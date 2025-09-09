MOLDOVA VA PRIMI 7,9 MILIOANE DE DOLARI DE LA BIRD PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A NINSTRULUI

Infotag, 9 septembrie 2025 13:30

9 septembrie 2025 13:30

MOLDOVA VA PRIMI 7,9 MILIOANE DE DOLARI DE LA BIRD PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A NINSTRULUI

Acum 30 minute
13:30
MOLDOVA VA PRIMI 7,9 MILIOANE DE DOLARI DE LA BIRD PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A NINSTRULUI Infotag
13:30
LIDERUL „PARTIDULUI NOSTRU” SUSȚINE CĂ VLADIMIR PLAHOTNIUC VA FI ADUS LA CHIȘINĂU PE 25 SEPTEMBRIE Infotag
Acum 4 ore
11:00
​Maib rockstars: circa 100 de angajați - premiați pentru dedicație și implicare Infotag
Acum 24 ore
15:30
FLUXUL DE PASAGERI AEROPORTULUI CHIȘINĂU ÎN LUNA AUGUST - RECORD LUNAR ACTUALIZAT Infotag
15:30
ORGANELE DE FORȚĂ AU DESFĂȘURAT O OPERAȚIUNE ÎN CAZUL FINANȚĂRII ILEGALE A PARTIDELOR ȘI DĂRII DE MITĂ ALEGĂTORILOR Infotag
15:30
SONDAJ: TREI SAU PATRU PARTIDE/BLOCURI POT INTRA ÎN URMĂTORUL PARLAMENT Infotag
Ieri
12:30
„PARTIDUL NOSTRU” PROPUNE PRIMIREA A DOUĂ PENSII PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI – PNSIA PEENTRU DIZABILITATE ȘI VÂRSTĂ Infotag
12:30
AVOCATUL POPORULUI A FĂCUT O CERERE CONCURENȚILOR ELECTORALI SĂ RESPECTE ALEGĂTORII ȘI SĂ EVITE INSTIGAREA LA URĂ Infotag
12:30
Parlamentul român dezbate patru moţiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan Infotag
12:30
Europenii au devenit principalii finanțatori ai Ucrainei, depășind Statele Unite Infotag
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
GRĂNICERII AU REȚINUT DOI CETĂȚENI EGIPTIENI ÎN TIMP CE ÎNCERCAU SĂ TREACĂ ILEGAL GRANIȚA Infotag
16:30
SUEDIA VA AJUTA MOLDOVA ÎN REFORMA AUTORITĂȚILOR LOCALE Infotag
16:30
FOSTUL PRIM-MINISTRU VLAD FILAT: MOLDOVA VA CHELTUI 12,3 MILIARDE DE LEI ÎN 2025 PENTRU A RESTITUI ÎMPRUMUTURILE PRECEDENTE Infotag
16:30
CANDIDATELE PENTRU PARLAMENTUL MOLDOVEI CÂȘTIGĂ CU O TREIME MAI PUȚIN DECÂT BĂRBAȚII Infotag
16:30
AUTORITĂȚILE EXTIND LISTA PERSOANELOR CARE SUNT SUPUSE SANCȚIUNILOR PENTRU ASISTENȚA RUSIEI ÎN INTERFERENȚA ÎN AFACERI INTERNE ALE REPUBLICII Infotag
13:00
BANCA NAȚIONALĂ CONSOLIDEAZĂ GUVERNANȚA CORPORATIVĂ ÎN SECTORUL BANCAR DIN REPUBLICA MOLDOVA Infotag
13:00
MINISTERUL JUSTIȚIEI DIN GRECIA A APROBAT DECIZIA DE EXTRADARE A OLIGARHULUI VLADIMIR PLAHOTNIUCA CĂTRE MOLDOVA Infotag
13:00
MOLDOVA SE ALĂTURĂ APELULUI PENTRU ÎNCETAREA IMEDIATĂ ȘI NECONDIȚIONATĂ A OSTILITĂȚILOR DIN UCRAINA Infotag
4 septembrie 2025
16:00
MITROPOLITUL VLADIMIR AL CHIȘINAULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVEI A FĂCUT UN ÎNDEMN CLERULUI SĂ NU SE IMPLICE ÎN POLITICĂ Infotag
16:00
REPREZENTANȚII BĂNCII MONDIALE DISCUTĂ PROIECTE DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ LA ANRE Infotag
16:00
WIZZ AIR ÎȘI EXTINDE ACTIVITĂȚILE LA CHIȘINĂU, LANSAREA A ȘASE ZBORURI NOI Infotag
13:00
POLIȚIA AVERTIZEAZĂ CĂ VÂNZAREA ȘI CUMPĂRAREA DE VOTURI ACUM POATE FI PEDEPSITE CU PÂNĂ LA ȘASE ANI DE ÎNCHISOARE Infotag
13:00
COMPANIA GERMANĂ BAUTEX COMPOSITES A DESCHIS LA STRĂȘENI O FABRICA DE PRODUCȚIE DE MATERIALE DIN FIBRĂ DE STICLĂ Infotag
13:00
ELVEȚIA VA AJUTA MOLDOVA ÎN CONFISCAREA ȘI RETURNAREA BUNURILOR INFRACȚIONALE Infotag
3 septembrie 2025
16:00
​TREI CETĂȚENI MOLDOVENI AU DECEDAT ÎNTR-UN ACCIDENT ÎN ROMÂNIA Infotag
16:00
PIB-UL MOLDOVEI VA CREȘTE 1,3% ÎN 2025 – PROGNOZA MINISTERULUI DEZVOLTĂRII ECONOMICE Infotag
16:00
China a organizat cea mai mare paradă militară din istoria sa Infotag
16:00
Muntenegru și Albania – următoarele membre ale UE, anunță comisarul pentru extindere Infotag
10:30
„Știm cum e să dezvolți o afacere acasă” – 12 luni, 12 povești inspiraționale de succes Infotag
2 septembrie 2025
15:30
ANGAJAȚII STRUCTURILOR DE FORȚĂ DIN MOLDOVA AU DESCOPERIT O SCHEMĂ DE MITUTARE A ALEGĂTORILOR ÎN SUDUL ȚĂRII, FINANȚATĂ DIN RUSIA Infotag
15:30
UNIUNEA EUROPEANĂ VA CONTINUA SĂ SUSȚINĂ REFORMELE AGRICOLE DIN REPUBLICA MOLDOVA Infotag
15:30
PREȘEDINTA SUBLINIAZĂ ROLUL IMPORTANT AL CULTURII ȘI SPORTULUI ÎN CONSOLIDAREA STABILITĂȚII DEMOCRATICE A REPUBLICII MOLDOVA Infotag
12:30
​Maib oferă credite auto pentru afaceri cu dobândă fixă de doar 8,99% în lei, anual Infotag
12:30
OFIȚERII DE FORȚĂ EFECTUEAZĂ PERCHEZIȚII LA SCARĂ MARE ÎN SUDUL MOLDOVEI ÎNTR-UN CAZ DE CORUPȚIE ELECTORALĂ, PATRU PERSOANE REȚINUTE Infotag
12:30
ALIANȚA MOLDOVENII MERGE LA ALEGERI CU 26 DE PROIECTE DE LEGE „IMPORTANTE PENTRU O MOLDOVĂ NOUĂ” Infotag
12:30
PREȘEDINTELE COMISIEI EUROPENE: MOLDOVENII AU ALES CALEA EUROPEANĂ, IAR UE ÎI VA SPRIJINI ÎNTOTDEAUNA Infotag
1 septembrie 2025
15:30
Franța și Germania vor sprijini și mai mult apărarea antiaeriană a Ucrainei Infotag
15:30
POLIȚIA AEROPORTULUI CHIȘINĂU A OPRIT O TENTATIVĂ DE SCOATEREA A BANILOR NEDECLARAȚI Infotag
15:30
AMBASADORUL JAPONIEI ÎN MOLDOVA VA VORBI LA MOLDOVA 1 DESPRE ȚARA UNDE ÎNFLOREȘTE SAKURA Infotag
15:30
ȘCOLILE DIN MOLDOVA VOR AVEA PESTE 335.000 DE COPII ÎN NOUL AN ȘCOLAR, INCLUSIV PESTE 30.000 DE ELEVI DE CLASA I Infotag
13:00
DOUĂ PERSOANE AU DECEDAT ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER ÎN APROPIEREA SATULUI COSĂUȚI, RAIONUL SOROCA Infotag
13:00
​BANCA NAȚIONALĂ A PUS ÎN CIRCULAȚIE O MONEDĂ COMEMORATIVĂ „MIHAI EMINESCU” Infotag
13:00
COMISARUL UE CHRISTOPH HANSEN VA EXAMINA DEZVOLTAREA AGRICOLĂ ÎN MOLDOVA Infotag
13:00
DIPLOMATUL POLONEZ IWONA PIORKO NUMITĂ AMBASADOR AL UE ÎN MOLDOVA Infotag
11:00
​Să ne amintim de istorie, să prețuim pacea Infotag
29 august 2025
17:30
​CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A MOLDOVEI A AJUNS LA O ÎNȚELEGERE RECIPROCĂ CU CCI OSAKA Infotag
13:30
MOLDOVA CONSOLIDEAZĂ COOPERAREA POLIȚIENEASCĂ CU POLONIA Infotag
13:30
​PREȘEDINTA MAIA SANDU ÎNAINTE DE ALEGERI: SOARTA REPUBLICII ESTE ÎN JOC Infotag
12:00
Maibank meetup – diaspora edition: maib a discutat cu clienții din diasporă despre noile funcționalități lansate și experiența de banking de la distanță Infotag
28 august 2025
17:00
PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ULTIMII ANI, O PARADĂ MILITARĂ VA AVEA LOC ÎN TRANSNISTRIA PE 2 SEPTEMBRIE Infotag
