Ion Ceban: Oamenilor în vârstă trebuie să li se acorde respectul cuvenit, pentru că voi ați construit acest Chișinău…

10:40

Datele publicate de Biroul Național de Statistică arată că în august 2025, prețurile de consum au înregistrat o ușoară scădere față de luna iulie. Este un semnal încurajator că inflația se diminuează, iar tendința generală este una de stabilizare. În total, prețurile s-au redus cu 0,4% față de luna precedentă. Unde au scăzut prețurile – […]