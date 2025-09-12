STRATEGIA ENERGETICĂ A REPUBLICA MOLDOVA PÂNĂ ÎN 2050 VA NECESITA 43 DE MILIARDE DE EURO

Infotag, 12 septembrie 2025 16:30

STRATEGIA ENERGETICĂ A REPUBLICA MOLDOVA PÂNĂ ÎN 2050 VA NECESITA 43 DE MILIARDE DE EURO

Acum 30 minute
16:30
MOLDOVA ÎȘI VA PROMOVA IMAGINEA ÎN LUME PRIN DIPLOMAȚIE CULTURALĂ Infotag
16:30
STRATEGIA ENERGETICĂ A REPUBLICA MOLDOVA PÂNĂ ÎN 2050 VA NECESITA 43 DE MILIARDE DE EURO Infotag
16:30
PAPA LEO AL XIV-LEA A PRIMIT-O ÎN AUDIENȚĂ PE PREȘEDINTA REPUBLICA MOLDOVA, MAIA SANDU Infotag
Acum 4 ore
14:30
Maib susține programul național de parenting pozitiv pentru părinții angajați, lansat de UNICEF Infotag
13:30
Rusia şi Belarus încep exerciţiile militare Zapad. Polonia a închis complet hotarul cu ambele țări Infotag
13:30
Un activist, apropiat de Trump, a fost împușcat mortal la Universitatea Utah Valley Infotag
13:00
​EUROPARLAMENTAR: RUSIA VREA SĂ FOLOSEȘTE MOLDOVA PENTRU A ATACA EUROPA Infotag
Ieri
15:00
​EXPERȚI JAPONEZI VOR DEZVOLTA EXPERTIZĂ TEHNICĂ PENTRU CFM Infotag
12:30
POLIȚIA A OPRIT ACTIVITĂȚILE UNUI GRUP DE ESCROCI IMPLICAȚI ÎN „COLECTAREA DE INVESTIȚII ÎN PROIECTE PROFITABILE” Infotag
12:30
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI ȘI PRIM-MINISTRUL ÎNDEAMNĂ CETĂȚENII „SĂ SE MOBILIZEZE LA ALEGERI” Infotag
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
UN ANGAJAT AL AMBASADEI REPUBLICII BELARUS ÎN MOLDOVA A FOST DECLARAT PERSONA NON GRATA ÎN ȚARĂ Infotag
15:30
​GUVERNUL EXTINDE POSIBILITĂȚILE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE LOCALĂ LEADER Infotag
15:30
PREȘEDINTA COMISIEI EUROPENE: VIITORUL UCRAINEI, MOLDOVEI ȘI BALCANILOR DE VEST SE AFLĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ Infotag
14:00
MOLDOVA ÎNREGISTREAZĂ DEFLAȚIE PENTRU PRIMA DATĂ DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI Infotag
14:00
PREȘEDINTA REPUBLICII MOLDOVA VA DISCUTA CU PAPA DE LA ROMA PROMOVAREA PĂCII, SOLIDARITĂȚII ȘI VALORILOR CRESTINE Infotag
9 septembrie 2025
17:00
Maib și Mastercard: pe 13 – 14 septembrie ne vedem la Chisinau Marathon by maib | Mastercard 2025 Infotag
15:30
MOLDOVA ÎȘI CONSOLIDEAZĂ COOPERAREA CU REPUBLICA CEHĂ ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ȘI SECURITĂȚII Infotag
15:30
PREȘEDINTA MAIA SANDU: RUSIA A CHELTUIT O SUMĂ ECHIVALENTĂ CU 1% DIN PIB-UL REPUBLIII MOLDOVA PENTRU A INFLUENȚA ALEGERILOR DIN 2024 Infotag
13:30
MOLDOVA VA PRIMI 7,9 MILIOANE DE DOLARI DE LA BIRD PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A NINSTRULUI Infotag
13:30
LIDERUL „PARTIDULUI NOSTRU” SUSȚINE CĂ VLADIMIR PLAHOTNIUC VA FI ADUS LA CHIȘINĂU PE 25 SEPTEMBRIE Infotag
11:00
​Maib rockstars: circa 100 de angajați - premiați pentru dedicație și implicare Infotag
8 septembrie 2025
15:30
FLUXUL DE PASAGERI AEROPORTULUI CHIȘINĂU ÎN LUNA AUGUST - RECORD LUNAR ACTUALIZAT Infotag
15:30
ORGANELE DE FORȚĂ AU DESFĂȘURAT O OPERAȚIUNE ÎN CAZUL FINANȚĂRII ILEGALE A PARTIDELOR ȘI DĂRII DE MITĂ ALEGĂTORILOR Infotag
15:30
SONDAJ: TREI SAU PATRU PARTIDE/BLOCURI POT INTRA ÎN URMĂTORUL PARLAMENT Infotag
12:30
„PARTIDUL NOSTRU” PROPUNE PRIMIREA A DOUĂ PENSII PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI – PNSIA PEENTRU DIZABILITATE ȘI VÂRSTĂ Infotag
12:30
AVOCATUL POPORULUI A FĂCUT O CERERE CONCURENȚILOR ELECTORALI SĂ RESPECTE ALEGĂTORII ȘI SĂ EVITE INSTIGAREA LA URĂ Infotag
12:30
Parlamentul român dezbate patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan Infotag
12:30
Europenii au devenit principalii finanțatori ai Ucrainei, depășind Statele Unite Infotag
5 septembrie 2025
16:30
GRĂNICERII AU REȚINUT DOI CETĂȚENI EGIPTIENI ÎN TIMP CE ÎNCERCAU SĂ TREACĂ ILEGAL GRANIȚA Infotag
16:30
SUEDIA VA AJUTA MOLDOVA ÎN REFORMA AUTORITĂȚILOR LOCALE Infotag
16:30
FOSTUL PRIM-MINISTRU VLAD FILAT: MOLDOVA VA CHELTUI 12,3 MILIARDE DE LEI ÎN 2025 PENTRU A RESTITUI ÎMPRUMUTURILE PRECEDENTE Infotag
16:30
CANDIDATELE PENTRU PARLAMENTUL MOLDOVEI CÂȘTIGĂ CU O TREIME MAI PUȚIN DECÂT BĂRBAȚII Infotag
16:30
AUTORITĂȚILE EXTIND LISTA PERSOANELOR CARE SUNT SUPUSE SANCȚIUNILOR PENTRU ASISTENȚA RUSIEI ÎN INTERFERENȚA ÎN AFACERI INTERNE ALE REPUBLICII Infotag
13:00
BANCA NAȚIONALĂ CONSOLIDEAZĂ GUVERNANȚA CORPORATIVĂ ÎN SECTORUL BANCAR DIN REPUBLICA MOLDOVA Infotag
13:00
MINISTERUL JUSTIȚIEI DIN GRECIA A APROBAT DECIZIA DE EXTRADARE A OLIGARHULUI VLADIMIR PLAHOTNIUCA CĂTRE MOLDOVA Infotag
13:00
MOLDOVA SE ALĂTURĂ APELULUI PENTRU ÎNCETAREA IMEDIATĂ ȘI NECONDIȚIONATĂ A OSTILITĂȚILOR DIN UCRAINA Infotag
4 septembrie 2025
16:00
MITROPOLITUL VLADIMIR AL CHIȘINAULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVEI A FĂCUT UN ÎNDEMN CLERULUI SĂ NU SE IMPLICE ÎN POLITICĂ Infotag
16:00
REPREZENTANȚII BĂNCII MONDIALE DISCUTĂ PROIECTE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ LA ANRE Infotag
16:00
WIZZ AIR ÎȘI EXTINDE ACTIVITĂȚILE LA CHIȘINĂU, LANSAREA A ȘASE ZBORURI NOI Infotag
13:00
POLIȚIA AVERTIZEAZĂ CĂ VÂNZAREA ȘI CUMPĂRAREA DE VOTURI ACUM POATE FI PEDEPSITE CU PÂNĂ LA ȘASE ANI DE ÎNCHISOARE Infotag
13:00
COMPANIA GERMANĂ BAUTEX COMPOSITES A DESCHIS LA STRĂȘENI O FABRICA DE PRODUCȚIE DE MATERIALE DIN FIBRĂ DE STICLĂ Infotag
13:00
ELVEȚIA VA AJUTA MOLDOVA ÎN CONFISCAREA ȘI RETURNAREA BUNURILOR INFRACȚIONALE Infotag
3 septembrie 2025
16:00
​TREI CETĂȚENI MOLDOVENI AU DECEDAT ÎNTR-UN ACCIDENT ÎN ROMÂNIA Infotag
16:00
PIB-UL MOLDOVEI VA CREȘTE 1,3% ÎN 2025 – PROGNOZA MINISTERULUI DEZVOLTĂRII ECONOMICE Infotag
16:00
China a organizat cea mai mare paradă militară din istoria sa Infotag
16:00
Muntenegru și Albania – următoarele membre ale UE, anunță comisarul pentru extindere Infotag
10:30
„Știm cum e să dezvolți o afacere acasă” – 12 luni, 12 povești inspiraționale de succes Infotag
2 septembrie 2025
15:30
ANGAJAȚII STRUCTURILOR DE FORȚĂ DIN MOLDOVA AU DESCOPERIT O SCHEMĂ DE MITUTARE A ALEGĂTORILOR ÎN SUDUL ȚĂRII, FINANȚATĂ DIN RUSIA Infotag
15:30
UNIUNEA EUROPEANĂ VA CONTINUA SĂ SUSȚINĂ REFORMELE AGRICOLE DIN REPUBLICA MOLDOVA Infotag
15:30
PREȘEDINTA SUBLINIAZĂ ROLUL IMPORTANT AL CULTURII ȘI SPORTULUI ÎN CONSOLIDAREA STABILITĂȚII DEMOCRATICE A REPUBLICII MOLDOVA Infotag
