STRATEGIA ENERGETICĂ A REPUBLICA MOLDOVA PÂNĂ ÎN 2050 VA NECESITA 43 DE MILIARDE DE EURO
Infotag, 12 septembrie 2025 16:30
Acum 30 minute
16:30
MOLDOVA ÎȘI VA PROMOVA IMAGINEA ÎN LUME PRIN DIPLOMAȚIE CULTURALĂ
16:30
16:30
PAPA LEO AL XIV-LEA A PRIMIT-O ÎN AUDIENȚĂ PE PREȘEDINTA REPUBLICA MOLDOVA, MAIA SANDU
Acum 4 ore
14:30
Maib susține programul național de parenting pozitiv pentru părinții angajați, lansat de UNICEF
13:30
Rusia şi Belarus încep exerciţiile militare Zapad. Polonia a închis complet hotarul cu ambele țări
13:30
Un activist, apropiat de Trump, a fost împușcat mortal la Universitatea Utah Valley
13:00
EUROPARLAMENTAR: RUSIA VREA SĂ FOLOSEȘTE MOLDOVA PENTRU A ATACA EUROPA
Ieri
15:00
EXPERȚI JAPONEZI VOR DEZVOLTA EXPERTIZĂ TEHNICĂ PENTRU CFM
12:30
POLIȚIA A OPRIT ACTIVITĂȚILE UNUI GRUP DE ESCROCI IMPLICAȚI ÎN „COLECTAREA DE INVESTIȚII ÎN PROIECTE PROFITABILE”
12:30
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI ȘI PRIM-MINISTRUL ÎNDEAMNĂ CETĂȚENII „SĂ SE MOBILIZEZE LA ALEGERI”
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
UN ANGAJAT AL AMBASADEI REPUBLICII BELARUS ÎN MOLDOVA A FOST DECLARAT PERSONA NON GRATA ÎN ȚARĂ
15:30
GUVERNUL EXTINDE POSIBILITĂȚILE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ LEADER
15:30
PREȘEDINTA COMISIEI EUROPENE: VIITORUL UCRAINEI, MOLDOVEI ȘI BALCANILOR DE VEST SE AFLĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
14:00
MOLDOVA ÎNREGISTREAZĂ DEFLAȚIE PENTRU PRIMA DATĂ DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI
14:00
PREȘEDINTA REPUBLICII MOLDOVA VA DISCUTA CU PAPA DE LA ROMA PROMOVAREA PĂCII, SOLIDARITĂȚII ȘI VALORILOR CRESTINE
9 septembrie 2025
17:00
Maib și Mastercard: pe 13 – 14 septembrie ne vedem la Chisinau Marathon by maib | Mastercard 2025
15:30
MOLDOVA ÎȘI CONSOLIDEAZĂ COOPERAREA CU REPUBLICA CEHĂ ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ȘI SECURITĂȚII
15:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU: RUSIA A CHELTUIT O SUMĂ ECHIVALENTĂ CU 1% DIN PIB-UL REPUBLIII MOLDOVA PENTRU A INFLUENȚA ALEGERILOR DIN 2024
13:30
MOLDOVA VA PRIMI 7,9 MILIOANE DE DOLARI DE LA BIRD PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A NINSTRULUI
13:30
LIDERUL „PARTIDULUI NOSTRU” SUSȚINE CĂ VLADIMIR PLAHOTNIUC VA FI ADUS LA CHIȘINĂU PE 25 SEPTEMBRIE
11:00
Maib rockstars: circa 100 de angajați - premiați pentru dedicație și implicare
8 septembrie 2025
15:30
FLUXUL DE PASAGERI AEROPORTULUI CHIȘINĂU ÎN LUNA AUGUST - RECORD LUNAR ACTUALIZAT
15:30
ORGANELE DE FORȚĂ AU DESFĂȘURAT O OPERAȚIUNE ÎN CAZUL FINANȚĂRII ILEGALE A PARTIDELOR ȘI DĂRII DE MITĂ ALEGĂTORILOR
15:30
SONDAJ: TREI SAU PATRU PARTIDE/BLOCURI POT INTRA ÎN URMĂTORUL PARLAMENT
12:30
„PARTIDUL NOSTRU” PROPUNE PRIMIREA A DOUĂ PENSII PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI – PNSIA PEENTRU DIZABILITATE ȘI VÂRSTĂ
12:30
AVOCATUL POPORULUI A FĂCUT O CERERE CONCURENȚILOR ELECTORALI SĂ RESPECTE ALEGĂTORII ȘI SĂ EVITE INSTIGAREA LA URĂ
12:30
Parlamentul român dezbate patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan
12:30
Europenii au devenit principalii finanțatori ai Ucrainei, depășind Statele Unite
5 septembrie 2025
16:30
GRĂNICERII AU REȚINUT DOI CETĂȚENI EGIPTIENI ÎN TIMP CE ÎNCERCAU SĂ TREACĂ ILEGAL GRANIȚA
16:30
SUEDIA VA AJUTA MOLDOVA ÎN REFORMA AUTORITĂȚILOR LOCALE
16:30
FOSTUL PRIM-MINISTRU VLAD FILAT: MOLDOVA VA CHELTUI 12,3 MILIARDE DE LEI ÎN 2025 PENTRU A RESTITUI ÎMPRUMUTURILE PRECEDENTE
16:30
CANDIDATELE PENTRU PARLAMENTUL MOLDOVEI CÂȘTIGĂ CU O TREIME MAI PUȚIN DECÂT BĂRBAȚII
16:30
AUTORITĂȚILE EXTIND LISTA PERSOANELOR CARE SUNT SUPUSE SANCȚIUNILOR PENTRU ASISTENȚA RUSIEI ÎN INTERFERENȚA ÎN AFACERI INTERNE ALE REPUBLICII
13:00
BANCA NAȚIONALĂ CONSOLIDEAZĂ GUVERNANȚA CORPORATIVĂ ÎN SECTORUL BANCAR DIN REPUBLICA MOLDOVA
13:00
MINISTERUL JUSTIȚIEI DIN GRECIA A APROBAT DECIZIA DE EXTRADARE A OLIGARHULUI VLADIMIR PLAHOTNIUCA CĂTRE MOLDOVA
13:00
MOLDOVA SE ALĂTURĂ APELULUI PENTRU ÎNCETAREA IMEDIATĂ ȘI NECONDIȚIONATĂ A OSTILITĂȚILOR DIN UCRAINA
4 septembrie 2025
16:00
MITROPOLITUL VLADIMIR AL CHIȘINAULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVEI A FĂCUT UN ÎNDEMN CLERULUI SĂ NU SE IMPLICE ÎN POLITICĂ
16:00
REPREZENTANȚII BĂNCII MONDIALE DISCUTĂ PROIECTE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ LA ANRE
16:00
WIZZ AIR ÎȘI EXTINDE ACTIVITĂȚILE LA CHIȘINĂU, LANSAREA A ȘASE ZBORURI NOI
13:00
POLIȚIA AVERTIZEAZĂ CĂ VÂNZAREA ȘI CUMPĂRAREA DE VOTURI ACUM POATE FI PEDEPSITE CU PÂNĂ LA ȘASE ANI DE ÎNCHISOARE
13:00
COMPANIA GERMANĂ BAUTEX COMPOSITES A DESCHIS LA STRĂȘENI O FABRICA DE PRODUCȚIE DE MATERIALE DIN FIBRĂ DE STICLĂ
13:00
ELVEȚIA VA AJUTA MOLDOVA ÎN CONFISCAREA ȘI RETURNAREA BUNURILOR INFRACȚIONALE
3 septembrie 2025
16:00
TREI CETĂȚENI MOLDOVENI AU DECEDAT ÎNTR-UN ACCIDENT ÎN ROMÂNIA
16:00
PIB-UL MOLDOVEI VA CREȘTE 1,3% ÎN 2025 – PROGNOZA MINISTERULUI DEZVOLTĂRII ECONOMICE
16:00
China a organizat cea mai mare paradă militară din istoria sa
16:00
Muntenegru și Albania – următoarele membre ale UE, anunță comisarul pentru extindere
10:30
„Știm cum e să dezvolți o afacere acasă” – 12 luni, 12 povești inspiraționale de succes
2 septembrie 2025
15:30
ANGAJAȚII STRUCTURILOR DE FORȚĂ DIN MOLDOVA AU DESCOPERIT O SCHEMĂ DE MITUTARE A ALEGĂTORILOR ÎN SUDUL ȚĂRII, FINANȚATĂ DIN RUSIA
15:30
UNIUNEA EUROPEANĂ VA CONTINUA SĂ SUSȚINĂ REFORMELE AGRICOLE DIN REPUBLICA MOLDOVA
15:30
PREȘEDINTA SUBLINIAZĂ ROLUL IMPORTANT AL CULTURII ȘI SPORTULUI ÎN CONSOLIDAREA STABILITĂȚII DEMOCRATICE A REPUBLICII MOLDOVA
