle, smîntîna, sarea şi piperul se amestecă şi se bat pînă la obţinerea unei mase omogene. Într-o tigaie călită se pune slănina sau şunca tăiată felii mari, se prăjeşte puţin, apoi se toarnă amestecul şi se coace la cuptor pînă este gata.Se serveşte cu mămăligă.A doua metodă de preparare:{{304136}}Ouăle se bat cu sare şi smîntînă, într-o
18:30
Autoritățile sanitare avertizează că se înregistrează tot mai multe cazuri de tuse convulsivă. sîntem la începutul unui sezon în care unele boli respiratorii, foarte contagioase, pot duce la o creștere a îmbolnăvirilor.Anul trecut, au fost raportate peste 1.100 de cazuri, iar tusea convulsivă poate afecta şi copiii, încă din primele zile de la naştere.{{834177}}"S-a adresat o mămică cu acu
18:00
Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA (FAA) a propus vineri o amendă de 3,1 milioane de dolari împotriva Boeing, acuzînd compania de încălcări grave şi repetate ale regulilor de siguranţă, inclusiv acţiuni legate de incidentul din ianuarie 2024, cînd un avion Alaska Airlines 737 MAX 9 a suferit o avarie majoră în zbor.Autoritatea americană a constatat sute de nereguli în sistemul de calita
18:00
La Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), a avut loc cea de-a doua ședință a Comitetului de coordonare a proiectului „Asigurarea accesului echitabil al refugiaților cu protecție temporară la servicii medicale în Republica Moldova”, notează Noi.md.„Colaborarea pe care o avem cu partenerii de dezvoltare a permis extinderea serviciilor de sănătate destinate persoanelor aflate sub pro
17:30
Elevii clasei a IX-a de la Gimnaziul nr. 53 din Chișinău au discutat despre diversitatea etnică și respectul pentru membrii comunităților etnice în cadrul unei lecții publice, notează Noi.md.Activitatea se înscrie într-o serie de acțiuni care presupun combaterea discursului de ură în instituțiile de învățămînt din țară.{{826277}}Lecția publică a fost susținută de Ivan Duminica, șeful Servi
17:00
Serviciul 112 a găzduit recent o echipă de experți din Lituania. Aceștia au fost însoțiți de reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției de la noi, alături de care au discutat despre cele mai bune practici în gestionarea apelurilor de urgență și despre digitalizarea procesului de intervenție.Vizita s-a concentrat pe analiza detaliată a fluxului de informații de la primirea unui apel d
17:00
Astăzi, marcăm Ziua Gîndirii Pozitive, un prilej de a reflecta asupra modului în care gîndurile ne influențează starea de bine, relațiile și sănătatea. Psihologul Angela Nicolau explică de ce optimismul nu este un dar înnăscut, ci o abilitate care se învață și se cultivă.Potrivit psihologului, pozitivismul nu este ceva cu care te naști, este ceva dobîndit. Învățăm să gîndim pozitiv încă din co
16:30
Văduva lui Charlie Kirk, Erika, a ţinut un discurs emoţionant în care le-a mulţumit salvatorilor pentru că au încercat să îi salveze viaţa soţului ei, după ce acesta a fost împuşcat mortal în campusul unei universităţi din Utah.Într-o transmisiune live, stînd lîngă scaunul gol al soţului ei, pe care acesta îl folosea la înregistrările podcastului, ea a vorbit despre admirația lui pentru preşed
16:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat din nou că intenționează să demareze o anchet[ ]n privința finanțatorul american George Soros pentru implicarea sa în organizarea protestelor din țară.Donald Trump a făcut această declarație într-un interviu acordat canalului de televiziune Fox News.{{835879}}„Ne vom ocupa de Soros, deoarece, în opinia mea, este vorba de un caz RICO (legea privind
16:00
Vučić: "Protestele din Serbia sînt finanțate de Serviciile secrete din mai multe țări" # Noi.md
Serviciile secrete din mai multe țări finanțează protestele din Serbia, a declarat președintele Serbiei, Aleksandar Vučić.Președintele a mai adăugat că în acest scop au fost cheltuite 4 miliarde de dolari. „Aceste țări știu că noi suntem conștienți de ceea ce fac”, — a adăugat el, notgează Noi.md cu referire la canalul de Telegram Ultima Oră.Menționăm că pe 8 septembrie, mii de protestatar
16:00
În capitală, a avut loc ediția a VII-a a evenimentului Conferința Internațională „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare”, notează Noi.md.„Lectura este o investiție în viitorul fiecărui cetățean și al comunității.{{387104}}Bibliotecile noastre sînt spații vii de dialog, educație și coeziune socială, iar Ministerul Culturii va continua să susțină aceste instituții ca pilon
15:30
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 71 060 traversări, notează Noi.md.Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămîn a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 21 519 traversări persoane; PTF Leușeni – 9 590 traversări persoane; PTF Sculeni – 7 585 traversări persoane; PTF comun Palanca – 5 512 traversări persoane;
Ieri
15:00
Poliția de Frontieră a avenit cu recomandări pentru participanții la trafic prin PTF Leova-Bumbăta, notează Noi.md.Punctul de trecere a frontierei de stat „Leova–Bumbăta” funcționează 24/24.Totodată, Poliția de Frontieră reamintește cîteva reguli: Rămîneți în interiorul vehiculului în timpul controlului (coborîrea are loc doar la solicitarea polițistului de frontieră sau a funcționar
15:00
Au intrat în vigoare noile prevederi despre tichetele de masă. Astfel, tichetul de masă va fi valabil timp de 6 luni de la data transferului valorii nominale a acestuia pe instrumentul de plată al salariatului, ceea ce va asigura că ele sînt utilizate conform destinației – de a sprijini alimentația regulată a salariaților. De asemenea, va preveni acumularea fondurilor în conturi, scrie monitorul.f
14:30
A fost prezentat un proiect de lege pentru combaterea abuzurilor și liberalizarea mediului economic # Noi.md
Un nou proiect de lege a fost prezentat în Parlament, avînd ca obiectiv combaterea abuzului de putere al autorităților publice și garantarea unui mediu economic liberalizat. Documentul face parte din pachetul de 26 de inițiative legislative propuse în cadrul unui program electoral și a fost prezentat de secretarul general al partidului Alianța „MOLDOVENII”, Victor Marahovschi.Proiectul stabile
14:30
Liderii partidului Alianța „MOLDOVENII” au vizitat ferma ecologică VioPark și s-au familiarizat cu acest proiect unic, care confirmă potențialul Moldovei de a rezolva, cu resurse proprii, obiective și sarcini extrem de importante pentru locuitorii țării în plan economic, social și ecologic, de a produce produse ecologice, de a dezvolta turismul etc.Proiectul VioPark a fost dezvoltat de compani
14:30
Răspunsul Agenției Proprietăți Publice în legătură cu privatizarea Î.S. "Fabrica de Sticlă din Chișinău" # Noi.md
Agenția Proprietăți Publice (APP) a venit cu un răspuns în urma solicitării Noi.md privind procesul de privatizare a Întreprinderii de Stat "Fabrica de Sticlă din Chișinău".Potrivit APP, Guvernul, în urma consultării societății civile, a aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 819/2023 "Mecanismul de triere a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital de stat".{{794294}}
14:00
14:00
Duminică, 14 septembrie, la Reședința Prezidențială din Condrița, va fi organizat Festivalul Pădurilor. Poliția cere cetățenilor să folosească transportul organizat pus la dispoziție gratuit, pentru a evita formarea ambuteiajelor pe traseele de acces.Accesul cu autoturismele personale nu este recomandat, întrucît parcările disponibile sînt limitate și se află pe acostament îngust, notează Noi.
14:00
Serviciul Vamal a prezentat sinteza activității pentru perioada 12-13 septembrie, notează Noi.md.Astfel, în perioada de referință, au fost identificate următoarele abateri:-13 cazuri de încălcare a legislației vamale (declararea eronată a codului tarifar, depistarea surplusului de marfă, trafic ilicit de mărfuri);-8 mijloace de transport cu numere străine, care au depășit termenul de a
13:30
În satul Vatici din raionul Orhei, se află „Vatra Strămoșească” – o casă veche de peste 180 de ani, reabilitată și transformată în muzeu de către Anton Lașcu, un localnic pasionat de istorie și cultură.„Am muncit zece ani să ridic această casă, eu am pus coloanele, eu am adunat materialele. Totul pentru ca urmașii noștri să știe cum au trăit străbunii”, spune Anton Lașcu, fondatorul muzeului.
13:30
O dronă adusă de valuri a fost găsită vineri-dimineaţa pe plaja nordică din Burgas, în zona Solniţke, iar armata a transportat-o la o bază militară pentru a o examina, relatează presa bulgară.Martorii au relatat că au văzut vehiculul aerian fără pilot într-o zonă nepăzită a coastei, ceea ce a determinat intervenţia poliţiei. Obiectul, de aproape un metru, era puternic corodat, cu partea din sp
13:00
Fosta preşedintă a Curţii Supreme, Sushila Karki, a fost numită prim-ministru interimar al Nepalului, devenind prima femeie care conduce guvernul ţării himalayene, după protestele violente care au dus la demisia premierului Khadga Prasad Oli.Preşedintele Nepalului a numit-o vineri pe fosta preşedintă a Curţii Supreme, Sushila Karki, în funcţia de prim-ministru interimar şi prima femeie care co
12:30
Termenul de garanție a produselor nealimentare: Responsabilitatea părților în caz de nereguli # Noi.md
Vînzătorul răspunde față de consumator pentru orice neconformitate existentă în momentul livrării produsului și/sau prestării serviciului, constatată în termen de doi ani de la data livrării.În cazul în care vînzătorul a stabilit un termen de garanţie comercială mai mare decît cel de garanţie legală de conformitate de 2 ani, răspunderea vînzătorului, conform prevederilor art. 20, este angajată
12:00
Institutul de Medicină Urgentă a venit cu o reacție după ce familia umoristului Gheorghe Urschi, care este internat în această instituție medicală, spune că starea acestuia este gravă și cere transferul către o altă instituție medicală.Reprezentanții instituției medicale nu interzic transferul și recomandă externarea pacientului, însă afirmă că rudele maestrului nu ar fi de acord. Într-un
11:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Gânduri! - Think Conference - 14 Septembrie 2025, 18:00, Palatul Național "Nicolae Sulac" FUN RUN 2025 - 14 Septembrie 2025, 09:00 Chisinau Marathon 2025 - 14 Septembrie 2025, 09:00, Piaţa
11:00
Pe terenurile agricole din satul Ratuș, raionul Criuleni, roșiile se culeg și în aceste zile, după ce recoltarea a început la sfîrșitul lui iulie.Proprietarii unei gospodării spun că anul acesta recolta este mai generoasă, iar cumpărătorii nu se lasă așteptați - mulți vin direct la sere sau pe ogor, unii chiar ca să-și culeagă singuri tomatele.{{830600}}Spre deosebire de alte plantații de
11:00
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,4 s-a produs sîmbătă-dimineaţa în apropierea coastei de est a regiunii Kamchatka din Rusia, a anunţat US Geological Survey (USGS).Epicentrul cutremurului a fost situat la 111,7 kilometri est de Petropavlovsk-Kamchatsky şi a avut o adîncime de 39 km, potrivit USGS.Nu au fost raportate imediate victime sau pagube majore, notează Noi.md cu referire la
