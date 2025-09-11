Calea Ferată din Moldova marchează o redresare vizibilă a situației financiare
Curentul.md, 11 septembrie 2025 17:10
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) înregistrează o evoluție pozitivă în urma unor măsuri decisive implementate în ultimele luni. În pofida dificultăților financiare, CFM a obținut încasări operaționale consistente, veniturile lunare depășind pragul de 60 de milioane lei. Acest fapt a permis achitarea obligațiunilor financiare și a demonstrat angajamentul față de angajați și […]
• • •
Acum 15 minute
17:10
Acum 30 minute
17:00
Ion Ceban: Îmi voi apăra drepturile în toate instanțele și, în primul rând, în fața cetățenilor # Curentul.md
Ion Ceban, primarul capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, a venit cu o reacție la decizia Curții de Apel București, care, astăzi, i-a refuzat cererea privind suspendarea interdicției de intrare în România și spațiul Schengen. „Toate tunurile sunt îndreptate spre mine în campania electorală pentru alegerile parlamentare. Îmi voi apăra drepturile în toate instanțele și, […]
Acum o oră
16:50
Ion Ceban: PAS, în loc să rezolve problemele reale ale oamenilor, cultivă frica și dezbinarea în societate # Curentul.md
Unul dintre liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Ceban, a venit cu o reacție la declarațiile recente făcute de Igor Grosu, liderul PAS, acuzând guvernarea că în loc să rezolve problemele reale ale oamenilor, cultivă frica și dezbinarea în societate. „Astăzi, stânga politică împart promisiuni populiste, vorbește despre pâine ieftină și gaz mai ieftin, despre lucruri […]
16:40
Percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare # Curentul.md
Astăzi, polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și ai BPDS „Fulger”, cu suportul subdiviziunilor teritoriale ale poliției și în coordonare cu procurorii PCCOCS, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de […]
16:30
Andrei Năstase: „E timpul să alegem un Parlament cu deputați independenți și justiție necontrolată de partide” # Curentul.md
Andrei Năstase, candidat independent pentru Parlament, spune că „a venit timpul să ne facem dreptate”. „După treizeci de ani de corupție, nedreptate, sărăcie și minciună, în care partidele au controlat totul – de la Parlament la procurorul general – a venit timpul să alegem o cale nouă. O cale în care un deputat independent să […]
Acum 2 ore
16:00
Blocul Electoral ALTERNATIVA denunță abuzurile și standarde duble în campania electorală # Curentul.md
Actuala campanie electorală nu decurge în condiții de egalitate și corectitudine, fiind marcată de abuzuri sistematice, intimidări și utilizarea resurselor administrative de către guvernare. Despre aceasta au anunțat candidații la funcția de deputat din partea Blocului Electoral ALTERNATIVA, Mariana Barașianț și Victor Pruteanu, în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc azi, 11 […]
15:50
Irina Vlah, Preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Electoral Patriotic al Socialiştilor, Comuniştilor, Inima şi Viitorul Moldovei, s-a adresat public observatorilor naţionali şi internaţionali, care monitorizează campania electorală a alegerilor parlamentare din data de 28 septembrie 2025, în contextul amplelor presiuni şi abuzuri care se fac de către guvernare asupra sa şi a colegilor […]
15:30
Alexandru Stoianoglo: Guvernarea ascunde contractele privind tarifele. Asta înseamnă lipsă de respect față de oameni # Curentul.md
Alexandr Stoianoglo, împreună cu liderii Blocului Electoral ALTERNATIVA, a discutat cu locuitorii din Bălți despre problemele majore cu care se confruntă cetățenii – sărăcia, exodul populației, tarifele enorme la energie și lipsa locurilor de muncă. „Este inadmisibil ca guvernarea să ascundă contractele de negociere a tarifelor sub pretextul unei ‘taine comerciale’. Asta înseamnă lipsă totală […]
Acum 4 ore
15:10
Reacția BEP la declarațiile fruntașilor PAS: „Panicați de înfrângerea iminentă, au ajuns să recurgă la intimidări și fantezii absurde” # Curentul.md
Blocul Electoral Patriotic (BEP) a venit cu o reacție la conferința de astăzi a fruntașilor de pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) – Igor Grosu și Dorin Recean, subliind: „panicați de înfrângerea iminentă, au ajuns să recurgă la intimidări și fantezii absurde”. „În primul rând, tocmai guvernarea PAS a distrus încrederea poporului în stat, […]
14:40
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a avut o întrevedere bilaterală cu Félix Bolaños García, ministrul Președinției, Justiției și Relațiilor cu Parlamentul al Regatului Spaniei. Dialogul a avut loc la Madrid, la sediul Ministerului Justiției. În cadrul discuțiilor a fost abordată importanța consolidării cooperării între cele două ministere, cu accent pe modernizarea sistemului judiciar, combaterea corupției și […]
13:40
Liderul CUB: Este momentul să ne unim și să apăram valorile democratice, fără jumătăți de măsură, fără violență și campanii de ură # Curentul.md
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), spune că a urmărit ieri consternat asasinarea lui Charlie Kirk la o raliu politic din Utah, SUA, și că, „indiferent de convingerile lui Kirk, acest omor este o mare tragedie, un atac teribil asupra democrației americane. Violența, polarizarea și ura exprimată prin omor lovește în inima Constituției […]
Acum 6 ore
13:20
Igor Grosu: „Cel mai mare pericol pentru Moldova este o majoritate pro-rusă în Parlament” # Curentul.md
Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), și Dorin Recean – primii pe lista PAS la parlamentare, în cadrul unei conferințe de presă, au vorbit despre importanța alegerilor parlamentare și amenințările care există. Ei au subliniat că, cel mai mare pericol este crearea unei majorități pro-ruse în viitorul Parlament. Igor Grosu a spus că, […]
12:50
Candidații la funcția de deputat din partea Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei au prezentat astăzi, în cadrul unui briefing, programul electoral în domeniul politicii externe. Deputatul PSRM Bogdan Țîrdea a atras atenția asupra faptului că, în prezent, Republica Moldova s-a aliniat majorității sancțiunilor occidentale împotriva unor state care sunt partenerii […]
12:50
Ion Ceban denunță presiunile politice în preajma alegerilor: „Fiscul anchetează donațiile mici ale colegilor mei” # Curentul.md
Ion Ceban, primarul suspendat al capitalei, unul dintre liderii Blocului ALTERNATIVA, denunță presiuni din partea autorităților în privința colegilor săi. „Iată că s-au apucat suplimentar de colegii mei – îi cheamă pe la Fisc, ca să pună presiuni pe ei să spună de unde au donat 500, 1000, 1500 de lei pentru activitățile electorale pe […]
12:40
Partidul „Noua Opțiune Istorică” propune implementarea unui Program Național de Stabilizare și Relansare Economică, care a fost elaborat de experții partidului # Curentul.md
Partidul „Noua Opțiune Istorică” (NOI) consideră că economia națională se află într-un moment de stagnare profundă, afectată de instabilitate fiscală, birocrație excesivă, poveri administrative și lipsa unui sprijin real pentru inițiativa privată. În cadrul unei conferințe de presă, conducerea formațiunii a propus aprobarea și implementarea unui Program Național de Stabilizare și Relansare Economică, elaborat deja […]
12:10
Blocul Electoral ALTERNATIVA a prezentat programul pentru Educație și Cercetare. În cadrul unei conferințe de presă, Angela Cutasevici, candidată la funcția de deputat a subliniat, că viitorul Republicii Moldova depinde de calitatea școlilor, respectul față de profesori și accesul echitabil la cunoaștere. „Educația este temelia oricărei națiuni. O Moldovă modernă și prosperă se clădește prin […]
11:40
Andrei Năstase, candidat independent pentru Parlament, fost ministru al Afacerilor Interne, a anunțat că, la miezul nopții, a primit pe poșta electronică o scrisoare alarmantă de un grup de ofițeri ai Poliției de Frontieră, intitulată „Contrabanda sufocă frontiera – fiecare direcție regională prinsă în scheme”. El a spus că redirecționează scrisoarea către Consiliul Suprem de […]
Acum 8 ore
11:10
Irina Vlah s-a adresat Ambasadorul Canadei: Sincer, am rămas uimită de această decizie a autorităţilor canadiene, deoarece niciodată nu am avut nici o tangenţă cu ţara dvs. # Curentul.md
Irina Vlah, preşedinte al Partidului Republican „Inima Moldovei”, s-a adresat Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Canadei în Republica Moldova cu reședința la București, Gavin Buchan. Politiciana cere să i se prezinte motivele pentru care a fost inclusă de autoritățile canadiene în lista persoanelor sancţionate, inclusiv probele ce au stat la baza deciziei respective. „Stimate Dle Ambasador! Adresarea mea […]
10:40
Vești bune pentru consumatori: Prețuri mai mici la alimente, energie și bunuri de folosință îndelungată # Curentul.md
Datele publicate de Biroul Național de Statistică arată că în august 2025, prețurile de consum au înregistrat o ușoară scădere față de luna iulie. Este un semnal încurajator că inflația se diminuează, iar tendința generală este una de stabilizare. În total, prețurile s-au redus cu 0,4% față de luna precedentă. Unde au scăzut prețurile – […]
10:10
În raionul Ialoveni va fi construită o centrală fotovoltaică de 22 MW, cu sistem de stocare a energiei # Curentul.md
Guvernul a aprobat, în ședința de ieri construcția unei centrale fotovoltaice cu o capacitate instalată de 22 MW, dotată cu un sistem de stocare a energiei electrice de 16,512 MWh. Centrala va fi amplasată în comuna Zîmbreni, raionul Ialoveni, pe o suprafață de 18 hectare. Investiția este realizată de compania SRL „T.P.I.-PHARM”, care a prezentat […]
09:40
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de ieri, a acreditat observatori, a modificat două hotărâri ale Comisiei și a confirmat un trezorier. A fost modificată hotărârea CEC cu privire la executarea hotărârii Curții de Apel Centru din 26 august 2025, prin care a înregistrat lista de candidați din partea Partidului Politic „MOLDOVA MARE”. CEC a acreditat […]
Acum 12 ore
09:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, se află la Roma, unde a avut ieri întrevederi cu Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, și cu Președintele Senatului, Ignazio La Russa. “Relațiile dintre Republica Moldova și Italia sunt astăzi mai bune ca niciodată. La Roma, în discuțiile cu Prim-ministra Giorgia Meloni și Președintele Senatului, Ignazio La Russa, am simțit prietenia […]
Acum 24 ore
18:10
Guvernul a aprobat modelul Cărții de rezidență și noile modele de pașapoarte și documente de călătorie cu coduri actualizate. Începând cu 1 ianuarie 2026, în Republica Moldova va fi introdusă Cartea de rezidență – un document modern, sigur și aliniat standardelor europene de securitate pentru actele de identitate. Aceasta va fi eliberată de Inspectoratul General […]
17:40
Renato Usatîi, Partidul Nostru: 5% din veniturile la vânzarea alcoolului și produselor de tutun vor merge la sport și tineret! # Curentul.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat o inițiativă legislativă prin care 5% din vânzările băuturilor alcoolice și produselor din tutun vor fi direcționate către un fond special pentru sport și tineret. Despre aceasta Renato Usatîi a vorbit în cadrul întrevederii cu cetățenii. „Astăzi, sportul în Republica Moldova se dezvoltă doar datorită implicării oamenilor de […]
Ieri
17:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează alegătorii că pot verifica, în regim online, corectitudinea datelor înscrise în listele electorale, precum și informațiile privind secția de votare la care urmează să își exercite dreptul de vot în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Verificarea se efectuează accesând platforma https://verifica.cec.md și urmând pașii indicați. Pentru a afla la ce secție de votare […]
16:40
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău, lider european la creșterea traficului de pasageri # Curentul.md
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău înregistrează o creștere spectaculoasă a traficului aerian și contribuie semnificativ la dinamica pieței europene. Conform celui mai recent raport publicat de ACI EUROPE, în primele șase luni ale anului 2025, traficul de pasageri pe aeroporturile din Europa a crescut cu 4,5% față de aceeași perioadă a anului precedent. În […]
16:10
Schimbare la conducerea Î.S. „Moldelectrica”: Sergiu Carmanschi preia interimatul de Director General # Curentul.md
Întreprinderea de Stat Moldelectrica informează că, începând cu data curentă, dl Sergiu Aparatu și-a încetat mandatul de Director General interimar al operatorului de sistem și de transport al energiei electrice din Republica Moldova. Conducerea interimară a Î.S. „Moldelectrica” este asigurată de dl Sergiu Carmanschi, licențiat în Energetică, cu peste 20 de ani de experiență în […]
16:00
Blocul Patriotic a prezentat componenta economică a Programului său electoral – „Economie avansată” # Curentul.md
Candidații la funcția de deputat din partea Blocului electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei, au prezentat astăzi, în cadrul unui briefing, componenta economică a Programului electoral – „Economie avansată”. Accentul a fost pus pe măsurile urgente care urmează a fi implementate imediat după venirea la guvernare. Președintele de onoare al PSRM, Zinaida […]
15:40
A fost lansată ediția a doua a concursului pentru mass-media Promovarea energiei durabile în Republica Moldova # Curentul.md
Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), în parteneriat cu Ministerul Energiei al Republicii Moldova, anunță lansarea celei de-a doua ediții a concursului pentru reprezentanții mass-media și creatori de conținut – Promovarea energiei durabile în Republica Moldova, ediția 2025. Concursul se va desfășura în perioada 9 septembrie – 15 noiembrie 2025, având drept scop creșterea nivelului […]
15:10
Oleg Serebrian a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdoğan # Curentul.md
Oleg Serebrian, Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar al Republicii Moldova în Republica Turcia, ieri, a prezentat scrisorile de acreditare Președintelui Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, în cadrul unei ceremonii oficiale desfășurate la Palatul Prezidențial din or. Ankara, informează CURENTUL. În cadrul întrevederii, Președintele Recep Tayyip Erdoğan i-a urat noului Ambasador al Republicii Moldova succese mari în […]
14:40
Scuarul Parlamentului va găzdui gala Festivalului-concurs național „Te cânt, Patrie și Neam” # Curentul.md
Finaliștii Festivalului-concurs național de muzică patriotică „Te cânt, Patrie și Neam” vor evolua în cadrul unei gale organizate în scuarul Parlamentului. Concertul de gală va reuni peste 1000 de participanți, ansambluri artistice și interpreți din întreaga țară, care au fost selectați în urma unei competiții desfășurate la nivel național. Aceștia vor fi acompaniați de Moldovan […]
14:10
Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că persoanele care, în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, nu se vor afla în localitatea în care au domiciliu sau reşedinţa temporară valabilă, pot solicita de la biroul electoral al secţiei de votare un certificat pentru drept de vot. Acesta va permite alegătorilor să voteze în orice altă […]
14:00
În cadrul întâlniri electorale cu locuitorii raionului Cahul, unul dintre Blocului Electoral ALTERNATIVA, Ion Chicu a criticat creșterea exagerată a aparatului guvernului și risipa de resurse publice, în timp ce multe școli din localități se confruntă cu subfinanțare. Ion Chicu a subliniat disproporția majoră dintre cheltuielile pentru birocrație și nevoile cetățenilor, în special în educație. […]
14:00
PSRM a depus o moțiune de cenzură împotriva ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu # Curentul.md
Astăzi, deputații PSRM Alla Darovannaia și Vladimir Odnostalco au mers la Parlament pentru a înregistra moțiunea de cenzură împotriva politicilor Ministerului Muncii și Protecției Sociale în domeniul comunicării publice. Demersul vine în urma adresării ofensatoare a ministrului Alexei Buzu la adresa cetățenilor care nu susțin PAS. În acest context, PSRM a organizat pe 8 septembrie […]
14:00
Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB), într-o declarație, a condamnat arestarea dlui Vladimir Meleca, cetățean al R.Moldova, candidat al Partidului Liberal la alegerile din 28 septembrie, 2025, de către autoritățile ilegale de la Tiraspol, și a spus că „incidentul reprezintă un nou episod de intimidare a cetățenilor R.Moldova și de zădărnicire a procesului electoral în […]
13:40
Experiența Republicii Moldova în tranziția verde a fost prezentată la conferința Cleantech Days 2025 din Istanbul # Curentul.md
Experiența Republicii Moldova în tranziția verde a fost prezentată celor 150 de participanți din zeci de țări în cadrul Zilelor tehnologiei curate, Cleantech days 2025, organizate săptămâna trecută la Istanbul de către Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO) și Consiliul de Cercetare Științifică și Tehnologică din Turcia (TÜBITAK). Evenimentul este o platformă unde antreprenorii […]
13:10
Avocatul Poporului, Ceslav Panico, consideră inacceptabil faptul că, în campania electorală, un contracandidat a recurs la referințe cu caracter rasist, făcând aluzie la etnia unui concurent pentru a-l denigra. Potrivit acestuia, un asemenea limbaj depășește limitele unei dezbateri democratice și contravine flagrant principiilor drepturilor omului și ale nediscriminării. Panico atrage atenția că asemenea adresări alimentează […]
12:40
25 septembrie 2025 – Termenul limită pentru prezentarea dărilor de seamă fiscale și achitarea obligațiilor fiscale # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat informează despre faptul că, termenul limită de prezentare a dărilor de seamă fiscale și termenul de achitare a impozitelor, taxelor, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale pentru luna august este data de 25 septembrie 2025. Dările de seamă fiscale care urmează să fie prezentate […]
12:10
Maia Sandu efectuează o vizită oficială în Italia și la Sfântul Scaun, în perioada 10–12 septembrie # Curentul.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua, în perioada 10–12 septembrie 2025, o vizită de lucru în Republica Italiană și la Sfântul Scaun. La Roma, șefa statului va avea o întrevedere cu Președinta Consiliului de Miniștri al Italiei, Giorgia Meloni, pentru a discuta despre aprofundarea relațiilor bilaterale, sprijinul Italiei pentru parcursul european al țării noastre, […]
11:30
Blocul Electoral ALTERNATIVA a lansat astăzi, 10 septembrie, programul social pentru Moldova, prezentat de Tatiana Oboroc, candidată la funcția de deputat. În cadrul unei conferințe de presă, Tatiana Oboroc a subliniat necesitatea construirii unui stat care va avea grijă de oameni. „Avem nevoie de un stat social adevărat nu de lozinci și de promisiuni că […]
11:10
Presa din străinătate: „Un nou nume pe scena politică a Moldovei: Dmitri Torner candidează din partea partidului NOI” # Curentul.md
Un portal de știri popular din Austria a publicat recent un articol despre ascensiunea politică a omului de afaceri Dmitri Torner, care va candida la alegerile parlamentare din Republica Moldova din partea partidului NOI, oficial înregistrat în cursa electorală pe data de 3 septembrie 2025. Potrivit sursei citate, Torner este descris drept o figură proeminentă, […]
11:10
VIDEO// Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” au protestat la IGP, cerând demisia lui Viorel Cernăuțeanu # Curentul.md
Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” au protestat astăzi în fața sediului Inspectoratului General de Poliție (IGP). Ei au cerut demisia șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu, afirmând că el trebuie să demisioneze, deoarece, în loc să lupte cu criminalitatea, execută ordinele politice ale PAS de a persecuta formațiunea pe care ei o reprezintă. Liderul partidului, Irina Vlah, […]
10:40
Petr Vlah, candidat pe lista AUR Moldova: Având la bază o strategie clară, axată pe trei programe naţionale ample, vom reuşi să combatem cea mai gravă problemă cu care se confruntă Republica Moldova – criza demografică # Curentul.md
Petr Vlah, candidat pe lista AUR Moldova, consideră că una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă Republica Moldova este criza demografică. Într-o postare pe Facebook, el spune că nimic nu va avea sens dacă nu fi soluționată criza demografică acută cu care se confruntă Republica Moldova. „Moldova fără oameni nu poate avea viitor. […]
10:10
Mai multă protecție pentru 12 localități din Dubăsari: începe construcția noii Unități de Salvatori și Pompieri # Curentul.md
La Holercani, a fost pusă temelia unei investiții cu o valoare strategică pentru comunitate și pentru întreaga țară. Construcția Unității de Salvatori și Pompieri deschide un nou capitol în îmbunătățirea capacităților de intervenție și protecție civilă din Republica Moldova. Noua unitate va crește siguranța cetățenilor din 12 localități ale raionului Dubăsari și va permite echipelor […]
09:40
Maia Sandu a discutat la Strasbourg cu oficiali europeni despre sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la UE # Curentul.md
Cu ocazia vizitei la Strasbourg, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut întrevederi cu Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, și cu liderii grupurilor politice europene: grupul Partidului Popular European, grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților, grupul Renew Europe, grupul Conservatorilor […]
09:10
Partidul Liberal: Vladimir Meleca, lider al filialei din stânga Nistrului, a fost eliberat de structurile de forță separatiste # Curentul.md
Partidul Liberal a anunțat că Vladimir Meleca, președintele filialei PL din stânga Nistrului și candidat la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru alegerile din 28 septembrie 2025, a fost eliberat de către structurile de forță ale regiunii separatiste. Aacesta fusese reținut ieri dimineață, la ora 6.00, în satul Krasnogorsk, r. Grigoriopol. Potrivit formațiunii, deși […]
9 septembrie 2025
18:40
Sistemul digital de obținere a autorizațiilor CEMT devine obligatoriu din 2026. ANTA va instrui operatorii de transport # Curentul.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) informează operatorii de transport rutier care vor solicita autorizații multilaterale CEMT pentru anul 2026 despre organizarea unor noi sesiuni de instruire online privind utilizarea Sistemului Digital CEMT (SD CEMT). Instruirile, susținute de Secretariatul Forului Internațional de Transport (ITF) în limba engleză, vor avea loc după cum urmează: 9 septembrie 2025, […]
18:10
Consiliul de administrație al Întreprinderii de Stat „Moldelectrica” anunță lansarea concursului public pentru ocuparea funcției vacante de Director general. Procedura de selecție se desfășoară în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de Director general al Î.S. „Moldelectrica”, aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 14 din 5 septembrie 2025. Candidatul […]
17:40
Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași revine la Chișinău în perioada 25-28 septembrie # Curentul.md
FILIT – Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Iași, cel mai mare festival literar din sud-estul Europei, revine la Chișinău în perioada 25-28 septembrie 2025. Sub genericul CHILL Edition, ediția de anul acesta a FILIT Chișinău reunește în Republica Moldova zeci de nume sonore ale literaturii contemporane din Franța, Polonia, Germania, Ucraina, Austria, Danemarca, Norvegia, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Ministerul Afacerilor Externe anunță că materialele electorale necesare pentru votul prin corespondență au fost pregătite și expediate către cele 4 secții speciale constituite. Plicurile cu buletinele de vot vor ajunge la alegătorii din cele 10 țări unde se desfășoară această procedură: SUA Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Republica Coreea, Australia și Noua Zeelandă. Toți alegătorii care […]
