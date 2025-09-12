Marian Brînza, declarat câștigătorul concursului pentru funcția de director general al CET-Nord. A avut un singur contracandidat
Ziarul de Garda, 12 septembrie 2025 11:50
Marian Brînza a fost declarat câștigătorul concursului pentru funcția de director general al S.A. „CET-Nord”. Agenția Proprietății Publice (APP) a anunțat că, în baza deciziei Comisiei de concurs din 10 septembrie, punctajul total acumulat de Brînza, care a asigurat din 2022 interimatul funcției, a fost de 9,54 din 10. Până la expirarea termenului de depunere...
• • •
Acum 10 minute
12:00
Consiliul de Securitate al ONU va organiza o reuniune de urgență pentru a discuta incursiunea dronelor ruse în Polonia # Ziarul de Garda
Consiliul de Securitate al ONU va organiza astăzi, 12 septembrie, o reuniune de urgență pentru a discuta incidentul din spațiul aerian polonez, unde 19 drone ruse au fost doborâte, relatează Reuters. Președintele polonez a numit-o o încercare a Rusiei de a testa reacția Varșoviei și a NATO Aviația poloneză, cu asistența forțelor NATO, a doborât...
Acum 30 minute
11:50
Acum o oră
11:30
Pentru secțiile de votare din străinătate vor fi tipărite peste 864 mii de buletine de vot pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Ziarul de Garda
Buletinele de vot pentru secțiile de votare din diaspora pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, au început să fie tipărite de Comisia Electorală Centrală (CEC), anunță vineri, 12 septembrie, CEC. Astfel, în total, va fi tipărit un tiraj de 864 300 de buletine de vot, dintre care 756 800 în limba română, 105 500 în limba rusă,...
11:30
Început de an școlar pentru copiii cu dizabilități: cum îi ajută rutina de dimineață să-și gestioneze anxietatea # Ziarul de Garda
A început un nou an școlar – moment plin de emoții, întrebări, așteptări atât pentru copii, cât și pentru părinți. Pentru unii este bucuria de a-și revedea colegii, pentru alții – curiozitatea de a cunoaște noi prieteni și profesori. Însă pentru părinții care au copii cu dizabilități acest început vine și cu mai multe gânduri,...
11:10
Un fermoar stricat? Aruncăm geaca. O tigaie cu mâner rupt? Cumpărăm alta. O jucărie fără o rotiță? O înlocuim. Fără să ne dăm seama, tratăm tot mai multe obiecte din jurul nostru ca pe bunuri „de unică folosință”. Astfel, risipim bani, resurse și umplem sacii de gunoi cu lucruri care ar fi putut fi reparate...
Acum 2 ore
11:00
Semințe de cannabis și echipamente de cultivare a acestora au fost depistate în urma unui control vamal la postul vamal Palanca # Ziarul de Garda
Semințe de cannabis și echipamente de cultivare au fost depistate urmare a controlului vamal la postul vamal Palanca asupra unui microbuz de model „Mercedes Sprinter”, ce efectua ruta „Odessa-Chișinău”, anunță Serviciul Vamal. Potrivit unui comunicat, la volanul vehiculului se afla un moldovean în vârstă de 38 de ani. În urma verificărilor, printre bagajele personale ale...
10:50
Două persoane au fost găsite fără suflare la Cahul. Poliția a reținut o suspectă care „se află la evidența instituțiilor medicale de specialitate” # Ziarul de Garda
Puțin dupǎ miezul nopții, Poliția a fost sesizată despre faptul că, pe o stradă din Cahul, un bărbat a fost găsit la sol, în stare de inconștiență. La fața locului a fost constatat decesul acestuia, prezentând semne vizibile de moarte violentă. Ulterior, într-o locuință din apropiere a fost descoperit și cadavrul unei femei, care prezenta...
10:40
LIVE TEXT/ Prințul Harry face o vizită surpriză în Ucraina, promițând sprijin pentru mii de răniți. Război în Ucraina, ziua 1297 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:33 În noaptea de 12 septembrie (de la ora 22:00 pe 11 septembrie), forțele ruse au atacat Ucraina cu 40 de drone, peste 20 dintre ele fiind de tip Shahed. Conform datelor preliminare, până la ora 09:00, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât/„suprimat” 33 de drone de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri...
10:30
G4Media: O femeie din R. Moldova care voia să participe la o activitate AUR, prinsă la intrarea în Parlamentul României cu șase cuțite # Ziarul de Garda
Diana Lavric, o femeie din R. Moldova care voia să participe la o activitate AUR, a fost prinsă la filtrul de securitate de la intrarea în Parlamentul României cu șase cuțite, au declarat pentru G4Media surse oficiale. Femeia, în vârstă de 25 de ani, figurează pe lista suplimentară AUR la activitatea „Forumul Economic”. Sursa citată scrie...
10:10
Percheziții în raionul Călărași, într-un dosar de corupere electorală înainte de alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii din cadrul Procuraturii Anticorupție au anunțat în dimineața zilei de vineri, 12 septembrie, despre efectuarea investigațiilor privind coruperea electorală la Călărași. Potrivit materialelor administrate, la care CNA face referire într-un comunicat de presă, mai mulți reprezentanți afiliați unor formațiuni politice, „responsabili” de localități din raionul Călărași, sunt suspectați...
Acum 4 ore
09:50
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat # Ziarul de Garda
Fostul preşedinte al Braziliei de extremă dreapta, Jair Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani şi trei luni de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, informează AFP, citează News.ro. Al cincilea şi ultimul magistrat al Curţii Supreme care şi-a exprimat decizia, Cristiano Zanin, a considerat că fostul şef al statului a participat la...
09:30
FOTO/ Sondaje telefonice „cu iz de manipulare” efectuate înainte de alegeri. Cine se află în spatele lor? # Ziarul de Garda
„În pofida statutului de neutralitate, autoritățile promovează apropierea de NATO, care poate duce la repetarea scenariului din Ucraina… Sunteți pentru aderarea la NATO sau?” – aceasta este una dintre întrebările la care, înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, mai mulți cetățeni sunt rugați să răspundă în cadrul unor așa-zise sondaje telefonice. Una dintre operatoarele...
09:10
Rusia și Belarus încep exercițiile militare Zapad, în timp ce Occidentul privește cu îngrijorare. Polonia, Lituania și Letonia au intensificat măsurile de securitate # Ziarul de Garda
Rusia și aliatul său cheie, Belarus, vor începe vineri, 12 septembrie, exerciții militare comune de amploare, punând NATO în alertă la câteva zile după ce Polonia a acuzat Moscova de escaladarea tensiunilor prin lansarea de drone de atac în spaţiul său aerian, transmite AFP, citată de News.ro și G4Media. Exercițiile „Zapad” au loc în contextul...
08:40
LIVE TEXT/ Mai multe drone ar fi vizat Moscova și instalațiile petroliere rusești, într-un atac ucrainean de amploare. Război în Ucraina, ziua 1297 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:30 Mai multe regiuni din Rusia, inclusiv Moscova și Sankt Petersburg, au fost ținta unui atac nocturn de amploare cu drone, au raportat oficialii ruși și mass-media pe 12 septembrie. Apărarea aeriană rusă ar fi interceptat 221 de drone în toată țara în timpul nopții, a afirmat Ministerul Apărării rus în dimineața de după...
Acum 24 ore
22:20
LIVE TEXT/ Rusia a atacat regiunea Dnipropetrovsk cu drone, artilerie și rachete KAB, provocând victime. Război în Ucraina, ziua 1296 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:05 Trupele rusești au atacat raioanele Nikopol și Sînelnîkove din regiunea Dnipropetrovsk pe tot parcursul zilei, avariand întreprinderi, clădiri administrative, case private și o conductă de gaze și rănind trei persoane, scrie Ukrinform. Acest lucru a fost relatat pe Facebook de șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk, Serhii Lysak . Potrivit acestuia, atacurile asupra districtului Nikopol au...
22:10
22:00
Autoritățile americane au găsit o pușcă și au publicat fotografii în căutarea ucigașului lui Charlie Kirk # Ziarul de Garda
Anchetatorii americani au declarat joi, 11 septembrie, că au găsit pușca cu acțiune manuală despre care credeau că a fost folosită pentru uciderea influentului activist conservator Charlie Kirk și au publicat imagini cu o persoană de interes în timp ce îl căutau pe atacator, pe care l-au descris ca fiind de vârstă universitară, scrie Reuters....
21:10
Mark Tkaciuk, unul din liderii Blocului „Alternativa”, care se vrea pro-european, a declarat că „Memorandumul lui Kozak” din 2003 trebuia să fie semnat # Ziarul de Garda
Mark Tkciuk, președintele Partidului „Acțiunii Comune – Congresul Civic” și al patrulea candidat la funcția de deputat în Parlament pe lista Blocului politic „Alternativa” a declarat în cadrul emisiunii „Novaia nedelia” de la TV8 că „Memorandumul Kozak” din 2003 trebuia să fie semnat. Întrebat de moderatorul emisunii, Anatolie Golea, despre faptul că acesta nu a...
20:20
LIVE TEXT/ Suedia va oferi Ucrainei un ajutor de 7,5 miliarde de dolari și anunță un nou pachet militar de 840 de milioane de dolari. Război în Ucraina, ziua 1296 # Ziarul de Garda
UPDATE 20:15 Suedia a anunțat joi, 11 septembrie, să ofere Ucrainei aproximativ 70 de miliarde de coroane suedeze (7,44 miliarde de dolari) în ajutor militar în următorii doi ani și a dezvăluit un nou pachet în valoare de 9,2 miliarde de coroane (840 de milioane de dolari) ca parte a acestui angajament, a anunțat ministrul...
20:00
CA a realizat primul control pe reflectarea alegerilor la TV în prima săptămâna de campanie electorală. GRT și PRO TV Chișinău au fost amendate # Ziarul de Garda
Membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au aplicat în ședința de miercuri, 10 septembrie, 15 avertizări publice pentru încălcarea legislației electorale privind reflectarea alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. De asemenea, pentru admiterea unor forme de discriminare, au fost sancționați furnizorul public regional de servicii media Compania „Găgăuziya Radio Televizionu” (GRT) cu 7000 de lei și postul...
19:10
Profil de integritate: Vadim Vacarciuc. Triplu campion mondial la haltere, candidat AUR la funcția de deputat fără niciun venit indicat în declarația depusă la CEC # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
18:30
Reacția lui Ion Ceban despre cererea respinsă de Curtea de Apel București: „Căutați-vă, oameni, de treabă și haideți să discutăm problemele cetățenilor” # Ziarul de Garda
Edilul Chișinăului și candidatul la funcția de deputat în Parlament Ion Ceban a venit cu o reacție după ce Curtea de Apel București a respins joi, 11 septembrie, cererea formulată de primar, care a cerut suspendarea executării dispoziției prin care i s-a interzis accesul în spațiul Schengen. În cadrul unui video publicat pe Facebook, Ceban...
18:20
O premieră financiară pentru mediul rural: un sat din raionul Strășeni a finalizat, în doar câteva zile, plasamentul primilor obligațiuni # Ziarul de Garda
Emisiunea de obligațiuni lansată de Primăria satului Sireți, raionul Strășeni, în valoare totală de 3 milioane lei, destinată modernizării infrastructurii rutiere, a fost închisă anticipat, după ce întregul volum planificat a fost subscris. Este prima emisiune de obligațiuni municipale lansată de o localitate rurală din R. Moldova. Subscrierea s-a încheiat în doar 7 zile de...
18:10
SINTEZA ELECTORALĂ/ Blocul „Patriotic” vrea în CSI, predici pro-ruse pe TikTok, Grosu și Recean avertizează # Ziarul de Garda
Pe 11 septembrie, Blocul condus de Igor Dodon, Irina Vlah, Vasile Tarlev și Vladimir Voronin, și-a prezentat programul electoral pe domeniul politicii externe. Deși formațiunea nu a anunțat deschis stoparea integrării europene, ei au propus un plan de apropiere de Comunitatea Statelor Independente, pe scurt, CSI, organizație formată din foste state ale Uniunii Sovietice. Începând...
18:10
Reședința prezidențială de la Condrița își deschide și în acest an porțile pentru Festivalul Pădurilor. Accesul este gratuit. Programul evenimentului # Ziarul de Garda
A doua ediție a Festivalului Pădurilor va avea loc duminică, 14 septembrie, între orele 11:00-20:00, la Reședința prezidențială de la Condrița. Programul evenimentului este compus din expoziții, activități, joacă, distracții, discuții, iarmaroc – toate corelate cu tematica de mediu. Pe lângă un program informativ și artistic bogat, vor fi asigurate și spații liniștite pentru relaxare...
17:10
VIDEO/ O dronă ucraineană a avariat o navă rusească rară care patrula în Marea Neagră, potrivit serviciilor de informații de la Kiev # Ziarul de Garda
O dronă a serviciului de informații militare ucrainean (HUR) a lovit o navă multifuncțională a Flotei ruse din Marea Neagră în largul Novorossiisk pe 10 septembrie, provocând pagube costisitoare, a raportat agenția, conform Kyiv Independent. Nava Project MPSV07 a fost urmărită și lovită în timp ce efectua misiuni de recunoaștere și patrulare în golful Novorossiisk,...
17:00
Profil de integritate: Vladimir Odnostalco. Deputat socialist din 2014, psiholog în acte, a fost căsătorit fictiv pentru a obține un teren în Stăuceni, pe lista Blocului „Patriotic” # Ziarul de Garda
În cadrul Campaniei „Pentru un Parlament Curat 2025”, desfășurată de Asociația Presei Independente (API), un grup de jurnaliști de investigație a documentat cele mai relevante informații despre integritatea candidaților partidelor cu șanse mari să treacă pragul electoral, potrivit sondajelor, dar și a unor candidați independenți și lideri ai formațiunilor politice participante la scrutin. Profilurile sunt...
16:50
LIVE TEXT/ Îndoctrinare, tortură, violență: Un raport dezvăluie prin ce au trecut copiii ucraineni sub ocupația rusă. Război în Ucraina, ziua 1296 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:43 Peste jumătate dintre copiii ucraineni aflați sub ocupația rusă au fost supuși îndoctrinării, în timp ce unii au raportat torturi și violență sexuală, potrivit unui raport al organizațiilor „Save Ukraine” și „War Child” publicat pe 11 septembrie, scrie Kyiv Independent. Studiul, bazat pe mărturiile a 200 de copii aduși înapoi în Ucraina din...
16:10
Lukașenko a făcut o înțelegere cu Trump. SUA au relaxat sancțiunile împotriva Belarusului în schimbul eliberării a zeci de prizonieri politici # Ziarul de Garda
Statele Unite au ridicat sancțiunile impuse companiei aeriene naționale a Belarusului, „Belavia”, a declarat purtătorul de cuvânt al președintelui american, John Cole. Acest lucru s-a întâmplat după o întâlnire cu liderul republicii, Alexander Lukașenko, la Minsk. Cole a spus că decizia a fost aprobată de toate ministerele și departamentele americane la ordinul șefului Casei Albe,...
16:10
După incursiunea rusă în Polonia, experții consideră că NATO nu este pregătit pentru un război cu drone # Ziarul de Garda
După interceptarea dronelor militare care au fost lansate de Rusia în spațiul aerian polonez în noaptea de 9 spre 10 septembrie, NATO încearcă să-și consolideze capacitățile de apărare aeriană în Europa de Est, dar unii experți sunt mai îndoielnici, scrie BFM TV. Incidentul reprezintă până în prezent cea mai gravă escaladare a războiului din Ucraina pentru...
15:30
Peste 2100 de elevi au optat pentru învățământul dual în acest an. „Este un sistem care răspunde atât nevoilor elevilor, cât și cerințelor pieței muncii și ale companiilor” # Ziarul de Garda
Circa 18 mii de elevi s-au înscris în instituțiile de învățământ profesional tehnic în anul curent, în creștere față de anul precedent, când 16 mii de elevi au ales această formă de studii. Pentru învățământul dual în acest an au optat 2125 de elevi, cu peste 400 mai mulți decât anul trecut și de două ori...
15:20
AUDIO/ Percheziții în dosarul privind coruperea alegătorilor de către organizația Șor: „Primesc indicații de la coordonatori din Rusia privind distribuirea materialelor de dezinformare” # Ziarul de Garda
Oamenii legii anunță că joi, 11 septembrie, au desfășurat 15 percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. „În timpul investigațiilor s-a stabilit că, un grup de persoane cu roluri bine determinate,...
15:10
LIVE TEXT/ Președintele Finlandei a ajuns la Kiev pentru a discuta cooperarea cu Ucraina și sancțiunile împotriva Rusiei. Război în Ucraina, ziua 1296 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:00 Președintele Finlandei, Alexander Stubb a ajuns la Kiev pentru a discuta despre cooperarea în domeniul securității și sancțiunile împotriva Rusiei, a anunțat șeful de cabinet al Biroului Prezidențial al Ucrainei, Andrîi Yermak, scrie Kyiv Independent. Stubb și președintele ucrainean Zelenski urmează să discute despre proiecte de securitate, integrare europeană, investiții în infrastructură și...
14:40
Atenționare de călătorie: Polonia își închide, pe termen nedeterminat, toate punctele de frontieră cu Belarus # Ziarul de Garda
Polonia sistează activitatea tuturor punctelor de frontieră cu Belarus. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a anunțat despre decizia autorităților poloneze privind sistarea activității tuturor punctelor de trecere a frontierei terestre între Republica Polonia și Republica Belarus începând cu 12 septembrie 2025, ora 00:00. Ambasada R. Moldova în Polonia a transmis că, în conformitate...
14:30
Letonia va închide spațiul aerian la granița cu Rusia după o decizie similară luată de Polonia. Decizia a fost luată din „motive de securitate națională” # Ziarul de Garda
Letonia va închide spațiul aerian de la granița sa estică cu Belarus și Rusia, a declarat Andris Spruds, ministrul Apărării al țării. Restricțiile vor fi în vigoare până pe 18 septembrie, cu posibilitatea de prelungire, și la o altitudine de până la 6 km. „Orice altitudine mai mare nu este afectată. Dacă cineva urcă mai...
14:20
ULTIMA ORĂ/ Judecătorii de la București au respins cererea lui Ion Ceban de a suspenda executarea dispoziției prin care i s-a interzis accesul în spațiul Schengen # Ziarul de Garda
Azi, 11 septembrie, judecătorii de la București au respins cererea formulată de primarul candidat Ion Ceban, care a cerut suspendarea executării dispoziției prin care i s-a interzis accesul în spațiul Schengen. Instanța a decis că cererea este inadmisibilă, dar poate fi atacată cu recurs în termen de cinci zile. După ce în spațiul public a...
14:00
Falsul despre cei „peste 800 de militari NATO” care ar urma să vină după alegeri în R. Moldova, reapărut pe rețelele de socializare # Ziarul de Garda
Ministerul Apărării a anunțat că, în ultimele zile, pe unele rețele sociale au reapărut informații false despre o presupusă „dislocare a militarilor britanici la granița cu regiunea transnistreană” și despre „sosirea, după alegeri, a peste 800 de militari NATO în R. Moldova”. „Aceste afirmații nu au nicio bază reală. Sunt minciuni”, se arată într-o dezmințire...
13:50
SURSE/ În pofida interdicției de a intra în Spațiul Schengen, Ion Ceban plănuia și o vizită la Paris în septembrie # Ziarul de Garda
Ion Ceban, cap de listă al Blocului Electoral „Alternativa” la parlamentare și vizat de o interdicție de cinci ani de acces în Spațiul Schengen, plănuia să ajungă la Paris în septembrie, în timpul campaniei electorale. Potrivit unor surse apropiate procesului decizional, consultate de Ziarul de Gardă, Ambasada Franței la Chișinău le-ar fi transmis unor angajați...
13:30
Un val de dezinformare, inițiat de agenții media din Federația Rusă și preluat în mod concertat pe canale pro-Kremlin, a promovat ideea că Uniunea Europeană (UE) ar fi renunțat la accelerarea procesului de aderare a Republicii Moldova din cauza nemulțumirii Ucrainei. Informația, atribuită eronat publicației Politico, a fost răspândită pe larg pe site-uri rusești, pe rețelele...
13:20
Selecționerul echipei naționale de fotbal și-a dat demisia după înfrângerea împotriva Norvegiei cu scorul de 11-1 # Ziarul de Garda
În urma unei discuții cu conducerea Federației Moldovenești de Fotbal (FMF), Serghei Cleșcenco și-a depus mandatul de selecționer al echipei naționale a R. Moldova. Situația din cadrul naționalei de seniori, precum și evaluarea altor selecționate, vor fi analizate în cadrul ședinței Comitetului de Antrenori, programată la începutul săptămânii viitoare. Recomandările vor fi ulterior transmise Comitetului...
13:10
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat cu o dronă Catedrala Sfânta Înviere, unul dintre principalele simboluri ale orașului Sumî. Război în Ucraina, ziua 1296 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:01 În dimineața zilei de 11 septembrie, armata rusă a atacat orașul Sumî. În rezultat, o dronă a avariat Catedrala Sfânta Înviere. Lăcașul sfânt este situat în centrul orașului, scrie Hromadske. În ultimele 24 de ore armata rusă a atacat Ucraina cu 66 de drone de tip „Shahed”, „Gerbera” și alte tipuri. Conform Forțelor...
12:40
VIDEO/ Vezi că poți! Livra flori cu troleibuzul ca să câștige un ban, iar azi conduce o afacere înfloritoare # Ziarul de Garda
Acum cinci ani, Ion Ermurachi era unul dintre miile de tineri neocupați din Moldova. Cu o diplomă de studii în buzunar, fără un loc de muncă, însă cu o mulțime de visuri. După ce a livrat câteva buchete de flori pentru familiile prietenilor aflați peste hotare, Ion și-a spus că ar putea să facă din...
12:40
Evaluarea integrității judecătorului Serghei Pilipenco de la Curtea de Apel Sud – finalizată. Comisia recomandă nepromovarea evaluării de către acesta # Ziarul de Garda
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat joi, 11 septembrie, că a încheiat procedura de evaluare a judecătorului Serghei Pilipenco de la Curtea de Apel Sud și a transmis raportul său Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), cu propunerea ca acesta să nu promoveze evaluarea externă a integrității. CSM urmează să examineze raportul Comisiei și să...
Ieri
12:00
În după-amiaza zilei de miercuri, 10 septembrie, pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu de vegetație uscată în satul Dănceni, raionul Ialoveni, în urma căruia o femeie și-a pierdut viața. Conform unui comunicat de presă emis de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 13:24. Potrivit...
11:30
Patru bărbați din Chișinău și Comrat au fost condamnați pentru trafic de heroină, opium și marijuana # Ziarul de Garda
Patru bărbați au fost condamnați până la 11 ani de închisoare pentru circulația ilegală a trei tipuri de droguri. Dosarul a fost trimis în judecată în 2018 de procurorii din cadrul Procuraturaturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), se arată în comunicatului de presă emis de oamenii legii. Conform PCCOCS, cei patru membri...
11:10
VIDEO/ Pugaciova spune cum a plecat din Rusia „cu 30 de mii de dolari, spre nicăieri”: „O conștiință curată este mai de preț decât orice faimă, mai de preț decât luxul, mai de preț decât orice” # Ziarul de Garda
Alla Pugaciova, artistă a poporului din Federația Rusă, a oferit un prim interviu după invazia Rusiei în Ucraina și după plecarea ei din Rusia. Pugaciova povestește că în 2022, după ce ea și soțul său, Maxim Galkin, au fost declarați agenți străini, pentru că și-au exprimat public dezacordul față de războiul declanșat de Putin în...
10:50
VIDEO/ Opt persoane, reținute într-un dosar privind escrocheriile online. Unul dintre tineri a încercat să scape de oamenii legii ascunzându-se pe acoperișul clădirii # Ziarul de Garda
Oamenii legii au desfășurat o operațiune de destructurare a unui grup infracțional specializat în escrocherii online, cu reținerea a opt persoane, a anunțat joi, 11 septembrie, Procuratura Generală. Potrivit unui comunicat de presă, procurorii au depus joi demersuri de aplicare a arestului preventiv pentru 30 de zile în privința a șapte persoane, inclusiv în privința...
10:10
Aproape 1800 de familii din regiunea transnistreană au beneficiat de indemnizații sociale pentru creșterea copilului oferite de Chișinău, în ultimii 5 ani # Ziarul de Garda
Biroul politici de reintegrare a transmis că, începând cu anul 2021 și până la data de 1 septembrie 2025, 1 758 de beneficiari domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și în municipiul Bender au obținut indemnizații sociale, acordate din bugetul asigurărilor sociale de stat ale R. Moldova, menite să susțină creșterea și îngrijirea copiilor. Potrivit...
10:00
VIDEO/ Altarul propagandei de pe rețelele sociale: Telegram, TikTok, Facebook sau Viber – noile „lăcașuri sfinte” în care biserica rusă din R. Moldova face campanie electorală # Ziarul de Garda
„Nu au voie să țină animale în casă, decât păsări, adică găini. Nu au voie să pescuiască pescarii dacă nu fac trei luni de școală. Nu au voie să facă frigărui și alte lucruri personale.” Aceste narațiuni, ale căror voci sunt chiar clericii Mitropoliei Moldovei, se aliniază propagandei ruse și ajung la sute de mii...
09:40
LIVE TEXT/ În Congresul SUA va fi propusă oprirea „tuturor schimburilor comerciale” cu Rusia din cauza atacului cu drone asupra Poloniei. Război în Ucraina, ziua 1296 # Ziarul de Garda
UPDATE 9:37 Un proiect de lege a fost introdus în Congresul SUA pentru a restabili Amendamentul Jackson-Vanik față de Rusia, care ar opri „toate schimburile comerciale” dintre Washington și Moscova, a declarat autorul inițiativei, membrul Camerei Reprezentanților Joe Wilson. „Președintele Barack Obama și fostul senator și pe atunci secretar de stat american, John Kerry au...
