Al treilea contingent de militari moldoveni a început misiunea în Liban
Noi.md, 14 septembrie 2025 06:00
Militarii din cadrul celui de-al treilea contingent al Armatei Naționale, detașat în misiunea Forței Interimare a Națiunilor Unite (UNIFIL), și-au început misiunea în Liban, notează Noi.md.În cadrul unei ceremonii a transferului de autoritate, desfășurată în Baza multinațională din localitatea Shama, aceștia au preluat atribuțiile pacificatorilor letoni care au făcut parte din contingentul ita
Acum 2 ore
06:30
Victor Marahovschi: „Moldova dispune de toate resursele necesare pentru dezvoltarea economică” # Noi.md
Moldova dispune de toate resursele interne necesare pentru dezvoltarea economică, trebuie să se dezvolte bazîndu-se pe propriul potențial și, în același timp, trebuie să se realizeze reintegrarea statului.Această opinie a fost exprimată de secretarul general al partidului Alianța „MOLDOVENII”, Victor Marahovschi, în cadrul emisiunii „На грани” difuzate de canalul de televiziune Exclusiv TV.
06:00
Acum 4 ore
05:00
Estimată la o valoare cuprinsă între două și trei milioane de euro, prima mașină de calcul mecanică inventată în 1642 de Blaise Pascal, va fi scoasă la licitație pe 19 noiembrie la Paris."Prima încercare din istorie de a înlocui munca unei mașini cu cea a minții umane pentru a mecaniza calculul mental, acest instrument științific rar va fi oferit în cadrul vînzării 'Bibliotecii Leon Parce, Par
Acum 12 ore
19:00
Prima metodă de preparare:Laptele, faina, ouăle, smîntîna, sarea şi piperul se amestecă şi se bat pînă la obţinerea unei mase omogene. Într-o tigaie călită se pune slănina sau şunca tăiată felii mari, se prăjeşte puţin, apoi se toarnă amestecul şi se coace la cuptor pînă este gata.Se serveşte cu mămăligă.A doua metodă de preparare:{{304136}}Ouăle se bat cu sare şi smîntînă, într-o
Acum 24 ore
18:30
Autoritățile sanitare avertizează că se înregistrează tot mai multe cazuri de tuse convulsivă. sîntem la începutul unui sezon în care unele boli respiratorii, foarte contagioase, pot duce la o creștere a îmbolnăvirilor.Anul trecut, au fost raportate peste 1.100 de cazuri, iar tusea convulsivă poate afecta şi copiii, încă din primele zile de la naştere.{{834177}}"S-a adresat o mămică cu acu
18:00
Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA (FAA) a propus vineri o amendă de 3,1 milioane de dolari împotriva Boeing, acuzînd compania de încălcări grave şi repetate ale regulilor de siguranţă, inclusiv acţiuni legate de incidentul din ianuarie 2024, cînd un avion Alaska Airlines 737 MAX 9 a suferit o avarie majoră în zbor.Autoritatea americană a constatat sute de nereguli în sistemul de calita
18:00
La Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), a avut loc cea de-a doua ședință a Comitetului de coordonare a proiectului „Asigurarea accesului echitabil al refugiaților cu protecție temporară la servicii medicale în Republica Moldova”, notează Noi.md.„Colaborarea pe care o avem cu partenerii de dezvoltare a permis extinderea serviciilor de sănătate destinate persoanelor aflate sub pro
17:30
Elevii clasei a IX-a de la Gimnaziul nr. 53 din Chișinău au discutat despre diversitatea etnică și respectul pentru membrii comunităților etnice în cadrul unei lecții publice, notează Noi.md.Activitatea se înscrie într-o serie de acțiuni care presupun combaterea discursului de ură în instituțiile de învățămînt din țară.{{826277}}Lecția publică a fost susținută de Ivan Duminica, șeful Servi
17:00
Serviciul 112 a găzduit recent o echipă de experți din Lituania. Aceștia au fost însoțiți de reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției de la noi, alături de care au discutat despre cele mai bune practici în gestionarea apelurilor de urgență și despre digitalizarea procesului de intervenție.Vizita s-a concentrat pe analiza detaliată a fluxului de informații de la primirea unui apel d
17:00
Astăzi, marcăm Ziua Gîndirii Pozitive, un prilej de a reflecta asupra modului în care gîndurile ne influențează starea de bine, relațiile și sănătatea. Psihologul Angela Nicolau explică de ce optimismul nu este un dar înnăscut, ci o abilitate care se învață și se cultivă.Potrivit psihologului, pozitivismul nu este ceva cu care te naști, este ceva dobîndit. Învățăm să gîndim pozitiv încă din co
16:30
Văduva lui Charlie Kirk, Erika, a ţinut un discurs emoţionant în care le-a mulţumit salvatorilor pentru că au încercat să îi salveze viaţa soţului ei, după ce acesta a fost împuşcat mortal în campusul unei universităţi din Utah.Într-o transmisiune live, stînd lîngă scaunul gol al soţului ei, pe care acesta îl folosea la înregistrările podcastului, ea a vorbit despre admirația lui pentru preşed
16:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat din nou că intenționează să demareze o anchet[ ]n privința finanțatorul american George Soros pentru implicarea sa în organizarea protestelor din țară.Donald Trump a făcut această declarație într-un interviu acordat canalului de televiziune Fox News.{{835879}}„Ne vom ocupa de Soros, deoarece, în opinia mea, este vorba de un caz RICO (legea privind
16:00
Vučić: "Protestele din Serbia sînt finanțate de Serviciile secrete din mai multe țări" # Noi.md
Serviciile secrete din mai multe țări finanțează protestele din Serbia, a declarat președintele Serbiei, Aleksandar Vučić.Președintele a mai adăugat că în acest scop au fost cheltuite 4 miliarde de dolari. „Aceste țări știu că noi suntem conștienți de ceea ce fac”, — a adăugat el, notgează Noi.md cu referire la canalul de Telegram Ultima Oră.Menționăm că pe 8 septembrie, mii de protestatar
16:00
În capitală, a avut loc ediția a VII-a a evenimentului Conferința Internațională „Lectura ca bază pentru cultură, cunoaștere și dezvoltare”, notează Noi.md.„Lectura este o investiție în viitorul fiecărui cetățean și al comunității.{{387104}}Bibliotecile noastre sînt spații vii de dialog, educație și coeziune socială, iar Ministerul Culturii va continua să susțină aceste instituții ca pilon
15:30
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 71 060 traversări, notează Noi.md.Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămîn a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 21 519 traversări persoane; PTF Leușeni – 9 590 traversări persoane; PTF Sculeni – 7 585 traversări persoane; PTF comun Palanca – 5 512 traversări persoane;
15:00
Poliția de Frontieră a avenit cu recomandări pentru participanții la trafic prin PTF Leova-Bumbăta, notează Noi.md.Punctul de trecere a frontierei de stat „Leova–Bumbăta” funcționează 24/24.Totodată, Poliția de Frontieră reamintește cîteva reguli: Rămîneți în interiorul vehiculului în timpul controlului (coborîrea are loc doar la solicitarea polițistului de frontieră sau a funcționar
15:00
Au intrat în vigoare noile prevederi despre tichetele de masă. Astfel, tichetul de masă va fi valabil timp de 6 luni de la data transferului valorii nominale a acestuia pe instrumentul de plată al salariatului, ceea ce va asigura că ele sînt utilizate conform destinației – de a sprijini alimentația regulată a salariaților. De asemenea, va preveni acumularea fondurilor în conturi, scrie monitorul.f
14:30
A fost prezentat un proiect de lege pentru combaterea abuzurilor și liberalizarea mediului economic # Noi.md
Un nou proiect de lege a fost prezentat în Parlament, avînd ca obiectiv combaterea abuzului de putere al autorităților publice și garantarea unui mediu economic liberalizat. Documentul face parte din pachetul de 26 de inițiative legislative propuse în cadrul unui program electoral și a fost prezentat de secretarul general al partidului Alianța „MOLDOVENII”, Victor Marahovschi.Proiectul stabile
14:30
Liderii partidului Alianța „MOLDOVENII” au vizitat ferma ecologică VioPark și s-au familiarizat cu acest proiect unic, care confirmă potențialul Moldovei de a rezolva, cu resurse proprii, obiective și sarcini extrem de importante pentru locuitorii țării în plan economic, social și ecologic, de a produce produse ecologice, de a dezvolta turismul etc.Proiectul VioPark a fost dezvoltat de compani
14:30
Răspunsul Agenției Proprietăți Publice în legătură cu privatizarea Î.S. "Fabrica de Sticlă din Chișinău" # Noi.md
Agenția Proprietăți Publice (APP) a venit cu un răspuns în urma solicitării Noi.md privind procesul de privatizare a Întreprinderii de Stat "Fabrica de Sticlă din Chișinău".Potrivit APP, Guvernul, în urma consultării societății civile, a aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr. 819/2023 "Mecanismul de triere a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital de stat".{{794294}}
14:00
14:00
Duminică, 14 septembrie, la Reședința Prezidențială din Condrița, va fi organizat Festivalul Pădurilor. Poliția cere cetățenilor să folosească transportul organizat pus la dispoziție gratuit, pentru a evita formarea ambuteiajelor pe traseele de acces.Accesul cu autoturismele personale nu este recomandat, întrucît parcările disponibile sînt limitate și se află pe acostament îngust, notează Noi.
14:00
Serviciul Vamal a prezentat sinteza activității pentru perioada 12-13 septembrie, notează Noi.md.Astfel, în perioada de referință, au fost identificate următoarele abateri:-13 cazuri de încălcare a legislației vamale (declararea eronată a codului tarifar, depistarea surplusului de marfă, trafic ilicit de mărfuri);-8 mijloace de transport cu numere străine, care au depășit termenul de a
13:30
În satul Vatici din raionul Orhei, se află „Vatra Strămoșească” – o casă veche de peste 180 de ani, reabilitată și transformată în muzeu de către Anton Lașcu, un localnic pasionat de istorie și cultură.„Am muncit zece ani să ridic această casă, eu am pus coloanele, eu am adunat materialele. Totul pentru ca urmașii noștri să știe cum au trăit străbunii”, spune Anton Lașcu, fondatorul muzeului.
13:30
O dronă adusă de valuri a fost găsită vineri-dimineaţa pe plaja nordică din Burgas, în zona Solniţke, iar armata a transportat-o la o bază militară pentru a o examina, relatează presa bulgară.Martorii au relatat că au văzut vehiculul aerian fără pilot într-o zonă nepăzită a coastei, ceea ce a determinat intervenţia poliţiei. Obiectul, de aproape un metru, era puternic corodat, cu partea din sp
13:00
Fosta preşedintă a Curţii Supreme, Sushila Karki, a fost numită prim-ministru interimar al Nepalului, devenind prima femeie care conduce guvernul ţării himalayene, după protestele violente care au dus la demisia premierului Khadga Prasad Oli.Preşedintele Nepalului a numit-o vineri pe fosta preşedintă a Curţii Supreme, Sushila Karki, în funcţia de prim-ministru interimar şi prima femeie care co
12:30
Termenul de garanție a produselor nealimentare: Responsabilitatea părților în caz de nereguli # Noi.md
Vînzătorul răspunde față de consumator pentru orice neconformitate existentă în momentul livrării produsului și/sau prestării serviciului, constatată în termen de doi ani de la data livrării.În cazul în care vînzătorul a stabilit un termen de garanţie comercială mai mare decît cel de garanţie legală de conformitate de 2 ani, răspunderea vînzătorului, conform prevederilor art. 20, este angajată
12:00
Institutul de Medicină Urgentă a venit cu o reacție după ce familia umoristului Gheorghe Urschi, care este internat în această instituție medicală, spune că starea acestuia este gravă și cere transferul către o altă instituție medicală.Reprezentanții instituției medicale nu interzic transferul și recomandă externarea pacientului, însă afirmă că rudele maestrului nu ar fi de acord. Într-un
11:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Gânduri! - Think Conference - 14 Septembrie 2025, 18:00, Palatul Național "Nicolae Sulac" FUN RUN 2025 - 14 Septembrie 2025, 09:00 Chisinau Marathon 2025 - 14 Septembrie 2025, 09:00, Piaţa
11:00
Pe terenurile agricole din satul Ratuș, raionul Criuleni, roșiile se culeg și în aceste zile, după ce recoltarea a început la sfîrșitul lui iulie.Proprietarii unei gospodării spun că anul acesta recolta este mai generoasă, iar cumpărătorii nu se lasă așteptați - mulți vin direct la sere sau pe ogor, unii chiar ca să-și culeagă singuri tomatele.{{830600}}Spre deosebire de alte plantații de
11:00
Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,4 s-a produs sîmbătă-dimineaţa în apropierea coastei de est a regiunii Kamchatka din Rusia, a anunţat US Geological Survey (USGS).Epicentrul cutremurului a fost situat la 111,7 kilometri est de Petropavlovsk-Kamchatsky şi a avut o adîncime de 39 km, potrivit USGS.Nu au fost raportate imediate victime sau pagube majore, notează Noi.md cu referire la
10:30
După cum a declarat recent ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, ziua de 28 septembrie va fi o oglindă în care se va vedea dacă sîntem un popor sau o turmă. Ulterior, el și-a cerut scuze pentru expresia nefericită, dar, cum se spune, gustul amar a rămas.Mi-ar plăcea ca și autoritățile să se uite uneori în această oglindă – mai ales după promisiunile electorale. În caz contra
10:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei:13 septembrie — a 256-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 109 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe: Pomenirea punerii în sfînta raclă a Cinstitului brîu al Preasfintei de Dumnezeu Na
10:00
Anul acesta, la Facultatea de fizică, matematică și tehnologii Informaționale (FMTI) a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” au fost înmatriculați 69 de studenți la ciclul de licență.La specialitatea de matematică, au fost alocate 30 de locuri bugetare, dintre care 28 au fost ocupate. Iar la specialitatea de fizică au fost 20 de locuri bugetare, 18 fiind ocupate. Potrivit decanului fa
09:30
După o zi de vineri răcoroasă și ploioasă, weekendul va începe cu vreme caldă.Meteorologii prognozează cer variabil. Cu toate acestea, izolat vor cădea ploi slabe.Vîntul va sufla predominant din sud-est, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de +25...+27°C.În centru se așteaptă +23...+25°C, iar în nord termometrele vor indica +18...+20°C.
08:30
Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană fără Transnistria, iar pentru a rezolva conflictul de pe Nistru, Chișinăul și Tiraspolul trebuie să ajungă la un acord reciproc, fără a asculta sfaturile partenerilor externi.Această opinie a fost exprimată de secretarul general al partidului Alianța „MOLDOVENII”, Victor Marahovschi, în cadrul talk-show-ului „На грани” difuzat de canalul de televiziu
08:00
Corneliu Popovici: "Așa arată reforma la noi: mai puțină educație, mai multă propagandă" # Noi.md
Corneliu Popovici, fostul ministru al Educației, s-a arătat indignat de un filmuleț, în care apar elevi minori și o profesoară, care, stînd în cantina liceului, aduc laude Ministerul Educației și Cercetării (MEC), notează Noi.md. Filmulețul a fost publicat în rețelele sociale de Ministerul Educației. În acesta, apar elevi de la Liceul Teoretic „Liviu Deleanu” din capitală și o profesoară care
Ieri
05:30
Guvernul libanez a acordat licență companiei lui Elon Musk pentru a oferi servicii de internet prin satelit în întreaga țară, o măsură menită să atenueze criza infrastructurii de telecomunicații și electricitate.Libanul a aprobat licențierea Starlink, rețeaua de sateliți a companiei SpaceX deținută de Elon Musk, pentru a furniza servicii de internet în toată țara, a anunțat joi tîrziu ministru
04:30
Douăzeci și opt de instituții medico-sanitare publice din țară au fost echipate cu sisteme noi de sterilizare, menite să îmbunătățească siguranța pacienților și să reducă riscul infecțiilor nosocomiale.Evenimentul de inaugurare a avut loc astăzi la Institutul de Medicină Urgentă.Proiectul a fost realizat în cadrul componentei Sănătate a programului „Răspuns de urgență la COVID-19 și spriji
03:30
Parlamentul lansează Săptămîna deschiderii parlamentare: evenimente dedicate democrației, transparenței și dialogului cu cetățenii # Noi.md
În perioada 13–20 septembrie 2025, Parlamentul Republicii Moldova organizează o nouă ediție a Săptămînii deschiderii parlamentare, o serie de evenimente menite să promoveze democrația, transparența și implicarea cetățenilor.Programul va fi deschis sîmbătă, 13 septembrie, prin Gala laureaților Festivalului-concurs de muzică patriotică „Te cînt, Patrie și Neam” (ediția a III-a), organizată în sc
02:30
MOL și partenerul său O&GD au anunțat identificarea unui nou zăcămînt petrolier important, la o adîncime de aproximativ 2.400 de metri, în apropiere de localitatea Galgahévíz, aflată lîngă Budapesta.Descoperirea, care survine într-un moment de tensiuni și incertitudini privind aprovizionarea energetică a Europei Centrale, este privită ca un pas semnificativ pentru securitatea energetică a Unga
01:30
Artiști de renume internațional din 12 țări vor urca pe scena Teatrului Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău, la cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet, care va începe pe 14 septembrie.Evenimentul este dedicat împlinirii a 90 de ani de la nașterea marii soprane Maria Bieșu și propune spectacole relansate într-o viziune contemporană, dar și debuturi
01:00
Călătoriți în Italia în septembrie? Grevele vor perturba activitatea aeroporturilor și gărilor feroviare # Noi.md
Septembrie se anunță dificil pentru turiștii care aleg Italia pentru vacanțe, după ce moratoriul de vară asupra grevelor s-a încheiat și sindicatele au reluat protestele. Acțiunile sindicale sînt programate pentru al doilea și al patrulea weekend din lună, afectînd în special aeroporturile din Milano și principalele companii feroviare naționale, relatează Euronews.După cum transmite Noi.md cu
00:30
A doua ediție a Festivalului Internațional al Premiilor Panda de Aur are loc în perioada 12-13 septembrie la Chengdu, provincia Sichuan, scrie russian.cgtn.comOlivier Grandjean, membru al juriului la categoria Documentar, a subliniat progresele remarcabile pe care industria cinematografică și cea de televiziune din China le-au făcut în ultimele două decenii. Stabilit la Beijing și originar din
00:30
Google Maps lucrează la o funcție nouă care promite să facă deplasările mai simple și mai sigure. În curând, șoferii, bicicliștii și pietonii vor putea vedea indicațiile de traseu direct pe ecranul de blocare al telefonului, sub formă de notificări vizibile în timp real. Astfel, nu va mai fi nevoie să deblochezi dispozitivul pentru a afla următoarea direcție sau ora estimată de sosire.Funcțion
00:00
Un medic anestezist provoca infarcturi la pacienți pentru a-și demonstra abilitățile de resuscitare # Noi.md
În Franța, un medic anestezist, care provoca stop cardiac la pacienții săi pentru a-și umili colegii, a fost trimis în judecată. Informația a fost difuzată de canalul de televiziune France 24.Frédéric Péchier a fost medic anestezist în două clinici din orașul Besançon, în estul țării. În perioada 2008-2017, zeci de pacienți de-ai săi au suferit stop cardiac în circumstanțe suspecte, iar 12 per
12 septembrie 2025
23:30
Dependența francezilor de rețele sociale ar putea afecta economia Franței. Specialiștii estimează că țara ar putea pierde trei procente din PIB până în 2060 deoarece platformele digitale afectează productivitatea, sănătatea mintală și abilitățile în formare ale copiilor.După cum transmite Noi.md cu referire la Mediafax, studiul a fost realizat la solicitarea Trezoreriei franceze. Cercetătorii
23:00
O mamă din Soroca a tras un semnal de alarmă pe rețelele sociale, solicitînd Primăriei Municipiului să intervină prin publicarea unui orar real al rutierelor.Femeia susține că, odată cu începutul noului an școlar, copiii rămîn blocați în drum, fiind nevoiți să apeleze la taxiuri sau să fie preluați de părinți, transmite Noi.md cu referire la Observatorul de Nord.„Către Primăria Municipiulu
23:00
Superstarul sîrb al tenisului mondial, Novak Djokovici, și-a mutat reședința în Grecia, împreună cu familia, în contextul tensiunilor politice crescînde din Serbia, relatează Greek Reporter.După cum transmte Noi.md cu referire la Digi24, campionul cu 24 de titluri de Grand Slam și-a înscris cei doi copii – Stefan (11 ani) și Tara (8 ani) – la prestigiosul Saint Lawrence College, o școală brita
22:30
De la lansarea inițiativei „O centură, un drum”, peste 40 de milioane de oameni au ieșit din sărăcie.Totodată, prin Inițiativa pentru Dezvoltare Globală, guvernul chinez promovează cooperarea internațională în interesul Sudului Global, sprijinind reducerea sărăciei și dezvoltarea țărilor în curs de dezvoltare, a declarat vineri purtătorul de cuvînt al Ministerului de Externe, Lin Jian, scrie r
